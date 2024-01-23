Множественное гражданство не будет давать мужчинам возможность выехать за границу во время военного положения, - Кулеба

Множественное гражданство не позволит военнообязанным выехать за границу во время военного положения.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Журналист спросил, сможет ли человек получить еще одно гражданство и потребовать выпустить себя из страны во время военного положения. Речь шла о военнообязанных, которым ограничен выезд за границу во время войны.

"Нет, эти вопросы также урегулированы. У человека свой долг служения и защиты Родины, он предусмотрен Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством", – ответил Кулеба.

По его словам, Украина "не придумывала велосипед", а институты множественного гражданства есть во многих странах.

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Напомним, 22 января президент Владимир Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение Верховной Рады.