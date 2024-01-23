НАТО закупит 155-мм артиллерийские боеприпасы на €1,1 млрд, часть снарядов будет поставлена в Украину, - Reuters
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НАТО подписала контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов стоимостью 1,1 миллиарда евро. Часть снарядов будет поставлена Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Война в Украине превратилась в битву боеприпасов", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания соглашения в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.
Как отмечается, НАТО заключила соглашение от имени нескольких союзников, которые передадут снаряды Украине. Также боеприпасы используются для пополнения собственных истощенных запасов. Оптовые закупки гарантируют более низкие цены, добавляет Reuters.
Первые поставки боеприпасов ожидаются в конце 2025 года, сообщил агентству представитель НАТО.
По контракту, вероятнее всего, будет закуплено около 220 тысяч артиллерийских боеприпасов.
Как сообщил источник в отрасли, боеприпасы будут поставлять французский изготовитель оружия Nexter и немецкая Junghans.
Пожалуйста, подождите...
Частина снарядів буде поставлена Україні. "
Як же мало...
Кіт наплакав...
Так, приблизно, десь днів на 5 з натяжкою, вистачить.
Але..... потужна заява!
Ясно, та не спешите так сильно
Ну и СевКорея передала миллион снарядов 60ых годов выпуска, крайне плохого качества о чём сами рашисты пишут и жалуются.
Але як прокоментувати пусте місце?
Якби гармати можна було заряджати заявами «стурбованого» заходу та місцевих аматорів, ми точно б вже до митіщ дійшли.
Іноді мені здається, що народ України їм набагато дешевше вбивати заявами які не руйнують домівки, руйнують-надію, а ще справно допомогають пу аби той не переймався і вбивав далі.
П.С. вчора подивилась фільм «Список Шиндлера», де дуже влучно прозвучало : війна - це найкращий час заробити великі гроші. Головне не перейматися долею тих хто заплатить за це життям.
А потім прочитала філософа і економіста, доволі успішну людину і науковця Жана Фреско де він сказав :
- Всіх лякають ядерною війною. Всі війни це час заробити стільки наскільки вистачить твого цинізму. Тому не бійтеся.
Ядерна війна закінчиться за три дні, тому ніхто на ній не заробить, а це єдина мета
По всьому світу йдуть війни, народ біднішає, багатії перестали рахувати гроші, бо з кожним днем їх в них все більше.
Війни завершуються тоді коли бідніють всі, а швидше за всіх втрачають багаті. І поки цього не станеться не разраховуйте на мир(
Не пом'ятаю щоб вони підтримали Чорновола.
Не пом'ятаю щоб вони тисли аби не було в нас ядерки.
Не пом'ятаю щоб нам як Польщі навіть під час такої війни, списали всі борги, аби могли дихнуту.
Не пом'ятаю щоб наших олігархів притисли так, щоб тим було не можоиво на крадені в України гроші скуповувати на заході і в США все чого душа забажає.
І всі реформи від заходу виключно для перетворення нас в бананову республіку де з кожною реформою країна позбавляється незалежності, а на хлібні місця прилаштовуються ху зна хто.
Скільки в нас антикорупційних органів? Порахуйте.
А як буйно і синхронно з їх появою розквітла корупція і повна, майже 100%-а безкарність за корупційні злочини.
А що отримав народ?
Втрату не тільки прав і свобод, а для багатьох вже і втрату життя.
Жодного президента захід не примусив дити заради країни і її незалежності. Навпаки на крадіжки і грабіж дивиоист і дивляться скрізь пальці. Бо все вкрадене тут осяде в банках заходу і расєї
Перепрошуємо за нашу недолугу владу.
Кульминация наступит раньше.
Як і давно всім притомним зрозуміло, що вже давно прийшов час вирішувати проблему політичним шляхом (миротворці, заморозка, розмежування, Північна і Південна Корея, називайте як хочете, сутність від того не змінюється).
А тим ура патріотам, які кричать "не передавати війну дітям" - так по перше ваші онуки ще воювати можуть, а теж по-перше, вам може стати, що нічого буде дітям передавати з такими підходами.