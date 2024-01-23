Силы ПВО уничтожили 21 российскую ракету: Всего рашисты выпустили 41 цель. ИНФОГРАФИКА

Российские военные утром атаковали Украину 41 ракетой, большинство из них летели по баллистической траектории.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

"Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

- 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – в направлении Харьковщины;

- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);

- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. – в направлении Харьковщины и Сумщины;

- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская обл.)

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область - РФ)", - говорится в сообщении.

Так, силы ПВО уничтожили:



- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

- 5 баллистических ракет "Искандер-М"

- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Залужный подчеркнул, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.

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