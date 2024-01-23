Приговоренный к 24 годам колонии убийца и насильник вышел на свободу после 3 месяцев участия в войне против Украины, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России отпустили на свободу убийцу и насильника Георгия Повилайко, приговоренного к 24 годам колонии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
В августе 2021 года житель Приморья Георгий Повилайко изнасиловал и убил мать двоих детей, 37-летнюю Анну Кошулько. Он напал на женщину в ее гараже, когда та собиралась ехать на работу. После убийства он угнал ее автомобиль и уехал с друзьями на море.
"Он не просто убил ее. Он напал с ножом. Насиловал, убивал, насиловал, убивал. Не просто взял и задушил ее. Она вся в гематомах, вся избита, в крови, вся синяя. Просто ужас. Вот так... И она кричала – никто не вышел помочь. Никто…", — рассказывал муж убитой.
В 2022 году суд признал Повилайко виновным по пяти статьям - убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, похищение и применение насилия в отношении представителя власти - и приговорил мужчину к 24 годам колонии.
В колонии он провел около года, а после трех месяцев на войне против Украины вернулся домой. По данным СМИ, контракт заключают на 6 месяцев, потому как заключенный через 3 месяца вернулся домой, неизвестно.
Пожалуйста, подождите...
такі пацани потрібні параші
а як сусіди обрадуються, це пісєц!!!!
хоч і ці вже теж орки.
зауралля, приморський край і аж до берінгового моря
все в хохлах та китайцях...
встигне загубити.
В городе Аниве на Сахалине на свободу вышел осужденный за серию убийств 44-летний Денис Г. Много лет назад суд признал и его вину в каннибализме. Президентское помилование убийца-каннибал получил за участие в специальной военной операции (СВО).
По данным издания «Курьер среда», первое убийство мужчина совершил в 2003 году. Тело своей жертвы злоумышленник исполосовал ножом, отрезав куски мягких тканей, которые позже съел.
За совершенное убийство и глумление над телом жертвы убийцу приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Из заключения Денис Г. вышел условно-досрочно в 2010 году за примерное поведение. Однако фактически сразу после освобождения злоумышленник совершил очередное убийство и новый акт каннибализма.
По данным следствия, в качестве жертвы каннибал с родным братом Евгением выбрал человека, который обидел их племянника. Братья сначала избили, а затем зарезали жертву, спрятав останки в могиле на берегу реки Лютоги. В ходе следствия выяснилось, что никакого отношения к оскорблению племянника человек, зарытый на берегу реки, не имел.
«После убийства Денис Г. срезал имевшимся у него при себе ножом мягкие ткани с конечностей потерпевшего, которые в дальнейшем употребил в пищу», - цитирует издание строки из обвинительного приговора.
Обнаружить тело жертвы удалось лишь в 2012 году - после того, как братья Денис и Евгений Г. в городе Анива во время ссоры убили еще одного человека. У магазина «Черемушки» они исполосовали ножом своего приятеля. В общей сложности братья нанесли жертве 29 ножевых ранений, от которых пострадавший скончался. Дело братьев рассматривал суд присяжных. Заседатели признали Дениса Г. виновным в убийствах и каннибализме и приговорил его к 22 годам колонии особого режима. Его брат до приговора не дожил.
В колонии людоед успел отбыть лишь половину срока, после чего получил помилование, отправившись в зону СВО.
Выход каннибала на свободу многие пользователи соцсетей восприняли с ужасом. Многие напомнили, что накануне в Ярославле освободили из заключения 33-летнего сатаниста Николая «Графа» *********. Он должен был отбывать наказание в тюрьме до 2030 года, однако вышел намного раньше благодаря участию в СВО и поселился в Дзержинском районе Ярославля у своей матери.
«Это правда. Он служил там полгода в "Шторм Z". Он после ранения - инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут», - приводит слова отца ********* портал 76.RU.
В секте *********, появившейся в 2006 году в Ярославле, состояло семеро парней и одна девушка. Сначала участники группировки громили могилы и промышляли ритуальными убийствами животных на кладбище. А затем переключились на людей. В 2008 году история ярославских сатанистов-убийц заставила замереть от ужаса весь город. Злоумышленники напоили и жестоко убили трех девочек-подростков и одного юношу. Тела своих жертв они расчленили и картинно позировали с ними ради фото. Затем они отрезали девушкам грудь, сердце и язык. Изъятые у жертв органы каннибалы зажарили и съели.
******** как самый жестокий из банды сатанистов получил самый суровый приговор - 20 лет заключения. На сегодняшний день все члены банды уже на свободе, пишет Kostroma.Today.
История с помилованием жестоких убийц и каннибалов в России в разгар СВО пополняется едва ли не ежедневно. Ранее стало известно, что наряду с сатанистами-людоедами помилование получил убивший свою возлюбленную с особой жестокостью и пропустивший ее через мясорубку кемеровчанин Владислав Канюс, осужденный на 17 лет, и бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, осужденный в 2006 году на 20 лет за убийство журналистки Анны Политковской.
Когда волна общественного возмущения по поводу массового выхода на свободу убийц и извращенцев дошла до Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что помилование за участие в СВО заключенные получают вне зависимости от фабулы или резонансности совершенных ими преступлений.
«Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», - заявил Дмитрий Песков.
Между тем, жители многих регионов пишут в соцсетях, что на фоне новостей о массовом освобождении жестоких убийц и людоедов из колоний россиянам становится «страшно выходить на улицу».
Шо в Украине не лучше сообщать
Есть рацуха какая?