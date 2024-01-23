Ракетный удар по Харькову: разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами люди (обновлено)

В Харькове в результате ракетного удара разрушен подъезд многоквартирного дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", - говорится в сообщении.

"Также в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов", – добавляет глава города.

"Оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", - информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.