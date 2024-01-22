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Венгрия (1564) Евросоюз (15948) Виктор Орбан (237)

В ЕС готовы к жестким мерам относительно Венгрии, если Орбан продолжит блокировать помощь Украине, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

По информации Bloomberg, лидеры Европейского Союза готовы к жестким мерам относительно Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на внеочередном саммите лидеров 1 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия, говорят собеседники агентства. Если Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, будет решение остальных 26 стран ЕС принять его и подготовка к такому сценарию уже хорошо продвинулась, добавили европейские чиновники.

Потенциальный запасной вариант, который уже обсуждался, состоит в том, чтобы остальные страны-члены ЕС направили деньги Киеву за пределами бюджетного процесса ЕС. Предложение предусматривает предоставление национальных гарантий для привлечения финансирования на рынках, если Венгрия будет продолжать блокировать совместное решение.

Если Орбан решит пойти по этому пути, возможна эскалация, включая запуск ЕС следующего этапа штрафных мер против Будапешта, что может привести к лишению его права голоса как страны-члена, заявили чиновники. Такой сценарий может привести к более масштабному столкновению: словацкий националистический премьер-министр Роберт Фицо на прошлой неделе уже предупредил других лидеров, что защитит Венгрию от любых потенциальных шагов, направленных на лишение правительства Орбана его прав в ЕС.

Читайте также: Венгрия о достижении соглашения с ЕС по €50 млрд Украине: "До этого еще далеко"

После встречи главных дипломатов ЕС в Брюсселе 22 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддерживает реформирование нынешнего механизма финансирования – известного как Европейский фонд мира – посредством которого страны-члены получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине.

В настоящее время Венгрия блокирует выделение последнего, 500-миллионного транша из Европейского фонда мира. Сийярто заявил, что этот вопрос будет обсуждаться во время его встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 29 января. Будапешт рассмотрит возможность снятия блокировки, если Украина предоставит "гарантии", что венгерские компании не будут добавлены в список спонсоров международной войны.

Читайте также: Орбан может пойти на компромисс с ЕС, чтобы снять вето нового пакета помощи Украине, - Politico
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Топ комментарии
+22
Пробач мені БОЖЕ - побажаю, Орбану і Фіцо, щоб їх жінок, чи дочок згвалтував простий руський кацап, а ви, падли, щоб тікали тільки на расєюшку
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22.01.2024 23:26
+20
А что там Украина до сих пор качает для Орбана кацапскую нефть? Давно пора нефтепроводу *дружба* на воздух взлететь. А то мы все на других пальцами тыкаем а сами за копейку даже на врага работать продолжаем.
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22.01.2024 23:12
+19
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22.01.2024 23:17
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добра новина з Криму, навіть природа стала на війну з роашистами
"

Із-за обильных осадков, выпавших в январе, и резкого потепления буквально за сутки произошло критическое насыщение водой низменных мест и почв вблизи рек и гидротехнических сооружений. В лесах даже небольшие ручейки превратились в полноценные малые реки. Грунтовые воды, плюс вода вместе с тающим мокрым снегом идет по малым рекам с гор. Это, по сути, селевые воды, которые несут с большой скоростью булыжники, ветки, песок, глину, крупный мусор и даже деревья в речку Черную, откуда вода идет на водозаборы.

«В такой ситуации вода не может подаваться в полном масштабе на гидроузлы, иначе они выйдут из строя, и тогда воды в городе вообще не будет длительное время», - заявил губернатор Михаил Развожаев.

Водоснабжение в городе работает по аварийному графику с 19 января. Сегодня в связи с этим были отменены занятия в школах и колледжах. А теперь на выходные отправляют и взрослых.
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22.01.2024 23:11 Ответить
А что там Украина до сих пор качает для Орбана кацапскую нефть? Давно пора нефтепроводу *дружба* на воздух взлететь. А то мы все на других пальцами тыкаем а сами за копейку даже на врага работать продолжаем.
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22.01.2024 23:12 Ответить
Зачем это? Есть плановые и неплановые ремонты, требующие приостановки нефтепровода. Или нефть в трубах завязнет? А нефтепровод "дружба" он же такой старенький, старенький! Со времени его постройки и дружбаны поменялись.
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23.01.2024 06:17 Ответить
розпочніть з цього реквізиту...
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22.01.2024 23:13 Ответить
🤣
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23.01.2024 09:04 Ответить
Потрібен отвір, через який він зможе пити каву (якщо його знову попросять)
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23.01.2024 09:43 Ответить
та є такий, але ж з іншого боку)
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23.01.2024 10:01 Ответить
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22.01.2024 23:17 Ответить
А от так...
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23.01.2024 12:50 Ответить
Дві маленькі гниди які мутять за ******* гроші воду в Євросоюзі.
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22.01.2024 23:23 Ответить
Пробач мені БОЖЕ - побажаю, Орбану і Фіцо, щоб їх жінок, чи дочок згвалтував простий руський кацап, а ви, падли, щоб тікали тільки на расєюшку
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22.01.2024 23:26 Ответить
можно проще - чтоб они сдохли, и те, кто их выбрали
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22.01.2024 23:55 Ответить
Орбан и есть кацап, только обрадуется )
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23.01.2024 09:05 Ответить
***** все компенсує
а ви тримайте підара в ЄС
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22.01.2024 23:36 Ответить
там і Словачинну вже треба вябувати
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22.01.2024 23:40 Ответить
Та виженить вже цих двох шантажистів з пляжу ...
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22.01.2024 23:54 Ответить
еще с 1 страной бы справились. Но появилась 2ая гнида....
Всю жизнь буду ненавидеть венгров и словаков.
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22.01.2024 23:56 Ответить
Уже давно пора, публично и жостко, выпороть этого путинского контроцептива.
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23.01.2024 00:02 Ответить
фпв дрончик йому пора
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23.01.2024 10:03 Ответить
Як прем'єра країни-члена позбавити Орбана і голосу, і члена.
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23.01.2024 00:23 Ответить
хай п'є каву
поки не лусне
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23.01.2024 03:06 Ответить
Венгры и словаки, вы готовы к восстановлению лагеря стран Варшавского Договора? Если роZZия захватит Украину, воевать вам придется уже с аналогом СССР. Вам понравится.
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23.01.2024 03:36 Ответить
Вже рік готові до«жорстких заходів»...
Не було б орбана,був би орбан2...
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23.01.2024 06:01 Ответить
Та цього Орбана давно пора в очко от*бати , а потім повісити💩
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23.01.2024 08:15 Ответить
Бабуся завжди говорила, що нема гірших людей за мадярів. Під час 2 світової вони творили такі звірства, що есесівці здригалися. Їх навіть в полон не брали.
Щодо словаків - ніби нормальні люди й до українців ворожості не проявляли. Проте, обрали собі якусь фіцу... Зрештою, ми ж теж обрали собі 73-відсоткового.
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23.01.2024 08:24 Ответить
Теж саме і моя розповідала, мадярскі поліцаї були найжорстокішими, кацапи вони і є кацапи навіть якро еуропейцями прикидаються.
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23.01.2024 09:08 Ответить
Блин, раз он все блокирует, не давайте вообще денег это жирному мерзкому под*уйловнику. Как его венгерские женщины выбрали? Он же мерзкий, как улитка без домика
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23.01.2024 09:55 Ответить
Невже словаки забули, що мають територіальні розрахунки з Угорщиною?

І Угорщина їм не друг.
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23.01.2024 12:21 Ответить
Невже словаки забули, що мають територіальні претензії до Угорщини.

І Угорщина їм не друг.
Серйозно, Орбана потрібно вигнати з ЄС
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23.01.2024 12:22 Ответить
Словакия, Венгрия.. "мал клоп, да вонюч" (с)
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23.01.2024 12:26 Ответить
Неправильна планується послідовність дій. Нема чого вичікувати і перевіряти. Одразу на початку саміту позбавити Орбана голосу і далі спокійно працювати.
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23.01.2024 13:42 Ответить
Вообще-то это опасная практика, потому в будущем будут нагибать всех несогласных, похрен по какому вопросу, если не согласен тогда нах с пляжа, это не демократия от слова совсем.
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23.01.2024 14:49 Ответить
Многолетний реальный ДИКТАТ (с правом вето!) одного маленького продажного члена (типа орбана или фицо) - просто ПОЗОР для всего огромного ЕС. Тоже самое - для НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ, СБ ООН и всех прочих ВОК, ВОЗ и Красных крестов. Краснозадые антидемокр. ГОПНИКИ откровенно стебаются над беспомощностью демокр. механизмов, защищающих, якобы, права меньшинств, а, на деле, дающих возможность ху-си и ху-пу, купив 1-2-ух самых дешёвых членов-уродов, парализовать работу ВСЕХ главных мировых АНТИТОТАЛИТАРНЫХ институций...
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23.01.2024 15:34 Ответить
Орбана дуже добре проінструктували підороси про те, що увесь ЄС це сцикливі і бздливі покидьки котрі від погроз і шантажу зразу отримують хронічну діарею та анурез і що цими гейєвропейцями можна маніпулювати дуже довго...!!!
От орбан і положив свій фалос на їхні морди і ПАРЄ та постійно трахає їх в дупу майже 2 роки, а ці покидьки трясуться від страху і демократично обсираються з обсциканням схвильованості та занепокоєння...!!!
А тепер ще долучив до хорових співів пропідороського цигана фіцо...!!!

Щоб оперативно та оргентно видалити цей орбано-фіцовський ФУРУНКУЛ з обличчя ЄС та ПАРЄ і назавжди забути про цю мерзоту, ця навалоч з єс та парє обрала інший шлях тривалого лікування безнадійного прогресуючого фурункульозу з присаівуванням і зволіканням...!!!
СЦИКЛИВА та БЗДЛИВА наволоч єс та парє...!!!
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23.01.2024 15:40 Ответить
чем вообще наши спецслужбы занимаются? где буданов. в институте учится? провести бы операцию, чтоб это тело мадярское нашли тихо лежащим в туалете. может после этого ему подобные контролировали бы хлопанья хлеборезкой. а так чего - можно же. и деньги немытые переводят с газпрома.
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23.01.2024 17:38 Ответить
Європейські країни, включаючи лідерів ЄС - Німеччину та Францію, все частіше виставляють претензії одна до одної через нездатність надати Україні достатню кількість зброї. Німеччина зокрема ********** Єврокомісію до складання огляду запланованої країнами фінансової та військової допомоги Україні, що деякі розглядають як спосіб притягти країни до відповідальності за те, що вони надають. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомило видання Bloomberg, з посиланням на анонімних співрозмовників, знайомих із цим питання
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23.01.2024 18:14 Ответить
к мерам готовы а раком поставить нет. в чем прикол?
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23.01.2024 18:50 Ответить
Як що такі як Орбан та Фіцо, можуть завалити політику в ЄС, то тоді ЄС - аморфна та безхребетна істота.
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23.01.2024 19:04 Ответить
Це **** вже навіть не смішно - німці годують весь той ЕС а ніщеброди-дармоїди типу мадярів і словаків вирішують кому давати німецькі гроші
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23.01.2024 22:10 Ответить
 
 