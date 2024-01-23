РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7016 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
12 057 32
обстрел (20395) Харьков (6546) жертвы (1563)

В результате ракетных ударов по Харькову 3 погибших, более 40 раненых, среди них - четверо детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ракетного удара войск РФ по Харькову есть погибшие. По состоянию на 10.35 сообщается о четырех погибших в Харькове.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информрует Цензор.НЕТ.

"В результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибла женщина 59 лет. Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

"По обновленным данным, в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины. Медики экстренной помощи продолжают осмотр мест попаданий", - добавил впоследствии Синегубов.

Читайте: Ракетный удар по Харькову: разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами люди (обновлено)

По обновленной информации, после ударов по Харькову в медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии.

"28 человек получили ранения в результате ударов по Харькову. Данные обновляются. Медики продолжают оказывать помощь. 2 женщины 56 и 40 лет, к сожалению, погибли. Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили. Очередной акт терроризма!", - информирует Синегубов в 8.55.

По состоянию на 9.21 сообщается о 35 раненых в Харькове.

"Количество раненых выросло до 35 человек. Среди них - двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся 5 человек", - отметил Синегубов.

Также смотрите: Последствия вражеских ударов по гражданской инфраструктуре Харькова: под завалами 5-этажки остаются люди. ФОТОрепортаж

Позже стало известно, что количество раненых в Харькове возросло до 42 человек.

"Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести", - добавляет Синегубов.

Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл

Харків приліт

Другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.

По состоянию на 9:35 известно о 38 раненых и 2 погибших в городе.

"Данные о четвертом погибшем не подтвердились. По состоянию на данный момент в результате ударов по Харькову трое погибших", - отметил Синегубов в 11.00.

Ракетний удар по Харкову
Обстріл Харкова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
"73% електорату, в 2019 р. ви проголосували за недосвідченого політика". За какого такого политика проголосовали эти 73 или сколько там процентов? С каких пор кривляние на сцене и обсирание всего украинского стало называться политикой? А проголосовали они за телевизионного дебила Голобородько, но и этого они не получили, да и мы с ними за компанию, вынужденно. Получили мы все тупое, наглое, необразованное, циничное, необучаемое, самовлюбленное, жадное существо, которое ненавидит украинцев и саму страну Украину, из которого продажные СМИ продолжают лепить героя и Боневтика - спасителя. Напрашивается вывод, что украинцы - народ-самоубийца.
показать весь комментарий
23.01.2024 09:03
+19
73% електорату, в 2019 р. ви проголосували за недосвідченого політика, який будував дороги і роззброював Україну, за ваш вибір з 2022 р. розплачуємося життями.

"Причина в сознании людей, в укоренившейся привычке к простоте решений и действий, к той простоте, как показал исторический опыт, что хуже воровства." - Андрей Сахаров
показать весь комментарий
23.01.2024 08:36
+16
Такі, як ви непробивні - все вам Порошенко винуватий даже на 5-му році правління вашого кумира.
Якщо не упереджено подивитися на реформи при Порошенку, то побачимо, що головна реформа армії ( армії на весну 2014 р. фактично не було) це той фундамент, на которому і зараз тримається армія і ті успіхи, що зараз показують ЗСУ.
Активно розвивалися ракетна програма, артилерія, флот, будувалися фортифікаційні споруди, активно мінувалися танконебезпечвні напрямки.
Уряд Яценюка отримав після миколияновича всього 108 000 грн. , а вже Гройсман передав зєрмакам 136 млрд., которі до речі зникли вже через пів-року при зєрмачні.
Томос, над яким так насміхався "найвеличніший" та нищився московитськими попами повернувся в Україну через 336 років.
Банківська реформа, це унікальна реформа Гонтарєвої, завдяки чому врятували банкувську систему від банкрутства, котору зємакобєні вижили з України і котору з радістю прийняли на Заході де вона і зараз читає лекції.
При уряді Яценюка-Гройсмана, починаючи з 2015 року піднявся ВВП і стабільно підвищувався, тримаючись на рівні 3,7 - 4,3% включно до 2019 року, а вже під осінь зєбєні обвалили до - 14 5%.
Багато що ще можна написати, але вас не переконаєш, бо зємарофон сказав вам, що Порошенко "тормоз" і все зло від нього і вас вже не переконати - це діагноз.
Починаючи з 2014 року по літо 2019 року ркформ зроблено більше ніж з 1991 р. по 2014 р.
Так були помилки і недопрацювання в Порошенка - БУЛИ.
показать весь комментарий
23.01.2024 10:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
73% електорату, в 2019 р. ви проголосували за недосвідченого політика, який будував дороги і роззброював Україну, за ваш вибір з 2022 р. розплачуємося життями.

"Причина в сознании людей, в укоренившейся привычке к простоте решений и действий, к той простоте, как показал исторический опыт, что хуже воровства." - Андрей Сахаров
показать весь комментарий
23.01.2024 08:36 Ответить
"73% електорату, в 2019 р. ви проголосували за недосвідченого політика". За какого такого политика проголосовали эти 73 или сколько там процентов? С каких пор кривляние на сцене и обсирание всего украинского стало называться политикой? А проголосовали они за телевизионного дебила Голобородько, но и этого они не получили, да и мы с ними за компанию, вынужденно. Получили мы все тупое, наглое, необразованное, циничное, необучаемое, самовлюбленное, жадное существо, которое ненавидит украинцев и саму страну Украину, из которого продажные СМИ продолжают лепить героя и Боневтика - спасителя. Напрашивается вывод, что украинцы - народ-самоубийца.
показать весь комментарий
23.01.2024 09:03 Ответить
Такі, як ви непробивні - все вам Порошенко винуватий даже на 5-му році правління вашого кумира.
Якщо не упереджено подивитися на реформи при Порошенку, то побачимо, що головна реформа армії ( армії на весну 2014 р. фактично не було) це той фундамент, на которому і зараз тримається армія і ті успіхи, що зараз показують ЗСУ.
Активно розвивалися ракетна програма, артилерія, флот, будувалися фортифікаційні споруди, активно мінувалися танконебезпечвні напрямки.
Уряд Яценюка отримав після миколияновича всього 108 000 грн. , а вже Гройсман передав зєрмакам 136 млрд., которі до речі зникли вже через пів-року при зєрмачні.
Томос, над яким так насміхався "найвеличніший" та нищився московитськими попами повернувся в Україну через 336 років.
Банківська реформа, це унікальна реформа Гонтарєвої, завдяки чому врятували банкувську систему від банкрутства, котору зємакобєні вижили з України і котору з радістю прийняли на Заході де вона і зараз читає лекції.
При уряді Яценюка-Гройсмана, починаючи з 2015 року піднявся ВВП і стабільно підвищувався, тримаючись на рівні 3,7 - 4,3% включно до 2019 року, а вже під осінь зєбєні обвалили до - 14 5%.
Багато що ще можна написати, але вас не переконаєш, бо зємарофон сказав вам, що Порошенко "тормоз" і все зло від нього і вас вже не переконати - це діагноз.
Починаючи з 2014 року по літо 2019 року ркформ зроблено більше ніж з 1991 р. по 2014 р.
Так були помилки і недопрацювання в Порошенка - БУЛИ.
показать весь комментарий
23.01.2024 10:27 Ответить
Так були помилки і недопрацювання в Порошенка - БУЛИ. ???

як були в 2019 самою бідною країною в Європі з самою найбільшою корупцією так і залишились в 2021 , а ріст 4 % ВВП це ніщо, з таким ростом даже рівня Польщі за 30 років не досягти,
ріст ВВП в 2023р. - 4,8% ти тормоз замінив якийсь рух на дні????
так яка різниця хто лохів принижує рошен чи клоуни?
показать весь комментарий
23.01.2024 11:57 Ответить
Все зрозуміло!
показать весь комментарий
23.01.2024 12:27 Ответить
Кому ти тут брешеш, зеленодупе? Твої 4,8% приросту ВВП (до речі - ймовірно такі самі брехливі, як і на параші) були після падіння в 2022 році на СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ?!! Гучніше, бо зовсім не чутно!
І на кінець 2021 року зе-шобла теж добилася "приросту" в МІНУС 23%. Ще НЕ було повномасштабної війни, а вже був шалений провал економіки, неначе ПІСЛЯ неї. Зе-шобла похєрила ВСЮ економіку, окрім будівництва доріг, на яких зе-покидьки відмивали сотні мільярдів бюджетного бабла в свої кишені! Як невдовзі з,ясувалося, будували ці дороги зе-зрадники не стільки для українців, скільки для ... важкої бронетехніки рашистів, яка по ним дуже швидко захопила увесь розмінований та звільнений від ЗСУ зе-агентами кремля Південь.
І ти тут будеш знову щось мєєєкати про "какаяразніца"? Ще не нажерся зеленських шашликів? Ще не наржався "папріколу"? Ще не всю Україну здали х7йлу зе-зрадники?
показать весь комментарий
23.01.2024 21:01 Ответить
я взагаліто за нашого мудрого і великого генія Рината Ахметова, без нього у нас би не було премєра вундеркінда пана Шмигаля, який нагороджений грамотою Бурштинської ТЕС! а молодий Шаурма не по віку а вже зумів налагодити виробництво ее на окупованій території, велика втрата для Запоріжсталі!!! А чого вартує тільки економічне диво РОТТЕРДАМ++, сам рошен його погодив, завдяки відсутності в тарифі доставки вугілля за 3000 км Ринат Ахметов зміг підняти рівень зарплат непростим мужикам на донбасі, а ще у команді рината Герой Бойко, Шуфрич, Медведчук який помагав рошену звільняти полонених, а Татаров після перемоги Майдану тепер працює на Клоуна, всі крєпкі хозяйственіки Партій Регіонів дуже затребувані як для клоуна так і для рошена. Зелібоби і порохоботи давайте жити дружно, ми ж в одній команді!!!
показать весь комментарий
23.01.2024 21:53 Ответить
І православна **** будучи під санкціями і в рошуку доблесної СБУ!!! володіючи 30% метінвесту помагає нашому Ахметову на підприємствах метінвесту у виробництві командних пунктів і іншого важливого обладнання для ЗСУ, ну не сюр *****????
показать весь комментарий
23.01.2024 22:01 Ответить
Цей комент яскрава ілюстрація до першого коменту від Oracle Tudor. Я б ще додав простих і швидких рішень. Такі як Mikhail F дійсно вважають(як і їх кумир) що реформи це справа написання гарного указу, чи закону, а далі само все буде. Ця війна наш аналог 40-річной подорожі жидів по пустелі, але є шанс що на прикінці подорожі українців не залишиться. Тим більш, що в провідники взяли тих самих пустельних мандрівників.
показать весь комментарий
23.01.2024 10:32 Ответить
так правка Лозового це гарно написаний указ? чому в демократичних країнах розлідування злочинів завершується ВИРОКОМ суду винен-невинен, а у нас ***** ухвалою - закінчились терміни розслідування
показать весь комментарий
23.01.2024 12:03 Ответить
Просто тим, хто голосував за голобородька або, як ви кажете, проти Порошенка треба визнати, що вони, м'яко кажучи, зробили не дуже розумний вибір, перестати виправдовувати свого клоуна і почати виправляти помилки. Бо кацапи були раді щоб вибрали кого завгодно, тільки не Порошенко. Якщо б у людей вистачило місків задати питання "чому?", то вони б знайшли відповіді. Але на жаль, низькоінтелектуальний гумор кварталу не дуже сприяє розумовій діяльності, тому маємо такі катастрофічні наслідки!
показать весь комментарий
23.01.2024 11:06 Ответить
незабувай що були такі які голосували за ригоаналів, які звали русский мір, за донбаських мразів які гудком вирішували проблеми
показать весь комментарий
23.01.2024 12:15 Ответить
І один з них удає в останньому дописі, що він не такий.
показать весь комментарий
23.01.2024 21:04 Ответить
Совки совками залишились i квартал тут нiчого не зробив а тiльки направив у необхiдну кремлю сторону голоса совкiв
показать весь комментарий
24.01.2024 00:14 Ответить
Було багато товаришів із ХАрькова і українці і росіяни. І всі вони намагались віднести себе до росіян, Щось їм довести протилежне--було марно Росіяни --брати. З багатьма прийшлось просто порвати спілкування,але хочеться їх і їм подібним запитати--ЯК- же так ,ваші брати вбивають вас,ваших дітей.внуків, розбивають ваші оселі,то вони ваші брати?7?. Прикро,але навіть смерть від "брата" не в змозі дати розум .
показать весь комментарий
23.01.2024 11:27 Ответить
Дуже багато харків'янсебе до росіян не відносили,а питання правомірне і не тільки пов'язане з війною,а з рабською економічною залежностью від росії.Вони завжди. посягали на волю України.Це спрвжні наші вороги були і досі є.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:01 Ответить
ну в нас вистачило українців щоби і євромайан відстоювати та й у 2022 місто від навали..
показать весь комментарий
23.01.2024 23:10 Ответить
ЩО ТИ МЕЛЕШ ХУ*ЛО ?

Я з Харкова, провокатор ти лахтинський.
показать весь комментарий
24.01.2024 00:18 Ответить
Нехай будуть прокляті російські вбивці, але хочу відмітити, що панелька не витримала зовсім несильного краш-тесту. Плити просто випали з стіни, наче трималися на зелених соплях
показать весь комментарий
23.01.2024 11:42 Ответить
Кацапи брешуть як сміттєві собаки, що б'ють не по мирним мешканцям, а лише по ЗСУ та іноземним найманцям.
показать весь комментарий
23.01.2024 12:17 Ответить
Ввечері подивимось похмуру неголену мордочку,яка більш ничого не вміє
показать весь комментарий
23.01.2024 13:17 Ответить
Жахливо ... (((
показать весь комментарий
23.01.2024 13:48 Ответить
там наши люди погибли, а почти все высеры выше, набравшие максимум лайков - банальная отработка ботов опг пороха по позициям опг зелёных. хохлы так и остались хохлами. очень печально. и стыдно.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:30 Ответить
а тобі хотілось постів за *****?
показать весь комментарий
23.01.2024 17:59 Ответить
Наших людей шкода. Але наші дописи їм не допоможуть. А от зменшити кількість жертв в майбутньому, збільшити допомогу Заходу, наблизити перемогу України може лише негайна зміна влади зелених зрадників, які з 2019 року робили все для знищення здатності України чинити опір агресії рашистів і продовжують здавати Україну х7йлу і зараз. Найбільшу підтримку отримали тут саме ті пости, що доводять цю просту істину тупим 73%-м зефілітикам "какаяразніца".
показать весь комментарий
23.01.2024 21:12 Ответить
росія терористична держава, путін це гітлер нашого часу... russia is a terrorist state.. putin kaput.
показать весь комментарий
23.01.2024 19:42 Ответить
Захоплююсь, як далеко пішли технології: ще два роки тому нічого цього не було. А от якби були такі технології 2 роки тому, то хіба б змогли росіяни напасти ? Точно наступ росіян не відбувся б. (для зовсім тупих шанувальників "урапатріотизму" - це сарказм).
показать весь комментарий
27.01.2024 16:42 Ответить
Ви кордони з Румунією облаштовуєте так, ніби чекаєте звідти напад. Яскравий показник того, що країна взяла власних громадян в заручники і владу хвилює більше те, щоб кріпаки не тікали, а ніж захист від орків.
Щось не видно і не чути бравих сюжетів про ДРГ на кордоні Сумщини і рашки. Всі дрони, теплаки, нічники - все для того, щоб кріпаки не тікали у вільну Європу, а щоб сиділо "м'ясо" в концлагері і наповнювало бюджетне корито для зеленої *******, та інших чиновників.
показать весь комментарий
27.01.2024 17:18 Ответить
 
 