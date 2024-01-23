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Пауза между ракетными атаками по Украине могла быть связана с потерей Россией самолета А-50, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,а-50

Уничтожение российского самолета-разведчика А-50, вероятно, на время снизило интенсивность обстрелов Украины.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"Учитывая некоторые неприятности, которые сложились в РФ с самолетом-разведчиком, они все же нуждаются в дополнительном сборе информации. Совершенно очевидно, что такая пауза между ракетными атаками могла быть связана с отсутствием информации", - отметила Гуменюк.

Также, по ее словам, системные взлеты МиГ-31 можно считать фактором психологического давления.

"В любом случае враг понимает свое превосходство в воздухе, и время от времени его демонстрирует. Психологическое влияние на противника – это тоже элемент гибридной войны", - добавила пресс-секретарь ОК "Південь".

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Якісь дебіли таке стверджують. Упевнений, що сьогоднішня атака, як раз, і є помстою за а50
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23.01.2024 13:19 Ответить
Їм не потрібна ніяка помста. Вони це роблять тому що можуть.
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23.01.2024 13:23 Ответить
ага месть за то что не дают себя спокойно убивать.кацапы и логика...
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23.01.2024 13:40 Ответить
Справа то не у самих атаках, а у паузі між ними
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23.01.2024 14:06 Ответить
Наступну тарілку з сервізу підтягли ,підри....
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23.01.2024 13:19 Ответить
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23.01.2024 13:20 Ответить
так вже ж ,на чергуванні наступний А50 курсує.
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23.01.2024 13:23 Ответить
Таких масованих і комбінованих хвилеподібних атак із задіянням більше півсотні крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет, а також ударних дронів-камікадзе, як це було 29.13.2023 і 02.01.2024, після збиття рашистського літака ДРЛВ А-50 ще не було.
Сьогоднішня ракетна атака такою явно не була, бо виявилась слабо й поспіхом підготовленою, вочевидь, без необхідних даних про дислокацію українських сил і засобів ППО, наслідком чого стало збиття 100% крилатих ракет (окрім короткодистанційних швидкісних Х-22, які ледь до Шостки долетіли, але які Повітряні Сили України ще не навчились збивати).
А поспіх цей, скоріш за все, диктувався жагою помсти ***** за знищення Силами оборони України майна своїх приятелів тімченків - хімтерміналу "Новатек" в Усть-Лугє на Балтиці
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23.01.2024 13:37 Ответить
Какая пауза?Как будто он один был,взлетел другой на более отдаленном расстоянии
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23.01.2024 17:49 Ответить
 
 