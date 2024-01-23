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Новости Война в Украине
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ООН о массированном ракетном обстреле РФ: "Жестокие и неизбирательные удары по мирным жителям должны прекратиться"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

район,київ,солом'янський

Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила новую волну ракетных атак российских захватчиков по городам Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, когда я пила кофе дома в Киеве, мои соседи собирались на работу, а дети готовились к школе, наш дом вздрогнул из-за волны ударов по украинской столице. В результате ударов были повреждены жилые дома вблизи офиса Организации Объединенных Наций в Киеве. Были повреждены дома, и мирные люди, которые, как я только что вспоминала, несмотря на войну, просто пытались жить обычной жизнью, оказались в больницах", - отметила Браун.

Сотрудники ООН сообщили Браун, что спасатели пытаются найти людей под завалами поврежденного жилого дома и разрушения в Днепропетровской области.

Читайте: Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Браун посетила село Гроза на Харьковщине

Гуманитарная координатор ООН назвала эти удары еще одним "горьким напоминанием о разрушениях, страданиях, горе и травмах, которые вторжение России наносит миллионам людей в Украине".

Браун призвала прекратить "жестокие и неизбирательные удары" по мирным жителям.

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Топ комментарии
+17
Хочеться дати ООН в ******** з ноги. Шоб аж мозги повилітали. Злість просто переповнює вже церез цю ***** яку вони пишуть.
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23.01.2024 12:58
+12
"призупинитися" ... ну просто пітараси..(
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23.01.2024 12:57
+12
ООН йдіть на )(уй...
вже нерви не витримують,черговий раз оце слухати.
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23.01.2024 13:00
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"призупинитися" ... ну просто пітараси..(
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23.01.2024 12:57 Ответить
О це ,,налякала" так ,,налякала"!
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23.01.2024 12:58 Ответить
Хочеться дати ООН в ******** з ноги. Шоб аж мозги повилітали. Злість просто переповнює вже церез цю ***** яку вони пишуть.
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23.01.2024 12:58 Ответить
ООН йдіть на )(уй...
вже нерви не витримують,черговий раз оце слухати.
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23.01.2024 13:00 Ответить
ООН не выполняет своих фунций, это просто площадка для чесания языком.
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23.01.2024 13:01 Ответить
Гуманітарна координаторка ООН в Україні. Це все? Це вже такий рівень занепокоєння!?
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23.01.2024 13:01 Ответить
Если за год ни разу по ЛуяГандону не выстрелить,то почему они должны прекращать?
Их это устраивает,щас Зе.им всем ещё
второе гражданство выдаст,будут в правительстве сидеть.
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23.01.2024 13:04 Ответить
Імпотенти стурбовані та занепокоєні
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23.01.2024 13:05 Ответить
Послание ООН в неизведанные просторы Вселенной.
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23.01.2024 13:07 Ответить
Координатора хоч кавою не облилась?
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23.01.2024 13:08 Ответить
ООН організація обкурених неадекватів!!!
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23.01.2024 13:09 Ответить
... Жорстокі та невибіркові удари по мирних мешканцях мають припинитися" - це курва якийсь піз**ц, а чому ви не занепокоєні, а може ви глибоко стурбовані, та засуджуєте дії рашистів
Таке враження, що обсє, оон, що магате та інше збіговисько, просто займаються бездіяльністю просираючи гроші закордонних платників податків, як на мене вони себе вичерпали як організації !
Цікаво яка буде реакція коли до них прийде рашиська весна !?
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23.01.2024 13:09 Ответить
Занепокоєння повинні припинитися ...
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23.01.2024 13:09 Ответить
Гутеріш ні пар із вуст. Шо так?
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23.01.2024 13:12 Ответить
Увесь пар пішов в гудок засудження бомбардування "укрофошиздамі" донецького базару.
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23.01.2024 13:17 Ответить
Воно парує коли бабло в крові в кішені йому падає
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23.01.2024 13:22 Ответить
ШО??? Має припинитися? Ага, зрозуміло...Жорсткий сигнал!!! Спілберги плятььь
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23.01.2024 13:13 Ответить
Елітам ця війна дуже подобається: одні вбивають, інші крадуть, треті занепокоюються
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23.01.2024 13:13 Ответить
Обеспокойтесь очередной раз, пассивные ******
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23.01.2024 13:14 Ответить
Можливо там багато і активних!
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23.01.2024 13:19 Ответить
ООН про масований ракетний обстріл РФ: "Жорстокі та невибіркові удари по мирних мешканцях мають припинитися"

І дійсно - таки мають!
От же ж метикувата ця ООН!
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23.01.2024 13:19 Ответить
Закликала?
Молодець! На сьогодні вся робота вже виконана.
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23.01.2024 13:29 Ответить
оон безяйці підаоаси....
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23.01.2024 13:56 Ответить
оон, ти ще сльозу видави з себе. не оон, а гівно. Слава ЗСУ!
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23.01.2024 14:01 Ответить
Коли по штаб-квартирі ООН ядерною бомбою бабахнуть то озаботяться.
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23.01.2024 14:15 Ответить
"Заклик припинити" - це більше, ніж "висловили стурбованість", чи ще ні?
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23.01.2024 14:34 Ответить
потрібно терміново заслухати в ООН неандертальця лаврова і дослухатись до його версії
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23.01.2024 14:44 Ответить
Круто, так ? Мають припинитися по мирному населенню. Що це означає ? Масові атаки повинні бути направлені виключно на військових ... НА ФРОНТІ ?? Так правильно ? Про це друзі ви думали ? Якщо щось має припинитись, то це виключно ВІЙНА. ЗУПИНІТЬ ВІЙНУ панове делегати ООН. У вас є для цього інструменти. Але їми треба користуватись, а не казати що нічим.
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23.01.2024 14:51 Ответить
ООН --- а ножкой тупнуть для строгости забыли? Ая яй гондурасы скотские!
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24.01.2024 01:15 Ответить
 
 