ООН о массированном ракетном обстреле РФ: "Жестокие и неизбирательные удары по мирным жителям должны прекратиться"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила новую волну ракетных атак российских захватчиков по городам Украины.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы ООН, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром, когда я пила кофе дома в Киеве, мои соседи собирались на работу, а дети готовились к школе, наш дом вздрогнул из-за волны ударов по украинской столице. В результате ударов были повреждены жилые дома вблизи офиса Организации Объединенных Наций в Киеве. Были повреждены дома, и мирные люди, которые, как я только что вспоминала, несмотря на войну, просто пытались жить обычной жизнью, оказались в больницах", - отметила Браун.
Сотрудники ООН сообщили Браун, что спасатели пытаются найти людей под завалами поврежденного жилого дома и разрушения в Днепропетровской области.
Гуманитарная координатор ООН назвала эти удары еще одним "горьким напоминанием о разрушениях, страданиях, горе и травмах, которые вторжение России наносит миллионам людей в Украине".
Браун призвала прекратить "жестокие и неизбирательные удары" по мирным жителям.
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вже нерви не витримують,черговий раз оце слухати.
Их это устраивает,щас Зе.им всем ещё
второе гражданство выдаст,будут в правительстве сидеть.
Таке враження, що обсє, оон, що магате та інше збіговисько, просто займаються бездіяльністю просираючи гроші закордонних платників податків, як на мене вони себе вичерпали як організації !
Цікаво яка буде реакція коли до них прийде рашиська весна !?
гудокзасудження бомбардування "укрофошиздамі" донецького базару.
І дійсно - таки мають!
От же ж метикувата ця ООН!
Молодець! На сьогодні вся робота вже виконана.