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Новости Война в Украине
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Множественное гражданство не будет давать мужчинам возможность выехать за границу во время военного положения, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кордон

Множественное гражданство не позволит военнообязанным выехать за границу во время военного положения.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Журналист спросил, сможет ли человек получить еще одно гражданство и потребовать выпустить себя из страны во время военного положения. Речь шла о военнообязанных, которым ограничен выезд за границу во время войны.

"Нет, эти вопросы также урегулированы. У человека свой долг служения и защиты Родины, он предусмотрен Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством", – ответил Кулеба.

По его словам, Украина "не придумывала велосипед", а институты множественного гражданства есть во многих странах.

Также читайте: Законопроект Зеленского о множественном гражданстве зарегистрирован в Раде

Напомним, 22 января президент Владимир Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение Верховной Рады.
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Топ комментарии
+59
какое множинне громадянство?! у нас конституцию отменили?? что происходит вообще?
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23.01.2024 01:47
+40
Відмінили все, конституцію, законність та просто здоровий глузд. Казав колись зєлєнєйший, шо "я ваш вирок", але придурки аплодували бо не здогадувались, що то було адресовано їм.
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23.01.2024 06:10
+28
А зелене,гнитотне,нарманське тіло на Конституцію положив!
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23.01.2024 02:27
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Ціль - обезземелити українців і з торбою пустити по світі.
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23.01.2024 18:36 Ответить
зелёный дебил о гражданстве думает, а не ООН после обстрела собирает
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23.01.2024 20:00 Ответить
Питання до ЗЄ. А скільки ж і яких країн паспортів лежать у вас у кишенях? З якого перепугу так нагально знадобилося приймать закон про множинне громадянство? Шо за паскудство?
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23.01.2024 21:11 Ответить
Зе клоуни - iдiть зi своiм множинним громадянством на Х
Все одно як що патрiоти Укрaiни прийдуть до влади, то всi Зеленi закони будуть вiдмненi.
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24.01.2024 00:07 Ответить
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