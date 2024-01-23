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Без отопления и горячей воды из-за хакерской атаки остался жилой массив во Львове

Новости Цензор.НЕТ Общество

опалення

Во вторник, 23 января, жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления из-за хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Львовтеплоэнерго".

"В результате хакерской атаки - нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по возобновлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сихов", - говорится в сообщении.

Во Львовтеплоэнерго отметили, что ориентированный срок восстановления – 21:00.

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Топ комментарии
+5
Наслідки всеосяжної жіжіталізації.
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23.01.2024 15:21
+4
З язика зняв.
Світ рухається до того, шо через небагато років якійсь хакер зможе паралізувати життя цілої країни.
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23.01.2024 15:26
+3
Газовий вентиль в кочегарці атакували?
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23.01.2024 15:09
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ну, ось тільки про ситуацію у Владіку раділи...
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23.01.2024 15:05 Ответить
Єто другоє. Там -30 за вікном, а у Львові +3.
Так що не треба.
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23.01.2024 15:15 Ответить
Не -30 а -15. ******* - погана звичка
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23.01.2024 15:18 Ответить
Дмітрій, ти аттуда пішєшь? Бальшая разніца мєжду -30 і -15?
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23.01.2024 15:22 Ответить
70 км. Трускавець 0 (нуль)
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23.01.2024 15:56 Ответить
Є велика різниця між континентальним Львовом, і Хен Шей Веєм на берегах Тихого океану.

Там навіть -3, але з туманом і мрякою сприймається тяжче, ніж -10 в сухому кліматі. Знову-таки - океанічні вітри.

Це я як Одесит, який служив за 40 км від Владіка, кажу.
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23.01.2024 18:38 Ответить
Газовий вентиль в кочегарці атакували?
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23.01.2024 15:09 Ответить
Може лопату кочегара?
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23.01.2024 15:18 Ответить
А шо по вашому таке не можливо зробить ?
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23.01.2024 16:30 Ответить
Наслідки всеосяжної жіжіталізації.
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23.01.2024 15:21 Ответить
З язика зняв.
Світ рухається до того, шо через небагато років якійсь хакер зможе паралізувати життя цілої країни.
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23.01.2024 15:26 Ответить
Хто знає. Зараз більшість зламів - через людський фактор, а не технічний недолік.
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23.01.2024 15:30 Ответить
Скажу вам, як людина з досвідом в теплогенерації, яка там нафіг джітілізація))) Там порив, або котел з ладу вийшов))
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23.01.2024 16:49 Ответить
Як в анекдоті. Як зламати банкомат? Взяти кувалду і ноутбук, підійти до банкомату, розбити його кувалдою, дістати гроші та втекти. Ви спитаєте, нащо тут ноутбук? Та який же ви хакер без ноутбука.
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23.01.2024 16:53 Ответить
они шо там компютерами топят ?
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23.01.2024 15:58 Ответить
понял ,они там биткойнят а водой видеокарты охлаждают и отопляют здания
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23.01.2024 16:29 Ответить
В ТельА'Львови дижитализация? Таки суровая и беспощадная
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23.01.2024 22:00 Ответить
 
 