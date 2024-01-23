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Не все баллистические ракеты, которыми РФ сегодня атаковала Украину, достигли своих целей, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іскандер

Во время сегодняшней ракетной атаки войска РФ преимущественно применяли ракеты, летящие по баллистической траектории. Не все они достигли своих целей.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Это ракеты разных типов, комбинированный удар. Начиналось с ракет С-300, С-400, которые запустили из Белгородской области в направлении Харьковщины. Далее противники использовали стратегическую авиацию, бомбардировщики Ту-95 ТС, запустив 15 крылатых ракет X-101, X -555 Также 8 ракет X-22 были запущены с бомбардировщиков Ту-22М3 и 12 баллистических ракет "Искандер-М" были запущены с северного направления, по разным направлениям летели эти ракеты", - отметил он.

По словам Игната, также две управляемые авиационные ракеты из Су-34 были выпущены россиянами.

"Эти ракеты, которые я только что озвучил, большинство из них это ракеты, которые летят и атакуют по баллистической траектории. Несмотря на то, что били также по всем регионам баллистикой, и Харьковщина, и Днепропетровщина... 5 баллистических ракет "Искандер-М" было уничтожено", - добавил он.

Также спикер отметил, что не все ракеты, летевшие по баллистической траектории, достигли своих целей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские пилоты продолжают обучение на F-16. Уже летают в небе с инструкторами, - Игнат
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Топ комментарии
+13
Якщо нам не надають достатню кількість ПРО і ППО і т.п, навіть 155 мм, бо вони в дефіциті, то нам потрібні реактивні касетні снаряди м26 до м270 та HIMARS, у кількості від 10000 на місяць. Яких дуже багато. Тоді ми змогли б накривали великі площі зі скупченням військ і техніки з відстані 45 км і знищувати не по 1000 в день, а по 3-4 тисячі в день ворогів і в рази більше техніки. Частину розбирали б на боеприпаси для скидів з дронів. Але політики зі США, швидше за все, бояться, що буде у відповідь на таке винищення російських військ в техніки, росіяни застосують тактичну ЯЗ. Тому дозволяють влаштовувати росіян такий ось геноцид українського народу. Хоча в них є сотні тисяч снарядів м26, які і вироблялися для того, щоб знищувати радянські війська. І громадськість мовичить і ніхто за м26 нічого не каже.
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23.01.2024 10:14
+10
За назначение Резникова на должность министра обороны Украины. проголосовали 273 депутата Верховной рады Украины. На кануне войны американцы заявляли об угрозе войны. Министр обороны Украины Резников, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Арахания должны были мобилизовать все ресурсы для отражения нападения, вместо этого они заявляли, что американцы нагнетают истерию, что у нас все хорошо и не следует дополнительно выделять средства для обороны. По вине этих людей и многих других сейчас обстреливают Украину, гибнут люди и Украина слабо сказать, не готова к войне.
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23.01.2024 10:21
+8
коли ви падли почне робити ракети хоча б до точки У ?
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23.01.2024 10:25
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Правила форума Совет форумчан
Якщо нам не надають достатню кількість ПРО і ППО і т.п, навіть 155 мм, бо вони в дефіциті, то нам потрібні реактивні касетні снаряди м26 до м270 та HIMARS, у кількості від 10000 на місяць. Яких дуже багато. Тоді ми змогли б накривали великі площі зі скупченням військ і техніки з відстані 45 км і знищувати не по 1000 в день, а по 3-4 тисячі в день ворогів і в рази більше техніки. Частину розбирали б на боеприпаси для скидів з дронів. Але політики зі США, швидше за все, бояться, що буде у відповідь на таке винищення російських військ в техніки, росіяни застосують тактичну ЯЗ. Тому дозволяють влаштовувати росіян такий ось геноцид українського народу. Хоча в них є сотні тисяч снарядів м26, які і вироблялися для того, щоб знищувати радянські війська. І громадськість мовичить і ніхто за м26 нічого не каже.
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23.01.2024 10:14 Ответить
Так потрібно щось дуже сильне і далекобійне щоб знищувало побільше окупантів один постріл.
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23.01.2024 10:53 Ответить
там зеленський мріє прибрати Залужного. Я знайшов кандидата.
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23.01.2024 10:55 Ответить
навіщо тоді з 2019 року звернули усі оборонні програми, включаючи ракетні?
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23.01.2024 10:56 Ответить
Шановний Евгений Агро, почнемо з того, чому нам мають давати різноманітну зброю США? Ми в НАТО, чи являємося штатаом США? Подивіться коментарі перед повномасшабним нападом кацапів на нас, що по відношенню до США говорили наші політики Зеленський, Арахамія та інші. Ігнорували саміт НАТО. Я так розумію, що ми суверенна держава, яка має свою Конституцію, Верховного Головнокомандувача, армію і тільки він мав турбуватися за оброну, а не США. Якщо США мало турбуватися про нашу оборону, а наш Верховний виключно турбуватися про дороги і серіали, то це забулися закріпити в Конституції, бо там записано інше. Що нам заважало за ці 5 років зробити свої **********, свої ракети, свої дрони та інше при такому величезному потенціалі, таків величезній "оборонці", яка залишилася тут після "совка"? У нас же є самий найкращий президент від народу, простий пареньок, чи ні?
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23.01.2024 11:34 Ответить
Нам заважали настрої людей, які не розуміли, що все це потрібно, що ви написали і які ніслідки будуть. Цих людей, з такою картиною світу було більше 90%. І зараз дуже велика частина з них не наблизилася до цього розуміння, що картину треба змінити. І нам, насправді, зброї потрібно було не дуже багато, щоб вторгнення зупинити. Треба було просто "зачинити двері", а не навпаки їх відчинити, як було на початку втрогення. Відповідно в США, політичні еліти, розуміють ситуацію трохи краще, але недостатньо добре. Бо більше зброї дозволило б зберегти більше тих, хто буде винищувати першу за величиною для них загрозу. Бо загроза це ті, в кого ЯЗ більше. Звісно нам не нададуть стільки зброї, щоб знищити одразу всі війська, хоча могли б. Бо якщо російські війська знищити, то воювати НАТО буде тією зброєю буде особливо ні з ким. Бо для війни з Китаєм треба інша зброя.
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23.01.2024 12:01 Ответить
Шановний пане, я намагаюся донести до Вас, що за зброю і ********** для захисту України мали думати Верхловний Головнеокомандувач і його уряд, а не влада США, а Ви знову звинувачуєте США, що дали нам мало зброї. Та велика їм подяка і за цю зброю, бо вони дали. А дали більше чим ми виготовили самі - гармат,снарядів,мін, ракет, БМП та іншого. В цей час навіть вирішується питання про надання літаків. Я думаю не варто писати за розвідданні? А ми виконали рекомендації і прохання американців, в яких Україна має продовжувати низку реформ для надання їй військової допомоги.? Обсяг нововведень та терміни їх виконання були затверджені в Білому домі. За інформацією Української Правди, лист з подробицями надіслано на адресу Координаційної платформи донорів та особисто прем'єр-міністру України Денису Шмигалю та Офісу Президента України. Лист відправив заступник радника Білого Дому Майк Пайл. У документі прописані зміни, які стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади. Ми хоч щось зробили?
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23.01.2024 13:38 Ответить
Нам надають зброю тільки тому, що це в інтересах США і ЄС і всіх демократій. Якщо було б захоплено Уркаїну, то було б відновлено СРСР. І він би пішов далі. Міг би захопити ЄС, разом с мобресурсом з України спокійно. Китай захопив Тайвань, почалася б блокада Китаю. Збитки становили б 10 трнл, для світової економіки. Інші країни б побачили, що США їх не може захистити і почалася б гонка з виготволення ЯЗ усіма, хто може. Змінився б світовий порядок, існуюча правова система вже б не діяла, і т.д. і т.п. Так що все це в інтересах США. Якби все це не мало б такий вплив на сівтові процеси, якби ми якоюсь Сірією були б. Знищення якої так суттєво на все не впливає, то ніякої зброї нам би ніхто не дав.
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23.01.2024 16:26 Ответить
Якби в кацапів були яйця, то вони вже б давно застосували ЯЗ після знищення 350 тисяч рашистів. А після 2 років пустих погроз х#йла його браваду вже ніхто не сприймає усерйоз у світі
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23.01.2024 12:22 Ответить
а причому тут ЯЗ і знищення 350+ кілокацапів? Україна на їхню територію не нападала, територію не захоплювала, ЯЗ це зброя стримування, а не нападу.
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23.01.2024 13:47 Ответить
Ну так і чудово - 350 тисяч кацапів знищено - можна спокійно знищувати ще 350 чи 500 тисяч чи мільйон і кацапам ЯЗ аж ніяк не допоможе. Це я і маю на увазі
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23.01.2024 14:03 Ответить
якщо по своїй території, тільи по своїй, та що міжнародно визнана, а не окупована, то нехай скільки хочуть.
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23.01.2024 14:27 Ответить
Оце приємна новина.
Що не всі.
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23.01.2024 10:16 Ответить
"не всі" втішав Ігнат
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23.01.2024 10:18 Ответить
Особливо приємна тим людям,до яких долетіло і попало...
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23.01.2024 10:43 Ответить
за те зеленський та його шобла надійно захищені іноземними ППО. Це головне. Не забудьте після війноньки вибратиїх на другий термін, бо якщо би не вони, то не було би перемоги.
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23.01.2024 11:00 Ответить
За назначение Резникова на должность министра обороны Украины. проголосовали 273 депутата Верховной рады Украины. На кануне войны американцы заявляли об угрозе войны. Министр обороны Украины Резников, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Арахания должны были мобилизовать все ресурсы для отражения нападения, вместо этого они заявляли, что американцы нагнетают истерию, что у нас все хорошо и не следует дополнительно выделять средства для обороны. По вине этих людей и многих других сейчас обстреливают Украину, гибнут люди и Украина слабо сказать, не готова к войне.
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23.01.2024 10:21 Ответить
хм... не всі...здається нас вже більше турбують не прильоти, а що мало ****** у відповідь...
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23.01.2024 10:21 Ответить
Так реально мало ******. Надо чтоб после каждого прилета по нашим гражданским кварталам было как в Белгороде перед новым годом. Но, во первых, нечем (скоро третий год войны, а своих ракет до сих пор ни одной, зато ходят толпы откормленных быдланов в пикселе в каждом городе, ловят работяг в окопы, и на закупках миллиарды ********). А во- вторых, есть так называемые западные "партнеры", которые помощь обрезают, выбирают во власть всяких ультраправых запутинских *********, и в открытую нам говорят, что надо избегать эскалации (не бить по кацапам), а то и вообще им земли отдать. Так и воюем.
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23.01.2024 10:35 Ответить
Треба перемагати і не зупинятися на кордоні 1991.
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23.01.2024 10:25 Ответить
коли ви падли почне робити ракети хоча б до точки У ?
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23.01.2024 10:25 Ответить
Оманские договоренности не позволяют.
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23.01.2024 10:29 Ответить
то хай прилетить дрон до оманських туристів .
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23.01.2024 10:33 Ответить
Пукнули в устьлугу....разок одним дроником нещасним....Ура перемога!!!Розвоняли....так як типу кацапа ядеркою *********.А вони суки нас ракетами....десятками!!!Ми пук.....нам на.Може не дрочити цими пуками......А скласти шось путьове так ********* разом!!!Щоб скоти також без машин та майна лишились....як родня моя звони плаче......Скоти ***....кацапи.
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23.01.2024 10:31 Ответить
На ту Лугу мало прилетіти три десятки б/п щоб лишилося згарище. Це 40% їхнього експорту...
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23.01.2024 10:49 Ответить
Когда уже будут рубить свет Москве?Задолбали уже своей толерантностью.
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23.01.2024 10:33 Ответить
Сраний ХАМАС в підвалах робить ракети з водопровідних труб.
А тут за два роки ніхєра. Або штати щось капнуть, або Франція...
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23.01.2024 10:44 Ответить
Хамас самопали робить. На фронті українські військові техніки навіть краще за них вже виготовляють.
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23.01.2024 10:51 Ответить
Я не пропоную робити самопали. Зробити балістичну ракету на 500 км зміг навіть Іран під санкціями.
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23.01.2024 11:14 Ответить
У Ирана не было Оманских обязательств, и обеспокоенности "партнеров" не было, чтобы не дай бог не эскалация с ядерными ударами. Жирные бюргеры и дальше хотят спокойно жрать свои колбаски с пивом, а не париться, что прилетит ядерная ракета. Годами покупали дешевый ********** газ ? Украинцы гибнут, сдерживая кацапских фашистов ? Ну для бюргера то такое.
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23.01.2024 12:51 Ответить
У хамаса є іран, а у ірана китай.
Де брати компоненти для виготовлення ракет які б летіли на 1500км і влучали не в поле, а обрану ціль?
Але на мою думку існує неоголошене ембарго на постачання таких компонентів, через заборону обстрілів території рашки західним озброєнням. Інакше було б достатньо за прикладом орків зробити "ребрендінг" західних ракет.
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23.01.2024 11:01 Ответить
Заборона лише західним озброєнням.
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23.01.2024 11:09 Ответить
А щоб виготовити власну потрібні компоненти, де їх брати - на аліекспресі?
І тут знову повторюсь якщо ракета на 99% складається із західних компонентів, а зібрана в Україні то чія це зброя? Якщо наша, то чому просто за прикладом рашки не робити "ребрендінг"?
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23.01.2024 11:22 Ответить
Не на 99%, не брешіть.
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23.01.2024 11:47 Ответить
В чому брехня? Ракеті необхідна електроніка - де її брати?
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23.01.2024 11:53 Ответить
Ардуино. Продается в любом радиомагазине. Или макроконтроллер Сименс. Стоит во многих гражданских промышленных установках. На этом можно любую задачу решить.
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23.01.2024 13:00 Ответить
Ардуінщики повилазили, твое ардуіно буде заглушене самим гівняним РЕБом.
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23.01.2024 13:28 Ответить
Электромагнитное экранирование - способ снижения интенсивности электромагнитных волн до заданного уровня с помощью специального материалов, оборудования и технологических решений.
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23.01.2024 13:36 Ответить
Ну, взагалі-то в нас є необхідні підприємства.
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23.01.2024 13:26 Ответить
В нас вже були ракети, ще в 2019, які летіли на 500 км - нептуни.
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23.01.2024 11:11 Ответить
Хоча б поцікавтесь кількістю цих ракет і що таке 500 км для території рашки.
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23.01.2024 11:14 Ответить
500 км це 50% заселеної території параші. Включаючи москву...
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23.01.2024 11:16 Ответить
Ось вам цитата з відкритого джерела:
"У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів"
А тепер порівняйте з кількістю що виготовля та застосовує московія ( застосовано близько 7 тис ракет за 2 роки, причому більшість з них набагато потужніші від тих що розробляла Україна).
Для ракетної програми потрібні кошти - причому дуже великі, росія за рік витрачала на армію більше ніж Україна за всі роки Незалежності.
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23.01.2024 11:47 Ответить
Так миллиарды ********* на закупках. Вот вам и средства. Можно было два танковых завода построить совместно с Рейнметалл, под землей. И еще впридачу ракетный. Было бы желание. А его нет. Зато есть оманский договорняк, и глубокая обеспокоенность западных "партнеров" чтоб же не дай бог не было эскалации из- за ударов по кацапским городам. Поэтому проще и дальше бабло *******, и ловить инвалидов в окопы, чтобы и дальше так все продолжалось. Всех все устраивает.
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23.01.2024 12:57 Ответить
Я наводжу приклад кращих часів для ЗСУ, але навіть тоді кількість виготовлених ракет вимірювалась одиницями, що вже казати про владу яка прийшла з лозунгом "домовитись по середині".
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23.01.2024 14:01 Ответить
Ну для "морских Малюков" где- то же взяли "самую лучшую в мире систему связи". Для ракет при желании тоже можно купить "самую лучшую в мире систему наведения". Или самим склепать из Ардуино.
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23.01.2024 12:53 Ответить
Думаю тим кого вразило ракетами і уламками вистачило того що досягло цілі. І далі може бути тільки гірше якщо не вирішувати проблеми з розкраданням коштів, зі зброєю, зі стратегією подальшої війни.
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23.01.2024 10:50 Ответить
Второй год войны, где современные украинские баллистические ракеты в достаточном количестве ? Их можно было сделать за те миллиарды, что разворовались. Почему не сделали ? Оманский договорняк не даёт, или обеспокоенность западных "партнеров" ?
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23.01.2024 10:57 Ответить
Потому что не где делать. Любой завод где будут делать ракеты станет целью номер один.
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23.01.2024 11:02 Ответить
Полно подземных объектов еще со времен СССР. Туда станки завезти и делать. Рассредоточить операции по всей стране. Ракета это не что- то сверх сложное. Корпус- навивка из углеволокна или штамповка из нержавки. Остальное еще проще.
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23.01.2024 11:19 Ответить
Ти сам бачив ті обьекти?

******* ракета, це таки складна конструкція.
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23.01.2024 11:46 Ответить
Я 8 лет ходил на ракетомодельный кружок, и изучал теорию и практику проектирования ракет, вплоть до узкоспециализированной литературы, поэтому знаю, о чем пишу. При желании ракету можно сделать из куска водопроводной трубы ПВХ, десятка мешков сахара и калийной селитры, и контроллера полета на миникомпьютере типа Ардуино. Да, такая ракета не пройдет все многолетние гос испытания (а нам есть до них дело, когда десятки гражданских гибнут от кацапских ракет ??), но до Москвы вполне долетит, и попадет куда надо. Было бы желание, еще раз говорю.
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23.01.2024 13:10 Ответить
Можно. Делай.
А на самом деле эта кустарщина хорошо если не ****** при старте.
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23.01.2024 13:25 Ответить
Я бы с удовольствием. Но если я объявлюсь перед военными, быдлан- военком скажет, *** тебе, а не ракеты. И на твои многолетние навыки и конструкторский опыт насрать, нам надо план закрывать, поэтому песдуй в окоп, с гипертонией и одышкой, лови прилеты, пока мы и дальше "бюджет осваиваем".
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23.01.2024 13:31 Ответить
Точніше і не скажеш.
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23.01.2024 13:57 Ответить
ігнат - це такій собі замінник цукру для підсолоджування гіркої пілюлі
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23.01.2024 11:02 Ответить
Виноваты все кто не собирает дроны на дому,не покупает запчасти за свои деньги
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23.01.2024 11:16 Ответить
Ця зелена тварина шкодує, що не всі досягли своїх цілей?
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23.01.2024 11:22 Ответить
"не всі ракети досягли своїх цілей.", пздц, що замість трансформатора потрапили до 9-поверхівки, як ви обкурений квартал ******.
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23.01.2024 11:47 Ответить
Я так розумію пан Ігнат закінчував одне театральне вчилище разом із боневтіком, бо с кожним разом його сцянина у очі пересічних мудрих вкраїнчиків стає дедалі кумеднішою. Попередній раз "усе позбивали РЕБом", зараз взагалі "не всі ракети досягли своїх цілей". ПиСи: це я так розумі одна з "не всіх ракет які не досягли своїх цілей" https://censor.net/ua/photo_news/3469268/raketnyyi_udar_po_pavlogradu_zagynula_jinka_poshkodjeno_dvi_shkoly_ta_8_bagatopoverhivok_fotoreportaj
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23.01.2024 11:53 Ответить
Не дуже втішна статистика.
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23.01.2024 14:30 Ответить
добре. зради нема.
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24.01.2024 02:58 Ответить
 
 