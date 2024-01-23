Ракетный удар РФ по Киеву: в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты, происходит эвакуация, 10 пострадавших (обновлено)
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В результате ракетной атаки РФ на столицу пострадали в Соломенском и Святошинском районах.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома. Также в Соломенском районе разрушение двухэтажного нежилого здания. Без возгорания", - отметил он.
"В настоящее время 9 человек пострадали в Соломенском и в Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные меры. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", - впоследствии уточнил Кличко.
Также в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного потерпевшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.
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повідомлення про атаку на київ зробили повітряні сили, кличко та генштаб
зелені до 9,00. мовчать...
мабудь крепко сплять, ****!!!
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Пояснюю:
Він пише - "повідомлення про атаку на київ зробили повітряні сили, кличко та генштаб"
Де тут "наїзд на Кличка? (хіба що спішив і з маленької літери написав)
Далі він про зелених пише (як на мене, не зовсім вдалий стьоб):
"зелені до 9,00. мовчать...
мабудь крепко сплять, ****!!!"
Так, що за Кличка ви всі дарма на нього накинулись...
Але все ж таки питання до Юрія-до чого тут зелені ? Про вибухи та первинні наслідки мають доповідати мери та начальники міських військових адміністрацій. Кличко-інформував одразу, Попко-ще раніше, від початку повітряної тривоги. Хто ще мав інформувати ? Арахамія чи безумна ? Чи Зе особисто ?