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Ракетная атака на Киев: в Святошинском районе горит здание, в Печерском - попадание в нежилое здание. 7 человек пострадали (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

район,київ,солом'янський

В Святошинском районе горит здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в детсад.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе", - говорится в сообщении.

"В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место", - добавляет Кличко.

По его информации, в настоящее время один пострадавший госпитализирован медиками в Соломенском районе.

"Воспламенение в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", - информирует Кличко.

"В Печерском районе тушат пожар в нежилом здании. Информация о попадании в детсад в Святошинском не подтвердилась. Рядом с помещением заведения горят автомобили", - впоследствии уточнил Кличко.

Также читайте: В Киеве взрывы. Детали со временем, - Кличко

По информации Кличка, состоянием на 08:06 пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.

Впоследствии Кличко уточнилчто в результате утренней атаки на столицу 7 пострадавших. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.

В Святошинском районе горит нежилое двухэтажное здание. Службы работают на месте.

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.
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Топ комментарии
+28
Це ж повністю безпечно чи не так Сірожа Лєщенко? Хто знає його профілі в соцмережах з відкритими коментарями натовчіть йому в пику там.
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23.01.2024 07:48
+12
Найвеличніший в світі блазень в 19 році звернув всі ракетні програми, тому що їх почали розробляти і випробовувати при Порошенку. Едине, що може зробити блазень, це насрати дЕрмаку в штани і звиноватити Пороха, замість ракетних ударів по москві. Тим більше, що кацапіею керує півтораметровий дрищ *****, якому блазень мріяв заглянути в тухес і вилизати його.
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23.01.2024 08:18
+11
забудьте про ООН нет такой организации
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23.01.2024 07:58
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Правила форума Совет форумчан
Так. Він їх цинічно в підвалі АП тримає і не дає нікому ситірілять.
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23.01.2024 07:50 Ответить
Є окремий підвал АП? Давно не читали новин про Україну? Може і в тому підвалі, може в підвалі ОП. Може десь на складі, де партнери знову знайдуть. Може на складах, куди Зермак направив ракети зараз.
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23.01.2024 07:57 Ответить
Адекватна відповідь на дурне твердження. Мабуть теж комік, гумор у нього такий.
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23.01.2024 08:25 Ответить
не позорься бот и кончай бредить
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23.01.2024 08:29 Ответить
Більш ефектно звучатиме "не відповідаючи у відповідь відповідью"
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23.01.2024 07:50 Ответить
"не відповідаючи у відповідь відповідною відповідью"
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23.01.2024 07:53 Ответить
Вам весело? Приїздіть до Харкова. Терміново.
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23.01.2024 07:58 Ответить
До чого тут Харків? Мова йшла про кремлєбота Novi_Lemberg, який спамить одним і тим же недолуго перекладеним коментом в декількох темах.
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23.01.2024 08:05 Ответить
Якби Ви якось натякнули. Хоча не бачу в ньому кремлєбота. Що не так у його словах про Зеленського? А ось кремлєбот Макс driver507 підігрує Вам, вважаючи за соратника.
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23.01.2024 08:11 Ответить
А чому подоляківських не потрібно навіть вираховувати? Як тільки хамство, втручання у розмову, наглість, намагання образити, відсутність логіки і аргументації - подоляківський, на якого не потрібно витрачати час.
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23.01.2024 08:30 Ответить
ты просто пишешь тупые банальные посты -это первый признак бота которые пишут по методичке
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23.01.2024 08:37 Ответить
Найвеличніший в світі блазень в 19 році звернув всі ракетні програми, тому що їх почали розробляти і випробовувати при Порошенку. Едине, що може зробити блазень, це насрати дЕрмаку в штани і звиноватити Пороха, замість ракетних ударів по москві. Тим більше, що кацапіею керує півтораметровий дрищ *****, якому блазень мріяв заглянути в тухес і вилизати його.
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23.01.2024 08:18 Ответить
Це ж повністю безпечно чи не так Сірожа Лєщенко? Хто знає його профілі в соцмережах з відкритими коментарями натовчіть йому в пику там.
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23.01.2024 07:48 Ответить
А до нього попало?
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23.01.2024 07:53 Ответить
Пора скликати Радбез і гнати рашу із ООН
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23.01.2024 07:49 Ответить
рашу не гнати треба, а документи правонаступництва урср, країни-засновниці оон на вході питати. Їх пускають туди на пташиних правах.
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23.01.2024 07:53 Ответить
І як це нам допоможе? Треба розганяти те оон взагалі - тільки гроші жеруть, вже навіть не хрюкають
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23.01.2024 07:54 Ответить
забудьте про ООН нет такой организации
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23.01.2024 07:58 Ответить
ООН - повністю імпотентна організація, раші абсолютно пофіг, що вони там собі думають і вирішують
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23.01.2024 08:33 Ответить
А Україні пофіг що думае раша - ТРЕБА ФІКСУВАТИ РАКЕТНІ АТАКИ І НЕ МОВЧАТИ .

Раша пробуе загнати усіх у підземелля і закрити усім рота ГРОЗНИЙ ЗАМОВЧАЛИ, АЛЕППО - замовчали . Українці мають всюди кричати про криваву рашу
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23.01.2024 08:37 Ответить
Мають. Хоча б так як кричав Ізраїль про атаки Хамасу. Чи так як кричали палестинці про атаки Ізраїлю. Але наша влада мовчить. "Фото обстрілів і їх наслідків не показувати, бо ніби то русні це якось допоможе"... Треба показувати. Без блюру і тонування. Щоб весь світ бачив.
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23.01.2024 08:40 Ответить
ви, якось, ознайомтесь з терміном "агонія"
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23.01.2024 07:55 Ответить
Яка агонія? Не дивіться телемарафон - північна корея вже не мільйон, а три мільйони снарядів рагистам пре, а іран може свої балістичні ракети приперти. Агонія...
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23.01.2024 07:57 Ответить
Так тому і агонія, що побирається у терористів і шмаляє, ніби вкушений скаженою лисицею.
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23.01.2024 08:03 Ответить
Нам би так агонізувати...
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23.01.2024 08:35 Ответить
Тут ще велике питання, хто ближче до агонії зараз..
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23.01.2024 08:37 Ответить
Та чого там, 25 мільйонів - "нє мєлочісь, надєнька" (с)
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23.01.2024 08:33 Ответить
Поки українців убивають,вони це на сайтах обговорюють і усе. Закрити усі сайти, мобілізувати усіх на допомогу ЗСУ, не чекаючи на інших і захищати Батьківщину не словесно, а фізично. Конституція це обов'язує
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23.01.2024 08:04 Ответить
Шо Ахметов & два сына батальон?
Прямо усих.
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23.01.2024 08:13 Ответить
Згода. Але тих, що за кордоном сховалися теж мобілізувати. І усіх, що залишились в Україні. І всіх в окоп! Без зброї. Ото русня радітиме... що живе м'ясо проти них виставили. Так "переможемо".
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23.01.2024 08:34 Ответить
Ці молодики з бокалами вина в нічних кафе однозначно повинні бути вдома,але закони тут є, а Україна навіть закон про мобілізацію не взмозі прийняти
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23.01.2024 09:25 Ответить
Вона свого синоню у Хєрманіі сховала.
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23.01.2024 09:40 Ответить
Не забудьте перед цим ППО з Києва забрати
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23.01.2024 08:43 Ответить
А що таке Київ? Тільки Верховна Рада, як законотворчої орган, має право на захист. Вибачте,а чим Херсон чи Харків завинили чи там не люди?
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23.01.2024 09:29 Ответить
Хвора істота! Скільки ще повинно загинути українців , щоб ти допетрила, що таке Київ та зникла з сайту?
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23.01.2024 09:38 Ответить
Сходіть на пікет проти Шольца, нехай розпорядиться тільки Рейхстаг прикривати
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23.01.2024 10:24 Ответить
Ну тобто, ви прямо озвучили мету "ОПи": заткнути всім рота і всіх "неугодних", хто критикує і хто заважає красти - знищити їх руками підконтрольних ОПі військових, посилаючи в саму *опу на фронті. Це щоби "зелені" ніхто не заважав розкрадати та знищувати Україну далі.
Бо, замість налагодити виробництво зброї, ***********, будувати фортифікації, робити все це в потрібних об'ємами, заздалегідь - щоби, передусім, всіляко зменшувати наші втрати на фронті - "зелені" працюють навпаки - на винищення українців, і на побудову в Україні - "раші" - концтабору - щоби вбити якомога більше українців, а всіх інших - перетворити на рабів, загнати в "табір", "мобілізувати" і т.д..
Бо в "зелених", більшовиків - сталін, путін, "ГУЛАГ", "компартія", КНДР - це взірець, і вони все роблять саме для того. Бо вони є фізичними, ідеологічними і моральними нащадками більшовиків, які, як окупували Україну, так і продовжують її визискувати.
І замість того, щоби нормально організувати роботу оборонного сектору, економіки, бізнесу - просто не заважати їм, створити умови для їх нормальної роботи - вони тільки нищать все це - щоби "затикати" діри потім людьми, та щоби вводити для тих, хто залишиться- тоталітарну диктатуру, розповідаючи всім, що, мовляв, "інакше не вийде", "конституція "не потрібна" і т.д.
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23.01.2024 13:16 Ответить
А как хорошо денюшка 2 года Вовусику в карман заходила.
Сегодня где плитку положат,какие стадионы отремонтируют?
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23.01.2024 08:12 Ответить
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23.01.2024 08:29 Ответить
Свій до свого по своє
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23.01.2024 08:31 Ответить
Більшість населення Землі не є християнами.
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23.01.2024 08:38 Ответить
Але ******* цивілізація, з усіма її досягненнями - збудована саме хрестиянами.
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23.01.2024 13:19 Ответить
Та ну! А папір хто придумав? А цифри ти які використовуєш? А про арабську аграрну революцію середньовіччя , коли араби створили халіфат від Іспанії до Індії та Китаю, що сприяло обміну культурними й технологічними досягненнями на всій цій території й, завдяки цьому у Європу з Азії проникли холодостійкі сорти зернових, ти щось чув?
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23.01.2024 13:42 Ответить
 
 