Пауза между ракетными атаками по Украине могла быть связана с потерей Россией самолета А-50, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Уничтожение российского самолета-разведчика А-50, вероятно, на время снизило интенсивность обстрелов Украины.
Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
"Учитывая некоторые неприятности, которые сложились в РФ с самолетом-разведчиком, они все же нуждаются в дополнительном сборе информации. Совершенно очевидно, что такая пауза между ракетными атаками могла быть связана с отсутствием информации", - отметила Гуменюк.
Также, по ее словам, системные взлеты МиГ-31 можно считать фактором психологического давления.
"В любом случае враг понимает свое превосходство в воздухе, и время от времени его демонстрирует. Психологическое влияние на противника – это тоже элемент гибридной войны", - добавила пресс-секретарь ОК "Південь".
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Сьогоднішня ракетна атака такою явно не була, бо виявилась слабо й поспіхом підготовленою, вочевидь, без необхідних даних про дислокацію українських сил і засобів ППО, наслідком чого стало збиття 100% крилатих ракет (окрім короткодистанційних швидкісних Х-22, які ледь до Шостки долетіли, але які Повітряні Сили України ще не навчились збивати).
А поспіх цей, скоріш за все, диктувався жагою помсти ***** за знищення Силами оборони України майна своїх приятелів тімченків - хімтерміналу "Новатек" в Усть-Лугє на Балтиці