Приговоренный к 24 годам колонии убийца и насильник вышел на свободу после 3 месяцев участия в войне против Украины, - росСМИ

В России отпустили на свободу убийцу и насильника Георгия Повилайко, приговоренного к 24 годам колонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

В августе 2021 года житель Приморья Георгий Повилайко изнасиловал и убил мать двоих детей, 37-летнюю Анну Кошулько. Он напал на женщину в ее гараже, когда та собиралась ехать на работу. После убийства он угнал ее автомобиль и уехал с друзьями на море.

"Он не просто убил ее. Он напал с ножом. Насиловал, убивал, насиловал, убивал. Не просто взял и задушил ее. Она вся в гематомах, вся избита, в крови, вся синяя. Просто ужас. Вот так... И она кричала – никто не вышел помочь. Никто…", — рассказывал муж убитой.

В 2022 году суд признал Повилайко виновным по пяти статьям - убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, похищение и применение насилия в отношении представителя власти - и приговорил мужчину к 24 годам колонии.

В колонии он провел около года, а после трех месяцев на войне против Украины вернулся домой. По данным СМИ, контракт заключают на 6 месяцев, потому как заключенный через 3 месяца вернулся домой, неизвестно.

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