Ракетная атака на Киев: в Святошинском районе горит здание, в Печерском - попадание в нежилое здание. 7 человек пострадали (обновлено)
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В Святошинском районе горит здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в детсад.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе", - говорится в сообщении.
"В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место", - добавляет Кличко.
По его информации, в настоящее время один пострадавший госпитализирован медиками в Соломенском районе.
"Воспламенение в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", - информирует Кличко.
"В Печерском районе тушат пожар в нежилом здании. Информация о попадании в детсад в Святошинском не подтвердилась. Рядом с помещением заведения горят автомобили", - впоследствии уточнил Кличко.
По информации Кличка, состоянием на 08:06 пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.
Впоследствии Кличко уточнил, что в результате утренней атаки на столицу 7 пострадавших. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.
В Святошинском районе горит нежилое двухэтажное здание. Службы работают на месте.
Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.
В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.
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Раша пробуе загнати усіх у підземелля і закрити усім рота ГРОЗНИЙ ЗАМОВЧАЛИ, АЛЕППО - замовчали . Українці мають всюди кричати про криваву рашу
Прямо усих.
Бо, замість налагодити виробництво зброї, ***********, будувати фортифікації, робити все це в потрібних об'ємами, заздалегідь - щоби, передусім, всіляко зменшувати наші втрати на фронті - "зелені" працюють навпаки - на винищення українців, і на побудову в Україні - "раші" - концтабору - щоби вбити якомога більше українців, а всіх інших - перетворити на рабів, загнати в "табір", "мобілізувати" і т.д..
Бо в "зелених", більшовиків - сталін, путін, "ГУЛАГ", "компартія", КНДР - це взірець, і вони все роблять саме для того. Бо вони є фізичними, ідеологічними і моральними нащадками більшовиків, які, як окупували Україну, так і продовжують її визискувати.
І замість того, щоби нормально організувати роботу оборонного сектору, економіки, бізнесу - просто не заважати їм, створити умови для їх нормальної роботи - вони тільки нищать все це - щоби "затикати" діри потім людьми, та щоби вводити для тих, хто залишиться- тоталітарну диктатуру, розповідаючи всім, що, мовляв, "інакше не вийде", "конституція "не потрібна" і т.д.
Сегодня где плитку положат,какие стадионы отремонтируют?