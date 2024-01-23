В результате ракетных ударов по Харькову 3 погибших, более 40 раненых, среди них - четверо детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
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В результате ракетного удара войск РФ по Харькову есть погибшие. По состоянию на 10.35 сообщается о четырех погибших в Харькове.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информрует Цензор.НЕТ.
"В результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибла женщина 59 лет. Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
"По обновленным данным, в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины. Медики экстренной помощи продолжают осмотр мест попаданий", - добавил впоследствии Синегубов.
По обновленной информации, после ударов по Харькову в медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии.
"28 человек получили ранения в результате ударов по Харькову. Данные обновляются. Медики продолжают оказывать помощь. 2 женщины 56 и 40 лет, к сожалению, погибли. Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили. Очередной акт терроризма!", - информирует Синегубов в 8.55.
По состоянию на 9.21 сообщается о 35 раненых в Харькове.
"Количество раненых выросло до 35 человек. Среди них - двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся 5 человек", - отметил Синегубов.
Позже стало известно, что количество раненых в Харькове возросло до 42 человек.
"Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести", - добавляет Синегубов.
Другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.
По состоянию на 9:35 известно о 38 раненых и 2 погибших в городе.
"Данные о четвертом погибшем не подтвердились. По состоянию на данный момент в результате ударов по Харькову трое погибших", - отметил Синегубов в 11.00.
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"Причина в сознании людей, в укоренившейся привычке к простоте решений и действий, к той простоте, как показал исторический опыт, что хуже воровства." - Андрей Сахаров
Якщо не упереджено подивитися на реформи при Порошенку, то побачимо, що головна реформа армії ( армії на весну 2014 р. фактично не було) це той фундамент, на которому і зараз тримається армія і ті успіхи, що зараз показують ЗСУ.
Активно розвивалися ракетна програма, артилерія, флот, будувалися фортифікаційні споруди, активно мінувалися танконебезпечвні напрямки.
Уряд Яценюка отримав після миколияновича всього 108 000 грн. , а вже Гройсман передав зєрмакам 136 млрд., которі до речі зникли вже через пів-року при зєрмачні.
Томос, над яким так насміхався "найвеличніший" та нищився московитськими попами повернувся в Україну через 336 років.
Банківська реформа, це унікальна реформа Гонтарєвої, завдяки чому врятували банкувську систему від банкрутства, котору зємакобєні вижили з України і котору з радістю прийняли на Заході де вона і зараз читає лекції.
При уряді Яценюка-Гройсмана, починаючи з 2015 року піднявся ВВП і стабільно підвищувався, тримаючись на рівні 3,7 - 4,3% включно до 2019 року, а вже під осінь зєбєні обвалили до - 14 5%.
Багато що ще можна написати, але вас не переконаєш, бо зємарофон сказав вам, що Порошенко "тормоз" і все зло від нього і вас вже не переконати - це діагноз.
Починаючи з 2014 року по літо 2019 року ркформ зроблено більше ніж з 1991 р. по 2014 р.
Так були помилки і недопрацювання в Порошенка - БУЛИ.
як були в 2019 самою бідною країною в Європі з самою найбільшою корупцією так і залишились в 2021 , а ріст 4 % ВВП це ніщо, з таким ростом даже рівня Польщі за 30 років не досягти,
ріст ВВП в 2023р. - 4,8% ти тормоз замінив якийсь рух на дні????
так яка різниця хто лохів принижує рошен чи клоуни?
І на кінець 2021 року зе-шобла теж добилася "приросту" в МІНУС 23%. Ще НЕ було повномасштабної війни, а вже був шалений провал економіки, неначе ПІСЛЯ неї. Зе-шобла похєрила ВСЮ економіку, окрім будівництва доріг, на яких зе-покидьки відмивали сотні мільярдів бюджетного бабла в свої кишені! Як невдовзі з,ясувалося, будували ці дороги зе-зрадники не стільки для українців, скільки для ... важкої бронетехніки рашистів, яка по ним дуже швидко захопила увесь розмінований та звільнений від ЗСУ зе-агентами кремля Південь.
І ти тут будеш знову щось мєєєкати про "какаяразніца"? Ще не нажерся зеленських шашликів? Ще не наржався "папріколу"? Ще не всю Україну здали х7йлу зе-зрадники?
Я з Харкова, провокатор ти лахтинський.
Щось не видно і не чути бравих сюжетів про ДРГ на кордоні Сумщини і рашки. Всі дрони, теплаки, нічники - все для того, щоб кріпаки не тікали у вільну Європу, а щоб сиділо "м'ясо" в концлагері і наповнювало бюджетне корито для зеленої *******, та інших чиновників.