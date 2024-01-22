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обстрел (20395) Сумская область (1871)

В течение 22 января россияне из артиллерии, минометов и дронов обстреляли Сумщину – зафиксировано 186 взрывов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,сумська

В течение дня российская армия совершила 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 186 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись:

  • Белопольская громада: произошло попадание дрона типа "FPV" (3 взрыва), обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (24 взрыва).
  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (28 взрывов), минометов (9 взрывов), гранатометов СПГ и АГС (39 взрывов). Кроме того, произведен сброс ВОГ с помощью БПЛА (4 взрыва) и попадания дронов типа "FPV" (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с помощью БПЛА (6 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва).
  • Эсманская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел из стрелкового оружия.
  • Хотинская громада: враг ударил из минометов (25 взрывов).
  • Свеская громада: проведен минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).
  • Середино-Будская громада: совершены минометные обстрелы (8 взрывов).

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Су наче вєчний полєт ..пишуть
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22.01.2024 22:33 Ответить
хорошо бы - давай источник...\если можно...\
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22.01.2024 22:38 Ответить
 
 