Польша приостановила расследование инцидента 2022 года по падению ракеты в приграничном селе Пшеводуве, - СМИ
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В Польше приостановили расследование инцидента 2022 года в приграничном селе Пшеводув, где ракета убила двух человек. Польская сторона обвиняет Украину.
Об этом сообщает польское RMF FM, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, расследование приостановили из-за отсутствия сотрудничества украинской стороны в выяснении обстоятельств трагедии.
В прокуратуре объяснили решение "долговременными препятствиями для дальнейших процедур, заключающихся в ожидании выполнения запросов на информацию о международной правовой помощи".
Приостановка производства означает, что невозможно окончательно установить обстоятельства инцидента, а значит определить - кто конкретно несет ответственность за гибель польских граждан.
Польша направила Украине запросы уже несколько месяцев назад с целью достоверно выяснить, откуда и кем была выпущена упавшая в Пшеводуве ракета.
Напомним, 15 ноября 2022 года во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации".
США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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звинувачуєзвинувачувала Україну. Бо боялися Пині.
Туск наказав не боятися. І тепер щойно появиться страшна для Польщі і НАТИ правда.
/Tg." НОВИНА#Украīна"/
МАЕ НАТО УСТАВ? Що в ньому написано ?
В сообщении Лапорту от 15 ноября 2022 года, опубликованном на сайте Associated Press, говорилось: «По данным высокопоставленного представителя разведки США, российские ракеты пересекли границу Польши, страны-члена НАТО, в результате были убиты два человека»
Как выяснилось в ходе внутреннего расследования, журналист получил эту недостоверную информацию от одного анонимного источника в разведке США и, не подтвердив это вторым независимым источником, убедил редакторов опубликовать материал. Представитель АР Лорен Исто объяснила увольнение Джеймса Лапорту - необходимым шагом для защиты достоверности новостей Associated Press
Потрібно те,де можна ласий шматок відхватить.
Було б лише бажання всіх європейських країн...
а по-друге, де польська (НАТОвська) ППО??? чому пропустили ракетну атаку???
а по-третє, нещодавно знову до польску ракета залітала, політала-політала, та й завернула в Україну. Я б оцінював би таку ситуацію як ракетну атаку з боку Польщі, а якщо ні, то знову ж, таки, запитання про ППО блоку НАТО..
ну если отмести россию в сторону по давней пшековской ссык*вости, то да, вопрос становится сложным. Украина?