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Новости Война в Украине
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НАТО (8955) россия (91348) Столтенберг (1418)

Мы не видим угрозы со стороны России против любого союзника НАТО, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пока не видит прямой угрозы нападения России на кого-либо из союзников по НАТО.

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не видим никакой прямой или непосредственной угрозы любому союзнику НАТО. Конечно, мы внимательно следим, что делает Россия. Мы увеличили нашу бдительность, наше присутствие в восточной части альянса, но сама идея этого состоит в том, чтобы предотвратить любое нападение на союзников", - сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года "для НАТО было очевидно, что у нас было две задачи: одна - поддерживать Украину".

Также читайте: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа, - Столтенберг

"Союзники из НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и я уверен, что они будут продолжать это делать. Другая задача, конечно же, предотвратить перерастание этой войны в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Мы сделали это, развернув больше боеспособных войск в восточной части альянса, путем дальнейшего увеличения наших инвестиций в оборону, а также за счет большего количества учений", - детализировал он, отметив, что на этой неделе начнутся большие учения, которые "станут наибольшими учениями за последние десятилетия для НАТО".
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Топ комментарии
+27
Він десь від Зеленського заразився?
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23.01.2024 11:33
+18
Тому шо Украіна взяла удар на себе -- даваите зброю
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23.01.2024 11:33
+13
Підіть на ефіри Соловйова, Скабеєвої, Норкіна і там ще одного придурка. Щенін чи що.? Тоді побачиш. Скажете що це просто пропаганда? Ось тут і криється нерозуміння росії Заходом. Пам,ятайтеь! Якщо пропагандисти говорять, що нападуть, то нападуть обов,язково. Так було з Україною. Вони говорили, що вже готові нападати а наші дебіли замочували м,ясо на шашлики.
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23.01.2024 11:38
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Правила форума Совет форумчан
Він десь від Зеленського заразився?
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23.01.2024 11:33 Ответить
вони також готуються до шашличків....на 8-травня....
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23.01.2024 11:39 Ответить
Тому шо Украіна взяла удар на себе -- даваите зброю
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23.01.2024 11:33 Ответить
Тумо, що Україна, за його висловом (якщо точно переклали) - НЕ СОЮЗНИК НАТО!

З.І.
Потрібно чітко розрізняти:
- країна - член НАТО;
- країна - союзник НАТО.
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23.01.2024 12:03 Ответить
Для цього і робляться такі заяви, щоб країни НАТО більше не звертали на уваги на шантаж росії і надавали більше зброї, бо бравада х#йла не прокатила
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23.01.2024 12:17 Ответить
НАТО требо вже давно воювати на боці України проти рашки. і все б давно скінчилось.А другого нема, бо самостійно здолати парашу дуже важко, особливо коли оружіе дають мало і дозовано. а програш України це війна і з парашей і з китаем і з півнвічной кореей і з іраном і врешті решт з Україною і з венгріею і з молдовой
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23.01.2024 12:53 Ответить
Бояться -- дуже сите життя -- золотии мільярд -- надіються шо віина іх мине
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23.01.2024 13:01 Ответить
Продовжуйте уважно спостерігати:
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23.01.2024 11:34 Ответить
До яких пір буде пустопорожня балаканина,а не конкретна та швидка поміч? Чи це бескінечно?
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23.01.2024 11:34 Ответить
він же відповів:

Інше завдання, звісно ж, запобігти переростанню цієї війни в повномасштабну війну між Росією і НАТО

В них немає завдання, щоб Україна перемогла. Їм достатньо, щоб ми не програли, бо так війна не переросте в повномасштабну . А для цього згодяться і мікроскопічні поставки .
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23.01.2024 11:57 Ответить
Як совку,то лендліз гнали просто нереальними для ******** війни партіями.Хоча 3 Рейх і совок були приблизно в паритеті.А совок не воював за США,а просто не встиг напасти на 3 Рейх.А як маленькій і бідній Україні,яка змушена протистояти вже не тільки росії,а вже й частково ірану,і китаю,через кндр,то цідять по краплі,а тепер і зовсім перестали.Хоча 6 000 АТАКАМСів незабаром треба буде утилізувати.
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23.01.2024 14:46 Ответить
Ну, раз не видите, то: "Бери шинель, иди домой."
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23.01.2024 11:35 Ответить
Сором!(
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23.01.2024 11:37 Ответить
Підіть на ефіри Соловйова, Скабеєвої, Норкіна і там ще одного придурка. Щенін чи що.? Тоді побачиш. Скажете що це просто пропаганда? Ось тут і криється нерозуміння росії Заходом. Пам,ятайтеь! Якщо пропагандисти говорять, що нападуть, то нападуть обов,язково. Так було з Україною. Вони говорили, що вже готові нападати а наші дебіли замочували м,ясо на шашлики.
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23.01.2024 11:38 Ответить
Вже сто лет....не дивився,все в нас заблокували.....Так гонять як раньше гнали??
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23.01.2024 11:52 Ответить
З Жиріновского також сміялися. А він все знав і розказував.
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23.01.2024 14:28 Ответить
а наші дЗебіли замочували м`ясо на шашлики....
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23.01.2024 14:47 Ответить
куколди
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23.01.2024 11:38 Ответить
ми дуже за це раді, бо ви ж "в доміку".
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23.01.2024 11:38 Ответить
а **** ви тоді не даєте нам зброю? для кого її так ретельно бережете??
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23.01.2024 11:42 Ответить
Ну да. Рашистские ракеты и шахеды в Польше, Румунии, штрурмы польской , литовской финской границы росийскими диверсантами, прямые угрозы первых лиц росийского режима уничтожить страны Европы и пробить Сувальдский коридор в Кенигсберг ето еще не угроза? Ну тогда не знаю что можно считать угрозой. Когда ядерные бомбы начнут на Европейские города падать?
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23.01.2024 11:44 Ответить
Жалко уже не осталось на Западе мужиков с яйцами. Был бы Рейган или Черчиль они бы рашку в грязь втоптали только за слова про * разбомбить США в радиоактивный пепел*. А сейчас никакой реакции на упавшие ракеты в странах НАТО, на нападение кремлевских вагнеровцев на базу США в Сирии и на сбитые дорогущие беспилотники США над Черным морем.
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23.01.2024 11:53 Ответить
Ну тоді на шашлики та робить шатли до Конігсберга-Калінінграда.
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23.01.2024 11:45 Ответить
Война набирает силы. Города Украины обстреливают, гибнут люди. Война приближается к границам НАТО. Только слепой не видит угрозы странам НАТО.
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23.01.2024 11:46 Ответить
Загрози вам не може і бути .

московія не нападає на рівних не те що сильніших за себе.
оівень московії розаблокові маленькі країни от ми і вигрібаємо
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23.01.2024 11:47 Ответить
Звичайно вам немає ніякої загрози поки Україна ціною кращих синів і дочок б'є кацапсячу сволоту. Ви прекрасно знаєте шо у ***** немає зараз ресурсів починати з вами війну. А от коли Україна не дай Боже не встоїть (хоча я вірю тільки в перемогу України) то через деякий час кацапня залиже рани, свиноматки наплодять свинособак, новий ***** наробить ракет і тоді загроза дійсно можлива.
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23.01.2024 11:48 Ответить
цей баран не знає про що каже. Треба щоб він хоч раз подивився інтервьб з ******, не кажучи про Помета-Скобєєвих
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23.01.2024 11:49 Ответить
- пісторіус: війна можлива в найближчі 5-8 років.

- поляки кажуть, що в них є 3 роки .

- столтенберг: готуємось до шашликів ! Інше завдання, звісно ж, запобігти переростанню цієї війни в повномасштабну війну між Росією і НАТО
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23.01.2024 11:52 Ответить
Так РФ наверное и не нападет. Она просто окажет помощь Польской народной республике, Литовской, и тд. Как это было в финской войне. Вернее даже не она а Беларусь, или к тому времени Украина. И скажет, а что не так? Если что то не так, то бомбите Киев.
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23.01.2024 11:53 Ответить
Ну тоді зрозуміла поведінка,рашистам дозволено знищити країну із 40 мільйонним населенням на кордонах з НАТО.
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23.01.2024 11:54 Ответить
Рожеві поні напали на Столтенберга…
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23.01.2024 11:58 Ответить
А хіба не клован вован заповняв цю методичку? Хіба це не його слова і дії?
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23.01.2024 12:14 Ответить
А, ЯКЩО ГЛЯНУТИ З ІНШОГО БОКУ? Наприклад, перед вторгненням в Україну, армія РФії проводила навчання і раптово розпочала війну в Україні. От і зараз армія РФії проводить навчання, випробовування і злагодження бойовими діями у війні в Україні. РФія вже випробувала і використовує логістику щодо поставок зброї з КНДР та Ірану. У путіна є надії залучити до своєї військової логістичної мережі і інших союзників. А, враховуючи те, що армія РФії налаштована на ведення саме гібродної війни, тобто в умовах коли особовий склад армії може поповнюватися безпосередньо з окупованих територій, то путін з такою армією здатен бути загрозою для НАТО навіть сьогодні. Чи не так?
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23.01.2024 12:07 Ответить
Все нормально. Загроз для НАТО нема. Тож вам не треба великі надлишки сранядів і ракет. Передавайте це Україні. Там загроза є.
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23.01.2024 12:07 Ответить
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23.01.2024 12:08 Ответить
Війна НАТО з рашистською пітьмою (надалі - "рф-ія") є неминучою і набагато ближчою, ніж видається цьому Столтенбергу і їм подібним діячам. Головна їх помилка у тому, що вони вважають, начебто у країн НАТО є вдосталь часу для підготовки до війни з рф-єю - мінімум 5, а то й всі 10 років.
Але, насправді у Заходу залишається для цього 2, максимум 3 роки, стверджує джерело.
Обгрунтування:
1. Однією з помилок Заходу є екстраполяція російського вторгнення в Україну на її потенційне вторгнення в НАТО, а також очікування, що війна рф-ї проти НАТО розвиватиметься так само, тільки у великих масштабах. Нічого подібного. рф-я в жодному разі не розглядає війну з НАТО так, як НАТО розглядає війну з рф-єю.
2. ***** розуміє, що за широкомасштабної конвенційної війни з НАТО рф-я програє за ресурсами. Помилково думати, що рф-я діятиме в лоба. Натомість, у своїй війні проти НАТО рф-ія покладатиметься на головний урок, який вона винесла із вторгнення в Україну: брак рішучості Заходу.
3. Тому рашистське бачення війни обертатиметься навколо управління та контролю над ескалацією. Воно базується на психологічному страху Заходу перед ескалацією, яка може призвести до непоправних збитків, а значить, відкриє двері до переговорів щодо майбутнього НАТО та архітектури безпеки в Європі на умовах рф-ї.
4. Як відомо з Холодної війни, баланс військової могутності не є визначальним. Результат конфліктів часто визначала рішучість піти далі, і навіть готовність стояти своєму, коли ставки піднімаються. (Приклад: на момент Карибської кризи (1962) ядерний потенціал США вдесятеро перевищував радянський, але США в результаті довелося піти на поступки - скасувати блокаду Куби і дати гарантії ненападу на неї). Це буде протистояння рішучості: хто першим дасть задню перед ризиком потенційного обміну стратегічними ядерними боєголовками.
5. Замість тривалої конвенційної наземної війни, схожої на те, що відбувається в Україні, рф-ія примушуватиме НАТО до підпорядкування, позначаючи готовність завдавати зростаючої в прогресії кількості збитків. Удари включатимуть громадянську критичну інфраструктуру країн НАТО. Посил буде такий: не хочете, щоб ваше населення страждало? Тоді тримайтеся подалі від Східної Європи. Бажаєте спробувати звільнити захоплену нами територію Східної Європи? Ми відповімо ядеркою. Дві ключові концепції: залякування ударами та сакралізація агресії.
6. У цьому плані рф-ї не потрібно тягатися з конвенційною силою НАТО. Як тільки НАТО першою дасть задню, не витримавши психологічного тиску через нестачу рішучості - рф-ія зможе нав'язувати свої умови та виходити переможницею.
7. Відсутність єдності серед країн НАТО у підтримці України лише посилює віру ***** в те, що НАТО дасть задню, коли рф-ія почне тиснути. І в цьому плані рф-ії немає сенсу чекати, щоб відновити свою конвенційну міць після втрат, що їй завдала Україна. Сценарії, які закладають війну через 5-10 років, ґрунтуються на прогнозі відновлення рашистської конвенційної могутності. Помилково будувати прогнози на цій основі.
8. На що потрібно реально покладатися Заходу, та це розробити стратегію стримування рф-ї, яка враховуватиме відповідь Заходу на всілякі види ескалації.
Це включає відповіді на запитання:
- як Захід відповідатиме на рашистські удари по критичній інфраструктурі, якщо рф-ія першою завдасть удару?
- як Захід відповість, якщо рф-ія першою застосує ядерну зброю?
І на це Захід, у кращому разі, має 2-3 роки.
9. Відсутність у Заходу готовності як фізичної, так і когнітивної лише підбурює *****. Із 2014 року рашистські "інтелектуали" інтенсивно обговорюють приватно і публічно, як перемогти у війні з НАТО. А де на Заході такі дискусії?
10. Що потрібно зрозуміти Європі - війна матиме найважчу ціну, але немає жодної іншої опції. Потрібно розглядати найгірші сценарії.
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23.01.2024 12:10 Ответить
"Тонка червона лінія", Ви виклали великий текст з переліком ЩО бажає робити Московія (т.з. "роССія") задля "перемоги над НАТО", але жодного разу навіть не натякнули ЯК САМЕ це може вона зробити. Тож і Ви не бачите яким саме інструментом, способом вона може цього досягти. Тож НЕ ВАРТО Вам сповіщати фантазії на вільну тему котрі нагадують обіцянки збудувати дім людини в котрої ані копійки у кишені, у борг котрій не дають, не має ні цегли, ні цементу і навіть вміння щось будувати. Цим Ви стаєте у подобі кремлівським пропагандистам що погрожують усім РОТОМ, креслять карти на кшталт Ківи як "заманять" та "знищать" усіх своїх ворогів. Так, не треба недооцінювати рашистів, але переоцінювати їх це не менша помилка!
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23.01.2024 13:23 Ответить
Ви не прочитали весь пост, а лише початок, тому таке запитання.
Нажаль, це не пропаганда від пітьми, і не моє авторство, а переклад з твіту військового експерта по ракетах з Університету Осло Фабіана Хоффмана (пруф-лінк надано вище).
Погоджуюсь, що його аналітика є суб'єктивною, але водночас є й індикатором певних пересторог і суспільних настроїв в країнах Заходу, пов'язаних із зовнішніми загрозами, що виходять зі сторони пітьми.
Тут доя мислячих читачів важливо не займати страусину позицію, а врахувати такі думки у поєднанні з іншими факторами для розуміння того, що відбувається і на що можна очікувати в найближчий рік-два.
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23.01.2024 14:09 Ответить
Ми не бачимо жодної загрози з боку Росії проти будь-якого союзника НАТО, - Столтенберг Джерело: https://censor.net/ua/n3469284


Звучить як натяк що мовляв - загроз нема , можна розслабитись . ?
Не розумію західних політиків ,, одні кричать що - західне суспільство занадто інертне , що - воно не розуміє ступінь небезпеки яку несе рашка , і його треба більше ворушити , а інший навпаки заколихує , - та всьо нормально , загроз немає мля..
По друге - такі заяви лише провокують ***** , невже не зрозуміло ? Він сприймає їх як слабкість .
От що йому робити , якщо він таке чує ? Звісно ж - тільки посилювати ескалацію . Він думає - ага , то ви ще не зрозуміли що я не налаштований з вами жартувати , ну тоді - нє обєссудь-тє .
Краще б Столтенберг взагалі - мовчав .
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23.01.2024 12:14 Ответить
Навпаки можна спокійно допомагати Україні, не чекаючи російський крок у відповідь
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23.01.2024 12:19 Ответить
Невже ви думаєте що нам допомагають суто - із співчуття .?
В більшості жителів країн Заходу менталітет такий - якщо нам нічого не загрожує то який сенс - допомагати Україні ,, краще пукіна й не дратувати .?!
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23.01.2024 12:35 Ответить
Просто США знищують глобального конкурента, яким може стати росія, щоб залишатись єдиним світовим лідером
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23.01.2024 12:37 Ответить
То це США розпочати війну .?
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23.01.2024 12:41 Ответить
До чого тут цілі сторін у цій війні до того, хто розпочав цю війну? Навпаки росія напала на союзника США Україну, бо сумнівалася у військовій могутності США - от американці і знищать російську армію, а потім і державу для прикладу іншим країнам, щоб ніхто більше не сумнівався
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23.01.2024 12:46 Ответить
Якщо - росія напала на союзника США Україну,)) то до чого тут США . ?
І як американці знищать кацапську армію , якщо вони своєму союзнику Україні )) , навіть не дають зброї ??
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23.01.2024 12:54 Ответить
"Maksim Perepelitca", нагадай но яким саме документом закріплено те, що США то союзник України?! Не знаєш? І інші теж не знають, а тому твоє сповіщення то пустий звук котрий мав би значення лише у випадку якби між нашими країнами дійсно був якийсь договір про військовий союз котрого НЕ МАЄ! Тому досить тобі розповсюджувати балачки, а час вже замислюватись над тим що саме ти пишеш!!!
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23.01.2024 13:11 Ответить
Віталька , відкрий очі і читай не тільки те що пишу я , а і те що пише той кому я відповідаю .

Про Україну , як про союзника США , згадує той хлопець з яким я говорю - росія напала на союзника США Україну)) . Чи тобі тільки мене видно ?
Ти хіба не бачиш що я навмисно виділив косим шрифтом цю фразу - своєму союзнику Україні )) , бо звісно ж Україна не є офіційним союзником США .
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23.01.2024 13:41 Ответить
А Джавеліни, Хаймарси, Петріоти - це хіба не зброя? Звісно американці не знищують, але берз американскох допомоги ЗСУ не могби б знищити 350 тисяч рашистів
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23.01.2024 13:15 Ответить
Це зброя , але наразі - вона нам не надходить . А раніше хоч і надходила , але в кількостях про які можна сказати - як кіт наплакав . !!
Щоб знищити армію глобального конкурента США )) , цієї зброї ду-уже замало . !!
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23.01.2024 13:46 Ответить
Мало,Афганістан отримував набагато більше для війни з бородатими талібами,без танків,літаків,ракет,і т.п.А Україна,воює з все ж таки ядерною і небідною державою.А отримує порівняно максимум 10% від того що отримував Афганістан.І нічого в них там не вийшло з того що вони там собі планували.Тому вони побачили в Україні корупцію,свавілля,і не хочуть іще одного Афганістану,чи Іраку,в які скільки грошей і сил не вкладай,ніяких змін немає.Тільки чекають як би татко Байден,чи Трамп,чи там Шольц ДАВ!Ключове слово ДАВ! А подорослішати і почати будувати державу,економіку,приваблювати інвесторів,ні,не будемо.Краще ДАЙТЕ!Діти,підлітки,не інакше.Хоча по віку вже пора батьками давно бути,але,все одно діти!!!
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23.01.2024 16:16 Ответить
Як сліпі кошенята, нічого не бачать...
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23.01.2024 12:15 Ответить
Не слід заощаджувати на окулярах, Єнсе.
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23.01.2024 12:17 Ответить
Тому ці падлюки і "зливають" Україну! Але якщо не дай бог України не стане ці гандони штопані все відчують на своїй гарно пахнучій але гнилій "шкірі"!
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23.01.2024 12:19 Ответить
Зеленський тоже не бачив. На шашлики всіх відправляв...
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23.01.2024 12:24 Ответить
Таке відчуття, ніби НАТО така ж безхребетна організація як і ООН
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23.01.2024 12:26 Ответить
А вечером на всех тв-помойках рф красной линией разойдётся теза, что:
- Мы ж самая миролюбивая нация! Сам генсек НАТО сказал!
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23.01.2024 12:29 Ответить
Priamix ugroz poka netu,no Nato dolzna usilivat svojiu moc stob kacapi bojalis,eto nuzno zdelat.Ne NATO bojatsia dolzna a kacapi,poskolku realno NATO vojska zaniali bi moskvu za 2 dnia bez variantov.Kacapi eto golodranci strana aslov,bomzov i armija takaja na tom urovne.Zeki glavnaja moc ruskoj armiji
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23.01.2024 12:47 Ответить
Як немає загрози, тоді якого фуя ми утримуємо ціле військове угруповання в Німеччині!?
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23.01.2024 12:59 Ответить
"Myroslav Hrabovsky", ти вже якось визначся, бо на тому тижні ти казав що воюєш у ЗСУ, а зараз пишеш шо ти у США та "утримуєш" військо в Німеччині. Та й Столтенберг "не бачить" загрози з боку Московії (т.з. "роССії") у тому сенсі що для сильної людини із зброєю скажений пес не загроза, як би люто він не гавкав з-за забору, бо якщо кинеться - його пристрелять!
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23.01.2024 13:06 Ответить
Ще не вечір!
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23.01.2024 13:00 Ответить
Краще бути готовим до того чого не буде, ніж НЕ бути готовим до того що відбулось!
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23.01.2024 13:02 Ответить
Пока у Столтенберга в жопе не застрянет смачный русский осколок,
он не заметит никакой угрозы.
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23.01.2024 13:07 Ответить
От саме загрози цього він і не бачить, а бачить лише кремлівських шавок що гучно лаються, а вкусити БОЯТЬСЯ!
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23.01.2024 13:13 Ответить
Дурне поїхало в турне.
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23.01.2024 13:20 Ответить
оце ідіот )) рузня каже відкрито шо може вїбати по ЄС і вимагає змінити кордони НАТО, і мало того, рузняві ракети і дрони вже ******** территорію НАТО, а воно не бачить загрози

***** то НАТО не зрозуміло, обєднатись у військовий союз з США, Поляками і Британією і все, все інше НАТО то *****
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23.01.2024 13:59 Ответить
Диви, як збудилися подоляцькі,НАТО їм не таке!
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23.01.2024 14:15 Ответить
Цікаво. Столтенберг - дальтонік, дурень чи просто отримує зарплату рублях? Чи то його покусав Нєтряпка?
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23.01.2024 14:18 Ответить
 
 