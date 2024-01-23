Пауза между ракетными атаками по Украине могла быть связана с потерей Россией самолета А-50, - ОК "Південь"

Уничтожение российского самолета-разведчика А-50, вероятно, на время снизило интенсивность обстрелов Украины.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"Учитывая некоторые неприятности, которые сложились в РФ с самолетом-разведчиком, они все же нуждаются в дополнительном сборе информации. Совершенно очевидно, что такая пауза между ракетными атаками могла быть связана с отсутствием информации", - отметила Гуменюк.

Также, по ее словам, системные взлеты МиГ-31 можно считать фактором психологического давления.

"В любом случае враг понимает свое превосходство в воздухе, и время от времени его демонстрирует. Психологическое влияние на противника – это тоже элемент гибридной войны", - добавила пресс-секретарь ОК "Південь".

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