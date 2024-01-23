Силы обороны отразили атаки врага на 6 направлениях, в течение суток - 68 боестолкновений, - Генштаб

Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные дома, другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Гранов, Григоровка, Песчаное Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздолевка, Богдановка, Хромово, Клещиевка, Белая Гора, Майорское, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Новомихайловка, Старомайорское, Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Качкаровка, Червоный Маяк, Змиевка, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины устойчиво держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Авдеевки и еще 7 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

По данным Генштаба, на Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.

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В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.