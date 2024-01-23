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НАТО закупит 155-мм артиллерийские боеприпасы на €1,1 млрд, часть снарядов будет поставлена в Украину, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

НАТО подписала контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов стоимостью 1,1 миллиарда евро. Часть снарядов будет поставлена Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Война в Украине превратилась в битву боеприпасов", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания соглашения в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.

Как отмечается, НАТО заключила соглашение от имени нескольких союзников, которые передадут снаряды Украине. Также боеприпасы используются для пополнения собственных истощенных запасов. Оптовые закупки гарантируют более низкие цены, добавляет Reuters.

Читайте: Путь к справедливому окончанию войны - больше оружия для Украины, - Столтенберг

Первые поставки боеприпасов ожидаются в конце 2025 года, сообщил агентству представитель НАТО.

По контракту, вероятнее всего, будет закуплено около 220 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Как сообщил источник в отрасли, боеприпасы будут поставлять французский изготовитель оружия Nexter и немецкая Junghans.

Также читайте: ЕС должен произвести 1,3 млн снарядов до конца года, в Украину они будут попадать в приоритетном порядке, - еврокомиссар Бретон
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Топ комментарии
+9
Перші поставки *********** очікуються наприкінці 2025 року.

Ясно, та не спешите так сильно
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23.01.2024 12:01
+7
Це десь 275 тис снарядів, при середній ціні 4 тис\шт. Скільки з них достанеться Україні - хз? Потужно, ****... Тільки нікчемна (?) північна Корея передала мразії десь від 1 до 2 млн снарядів.
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23.01.2024 11:56
+2
Написали кількість - 220 000 (по $5000).
Кіт наплакав...
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23.01.2024 12:00
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"буде закуплено близько 220 тисяч артилерійських ***********.
Частина снарядів буде поставлена Україні. "

Як же мало...
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23.01.2024 11:55 Ответить
Це лише один контракт із французьким виробником, повинні будуть контракти і іншими виробниками
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23.01.2024 12:35 Ответить
Це десь 275 тис снарядів, при середній ціні 4 тис\шт. Скільки з них достанеться Україні - хз? Потужно, ****... Тільки нікчемна (?) північна Корея передала мразії десь від 1 до 2 млн снарядів.
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23.01.2024 11:56 Ответить
Написали кількість - 220 000 (по $5000).
Кіт наплакав...
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23.01.2024 12:00 Ответить
Судячи з суми - я можу сказати точно - 1,1 млрд. - це нам на 100 млн.
Так, приблизно, десь днів на 5 з натяжкою, вистачить.
Але..... потужна заява!
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23.01.2024 12:00 Ответить
Блін. Снаряд по ціні вживаної автівки
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23.01.2024 12:35 Ответить
дємбєль в маю...
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23.01.2024 11:57 Ответить
Перші поставки *********** очікуються наприкінці 2025 року.

Ясно, та не спешите так сильно
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23.01.2024 12:01 Ответить
У цьому році Європа нам посатвить500 тисяч снарядів, закулених у минулому році
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23.01.2024 12:14 Ответить
На скільки центів?
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23.01.2024 12:19 Ответить
Давайте все - тоді вам снаряди і не ************. Чи ви збираєтесь воювати з Мордором виключно через артилерію, як Україна?!! Тоді для вас погані новини.
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23.01.2024 12:23 Ответить
Ці куколди знущаються, не інакше
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23.01.2024 12:25 Ответить
Північна Корея з населенням 25,97 млн осіб передала Росії десь від 1 до 2 млн снарядів. Євросоюз с населенням десь 480 млн. осіб тільки збирається закупити ********** на €1,1 млрд, і тільки частину снарядів поставлять в Україну, невідомо коли. Потужна підтримка.
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23.01.2024 12:28 Ответить
Не надо путать поставку УЖЕ изготовленных снарядов с производством новых...
Ну и СевКорея передала миллион снарядов 60ых годов выпуска, крайне плохого качества о чём сами рашисты пишут и жалуются.
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23.01.2024 12:44 Ответить
Хочеться прокоментувати.
Але як прокоментувати пусте місце?
Якби гармати можна було заряджати заявами «стурбованого» заходу та місцевих аматорів, ми точно б вже до митіщ дійшли.

Іноді мені здається, що народ України їм набагато дешевше вбивати заявами які не руйнують домівки, руйнують-надію, а ще справно допомогають пу аби той не переймався і вбивав далі.

П.С. вчора подивилась фільм «Список Шиндлера», де дуже влучно прозвучало : війна - це найкращий час заробити великі гроші. Головне не перейматися долею тих хто заплатить за це життям.

А потім прочитала філософа і економіста, доволі успішну людину і науковця Жана Фреско де він сказав :
- Всіх лякають ядерною війною. Всі війни це час заробити стільки наскільки вистачить твого цинізму. Тому не бійтеся.
Ядерна війна закінчиться за три дні, тому ніхто на ній не заробить, а це єдина мета
По всьому світу йдуть війни, народ біднішає, багатії перестали рахувати гроші, бо з кожним днем їх в них все більше.
Війни завершуються тоді коли бідніють всі, а швидше за всіх втрачають багаті. І поки цього не станеться не разраховуйте на мир(
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23.01.2024 12:37 Ответить
Якщо послухати пані Ларису, то у незахисті життя українців винні США? Ви впевнені? На США хтось напав? Ні. У них є зброя для захисту свого народу? Так. А хто відповідає за безпеку і зхист укрїнського нроду? По Конституції Президент, Верховна Рада і уряд. А вони все зробили для того, щоб захистити свій народ? Виходить що ні, бо свої повноваження підмінили популістичними і замість снарядів і ракет робили асфальт. Нехай би робили цей асфальт за свої кошти, так ні, свої гроші вони виводять в офшори, а для своїх збганок використали всі бюджетні кошти. А сьогодні підбурюють народ, що в тому, що немає снарядів винні США, німці, французи та інші, бо в них снаряди і ракети є, а в нас під час війни немає. Саме страшне, що народ ведеться і починає писати про велику стурбованість США,що американцям байдуже, що вбивають українців... А українським політикам не байдуже, що вбивають їх громадян, які їх привели до влади і які їм повірили?
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23.01.2024 13:14 Ответить
Так, винні.
Не пом'ятаю щоб вони підтримали Чорновола.
Не пом'ятаю щоб вони тисли аби не було в нас ядерки.
Не пом'ятаю щоб нам як Польщі навіть під час такої війни, списали всі борги, аби могли дихнуту.
Не пом'ятаю щоб наших олігархів притисли так, щоб тим було не можоиво на крадені в України гроші скуповувати на заході і в США все чого душа забажає.
І всі реформи від заходу виключно для перетворення нас в бананову республіку де з кожною реформою країна позбавляється незалежності, а на хлібні місця прилаштовуються ху зна хто.
Скільки в нас антикорупційних органів? Порахуйте.
А як буйно і синхронно з їх появою розквітла корупція і повна, майже 100%-а безкарність за корупційні злочини.
А що отримав народ?
Втрату не тільки прав і свобод, а для багатьох вже і втрату життя.

Жодного президента захід не примусив дити заради країни і її незалежності. Навпаки на крадіжки і грабіж дивиоист і дивляться скрізь пальці. Бо все вкрадене тут осяде в банках заходу і расєї
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23.01.2024 13:39 Ответить
Та ні пані. Європейські країни живуть по своєму законодавству і живуть нормльно. То українці вибирали собі комуністів, потім ригів, а сьогодні "слуг+риг" і хочуть щоб все було на їх користь. Так не буває. Корупція розквітла з приходом до влади Херпіду і його антимайданної, воровитої команди, бо нарід заради їх на троні зняв всі можливі і неможливі запобіжники - монобільшість у Верховній Раді. В ті, які ніколи не любили Україну, ще більше полюбили себе, набравши до влади всіх бажаючих, звичайно в перших рядах були слуги олігархів і ригів.
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23.01.2024 18:07 Ответить
Дякуємо НАТО!
Перепрошуємо за нашу недолугу владу.
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23.01.2024 12:52 Ответить
НАТО- така ж сама брехлива шарага як і ЄС І США.-Тих.що називають себе друзями України,можна сміливо називати "західний клуб 3,14здунів для України і її народу"
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23.01.2024 13:14 Ответить
2-3 снаряди. Може ящик. Але і той по дорозі можуть передати в Ізраїль.
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23.01.2024 14:44 Ответить
Даже если все передадут, это будет в конце 25-го года.
Кульминация наступит раньше.
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23.01.2024 16:29 Ответить
Притомним людям давно зрозуміло, що Україна проібала вирішити все військовим шляхом.
Як і давно всім притомним зрозуміло, що вже давно прийшов час вирішувати проблему політичним шляхом (миротворці, заморозка, розмежування, Північна і Південна Корея, називайте як хочете, сутність від того не змінюється).
А тим ура патріотам, які кричать "не передавати війну дітям" - так по перше ваші онуки ще воювати можуть, а теж по-перше, вам може стати, що нічого буде дітям передавати з такими підходами.
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23.01.2024 15:25 Ответить
Може Зєля все ж щось пукне в калюжу і розповість, який у них план, окрім як пустити Кулєбу з лопатою на російські танки?
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23.01.2024 15:27 Ответить
 
 