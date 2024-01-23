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Новости За рубежом
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Приговоренный к 24 годам колонии убийца и насильник вышел на свободу после 3 месяцев участия в войне против Украины, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В России отпустили на свободу убийцу и насильника Георгия Повилайко, приговоренного к 24 годам колонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

В августе 2021 года житель Приморья Георгий Повилайко изнасиловал и убил мать двоих детей, 37-летнюю Анну Кошулько. Он напал на женщину в ее гараже, когда та собиралась ехать на работу. После убийства он угнал ее автомобиль и уехал с друзьями на море.

Георгій Повилайко, засуджений до 24 років тюрми за вбивство та зґвалтування

"Он не просто убил ее. Он напал с ножом. Насиловал, убивал, насиловал, убивал. Не просто взял и задушил ее. Она вся в гематомах, вся избита, в крови, вся синяя. Просто ужас. Вот так... И она кричала – никто не вышел помочь. Никто…", — рассказывал муж убитой.

В 2022 году суд признал Повилайко виновным по пяти статьям - убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, похищение и применение насилия в отношении представителя власти - и приговорил мужчину к 24 годам колонии.

В колонии он провел около года, а после трех месяцев на войне против Украины вернулся домой. По данным СМИ, контракт заключают на 6 месяцев, потому как заключенный через 3 месяца вернулся домой, неизвестно.

Также смотрите: Семерых подростков задержали в Днепре по подозрению в убийстве беспризорной. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+24
Мальчікі вазвращяются дамой
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23.01.2024 14:45
+24
Я дуже радий. Маю надію, що він встигне вбити ще багатьох кацапів різної статі. Поки його знову не заберуть до армії.
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23.01.2024 14:47
+19
Гірше манкурта немає нічого. Подивіться на сімонян,гаспаряна,калантаряна(лаврова),канделакі.
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23.01.2024 14:50
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Мальчікі вазвращяются дамой
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23.01.2024 14:45 Ответить
це ж добре!!!
такі пацани потрібні параші
а як сусіди обрадуються, це пісєц!!!!
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23.01.2024 15:25 Ответить
Повилайко, Кошулько. Колись були українцями.
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23.01.2024 14:46 Ответить
Гірше манкурта немає нічого. Подивіться на сімонян,гаспаряна,калантаряна(лаврова),канделакі.
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23.01.2024 14:50 Ответить
Ну ці вже в третім четвертім поколінні як русскіє. А оті манкурти русскими ніколи не стануть( хіба Лавров).
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23.01.2024 14:57 Ответить
Так ці повилайки і кошульки теж чи не в п'ятому поколінні рюськіє.
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23.01.2024 15:12 Ответить
Та я якраз про це.
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23.01.2024 16:03 Ответить
в тих краях, колишніх наших більше ніж орків,
хоч і ці вже теж орки.
зауралля, приморський край і аж до берінгового моря
все в хохлах та китайцях...
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23.01.2024 15:28 Ответить
Пра-пра-пра может и был, а эти уже голимые кацапы ,перемешанная срусня, хакасы и всякие буряты.
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23.01.2024 15:39 Ответить
Ну так посмотрите на этих манкуртов типа Емельяненко, Шлеменко, Бадюка и многих других украинцев которые выродились в такое вот недоразумение.
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23.01.2024 16:40 Ответить
Я дуже радий. Маю надію, що він встигне вбити ще багатьох кацапів різної статі. Поки його знову не заберуть до армії.
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23.01.2024 14:47 Ответить
Добрий вурдалака...Ще не одну душу дружин,доньок лаптєногих
встигне загубити.
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23.01.2024 14:54 Ответить
***** своїх не кидає !
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23.01.2024 14:55 Ответить
Ось якби і у раши лозунг « на гиляку» став працювати І рашабандеровці почали вішати усяке гімно на ГИЛЯКИ
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23.01.2024 14:57 Ответить
Цей - хай живе. Полєзний русскій.
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23.01.2024 15:10 Ответить
ну ось тепер чоловік загиблої має можливість довести що він справді Чоловік
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23.01.2024 15:06 Ответить
А потом на фронт в Украину? Не надо, хай сидит под лавкой, а Жора вернется к прежним занятиям
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23.01.2024 15:41 Ответить
звичайний громадянин ніколи не стане на росії героєм..., тільки якщо гвалтівник та вбивця..., всі інші громадяни це просто барани на м'ясо... дика країна з дикими та небезпечними законами...
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23.01.2024 15:15 Ответить
Не з законами,а з поняттями,або менталітетом
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23.01.2024 16:21 Ответить
народ-сарана...
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23.01.2024 15:21 Ответить
Це дуже гарно , нехай продовжує свою діяльність, пупкін дає зелене світло.
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23.01.2024 15:26 Ответить
це, дуже гарна новина!
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23.01.2024 15:26 Ответить
Русские не народ, это - ГНИЛЬ!
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23.01.2024 15:26 Ответить
но их язык хороший, могуч по сравнению с мовой. Он в Херсоні населення майже відкинуло росмову, а в сусідньому Миколаєві не поспішають. Відгадайте з трьох раз чому?
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23.01.2024 15:49 Ответить
Не накушались еще?
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23.01.2024 22:07 Ответить
Рашисти всі є вбивцями і гвалтівниками. Така вже їхня природа!
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23.01.2024 15:31 Ответить
І канібалами. Недаремно давні греки називали предків кацапів "андрофагами" (людоїдами).

В городе Аниве на Сахалине на свободу вышел осужденный за серию убийств 44-летний Денис Г. Много лет назад суд признал и его вину в каннибализме. Президентское помилование убийца-каннибал получил за участие в специальной военной операции (СВО).

По данным издания «Курьер среда», первое убийство мужчина совершил в 2003 году. Тело своей жертвы злоумышленник исполосовал ножом, отрезав куски мягких тканей, которые позже съел.

За совершенное убийство и глумление над телом жертвы убийцу приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Из заключения Денис Г. вышел условно-досрочно в 2010 году за примерное поведение. Однако фактически сразу после освобождения злоумышленник совершил очередное убийство и новый акт каннибализма.

По данным следствия, в качестве жертвы каннибал с родным братом Евгением выбрал человека, который обидел их племянника. Братья сначала избили, а затем зарезали жертву, спрятав останки в могиле на берегу реки Лютоги. В ходе следствия выяснилось, что никакого отношения к оскорблению племянника человек, зарытый на берегу реки, не имел.

«После убийства Денис Г. срезал имевшимся у него при себе ножом мягкие ткани с конечностей потерпевшего, которые в дальнейшем употребил в пищу», - цитирует издание строки из обвинительного приговора.
Обнаружить тело жертвы удалось лишь в 2012 году - после того, как братья Денис и Евгений Г. в городе Анива во время ссоры убили еще одного человека. У магазина «Черемушки» они исполосовали ножом своего приятеля. В общей сложности братья нанесли жертве 29 ножевых ранений, от которых пострадавший скончался. Дело братьев рассматривал суд присяжных. Заседатели признали Дениса Г. виновным в убийствах и каннибализме и приговорил его к 22 годам колонии особого режима. Его брат до приговора не дожил.

В колонии людоед успел отбыть лишь половину срока, после чего получил помилование, отправившись в зону СВО.

Выход каннибала на свободу многие пользователи соцсетей восприняли с ужасом. Многие напомнили, что накануне в Ярославле освободили из заключения 33-летнего сатаниста Николая «Графа» *********. Он должен был отбывать наказание в тюрьме до 2030 года, однако вышел намного раньше благодаря участию в СВО и поселился в Дзержинском районе Ярославля у своей матери.

«Это правда. Он служил там полгода в "Шторм Z". Он после ранения - инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут», - приводит слова отца ********* портал 76.RU.
В секте *********, появившейся в 2006 году в Ярославле, состояло семеро парней и одна девушка. Сначала участники группировки громили могилы и промышляли ритуальными убийствами животных на кладбище. А затем переключились на людей. В 2008 году история ярославских сатанистов-убийц заставила замереть от ужаса весь город. Злоумышленники напоили и жестоко убили трех девочек-подростков и одного юношу. Тела своих жертв они расчленили и картинно позировали с ними ради фото. Затем они отрезали девушкам грудь, сердце и язык. Изъятые у жертв органы каннибалы зажарили и съели.

******** как самый жестокий из банды сатанистов получил самый суровый приговор - 20 лет заключения. На сегодняшний день все члены банды уже на свободе, пишет Kostroma.Today.

История с помилованием жестоких убийц и каннибалов в России в разгар СВО пополняется едва ли не ежедневно. Ранее стало известно, что наряду с сатанистами-людоедами помилование получил убивший свою возлюбленную с особой жестокостью и пропустивший ее через мясорубку кемеровчанин Владислав Канюс, осужденный на 17 лет, и бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, осужденный в 2006 году на 20 лет за убийство журналистки Анны Политковской.

Когда волна общественного возмущения по поводу массового выхода на свободу убийц и извращенцев дошла до Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что помилование за участие в СВО заключенные получают вне зависимости от фабулы или резонансности совершенных ими преступлений.

«Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», - заявил Дмитрий Песков.
Между тем, жители многих регионов пишут в соцсетях, что на фоне новостей о массовом освобождении жестоких убийц и людоедов из колоний россиянам становится «страшно выходить на улицу».
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23.01.2024 16:08 Ответить
Ну что ж, это даже хорошо, что выродка не угандошили в Украине, ему есть чем заняться на роденке
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23.01.2024 15:36 Ответить
Настоящее хорошо будет когда такие массово побегут на рф, минуя фронт. Но с оружием.
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23.01.2024 22:06 Ответить
Уявляю,як він любовно дивиться навколо на москво василіс-прємудрих і марф-іскусніц і захоплено вигукує: здєсь же нєпочатий край работи... ПиСи. Схоже і чувачок і його жертва,нащадки українських переселенців до Зеленого Клину....
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23.01.2024 15:37 Ответить
А вам какое дело шо там на Срацеи?
Шо в Украине не лучше сообщать
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23.01.2024 15:59 Ответить
Фанатки русского мира ждите в ближайшей подворотне ветерана.
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23.01.2024 16:06 Ответить
Пожелаем этой творческой натуре в натуре уничтожать самок, откладываюзих личинки кацапов!
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23.01.2024 16:51 Ответить
Навіть древні греки і ті встановили, що рузге це адрофаги. Х...... пояснювало, що в них просто займа хромосома.
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23.01.2024 16:57 Ответить
Треба дивитись на цю подію з іншого боку,це рекрутинг для зеків і він працює!
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23.01.2024 17:23 Ответить
Как бы так сделать что б они не на фронт а сразу в РФ попадали? А?
Есть рацуха какая?
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23.01.2024 22:05 Ответить
нормальный такой касапский душегуб. теперь разгуляется.
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24.01.2024 03:09 Ответить
 
 