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Силы ПВО уничтожили 21 российскую ракету: Всего рашисты выпустили 41 цель. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,ппо

Российские военные утром атаковали Украину 41 ракетой, большинство из них летели по баллистической траектории.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

"Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

- 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – в направлении Харьковщины;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. – в направлении Харьковщины и Сумщины;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская обл.)
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область - РФ)", - говорится в сообщении.

Так, силы ПВО уничтожили:

- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М"
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Залужный подчеркнул, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.

Читайте: На Киев, предварительно, летело около 20 вражеских ракет, их все сбили силы ПВО, - КГГА

Результати роботи сил ППО
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Топ комментарии
+18
Це фігня. От мексиканці на кордоні-оце трагедія. Треш.🤦
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23.01.2024 09:53
+11
ЧП местного масштаба...
Вот, когда хусити выпускают самодельную ракету в сторону торгового судна - эта война!?
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23.01.2024 09:58
+9
України потрібно 30 комплексів Петріот мінімум і ракети для усіх цих комплексів. А це ніхто не дасть. Знищувати треба рашистські платформи з яких вони пуляють ракети бо пер'еловити усі їхні ракети над територією України нереально.
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23.01.2024 10:13
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Це фігня. От мексиканці на кордоні-оце трагедія. Треш.🤦
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23.01.2024 09:53 Ответить
США лицеміри
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23.01.2024 09:54 Ответить
для США так.
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23.01.2024 11:15 Ответить
Сьогодні, 23 січня о 7.05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури міста Шостки.

На місці працюють всі необхідні служби.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
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23.01.2024 09:56 Ответить
так вибух був сильний .
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23.01.2024 10:08 Ответить
Вот прошлый раз слышал несколько взрывов... А в этот раз не слышал вообще ничего.
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23.01.2024 10:12 Ответить
в мене тарілки розбились і двері трусились .
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23.01.2024 10:22 Ответить
перший вибух був раніше десь в 7 а потім 7-15 ще один . перший був дуже сильний .Фомичова ще нічого не написала .
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23.01.2024 10:52 Ответить
ЧП местного масштаба...
Вот, когда хусити выпускают самодельную ракету в сторону торгового судна - эта война!?
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23.01.2024 09:58 Ответить
Была не давно новость про одно европейское СМИ (название не помню). У них на сайте в тэгах было то ли "украинский кризис", то ли "российско-украинский кризис" и "палестино-израильская война"...
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23.01.2024 10:57 Ответить
Потому что между Израилем и Палестиной была объявлена война, а у нас ни россия, ни Украина войну не объявляли.
Вот такие европейцы буквоеды.
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23.01.2024 12:12 Ответить
віна від імені Палестини не була об'явлена, не *****
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23.01.2024 21:57 Ответить
Достаточно одной стороны:
Власти Израиля объявили, что страна находится в состоянии войны. Такое решение принято впервые за 50 лет, со времен войны Судного дня в 1973 году.

И вообще, не коверкай украинский язык. Пиши на своем родном. Все поймут. Даже кто ты.
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24.01.2024 02:26 Ответить
20 влучань? Пздц...
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23.01.2024 10:02 Ответить
20 попаданий в землю целыми. Сколько из них попали в цель, это уже другой вопрос. При хорошей работе РЕБ может ниодна цель не поразить.
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23.01.2024 10:12 Ответить
Шось жеж заікались шо Украіні нададуть 5 Петріотів в оренду
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23.01.2024 10:07 Ответить
України потрібно 30 комплексів Петріот мінімум і ракети для усіх цих комплексів. А це ніхто не дасть. Знищувати треба рашистські платформи з яких вони пуляють ракети бо пер'еловити усі їхні ракети над територією України нереально.
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23.01.2024 10:13 Ответить
На жаль багато влучань ,але що рашиські варвари добились невже це так досягнення убити до десятка мирних громадян ,десятки поранених і зруйнувати декілька будинків ?
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23.01.2024 10:09 Ответить
Нажаль не лише будинків але й промислових і військових об'єктів.
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23.01.2024 10:15 Ответить
Хмммм тобто сьогодні 50% а не як завжди 80-90%. Видно шось пішло не так
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23.01.2024 10:17 Ответить
Очень даже так. Все что летело на Киев было сбито. Остальные удары были по прифронтовым областям, где нет нормального ПВО. Максимум там что могут - РЕБом сбивать с курса, а дальше уже как повезет или в дом жилой упадет или в поле.
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23.01.2024 10:23 Ответить
Зносять падли Харків ...суки пля нахер
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23.01.2024 10:42 Ответить
Русскоязычных спасают...
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23.01.2024 11:45 Ответить
трамп відпрацьовує у пуйла допомогу на виборах, а демократи як завжди смокчуть ***.
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23.01.2024 11:55 Ответить
рагулі vs. метросексуали )

(в тому ж порядку)
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23.01.2024 17:20 Ответить
хорошо хоть все 101 сбили. проблема с этим баллистическим анало-говном, что на приграничные населённые пункты летит. для этого своё пво производить надо, а не в быдло-шоу бабки втюхивать.
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23.01.2024 17:34 Ответить
 
 