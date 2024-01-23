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Новости Война в Украине
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Ракетный удар РФ по Киеву: в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты, происходит эвакуация, 10 пострадавших (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

район,київ,солом'янський

В результате ракетной атаки РФ на столицу пострадали в Соломенском и Святошинском районах.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома. Также в Соломенском районе разрушение двухэтажного нежилого здания. Без возгорания", - отметил он.

"В настоящее время 9 человек пострадали в Соломенском и в Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные меры. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", - впоследствии уточнил Кличко.

Также в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного потерпевшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.

Также читайте: Ракетная атака на Киев: погибла женщина, 4 человека получили ранения
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Топ комментарии
+3
а хтось побачив таку куйню???
повідомлення про атаку на київ зробили повітряні сили, кличко та генштаб
зелені до 9,00. мовчать...
мабудь крепко сплять, ****!!!
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23.01.2024 09:08
+3
У тебе з вухами проблеми ? Тривога і на вулиці з сирен верещала і в сповіщеннях та додатках. Чи Віталік мав особисто бігати по дворах сповіщати громадян ?
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23.01.2024 09:28
+3
До речі, новина про сповіщення Клича від 08:43, а "Юра" - ДЕБІЛ!
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23.01.2024 09:30
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а хтось побачив таку куйню???
повідомлення про атаку на київ зробили повітряні сили, кличко та генштаб
зелені до 9,00. мовчать...
мабудь крепко сплять, ****!!!
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23.01.2024 09:08 Ответить
До речі, новина про сповіщення Клича від 08:43, а "Юра" - ДЕБІЛ!
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23.01.2024 09:30 Ответить
це у тебе з зором проблема або читати не вмієш.
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23.01.2024 10:18 Ответить
У тебе з вухами проблеми ? Тривога і на вулиці з сирен верещала і в сповіщеннях та додатках. Чи Віталік мав особисто бігати по дворах сповіщати громадян ?
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23.01.2024 09:28 Ответить
Та хоч прочитай ретельно, про що він написав.
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23.01.2024 11:56 Ответить
Перше повідомлення від Кличка в його офіційному телеграмі про вибухи в Києві було написано ним сьогодні о 7.19-через 4 хвилини від початку вибухів. Далі новини від нього пішли кожні декілька хвилин. Що Віталік зробив не так ? Не зателефонував Юріку та не почав інформувати його особисто ?
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23.01.2024 12:34 Ответить
Не прочитав... чи не зрозумів.
Пояснюю:
Він пише - "повідомлення про атаку на київ зробили повітряні сили, кличко та генштаб"
Де тут "наїзд на Кличка? (хіба що спішив і з маленької літери написав)

Далі він про зелених пише (як на мене, не зовсім вдалий стьоб):
"зелені до 9,00. мовчать...
мабудь крепко сплять, ****!!!"

Так, що за Кличка ви всі дарма на нього накинулись...
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23.01.2024 14:01 Ответить
Так, визнаю, не зрозумів. Через те, що автор не поставив крапку і це прочиталося пілся коми як разом "кличко та генштаб зелені до 9,00. мовчать..."
Але все ж таки питання до Юрія-до чого тут зелені ? Про вибухи та первинні наслідки мають доповідати мери та начальники міських військових адміністрацій. Кличко-інформував одразу, Попко-ще раніше, від початку повітряної тривоги. Хто ще мав інформувати ? Арахамія чи безумна ? Чи Зе особисто ?
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23.01.2024 14:47 Ответить
Так і я ж про те: "Далі він про зелених пише (як на мене, не зовсім вдалий стьоб)"
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23.01.2024 15:23 Ответить
які блд зелені? що саме ти хочеш? до чого твій висер?
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23.01.2024 12:40 Ответить
?????????? Ти що, "Юра", сьогодні у поганому настрої?! Що за ахінею несеш? Ляг поспи і все пройде!
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23.01.2024 09:13 Ответить
Так він напевне щойно проснувся тому і проспав сирени
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23.01.2024 09:34 Ответить
Так Лещенко сказав щоб українці поверталися з-за кордону!
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23.01.2024 09:37 Ответить
Падіння ракети без детонації є наслідком роботи РЕБ. І ця новина є дуже обнадійливою.
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23.01.2024 10:22 Ответить
А еще может быть заводской брак...
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23.01.2024 10:37 Ответить
 
 