В ЕС готовы к жестким мерам относительно Венгрии, если Орбан продолжит блокировать помощь Украине, - Bloomberg
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По информации Bloomberg, лидеры Европейского Союза готовы к жестким мерам относительно Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на внеочередном саммите лидеров 1 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия, говорят собеседники агентства. Если Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, будет решение остальных 26 стран ЕС принять его и подготовка к такому сценарию уже хорошо продвинулась, добавили европейские чиновники.
Потенциальный запасной вариант, который уже обсуждался, состоит в том, чтобы остальные страны-члены ЕС направили деньги Киеву за пределами бюджетного процесса ЕС. Предложение предусматривает предоставление национальных гарантий для привлечения финансирования на рынках, если Венгрия будет продолжать блокировать совместное решение.
Если Орбан решит пойти по этому пути, возможна эскалация, включая запуск ЕС следующего этапа штрафных мер против Будапешта, что может привести к лишению его права голоса как страны-члена, заявили чиновники. Такой сценарий может привести к более масштабному столкновению: словацкий националистический премьер-министр Роберт Фицо на прошлой неделе уже предупредил других лидеров, что защитит Венгрию от любых потенциальных шагов, направленных на лишение правительства Орбана его прав в ЕС.
После встречи главных дипломатов ЕС в Брюсселе 22 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддерживает реформирование нынешнего механизма финансирования – известного как Европейский фонд мира – посредством которого страны-члены получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине.
В настоящее время Венгрия блокирует выделение последнего, 500-миллионного транша из Европейского фонда мира. Сийярто заявил, что этот вопрос будет обсуждаться во время его встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 29 января. Будапешт рассмотрит возможность снятия блокировки, если Украина предоставит "гарантии", что венгерские компании не будут добавлены в список спонсоров международной войны.
Пожалуйста, подождите...
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Із-за обильных осадков, выпавших в январе, и резкого потепления буквально за сутки произошло критическое насыщение водой низменных мест и почв вблизи рек и гидротехнических сооружений. В лесах даже небольшие ручейки превратились в полноценные малые реки. Грунтовые воды, плюс вода вместе с тающим мокрым снегом идет по малым рекам с гор. Это, по сути, селевые воды, которые несут с большой скоростью булыжники, ветки, песок, глину, крупный мусор и даже деревья в речку Черную, откуда вода идет на водозаборы.
«В такой ситуации вода не может подаваться в полном масштабе на гидроузлы, иначе они выйдут из строя, и тогда воды в городе вообще не будет длительное время», - заявил губернатор Михаил Развожаев.
Водоснабжение в городе работает по аварийному графику с 19 января. Сегодня в связи с этим были отменены занятия в школах и колледжах. А теперь на выходные отправляют и взрослых.
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а ви тримайте підара в ЄС
Всю жизнь буду ненавидеть венгров и словаков.
поки не лусне
Не було б орбана,був би орбан2...
Щодо словаків - ніби нормальні люди й до українців ворожості не проявляли. Проте, обрали собі якусь фіцу... Зрештою, ми ж теж обрали собі 73-відсоткового.
І Угорщина їм не друг.
І Угорщина їм не друг.
Серйозно, Орбана потрібно вигнати з ЄС
От орбан і положив свій фалос на їхні морди і ПАРЄ та постійно трахає їх в дупу майже 2 роки, а ці покидьки трясуться від страху і демократично обсираються з обсциканням схвильованості та занепокоєння...!!!
А тепер ще долучив до хорових співів пропідороського цигана фіцо...!!!
Щоб оперативно та оргентно видалити цей орбано-фіцовський ФУРУНКУЛ з обличчя ЄС та ПАРЄ і назавжди забути про цю мерзоту, ця навалоч з єс та парє обрала інший шлях тривалого лікування безнадійного прогресуючого фурункульозу з присаівуванням і зволіканням...!!!
СЦИКЛИВА та БЗДЛИВА наволоч єс та парє...!!!