Силы ПВО уничтожили 21 российскую ракету: Всего рашисты выпустили 41 цель. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные утром атаковали Украину 41 ракетой, большинство из них летели по баллистической траектории.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
"Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:
- 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – в направлении Харьковщины;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. – в направлении Харьковщины и Сумщины;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская обл.)
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область - РФ)", - говорится в сообщении.
Так, силы ПВО уничтожили:
- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М"
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
Залужный подчеркнул, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.
Пожалуйста, подождите...
На місці працюють всі необхідні служби.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Вот, когда хусити выпускают самодельную ракету в сторону торгового судна - эта война!?
Вот такие европейцы буквоеды.
Власти Израиля объявили, что страна находится в состоянии войны. Такое решение принято впервые за 50 лет, со времен войны Судного дня в 1973 году.
И вообще, не коверкай украинский язык. Пиши на своем родном. Все поймут. Даже кто ты.
(в тому ж порядку)