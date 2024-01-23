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В ряде областей объявлена тревога: Воздушные силы информируют о возможных пусках ракет с Ту22м3 (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.
"Угроза применения баллистического вооружения для северных областей!" – отметили в Воздушных силах.
"Внимание! Вероятны пуски ракет с Ту22м3 из Липецкой области, рф. Следите за сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавили позже в Воздушных силах.
По состоянию на 14.01 объявлено об отбое опасности.
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