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В течение 22 января россияне из артиллерии, минометов и дронов обстреляли Сумщину – зафиксировано 186 взрывов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В течение дня российская армия совершила 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 186 взрывов.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись:
- Белопольская громада: произошло попадание дрона типа "FPV" (3 взрыва), обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (24 взрыва).
- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (28 взрывов), минометов (9 взрывов), гранатометов СПГ и АГС (39 взрывов). Кроме того, произведен сброс ВОГ с помощью БПЛА (4 взрыва) и попадания дронов типа "FPV" (2 взрыва).
- Краснопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с помощью БПЛА (6 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва).
- Эсманская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел из стрелкового оружия.
- Хотинская громада: враг ударил из минометов (25 взрывов).
- Свеская громада: проведен минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва).
- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).
- Середино-Будская громада: совершены минометные обстрелы (8 взрывов).
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neverlok lok
показать весь комментарий22.01.2024 22:33 Ответить Мне нравится 0
Alex Kor 6e982d8a
показать весь комментарий22.01.2024 22:38 Ответить Мне нравится 0
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