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Новости Война в Украине
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обстрел (20395) ракеты (2768) Харьков (6546)

Ракетный удар по Харькову: разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами люди (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

В Харькове в результате ракетного удара разрушен подъезд многоквартирного дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", - говорится в сообщении.

"Также в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов", – добавляет глава города.

"Оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", - информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Смотрите: Серия ударов по Харькову и области: горит газопровод, раненые дети. В Балаклее обстрелян оздоровительный лагерь, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.
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Топ комментарии
+12
Слышь ты кацапский троль. Ты уже за*бал вылезать после каждого обстрела и обвинять в обстреле украинскую власть а не росийских нацистов. Уже и так все поняли кто ты и что ты.
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23.01.2024 08:07
+10
На сайті ZN.UA повідомляють, що винищувачі пшецьких ВПС підняті в повітря через ракетну атаку рашистів по Україні. Будуть знову спостерігати, як їх повітряним простором пролітають транзитом мирні ракети, що, звичайно, ж не становлять небезпеки для місцевих любителів заблокувати кордон за довгий ржубль
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23.01.2024 08:15
+8
Скликайте Радбез і гонить рашу із ООН ! ТІЛЬКІ НЕ МОВЧИТЬ

ДА, і Фіцо з Пелигрині пора до України запросити - нехай Харків побачать
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23.01.2024 08:05
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Так іди на фронт і відповідай! Трепло диванне.
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23.01.2024 08:03 Ответить
тобто ти вважаєш його ефективнішим за армію, яка отримує мільярди фінансування?
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23.01.2024 08:16 Ответить
Він взагалі троль.
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23.01.2024 08:17 Ответить
Усе він вірно пише. Керівництво країни, котре не може і н хоче організувати ППО і ПРО країни не має права бути при владі і на свободі. Це злочин: ворог безкарно руйнує нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, міста і села, убиває людей, а ця камарілья розкрадає державу космічними темпами і умудряється ще й на цьому піаритися кожен день нескінченними відосіками і самозакоханими монологами.
Припиняй свою "диванно-окопну" термінологію (схоже у таких як ти словниковий запас на цьому починається і закінчується) і думай, як маєш чим. "Хронтовик" хр-нів.
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23.01.2024 08:34 Ответить
Правильно чи неправильно пише, то справа десята. Просто, під кожною новиною він(вона) перший ставить одинаковий коментар. Назва акаунту така, як ********** кремлівські тролі.
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23.01.2024 09:17 Ответить
Тобто згоріла вщент нафтобаза та термінал новатек за останні дні для вас ніщо? Хай не ракети, але дрони дешевше, тим більше що росіянське ппо діряве як дупа куйла. Я нікого не виправдовую, але такі явно зашкварені коменти це теж не ок.
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23.01.2024 08:04 Ответить
Слышь ты кацапский троль. Ты уже за*бал вылезать после каждого обстрела и обвинять в обстреле украинскую власть а не росийских нацистов. Уже и так все поняли кто ты и что ты.
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23.01.2024 08:07 Ответить
Правильно ви кажете, і дивуватися тут нема чому, тут це за належне, не підари винні, а влада. (,
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23.01.2024 08:11 Ответить
Наспамив копіпастом сьогодні в усіх темах одне й те саме. Молодець, 30 рубліков та пачку дошираку від свого куратору ти сьогодні заробив.
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23.01.2024 08:15 Ответить
Заклининило дурік?,
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23.01.2024 08:25 Ответить
Ctrl+C - Ctrl+V - інформаційні технології
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23.01.2024 09:04 Ответить
хз, Але, як там кажуть - інфрмаційні технології, створюють не довбойоби, їх створюють, для довбойобів,
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23.01.2024 09:59 Ответить
Не згоден.Не наспамів, а насрал.
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23.01.2024 08:24 Ответить
Скликайте Радбез і гонить рашу із ООН ! ТІЛЬКІ НЕ МОВЧИТЬ

ДА, і Фіцо з Пелигрині пора до України запросити - нехай Харків побачать
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23.01.2024 08:05 Ответить
Скоро там дивитись не буде на що, нажаль - Харків приречений. Його треба еваеуйовувати та переносити в глиб країни, бо за 40 км від кордону, це просто санітарна зона.
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23.01.2024 09:01 Ответить
На сайті ZN.UA повідомляють, що винищувачі пшецьких ВПС підняті в повітря через ракетну атаку рашистів по Україні. Будуть знову спостерігати, як їх повітряним простором пролітають транзитом мирні ракети, що, звичайно, ж не становлять небезпеки для місцевих любителів заблокувати кордон за довгий ржубль
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23.01.2024 08:15 Ответить
Ото ж таке "агресивне" нато...
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23.01.2024 09:02 Ответить
сподіваюсь хоч прибило тих ватанів, що з Гепою та Допою майданили з россіянськими трикалойдами і колорадками на півпуза
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23.01.2024 09:34 Ответить
 
 