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Посол США Бринк о массированной ракетной атаке РФ: Украина сейчас нуждается в нашей дальнейшей поддержке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

брінк

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала массированную ракетную атаку РФ по Украине утром 23 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) Бринк.

Посол США напомнила, что в результате массированного ракетного удара РФ по украинским городам погибли по меньшей мере 5 человек и более 40, включая детей, получили ранения.

"Сейчас Украина нуждается в нашей дальнейшей поддержке, чтобы оградить себя от этих жестоких нападений на гражданское население", - подчеркнула Бринк.

Утром 23 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Взрывы раздавались, в частности, в Киеве, Харькове и Шостке, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны. Есть погибшие и пострадавшие.

Читайте также: Не все баллистические ракеты, которыми РФ сегодня атаковала Украину, достигли своих целей, - Игнат
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Топ комментарии
+14
Така ,,підтримка" дуже ,,надихає".......
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23.01.2024 11:00
+8
На словах...
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23.01.2024 10:58
+5
Кацапи буквально примушують США надавати підтримку. Але США пох. У них мексиканці.
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23.01.2024 11:05
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На словах...
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23.01.2024 10:58 Ответить
Така ,,підтримка" дуже ,,надихає".......
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23.01.2024 11:00 Ответить
В лютому Конгрес вже дозріє і дасть добро на допомогу Украіни
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23.01.2024 11:01 Ответить
О, ще одна баба ванга - заідки така оптимістична обізнаність?
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23.01.2024 11:06 Ответить
Звідусіль - далі вони вже тягнути не будуть
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23.01.2024 11:10 Ответить
Є така бритва оккама.
Згідно неї якби цю допомогу хотіли б надати то вона вже була б надана. Якщо цього до цих пір не відбулося то значить це робити не хочуть, а значить цього і не буде...
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23.01.2024 11:24 Ответить
Допомога буде -- вони ж хочуть варити жабу на слабенькому вогні -- життями украінців
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23.01.2024 11:28 Ответить
Втомлений вигляд, дуже втомлений. Але нічого - трамп за 24 години усе це припинить. Кордони 1991 року кажете? Щас - з такими проволочками закону про мобілізацію усе може і без трампа закінчитись. І лопати вже не допоможуть...
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23.01.2024 11:04 Ответить
Кацапи буквально примушують США надавати підтримку. Але США пох. У них мексиканці.
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23.01.2024 11:05 Ответить
І це правильно: у них мексиканці повзуть через кордон як таргани, у нас - кацапи.
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23.01.2024 11:07 Ответить
То може мексиканці ще й Техас ракетами обстрілюють?
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23.01.2024 11:15 Ответить
Так Техас ( і теперішня південно-західна частина СЩА) належали Мексиці ,але потім в результаті війни амениканці їх окупували і змусили Мексику їх передати до складу США ,вам це нічого не нагадує ?
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23.01.2024 17:17 Ответить
Мені це лише нагадує що основоположним принципом міжнародного права в наш час є принцип непорушності кордонів.
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23.01.2024 23:55 Ответить
Потребує...от тільки ви її не надаєте
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23.01.2024 11:07 Ответить
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23.01.2024 11:09 Ответить
Невже ніфтя не буде надходити з паРаші у США,ілі єта другоє?
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23.01.2024 11:11 Ответить
Ни одного грамма с Гафностана в США не зашло.
А в Турции она прямо в порту заканчивается в Нефтеберерабатывающий и выходит уже турецкой нефтью.
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23.01.2024 11:13 Ответить
Точно другоє
За даними організації, танкер, що належить компанії Ship manager/Commercial manager, яка зареєстрована в Гамбургу, що Німеччині, вийшов із Новоросійська 13 листопада і прибув до Норфолка, що у США, 7 грудня 2023 року.7 груд. 2023 р
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23.01.2024 12:24 Ответить
И шо,Германия тоже ни грамма нефти у кацов ни купила. Про Норвегию,Голландию слышал,газ,нефть?
Ты перепутал их с Украиной,та гребёт кацапское двумя руками.
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23.01.2024 12:54 Ответить
Та хоть би шо
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23.01.2024 15:11 Ответить
А шо Резников по этому поводу сказал?
Он ведь тяперича Адвокат,дюже вумный,защищает права людей.
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23.01.2024 11:11 Ответить
а йому вже по барабану
його метою було урвати грошей для своєї родини, молода дружина, нові діти... вайдітє в палажєніє..
йому нада
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23.01.2024 11:15 Ответить
Нас підтримують морально.
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23.01.2024 11:13 Ответить
У вас козломордий акцент чи мені здалося?
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23.01.2024 12:24 Ответить
Посол США нагадала, що внаслідок масованого ракетного удару РФ по українських містах загинуло щонайменше 5 людей і понад 40, включно з дітьми, дістали поранення(с). Ось тепер їм всім значно полегшало від її коментаря!
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23.01.2024 11:18 Ответить
Дякуємо пан посол.Грошей нема але ми тримаємось!
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23.01.2024 11:23 Ответить
...і так щоразу.
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23.01.2024 11:25 Ответить
Вони в пустелі більше допомагають а ніж майже в центрі Европи.
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23.01.2024 11:28 Ответить
Так дайте необхідну зброю,у вас там вона складах ржавіє.Вже майже 6 місяців роздумуєте.Тим часом нас вбивають.
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23.01.2024 11:42 Ответить
Система заполпового вогню «підтримка».
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23.01.2024 12:05 Ответить
Бла-бла-бла. Ганьба США коли не виконують обіцянок
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23.01.2024 12:23 Ответить
много ракет не долетели до целей из за нашей РЭБ
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23.01.2024 12:24 Ответить
Звиздуни.
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23.01.2024 13:14 Ответить
Правильно
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24.01.2024 03:00 Ответить
 
 