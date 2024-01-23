Без отопления и горячей воды из-за хакерской атаки остался жилой массив во Львове
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Во вторник, 23 января, жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления из-за хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Львовтеплоэнерго".
"В результате хакерской атаки - нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по возобновлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сихов", - говорится в сообщении.
Во Львовтеплоэнерго отметили, что ориентированный срок восстановления – 21:00.
Топ комментарии
+5 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий23.01.2024 15:21
+4 Sergey Osadchy 414e3e38
показать весь комментарий23.01.2024 15:26
+3 Gary Grant
показать весь комментарий23.01.2024 15:09
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Так що не треба.
Там навіть -3, але з туманом і мрякою сприймається тяжче, ніж -10 в сухому кліматі. Знову-таки - океанічні вітри.
Це я як Одесит, який служив за 40 км від Владіка, кажу.
Світ рухається до того, шо через небагато років якійсь хакер зможе паралізувати життя цілої країни.