Мы не видим угрозы со стороны России против любого союзника НАТО, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пока не видит прямой угрозы нападения России на кого-либо из союзников по НАТО.
Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не видим никакой прямой или непосредственной угрозы любому союзнику НАТО. Конечно, мы внимательно следим, что делает Россия. Мы увеличили нашу бдительность, наше присутствие в восточной части альянса, но сама идея этого состоит в том, чтобы предотвратить любое нападение на союзников", - сказал Столтенберг.
Столтенберг отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года "для НАТО было очевидно, что у нас было две задачи: одна - поддерживать Украину".
"Союзники из НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и я уверен, что они будут продолжать это делать. Другая задача, конечно же, предотвратить перерастание этой войны в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Мы сделали это, развернув больше боеспособных войск в восточной части альянса, путем дальнейшего увеличения наших инвестиций в оборону, а также за счет большего количества учений", - детализировал он, отметив, что на этой неделе начнутся большие учения, которые "станут наибольшими учениями за последние десятилетия для НАТО".
Пожалуйста, подождите...
З.І.
Потрібно чітко розрізняти:
- країна - член НАТО;
- країна - союзник НАТО.
Інше завдання, звісно ж, запобігти переростанню цієї війни в повномасштабну війну між Росією і НАТО
В них немає завдання, щоб Україна перемогла. Їм достатньо, щоб ми не програли, бо так війна не переросте в повномасштабну . А для цього згодяться і мікроскопічні поставки .
дЗебіли замочували м`ясо на шашлики....
московія не нападає на рівних не те що сильніших за себе.
оівень московії розаблокові маленькі країни от ми і вигрібаємо
- поляки кажуть, що в них є 3 роки .
- столтенберг: готуємось до шашликів ! Інше завдання, звісно ж, запобігти переростанню цієї війни в повномасштабну війну між Росією і НАТО
Але, насправді у Заходу залишається для цього 2, максимум 3 роки, стверджує джерело.
Обгрунтування:
1. Однією з помилок Заходу є екстраполяція російського вторгнення в Україну на її потенційне вторгнення в НАТО, а також очікування, що війна рф-ї проти НАТО розвиватиметься так само, тільки у великих масштабах. Нічого подібного. рф-я в жодному разі не розглядає війну з НАТО так, як НАТО розглядає війну з рф-єю.
2. ***** розуміє, що за широкомасштабної конвенційної війни з НАТО рф-я програє за ресурсами. Помилково думати, що рф-я діятиме в лоба. Натомість, у своїй війні проти НАТО рф-ія покладатиметься на головний урок, який вона винесла із вторгнення в Україну: брак рішучості Заходу.
3. Тому рашистське бачення війни обертатиметься навколо управління та контролю над ескалацією. Воно базується на психологічному страху Заходу перед ескалацією, яка може призвести до непоправних збитків, а значить, відкриє двері до переговорів щодо майбутнього НАТО та архітектури безпеки в Європі на умовах рф-ї.
4. Як відомо з Холодної війни, баланс військової могутності не є визначальним. Результат конфліктів часто визначала рішучість піти далі, і навіть готовність стояти своєму, коли ставки піднімаються. (Приклад: на момент Карибської кризи (1962) ядерний потенціал США вдесятеро перевищував радянський, але США в результаті довелося піти на поступки - скасувати блокаду Куби і дати гарантії ненападу на неї). Це буде протистояння рішучості: хто першим дасть задню перед ризиком потенційного обміну стратегічними ядерними боєголовками.
5. Замість тривалої конвенційної наземної війни, схожої на те, що відбувається в Україні, рф-ія примушуватиме НАТО до підпорядкування, позначаючи готовність завдавати зростаючої в прогресії кількості збитків. Удари включатимуть громадянську критичну інфраструктуру країн НАТО. Посил буде такий: не хочете, щоб ваше населення страждало? Тоді тримайтеся подалі від Східної Європи. Бажаєте спробувати звільнити захоплену нами територію Східної Європи? Ми відповімо ядеркою. Дві ключові концепції: залякування ударами та сакралізація агресії.
6. У цьому плані рф-ї не потрібно тягатися з конвенційною силою НАТО. Як тільки НАТО першою дасть задню, не витримавши психологічного тиску через нестачу рішучості - рф-ія зможе нав'язувати свої умови та виходити переможницею.
7. Відсутність єдності серед країн НАТО у підтримці України лише посилює віру ***** в те, що НАТО дасть задню, коли рф-ія почне тиснути. І в цьому плані рф-ії немає сенсу чекати, щоб відновити свою конвенційну міць після втрат, що їй завдала Україна. Сценарії, які закладають війну через 5-10 років, ґрунтуються на прогнозі відновлення рашистської конвенційної могутності. Помилково будувати прогнози на цій основі.
8. На що потрібно реально покладатися Заходу, та це розробити стратегію стримування рф-ї, яка враховуватиме відповідь Заходу на всілякі види ескалації.
Це включає відповіді на запитання:
- як Захід відповідатиме на рашистські удари по критичній інфраструктурі, якщо рф-ія першою завдасть удару?
- як Захід відповість, якщо рф-ія першою застосує ядерну зброю?
І на це Захід, у кращому разі, має 2-3 роки.
9. Відсутність у Заходу готовності як фізичної, так і когнітивної лише підбурює *****. Із 2014 року рашистські "інтелектуали" інтенсивно обговорюють приватно і публічно, як перемогти у війні з НАТО. А де на Заході такі дискусії?
10. Що потрібно зрозуміти Європі - війна матиме найважчу ціну, але немає жодної іншої опції. Потрібно розглядати найгірші сценарії.
Нажаль, це не пропаганда від пітьми, і не моє авторство, а переклад з твіту військового експерта по ракетах з Університету Осло Фабіана Хоффмана (пруф-лінк надано вище).
Погоджуюсь, що його аналітика є суб'єктивною, але водночас є й індикатором певних пересторог і суспільних настроїв в країнах Заходу, пов'язаних із зовнішніми загрозами, що виходять зі сторони пітьми.
Тут доя мислячих читачів важливо не займати страусину позицію, а врахувати такі думки у поєднанні з іншими факторами для розуміння того, що відбувається і на що можна очікувати в найближчий рік-два.
Звучить як натяк що мовляв - загроз нема , можна розслабитись . ?
Не розумію західних політиків ,, одні кричать що - західне суспільство занадто інертне , що - воно не розуміє ступінь небезпеки яку несе рашка , і його треба більше ворушити , а інший навпаки заколихує , - та всьо нормально , загроз немає мля..
По друге - такі заяви лише провокують ***** , невже не зрозуміло ? Він сприймає їх як слабкість .
От що йому робити , якщо він таке чує ? Звісно ж - тільки посилювати ескалацію . Він думає - ага , то ви ще не зрозуміли що я не налаштований з вами жартувати , ну тоді - нє обєссудь-тє .
Краще б Столтенберг взагалі - мовчав .
В більшості жителів країн Заходу менталітет такий - якщо нам нічого не загрожує то який сенс - допомагати Україні ,, краще пукіна й не дратувати .?!
І як американці знищать кацапську армію , якщо вони своєму союзнику Україні )) , навіть не дають зброї ??
Про Україну , як про союзника США , згадує той хлопець з яким я говорю - росія напала на союзника США Україну)) . Чи тобі тільки мене видно ?
Ти хіба не бачиш що я навмисно виділив косим шрифтом цю фразу - своєму союзнику Україні )) , бо звісно ж Україна не є офіційним союзником США .
Щоб знищити армію глобального конкурента США )) , цієї зброї ду-уже замало . !!
- Мы ж самая миролюбивая нация! Сам генсек НАТО сказал!
он не заметит никакой угрозы.
***** то НАТО не зрозуміло, обєднатись у військовий союз з США, Поляками і Британією і все, все інше НАТО то *****