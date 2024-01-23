Не все баллистические ракеты, которыми РФ сегодня атаковала Украину, достигли своих целей, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время сегодняшней ракетной атаки войска РФ преимущественно применяли ракеты, летящие по баллистической траектории. Не все они достигли своих целей.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.
"Это ракеты разных типов, комбинированный удар. Начиналось с ракет С-300, С-400, которые запустили из Белгородской области в направлении Харьковщины. Далее противники использовали стратегическую авиацию, бомбардировщики Ту-95 ТС, запустив 15 крылатых ракет X-101, X -555 Также 8 ракет X-22 были запущены с бомбардировщиков Ту-22М3 и 12 баллистических ракет "Искандер-М" были запущены с северного направления, по разным направлениям летели эти ракеты", - отметил он.
По словам Игната, также две управляемые авиационные ракеты из Су-34 были выпущены россиянами.
"Эти ракеты, которые я только что озвучил, большинство из них это ракеты, которые летят и атакуют по баллистической траектории. Несмотря на то, что били также по всем регионам баллистикой, и Харьковщина, и Днепропетровщина... 5 баллистических ракет "Искандер-М" было уничтожено", - добавил он.
Также спикер отметил, что не все ракеты, летевшие по баллистической траектории, достигли своих целей.
Пожалуйста, подождите...
Що не всі.
А тут за два роки ніхєра. Або штати щось капнуть, або Франція...
Де брати компоненти для виготовлення ракет які б летіли на 1500км і влучали не в поле, а обрану ціль?
Але на мою думку існує неоголошене ембарго на постачання таких компонентів, через заборону обстрілів території рашки західним озброєнням. Інакше було б достатньо за прикладом орків зробити "ребрендінг" західних ракет.
І тут знову повторюсь якщо ракета на 99% складається із західних компонентів, а зібрана в Україні то чія це зброя? Якщо наша, то чому просто за прикладом рашки не робити "ребрендінг"?
"У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів"
А тепер порівняйте з кількістю що виготовля та застосовує московія ( застосовано близько 7 тис ракет за 2 роки, причому більшість з них набагато потужніші від тих що розробляла Україна).
Для ракетної програми потрібні кошти - причому дуже великі, росія за рік витрачала на армію більше ніж Україна за всі роки Незалежності.
******* ракета, це таки складна конструкція.
А на самом деле эта кустарщина хорошо если не ****** при старте.