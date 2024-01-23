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В ряде областей объявлена тревога: Воздушные силы информируют о возможных пусках ракет с Ту22м3 (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іскандер

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.

"Угроза применения баллистического вооружения для северных областей!" – отметили в Воздушных силах.

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"Внимание! Вероятны пуски ракет с Ту22м3 из Липецкой области, рф. Следите за сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавили позже в Воздушных силах.

По состоянию на 14.01 объявлено об отбое опасности.
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Лёня, Чучма, точнее Кучма, это не те Ту22, которые ты за газ парашникам отдал?
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23.01.2024 13:41 Ответить
Там відкат рудому дуже серйозний був і "курс" за яким літаки віддавали точно не був вигідним.
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23.01.2024 13:44 Ответить
На той час воно було лисе як бубен. Це потім він зі сраки волося пересадив на голову.
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23.01.2024 13:48 Ответить
Там еще америкосы очень сильно жали чтобы мы без трусов остались. Оченьони боялись чтобы аружие не попало не в те руки. Ну теперь оружие в тех руках в которых Запад хотел. Теперь Запад очень боится чтобы рашка проиграла. Дебилы до сих пор верят что рашка сдерживает Китай
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23.01.2024 13:55 Ответить
Ті "ТУ" і той президент за якого голосували українці. І сьогодні той президент, який всі гроші спустив на асфальт і за нього голосували українці. То можливо це наша вина, бо кого ми вибирали, той і управляв господарством і всіма активами від нашого імені.
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23.01.2024 13:46 Ответить
Можливо і ваша вина, бо я за цього паяца та його зграю ненажерлевих свинюк не голосував.
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23.01.2024 13:50 Ответить
Позно вже казати хто конкретно тоді був за кого
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23.01.2024 13:55 Ответить
Чому піздно? Не на часі? А чому? Я взагалі вважаю, шо всі хто голосував за вову з безуглими арахаміями ті голосували за повномаштаюну війну та повинні бути у ЗСУ чі НГ до Перемогі без жодній ротації.
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23.01.2024 14:15 Ответить
 
 