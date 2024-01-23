Ракетный удар РФ по Киеву: в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты, происходит эвакуация, 10 пострадавших (обновлено)

В результате ракетной атаки РФ на столицу пострадали в Соломенском и Святошинском районах.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома. Также в Соломенском районе разрушение двухэтажного нежилого здания. Без возгорания", - отметил он.

"В настоящее время 9 человек пострадали в Соломенском и в Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные меры. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", - впоследствии уточнил Кличко.

Также в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного потерпевшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.

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