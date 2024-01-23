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Новости За рубежом
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конфискация (540) Евросоюз (15948) замороженные активы (77)

В ЕС договорились о введении налога на прибыль от замороженных российских активов, но не о конфискации, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,європарламент

В Евросоюзе продвинулись реализации планов по введению налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов Центробанка РФ. Однако о конфискации пока речь не идет.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, министры иностранных дел ЕС дали свое "политическое благословение" на введение налога 22 января. На этой неделе этот вопрос обсудят послы стран Евросоюза.

По данным издания, союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, причиненный войной. ЕС, страны Большой семерки и Австралия уже заморозили около 260 миллиардов евро в активах центрального банка РФ в форме ценных бумаг и денежных средств, и более двух третей этой суммы находится в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боррель заявил, что страны ЕС согласовали использование замороженных активов РФ и анонсировал визит в Киев

Большинство активов в ЕС содержатся в клиринговом центре Euroclear, где в прошлом году они принесли доход в 3 млрд евро.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил журналистам, что во время встречи министров иностранных дел стран ЕС был достигнут прогресс по налогу на непредвиденные прибыли, и дискуссии продолжатся.

Как сообщили источники, группа стран, в частности Германия, четко дали понять, что они выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям.

Также читайте: Российские активы: Путин приказал искать за границей имущество времен Романовых и СССР

Ранее служба иностранных дел ЕС предложила многоэтапный процесс, который бы сначала определил соответствующие активы и очертил действия, которые должны принять центральные депозитарии ценных бумаг, которые хранят эти средства, прежде чем предлагать следующие шаги.

Эти шаги будут определять, как налог на непредвиденные расходы применяется к прибыли, полученной от замороженных активов, и как эти средства перечисляются в бюджет ЕС для использования в Украине. Расходы и национальные налоги будут рассчитываться до того, как средства будут перечислены, отмечало агентство Bloomberg.

Недавно США дали понять, что они могут быть готовы к полной конфискации активов, но даже меньший шаг с налогообложением прибыли продвигался в ЕС медленно. Несколько государств-членов и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием, которое может привести к стабильности евро.

Bloomberg добавляет, что дебаты о помощи Украине достигли критической точки, поскольку возникают вопросы неотложных потребностей разрушенной войной страны. В настоящее время помощь на сумму около 100 миллиардов долларов приостановлена из-за политических процессов в Вашингтоне и Брюсселе.

Читайте: В ЕС готовы к жестким мерам относительно Венгрии, если Орбан продолжит блокировать помощь Украине, - Bloomberg
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Топ комментарии
+2
У Попандопало,з "Весілля у Малинівці",було багато дітей,онуків,ідейних послідовників та здібних учнів!
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23.01.2024 14:01
+2
ще оікують перемогу кремля.
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23.01.2024 14:06
+2
Скільки в нас зеленого єлєхторату .

В країнах де поважається приватна власність - просто так відібрати її навіть у злочинця не можна - потрібно напрацювати правовий мєханізм .


Але нащадки радянських люмпенів , бажають діяти мєтодами товаріща Сраліна і Пуйла - отнять і подєліть .

Але з ншої сторони - думати , що європейці віддадуть гроші Україні - які можуть самі ж і використати - дитяча наївність .
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23.01.2024 14:46
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У Попандопало,з "Весілля у Малинівці",було багато дітей,онуків,ідейних послідовників та здібних учнів!
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23.01.2024 14:01 Ответить
Буржуїни не випустять зі своїх загребущих рук ніби "заморожені російських активи РФ" - заморожені для їх користі російські активи.

Швейцарія до цього часу не видає награбоване режимом т. Гітлера і пізніше золото КПРС...

Наївно вірити в те, що маневрами заведуть в блуд процес конфіскації на користь України.

ЄС, США, - умовний Захід, - є таке собі колективне Попадопало https://m.youtube.com/watch?v=kqNSvn2xu84
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23.01.2024 14:37 Ответить
Те що я казав місцевим, ніякої конфіскації активів не буде.
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23.01.2024 14:06 Ответить
ще оікують перемогу кремля.
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23.01.2024 14:06 Ответить
Ніхто і не вірив що європідараси щось там конфіскують. Нікчеми. Покидьки. Слизняки.
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23.01.2024 14:10 Ответить
Україну зливаюь. пуйлу. Готуемось до "бальшо пабєди пуйла" і мільйонів розстріляних українців. Мінуйте реактори, я б так і зробив - як нам не дали жити - то хай всі подохнуть, і на росії .
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23.01.2024 14:26 Ответить
Тю,а Владімір з Дрюшою вже навіть поділили їх що і куди.Гєапалітікі ілі проста два лашари.
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23.01.2024 14:28 Ответить
Облизались? Отож...
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23.01.2024 14:45 Ответить
Скільки в нас зеленого єлєхторату .

В країнах де поважається приватна власність - просто так відібрати її навіть у злочинця не можна - потрібно напрацювати правовий мєханізм .


Але нащадки радянських люмпенів , бажають діяти мєтодами товаріща Сраліна і Пуйла - отнять і подєліть .

Але з ншої сторони - думати , що європейці віддадуть гроші Україні - які можуть самі ж і використати - дитяча наївність .
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23.01.2024 14:46 Ответить
Куколды сраные. На словах одно, а на деле сливают Украину. Тоже, видать, повелись на кацапские обещалки, что не нападьом. Ничему жизнь не учит.
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23.01.2024 14:47 Ответить
ЄС це купа збіговиська гейєвропейської сцикливої та бздливої наволочі котра від страху трясеться і просипається обливаючись потом від страху у вісні, у снах котрої сниться, як підороси їх четвертують і трахають в дупу...!!!
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23.01.2024 15:22 Ответить
Небуло там мозку - і не буде...
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23.01.2024 15:43 Ответить
Одна з підстав-не хочуть віддавати гроші зеленій наволочі ...
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23.01.2024 15:59 Ответить
Чомусь існує думка, що заморожені активи, це гроші в мішках. Обговорюється лише стабільність європейської фінансової системи від втрати довіри до надійності вкладів. Але ніхто не звертає уваги, що російські активи, це облігації якихось конкретних корпорацій. Вилучити їх, значить продати акції якогось умовного Мерседеса. А воно їм потрібне, якщо зараз невигідний момент для продажу? Наприклад, контрольний пакет становить 51%? і тут раптом з незрозумілих причин наказано продати два відсотки за безцінь.
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23.01.2024 16:10 Ответить
 
 