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США надеются, что Украину на "Рамштайн" поддержат другие союзники, у Вашингтона больше нет денег, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сінгх

На заседании в формате Рамштайн, которое состоится 23 января, США надеются на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников. Заседание будет посвящено долгосрочным потребностям Украины.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Заседание в формате "Рамштайн" будет происходить в момент, когда у США нет денег и не могут послать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с российской агрессией.

Ожидая принятия Конгресcом бюджета и потенциальное выделение дополнительных средств Украине, США будут надеяться на помощь союзников, которые смогут восполнить этот пробел.

"Несмотря на то, что мы не можем оказать свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать. Мы надеемся на них", - подчеркнула она.

Встреча пройдет в онлайн-формате.

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Топ комментарии
+42
Де той Кучма, що підписав Будапештський меморандум о гарантіях безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договіру про нерозповсюдження ядерної зброї. Це зараз через нього та других таких як від обстрілюють українські міста, гинуть люди. Мабуть на добрій пенсії і п'є Боржомі
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23.01.2024 12:29
+39
Час ******** історій.
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23.01.2024 12:28
+33
Кучма, ти, сучий син, де зник зі своім родиним кублом? Я ти, гнида смердюча, погодився здати ЯО, а вони тобі нагадають як ти, скотиняка проклята до 7 суглоба, московітам стретегічні бомб'ри та крилати ракети віддівав за газ.
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23.01.2024 12:31
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Дивний народ: як обирати комуністів замість патріотів - це нормально, а тепер дивуються, чого ж це ми зброю віддали, чого ж це ми до війни не готові були, а де ж наші Громи, Богдани, Вільхи, Нептуни...
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23.01.2024 13:37 Ответить
США впали на дно і копають
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23.01.2024 13:37 Ответить
Поки Україна в особі Кравчука не підписала Будапештський меморандум нас не "визнавали" незалежними США та інші. Тобто нам загрожувала міжнародна ізоляція. При тому червона кнопка все рівно було в кацапії. Після підписання одразу і визнання і перший офіційний візит. Йшов 1992 рок.
Кучма був премїєром і виступав за те, щоб зберегти частину ядерних ракет (тривалого зберігання). Останнє утілізували у 1996 році.
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23.01.2024 13:41 Ответить
як би не говнили кучму но побачивши наміри русні на Тузлі він не почав бісер місить а підготувався і дав достойну військову відповідь, що зупинило тоді русню.
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23.01.2024 14:40 Ответить
А от Кім Чин Ін зробив бомбу і в дупі мав всі ці визнання, але його визнали і поважають. ВИзнавали, визнають і будуть визнавати лище тих, хто має силу а не таких дебілів, як ми.
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23.01.2024 14:41 Ответить
Ти хочеш жити так, як північні корейці?
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23.01.2024 16:15 Ответить
Це ж хто того кабана поважає ? Народ - бидло, який плаче весь час, плескаючи у долоні ?
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24.01.2024 09:57 Ответить
З третім по потужності ядерним потенціалом у світі, мільйонною армією і величезними скаладами озброєнь на одному місті ми вертіли їх визнання. Ми погрозою застосування сили примусили би гівнюків нас визнати.
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23.01.2024 15:38 Ответить
Не треба було будувати клептократичну диктатуру. Всі розумні давно попереджали, що так все і закінчиться.
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23.01.2024 13:41 Ответить
Точно. Диктатуру блазнів акторів, які вчились у ..... московітського Маслякова.
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24.01.2024 10:00 Ответить
Послали в пешее эротическое путешествие.
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23.01.2024 13:48 Ответить
Але є гарна новина, якщо один з підписантів Будапештського меморандуму технично денонсував цей документ, у нас, юридично "розв'язані руки" відновити ядерний статус.
Я в цьому замало розуміюся, але на мій хлопський розсуд, все виглядає саме так.
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23.01.2024 13:54 Ответить
Не живіть в віртуальному світі, ми наразі дрони та крилаті ракети не можемо запустити в серію а ви про ЯО... у нас навіть звичайної балістики поки немає
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23.01.2024 14:30 Ответить
ШО, будемо робити ядерні гранати ?
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24.01.2024 10:02 Ответить
Сумно спостерігати як оон заразив Америку...
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23.01.2024 13:58 Ответить
Це мій попередній комент30.12.2023 08:05,що я тут не невірно сказано Це вже навіть не смішно,в другу світову своєму колишньому противнику срср давали все по ленд лізу,та відкрили 2 фронт,а тепер США грається в почекалню,невірте ні не минеться і не розсмокчеться і програєте ви пане презеден( Байден )наступні вибори,не дивлячись на ваші загравання,як кажуть нам Українцям уже нема чого втрачати окрім СВОБОДИ,а США втратить усе,найперше-світову довіру це основне ,що потягне за собою інші проблеми,для вашої країни.

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23.01.2024 14:26 Ответить
Не порівнюй палець з .... США вступило у війну з Германією 11.12.1941 р. А ***** - сцикун. Він свою голову у петлю добровільно не засуне.
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24.01.2024 10:10 Ответить
Хто добре вчив історію то знає що вони завжди так поводились із союзниками, де немає їх бізнес інтересів...

наразі всі глобальні цілі досягнуто, вони продали зброї на міліарди, зайняли енергоринок ЄС, дійшли згоди із Китаєм по поділу зон впливу, раз відновлена співраця штабів та китайським компаніям дозволили купляти сг угіддя в США...

тому тепер нажаль надія тільки на Європу до виборів в штатах, а там вже буде видно яка буде політика Трампа...
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23.01.2024 14:27 Ответить
Вы серьезно? Европа как сирота без США.
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23.01.2024 15:24 Ответить
ну які були бізнес інтереси США у Франції в 1944-му році ?

ви вище правильно написали що змінюється тип виборця
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23.01.2024 16:02 Ответить
Французи купляли зброю за золото, брали кредити, після війни амер фонди зайшли як інвестори в багато французьких виробництв та в сг
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23.01.2024 19:08 Ответить
Золото за ленд-ліз ? Щось новеньке.
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24.01.2024 10:15 Ответить
Прочитай такі записки біржевого спекулянта та ще книги фінансистів тих часів.... там детально розписано як працювала система в ті часи
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24.01.2024 12:46 Ответить
Не буду. Читати. Бо ленд-ліз - це не біржі з їх спекулянтами. Сам читай про ленд-ліз. Під час війни. А що було після війни, то вже не "бізнес інтереси США у Франції в 1944-му році", як написано у коментарі The Fifth Third , який ти у свою чергу прокоментував.
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24.01.2024 13:03 Ответить
Ти погано вчив історію. А ще гірше економіку. Аргументи наводити не стану. Бо ви самі їх написали. "китайським компаніям дозволили купляти сг угіддя в США".
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24.01.2024 10:14 Ответить
Я олімпіади вигравав по історії, це моє хоббі історія а у вас які досягнення? перш чим закидати комусь що хтось щось погано знає, треба може спитати звідки це ....
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24.01.2024 12:49 Ответить
Вітаю з перемогами. Але це ж ти написав "китайським компаніям дозволили купляти сг угіддя в США". І одночасно пояснив "они завжди так поводились із союзниками, де немає їх бізнес інтересів..." Конфлікт інтересів чи конфлікт фактів ?
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24.01.2024 12:57 Ответить
Дуже погано тому,кому США ворог...
Але ще гірше,якщо друг..
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23.01.2024 14:32 Ответить
У США есть настоящие друзья, как Израиль. И есть "типа друзья".
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23.01.2024 15:14 Ответить
Израиль только сосёт из Америки деньги.
И сотрудничает с россией.
Хорош друг ...
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23.01.2024 15:23 Ответить
Отож. Друзьям не указывают что делать.
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23.01.2024 15:29 Ответить
Брешеш, антисеміт.
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23.01.2024 15:54 Ответить
Меркель тоже работала на кремль.
И была той же национальности.
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23.01.2024 19:06 Ответить
Ізраїль завжди працює на ... Ізраїль.
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24.01.2024 10:16 Ответить
Чекаємо на фронті Кулебу з лопатою.
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23.01.2024 15:34 Ответить
І як ми без зброї збираємось ще 5 років воювати?
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23.01.2024 15:41 Ответить
Це капец ,наркому 🤡 , начхати на натяки США...шоб вся ОПа пішла нах ...бл..нема нікого в Україні, шоб снести цю фсбену групу ,навіть ті хто це зеленське позорище вибрав, тихо мовчки ковтають те шо їх ведуть до загибелі ...
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23.01.2024 15:42 Ответить
вот вам і будемо підтримувати стільки скільки потрібно
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23.01.2024 15:46 Ответить
В ЕС лежать 300 млрд російських грошей.Цього мінімум вистачить на 3-4 роки війни.За них можна купляти зброю в США.
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23.01.2024 15:51 Ответить
немцы против
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23.01.2024 23:35 Ответить
Брехня! Білий дім має борг як мінімум у 4 млрд доларів, які він не дорахував Україні в 2023 році.
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23.01.2024 15:51 Ответить
Третий (ТРЕТИЙ!!!) в мире ядерный арсенал нужно было отдать. НО!
1) Только после реального, полного и окончательного принятия Украины в НАТО и ЕС;
2) Только не х*йлостану.
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23.01.2024 15:55 Ответить
Український совок був ще проти. Нас хАтят америкоси пАрабатить.
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24.01.2024 10:18 Ответить
в фільмові Casino Royal американець питав в Джеймса Бонда : "do we look like we need the money?"

тепер ми знаємо відповідь : "you look exactly like that".
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23.01.2024 16:07 Ответить
Харанти хєрові, імпотенти срані! То давайте натурою зброєю, якщо грошей немає, чучела. Блд, з ким ми зв'язалися, на свою голову!
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23.01.2024 18:37 Ответить
"Гарант" во всей красе
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23.01.2024 20:33 Ответить
В США публикуют материалы, что в Пентагоне остались около 5 млрд. долларов, которые были выделены Украине, но котрые не были получены.
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23.01.2024 22:20 Ответить
Где блогеры и журналисты, которые уверяли, что Ленд-лиз не нужен ..... , кто свалил, кто переобулся.
Ленд-лиз, который предложили республиканцы, проголосован в Конгрессе, подписан Байденом 9 мая 2022 и ........ забыт.
Ни СМИ , ни власти Украины не напоминали Белому Дому о Ленд-лизе, видимо, их устраивали деньги, 31 Абрамс ....
В США законсервированы тысячи танков, самолетов ..... , которые могли быть поставлены Украине.
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23.01.2024 22:35 Ответить
такие союзники пусть горят в аду. Вместе с русскими забрали ракеты и яо, а потом когда 1ые харанты нас ровняют с землей, 2ые курят в сторонке, и сподіваються что может кто мимо проходящий поможет.
Мерзкие с*ки
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23.01.2024 23:37 Ответить
Вони не союзники, а ПАРТНЕРИ, які у будь-який час мають право відвалити. Як США та їх союзники з Афгану.
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24.01.2024 10:20 Ответить
Ленд ліз у всій красі
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23.01.2024 23:42 Ответить
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