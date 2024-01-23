Не все баллистические ракеты, которыми РФ сегодня атаковала Украину, достигли своих целей, - Игнат

Во время сегодняшней ракетной атаки войска РФ преимущественно применяли ракеты, летящие по баллистической траектории. Не все они достигли своих целей.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Это ракеты разных типов, комбинированный удар. Начиналось с ракет С-300, С-400, которые запустили из Белгородской области в направлении Харьковщины. Далее противники использовали стратегическую авиацию, бомбардировщики Ту-95 ТС, запустив 15 крылатых ракет X-101, X -555 Также 8 ракет X-22 были запущены с бомбардировщиков Ту-22М3 и 12 баллистических ракет "Искандер-М" были запущены с северного направления, по разным направлениям летели эти ракеты", - отметил он.

По словам Игната, также две управляемые авиационные ракеты из Су-34 были выпущены россиянами.

"Эти ракеты, которые я только что озвучил, большинство из них это ракеты, которые летят и атакуют по баллистической траектории. Несмотря на то, что били также по всем регионам баллистикой, и Харьковщина, и Днепропетровщина... 5 баллистических ракет "Искандер-М" было уничтожено", - добавил он.

Также спикер отметил, что не все ракеты, летевшие по баллистической траектории, достигли своих целей.

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