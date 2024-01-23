Ракетная атака на Киев: в Святошинском районе горит здание, в Печерском - попадание в нежилое здание. 7 человек пострадали (обновлено)

В Святошинском районе горит здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в детсад.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе", - говорится в сообщении.

"В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место", - добавляет Кличко.

По его информации, в настоящее время один пострадавший госпитализирован медиками в Соломенском районе.

"Воспламенение в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", - информирует Кличко.

"В Печерском районе тушат пожар в нежилом здании. Информация о попадании в детсад в Святошинском не подтвердилась. Рядом с помещением заведения горят автомобили", - впоследствии уточнил Кличко.

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По информации Кличка, состоянием на 08:06 пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.

Впоследствии Кличко уточнил, что в результате утренней атаки на столицу 7 пострадавших. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.

В Святошинском районе горит нежилое двухэтажное здание. Службы работают на месте.

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.