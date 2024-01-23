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Новости За рубежом
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Польша (7493) ракеты (2768) расследование (2962)

Польша приостановила расследование инцидента 2022 года по падению ракеты в приграничном селе Пшеводуве, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща,пшеводув

В Польше приостановили расследование инцидента 2022 года в приграничном селе Пшеводув, где ракета убила двух человек. Польская сторона обвиняет Украину.

Об этом сообщает польское RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, расследование приостановили из-за отсутствия сотрудничества украинской стороны в выяснении обстоятельств трагедии.

В прокуратуре объяснили решение "долговременными препятствиями для дальнейших процедур, заключающихся в ожидании выполнения запросов на информацию о международной правовой помощи".

Читайте также: Минюст Польши: В 2022 году в Пшеводуве упала украинская ракета

Приостановка производства означает, что невозможно окончательно установить обстоятельства инцидента, а значит определить - кто конкретно несет ответственность за гибель польских граждан.

Польша направила Украине запросы уже несколько месяцев назад с целью достоверно выяснить, откуда и кем была выпущена упавшая в Пшеводуве ракета.

Напомним, 15 ноября 2022 года во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации".

США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Читайте также: Польша подняла в небо авиацию во время массированной ракетной атаки РФ по Украине
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Топ комментарии
+16
"Призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини інциденту, а отже, визначити - хто конкретно несе відповідальність за загибель польських громадян." - 🤔????!! Серйозно??!! А чи падали ракети на польську територію, коли не було кацапського вторгнення?! Чи полякам нічого про це не відомо?
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23.01.2024 15:08
+14
Опущені чмирі.🤮
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23.01.2024 15:06
+11
ви хоч модель ракети визначили ? в залежності від моделі можно визначити місце запуску . інше питання потрібна правда чи ні .
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23.01.2024 15:07
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Опущені чмирі.🤮
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23.01.2024 15:06 Ответить
ви хоч модель ракети визначили ? в залежності від моделі можно визначити місце запуску . інше питання потрібна правда чи ні .
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23.01.2024 15:07 Ответить
Польська сторона звинувачує звинувачувала Україну. Бо боялися Пині.
Туск наказав не боятися. І тепер щойно появиться страшна для Польщі і НАТИ правда.
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23.01.2024 15:08 Ответить
"Призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини інциденту, а отже, визначити - хто конкретно несе відповідальність за загибель польських громадян." - 🤔????!! Серйозно??!! А чи падали ракети на польську територію, коли не було кацапського вторгнення?! Чи полякам нічого про це не відомо?
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23.01.2024 15:08 Ответить
Оце поляки ******* страдають
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23.01.2024 15:11 Ответить
"Польська прокуратура завершила розслiдування, i встановила шо то була ракета украīнськоī ППО".
/Tg." НОВИНА#Украīна"/
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23.01.2024 20:14 Ответить
То чого не збили ?
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23.01.2024 20:21 Ответить
Сором у першу чергу для НАТО
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23.01.2024 15:17 Ответить
А не навпаки ?
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23.01.2024 15:21 Ответить
В смислі - для мордору? Так для них це гордість.
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23.01.2024 15:28 Ответить
Так, а як же стриляти ПО УСТАВУ при небезпеки для громадян країн НАТО?

МАЕ НАТО УСТАВ? Що в ньому написано ?
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23.01.2024 15:27 Ответить
А що Україна зробила, щоб довести полякам, що не не українська ракета ? Одного спеца по балістиці ракет знайти не спромоглась. І підпис свій поставити на висновку розслідування. В Європі поважають закон, і дбають, щоб всі їх дотримувались. А не "та бабка на базарі казала, що то ракета з мацкви летіла". Зеленському ця бабка нашептала
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23.01.2024 15:33 Ответить
В мене було інше питання - чому в країні НАТО не сбіли ракету? Чому не стріляли по чужой ракете АВТОМАТИЧНО ПО УСТАВУ ? Може НАТО не має. пункту в уставі на цей випадок ?
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23.01.2024 15:37 Ответить
ППО Польщі прогавило. Це соромно їм визнати. Тому зараз тільки літаки злітають в московії, вся авіація Польщі на чергуванні з літаками в повітрі.
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23.01.2024 20:54 Ответить
22 ноября 2022 года издание The Washington Post со ссылкой на источники в редакции AP, сообщило об увольнении журналиста Джеймса Лапорту, который передал ошибочные данные о падении ракеты на территории Польши

В сообщении Лапорту от 15 ноября 2022 года, опубликованном на сайте Associated Press, говорилось: «По данным высокопоставленного представителя разведки США, российские ракеты пересекли границу Польши, страны-члена НАТО, в результате были убиты два человека»

Как выяснилось в ходе внутреннего расследования, журналист получил эту недостоверную информацию от одного анонимного источника в разведке США и, не подтвердив это вторым независимым источником, убедил редакторов опубликовать материал. Представитель АР Лорен Исто объяснила увольнение Джеймса Лапорту - необходимым шагом для защиты достоверности новостей Associated Press
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23.01.2024 15:24 Ответить
Вкотре поляки довели, що є галімими сцикунами, які можуть тільки бикувати за спиною українців.
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23.01.2024 15:25 Ответить
Цей інцидент показує, як працює наша "перезавантажена" трясця влада. Це не просто кричущий факт ! Це - злочин України. Нас звинувачують у вбивстві двох громадян, а ми рукою відмахнулись. Невже немає пенсіонера-спеца по балістиці, по ракетах для цієї місії на всій Україні ??? Польща допомагає військовою технікою, а ми не можемо одного-двух технарів відправити для завершення слідства. Сором за Президента, який тільки кланяється як та дівка перед залицяльниками. Сором за КМУ, який цій справі не надав відповідного значення. Гнати всіх бездарів та ледарів звідусіль !!! З КМУ, з ОПісів з депутатів.
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23.01.2024 15:28 Ответить
Вони всі із універу Трускавця
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23.01.2024 15:38 Ответить
Я вам більше скажу-нашій«владі»це не потрібно.
Потрібно те,де можна ласий шматок відхватить.
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23.01.2024 15:45 Ответить
Це ж треба ПРАЦЮВАТИ, а зеленський просто не вміє це робити поклавшись на ФСБшника єрмака.
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23.01.2024 17:06 Ответить
Як там розслідування Смоленської трагедії? Невже теж українці?
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23.01.2024 15:40 Ответить
а поляки встановили тип та номер ракети?
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23.01.2024 15:41 Ответить
Якщо встановлять, то як тоді далі звинувачувати Україну?
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23.01.2024 15:43 Ответить
скажуть: трофейна
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23.01.2024 16:01 Ответить
Звісно простіше язики в ж*** засунути
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23.01.2024 15:43 Ответить
А можна ж навіть зараз без штатів дружненько рашу на п'яту точку посадити..
Було б лише бажання всіх європейських країн...
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23.01.2024 15:48 Ответить
Цікаво, за літак з Качинським вони ще Україні нічого не предʼявляли?
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23.01.2024 16:02 Ответить
по-перше, не в "прикордонному", а, таки, в польському.
а по-друге, де польська (НАТОвська) ППО??? чому пропустили ракетну атаку???
а по-третє, нещодавно знову до польску ракета залітала, політала-політала, та й завернула в Україну. Я б оцінював би таку ситуацію як ракетну атаку з боку Польщі, а якщо ні, то знову ж, таки, запитання про ППО блоку НАТО..
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23.01.2024 16:48 Ответить
по тому інциденту пам'ятаю, що ракета вбила двох селян та перевернула трахтор. Звинувачувати кацапів зассцяли, повішали всіх собак на нашу ППО - мол, українська ракета не вцілила в кацапську, та залетіла до польського села. Причому, це заявлялося не як версія, а як результат розслідування, хоча "вердикт" прийшов ледь не в то й же день - поляки на той час ще й уламків ракети не знайшли. Тут зразу два питання виникає: чому польська ППО не реагувала, адже там дуже багато дюймів натівської території порушено, а ще - українські ППО використовують ракети земля-повітря, а вони при промаху самоліквідовуються в повітрі, лишень починають падати. А от кацапи свої ракети класу земля-повітря (с200, с300) переробляють, видаляючи самоліквідатор, аби ті вражали наземні цілі. Так шо то не могла бути українська ракета за визначенням. Але якщо навіть допустити таку недопустиму думку, то де ж польська ппо, вона ж натівська???
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23.01.2024 17:04 Ответить
Из любого куска металла можно определить где сварен и в какой стране плавили...типа на заводе Запорожсталь или Азовсталь...и в каком году...
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23.01.2024 17:17 Ответить
хто конкретно несе відповідальність за загибель польських громадян???

ну если отмести россию в сторону по давней пшековской ссык*вости, то да, вопрос становится сложным. Украина?
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23.01.2024 23:13 Ответить
 
 