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Польша подняла в небо авиацию во время массированной ракетной атаки РФ по Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

польща,міг

Во вторник, 23 января, Польша поднимала в небо авиацию на фоне массированной ракетной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

"Информируем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", - говорится в сообщении.

В ОК ВС Польши отметили, что были активизированы "все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства", а ситуация постоянно мониторилась.

Смотрите также: Последствия ракетного удара в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж

Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может привести к повышению шума, особенно в юго-восточной части страны.

Отмечается, что была активизирована авиация Польши и союзников, в результате чего мог наблюдаться повышенный уровень шума, особенно в юго-восточном регионе страны.

Смотрите: Ракетный удар РФ по Киеву: в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты, происходит эвакуация, 10 пострадавших (обновлено)

Напомним, утром 23 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Взрывы раздавались, в частности, в Киеве и Харькове, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны. Есть погибшие и пострадавшие.
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Топ комментарии
+8
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23.01.2024 09:18
+8
Це щоб ,якщо рос.ракета знов залетить, супроводжувати її почесним екскортом до Варшави і обратно(якщо вона схоче обратно)? (c)
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23.01.2024 09:33
+6
От навіщо витрачаєте дороговартісне паливо? Адже нічого збивати не будете, якщо транзитом буде чесати назад на Україну... чи так, потренуватись...
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23.01.2024 09:22
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23.01.2024 09:18 Ответить
От навіщо витрачаєте дороговартісне паливо? Адже нічого збивати не будете, якщо транзитом буде чесати назад на Україну... чи так, потренуватись...
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23.01.2024 09:22 Ответить
Показати ,що у них є чим воювати, а не подивитися у очі ботоксного, на сьогодні уже очі трампа
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23.01.2024 09:31 Ответить
Це щоб ,якщо рос.ракета знов залетить, супроводжувати її почесним екскортом до Варшави і обратно(якщо вона схоче обратно)? (c)
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23.01.2024 09:33 Ответить
Навіщо витрачати дороговартісне паливо? А щоб збивати ракети, які потряплять в їх повітряний простір. Просто держава має повітряні сили і можливості це робити і робить.
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23.01.2024 18:24 Ответить
Ну то хоч би щось що летіло ''випадково'' та й збити. А то даремно піднімалися в політ
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23.01.2024 09:38 Ответить
і чо?
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23.01.2024 09:46 Ответить
Сцикотно?
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23.01.2024 09:54 Ответить
Який героїзм. Кожному польському льотчику по медалі "за відвагу".
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23.01.2024 09:56 Ответить
Сильно шуміли?
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23.01.2024 10:04 Ответить
Дуже забродило зелене шумовиння по мережах, аж запінилося, як лайно у вигрібній *********!!
Співпадіння… чи по команді…
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23.01.2024 10:51 Ответить
Зачем поднимать было?
От скуки , границу уже надоело блокировать.
Крылатая ракета сбивается расчётом ПВО, а летать и гудеть это уже идиотизм.
Единственное решение - это дежурство ДРЛО и целеуказание для истребителей.
Но где поляки, а где ДРЛО-курям на смех...
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23.01.2024 13:16 Ответить
Поляки тренуються , правильно роблять .
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23.01.2024 16:43 Ответить
 
 