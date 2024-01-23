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Кабмин назначил мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабмин назначил мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской областной военной администрации.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ивана Федорова, городского голову Мелитополя, Кабмин согласовал на главу Запорожской областной военной администрации", - говорится в сообщении.
В настоящее время должность главы Запорожской ОВА занимает Юрий Малашко.
Впоследствии представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил об уходе Малашко и назначении на должность главы ОВА Ивана Федорова.
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+24 Kravchenko Igor
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Пожалуйста, подождите...
а головне,дуже мудро....
накуя захищати місто де ти був мером???
хай другі його боронять....
а я піду керувати чимось другим
можу головою ОВА
може ким завгодно, аби лиш не воювати....
а звільнете Мелітополь, повернусь обов"язково, я ж патріот свого Мелітополя....
і так мер Бердянська, Маріуполя, і багато, багато інших, окупованих міст
всі, **** при посадах, зарплатах та пільгах
і всі високопосадовці сібалися від війни, разом з мусарами, сбу, прокуратурами
повернуться і будуть рити,
хто що робив, так чи не так боронив, хто посмів приймати без них рішення
короче, все як завжди...
1 чи знаєш ти випадки, крім України, не людей з полону ставили на високі посади???
назви хоч одну країну.
2 чому його ******* відпустили а АЗОВ тримають???
3, хто з мерів, депутатів та високих чинів з окупованих міст воює???
Та й нашо нам ще один боневтік-молодший?
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
тут по темі а не розбір помилок.
я недобачаю, деколи настрочу аж самому соромно
але 50 людей напишуть комент або лайкнуть
а одив вкаже на помилкт. і йому покуй тема.....
так що або. або
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
З ними ще Яценюк боровся, але ж отой Бриль…, він же недарма з СБУ …
Ні, на рахунок самого федорова питань нема, він лизав до блеску кожен день, і чисто формально за їх розрахунком мабудь заслужив.
Але це п...ц. В нас вже дзеркало повне.
Щоб не казали, країна стає дном
"
З 2010 по 2013 рік був директором ПП "Центр комп'ютерної томографії". Також у 2010 році був обраний до Мелітопольської міської ради від "Партії Регіонів".
З 2014 по 2019 - заступник Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
У 2015 році Федоров був обраний до Запорізької обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".
Працював з серпня по жовтень 2019 року директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
Після чого з листопада 2019 по листопад 2020 був першим заступником голови Запорізької обласної держадміністрації.
З грудня 2020 обраний міським головою Мелітополя.
Був у полоні окупантів.
Після шести днів полону його було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків"
І шось так хутко орки його обміняли, аж дивно....
Адже квартальному шоблу так подобається це місто.
Кореспондент: "Чи застосовувати тортури? Що вимагали, взагалі? Вимагали просто передати владу, чи якимсь чином співпрацювати з призначеною окупантами Галиною Данильченко, іншими зрадниками?"
Федоров: "...Ііііа тому після мого затримання вони мене заставляли підписувати документи - призначати Галину Вікторівну Данільченко.
Щодооо фізичних питок - їх не було."
*коментар:
Тобто Федоров геройськи злякався та й одразу ж виконав всі вимоги ворога, зокрема призначив колаборантку Г.Данильченко керувати містом Мелітополем.