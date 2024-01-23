США надеются, что Украину на "Рамштайн" поддержат другие союзники, у Вашингтона больше нет денег, - Пентагон
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На заседании в формате Рамштайн, которое состоится 23 января, США надеются на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников. Заседание будет посвящено долгосрочным потребностям Украины.
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Заседание в формате "Рамштайн" будет происходить в момент, когда у США нет денег и не могут послать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с российской агрессией.
Ожидая принятия Конгресcом бюджета и потенциальное выделение дополнительных средств Украине, США будут надеяться на помощь союзников, которые смогут восполнить этот пробел.
"Несмотря на то, что мы не можем оказать свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать. Мы надеемся на них", - подчеркнула она.
Встреча пройдет в онлайн-формате.
Пожалуйста, подождите...
Кучма був премїєром і виступав за те, щоб зберегти частину ядерних ракет (тривалого зберігання). Останнє утілізували у 1996 році.
Я в цьому замало розуміюся, але на мій хлопський розсуд, все виглядає саме так.
наразі всі глобальні цілі досягнуто, вони продали зброї на міліарди, зайняли енергоринок ЄС, дійшли згоди із Китаєм по поділу зон впливу, раз відновлена співраця штабів та китайським компаніям дозволили купляти сг угіддя в США...
тому тепер нажаль надія тільки на Європу до виборів в штатах, а там вже буде видно яка буде політика Трампа...
ви вище правильно написали що змінюється тип виборця
Але ще гірше,якщо друг..
И сотрудничает с россией.
Хорош друг ...
И была той же национальности.
1) Только после реального, полного и окончательного принятия Украины в НАТО и ЕС;
2) Только не х*йлостану.
тепер ми знаємо відповідь : "you look exactly like that".
натуроюзброєю, якщо грошей немає, чучела. Блд, з ким ми зв'язалися, на свою голову!
Ленд-лиз, который предложили республиканцы, проголосован в Конгрессе, подписан Байденом 9 мая 2022 и ........ забыт.
Ни СМИ , ни власти Украины не напоминали Белому Дому о Ленд-лизе, видимо, их устраивали деньги, 31 Абрамс ....
В США законсервированы тысячи танков, самолетов ..... , которые могли быть поставлены Украине.
Мерзкие с*ки