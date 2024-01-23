Посол США Бринк о массированной ракетной атаке РФ: Украина сейчас нуждается в нашей дальнейшей поддержке
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала массированную ракетную атаку РФ по Украине утром 23 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) Бринк.
Посол США напомнила, что в результате массированного ракетного удара РФ по украинским городам погибли по меньшей мере 5 человек и более 40, включая детей, получили ранения.
"Сейчас Украина нуждается в нашей дальнейшей поддержке, чтобы оградить себя от этих жестоких нападений на гражданское население", - подчеркнула Бринк.
Утром 23 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Взрывы раздавались, в частности, в Киеве, Харькове и Шостке, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны. Есть погибшие и пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
Згідно неї якби цю допомогу хотіли б надати то вона вже була б надана. Якщо цього до цих пір не відбулося то значить це робити не хочуть, а значить цього і не буде...
А в Турции она прямо в порту заканчивается в Нефтеберерабатывающий и выходит уже турецкой нефтью.
За даними організації, танкер, що належить компанії Ship manager/Commercial manager, яка зареєстрована в Гамбургу, що Німеччині, вийшов із Новоросійська 13 листопада і прибув до Норфолка, що у США, 7 грудня 2023 року.7 груд. 2023 р
Ты перепутал их с Украиной,та гребёт кацапское двумя руками.
Он ведь тяперича Адвокат,дюже вумный,защищает права людей.
його метою було урвати грошей для своєї родини, молода дружина, нові діти... вайдітє в палажєніє..
йому нада