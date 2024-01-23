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Новости Политика Украины
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Кабмин (13804) назначение (2040) ОГА (2376) Запорожская область (2258) Федоров Иван (394)

Кабмин назначил мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

федоров,іван

Кабмин назначил мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской областной военной администрации.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ивана Федорова, городского голову Мелитополя, Кабмин согласовал на главу Запорожской областной военной администрации", - говорится в сообщении.

В настоящее время должность главы Запорожской ОВА занимает Юрий Малашко.

Впоследствии представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил об уходе Малашко и назначении на должность главы ОВА Ивана Федорова.

Читайте: Рада назначила подругу Зеленского главой Счетной палаты
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Топ комментарии
+24
В Запоріжжі з керівниками дно все глибше і глибше. Попередні десь тихенько зникли після скандалів з гуманітаркою.
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23.01.2024 15:14
+15
Місто до оборони не підготував, попав в полон, через пару днів обміняли на 7 шт кацапні і отримав за це Героя України.
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23.01.2024 15:40
+13
правильно
а головне,дуже мудро....
накуя захищати місто де ти був мером???
хай другі його боронять....
а я піду керувати чимось другим
можу головою ОВА
може ким завгодно, аби лиш не воювати....
а звільнете Мелітополь, повернусь обов"язково, я ж патріот свого Мелітополя....
і так мер Бердянська, Маріуполя, і багато, багато інших, окупованих міст
всі, **** при посадах, зарплатах та пільгах
і всі високопосадовці сібалися від війни, разом з мусарами, сбу, прокуратурами
повернуться і будуть рити,
хто що робив, так чи не так боронив, хто посмів приймати без них рішення
короче, все як завжди...
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23.01.2024 15:20
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23.01.2024 15:12 Ответить
В Запоріжжі з керівниками дно все глибше і глибше. Попередні десь тихенько зникли після скандалів з гуманітаркою.
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23.01.2024 15:14 Ответить
Нализав посаду, якщо не насо.. Не секрет, що риги різко позеленіли, але досі вірні заповітам Азірова, Звягільського та Яника і Федоров вірний син ПР.
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23.01.2024 18:01 Ответить
правильно
а головне,дуже мудро....
накуя захищати місто де ти був мером???
хай другі його боронять....
а я піду керувати чимось другим
можу головою ОВА
може ким завгодно, аби лиш не воювати....
а звільнете Мелітополь, повернусь обов"язково, я ж патріот свого Мелітополя....
і так мер Бердянська, Маріуполя, і багато, багато інших, окупованих міст
всі, **** при посадах, зарплатах та пільгах
і всі високопосадовці сібалися від війни, разом з мусарами, сбу, прокуратурами
повернуться і будуть рити,
хто що робив, так чи не так боронив, хто посмів приймати без них рішення
короче, все як завжди...
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23.01.2024 15:20 Ответить
Ні ну чекай ! Федоров не втік його кацапи затримали в місці і потім ми обміняли
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23.01.2024 15:24 Ответить
Одного на сімох кацапських срочників, на кожного з яких можна було б обміняти по десятку наших полонених
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23.01.2024 15:36 Ответить
цінний кадр для опи....
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23.01.2024 15:51 Ответить
дай чітку відповідь...
1 чи знаєш ти випадки, крім України, не людей з полону ставили на високі посади???
назви хоч одну країну.
2 чому його ******* відпустили а АЗОВ тримають???
3, хто з мерів, депутатів та високих чинів з окупованих міст воює???
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23.01.2024 15:37 Ответить
Місто до оборони не підготував, попав в полон, через пару днів обміняли на 7 шт кацапні і отримав за це Героя України.
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23.01.2024 15:40 Ответить
Логічно думати що не втік бо не боявся кацапів, а чому не боявся ?
Та й нашо нам ще один боневтік-молодший?
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23.01.2024 18:40 Ответить
не заганяй...сьогодні в тебе якийсь критичний день
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23.01.2024 16:51 Ответить
Місто під окупацією, а в мера бронь...... Цікаво цікаво, і він такий не один
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23.01.2024 17:09 Ответить
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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05.02.2024 00:19 Ответить
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23.01.2024 15:28 Ответить
Подивіться на це з іншого боку: тепер у рибному ряду одного з ринків Тбілісі є наш агент.
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23.01.2024 15:54 Ответить
рибний ринок Тбілісі! Нє Одесса, нє Марсель, не Стамбул!
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23.01.2024 16:52 Ответить
Ну так. Ето вам нє ето.
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23.01.2024 16:55 Ответить
Хто це ? Шо це ? Слуга коломойского. Для Запоріжжя ніхто.Попередник Малашка начебто нічого поганого не зробив, хоча останнім часом мало казав для піпил що сонце сходить завдяки янелоху. Бесе те що всіх тримають за лохів 73%, за що зняли попередника Старуха, який погряз в корупціі і корабельних соснах не повідомили. Назначили не запоріжця Малашка чому за що теж не повідомили будуть знимати а за що теж покрито тьмою. Зараз оцей керуватель Мелітополя який завдяки янелоху з початку війни в окупаціі а він в Запоріжжі ВПО і керуе Мелітополем і мабуть за гарні гроши з бюджету.
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23.01.2024 15:32 Ответить
Може голови, а не глави?
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23.01.2024 15:34 Ответить
а тут покуй, глава, голова чи жоппа....
тут по темі а не розбір помилок.
я недобачаю, деколи настрочу аж самому соромно
але 50 людей напишуть комент або лайкнуть
а одив вкаже на помилкт. і йому покуй тема.....
так що або. або
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23.01.2024 15:56 Ответить
Та мене вже замахали такі розумники які не можуть наголос поставити або слово написати. Також набридли шльоцики які хизуються якимись вподобайками, наче це щось вирішує, та думають, що тепер можуть вчити життю. Не подобається мій коментар, то проходь мимо, я тебе не звав.
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23.01.2024 21:09 Ответить
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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05.02.2024 00:18 Ответить
А що там з чиновниками, яких збирали для адміністрування деокупованого Криму? Крим не деокупували, а чиновників, підозрюю, що так і підкормлюють. В умовах бюджетної кризи.
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23.01.2024 15:44 Ответить
Мюнгхаузен Федоров самый приятный для ушей величайшего второго Черчилля.
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23.01.2024 15:48 Ответить
А мера Запоріжжя в Мелітополь?
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23.01.2024 15:51 Ответить
гуд джоук)
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23.01.2024 15:52 Ответить
Ну. так, ротація...щоб око не замилювалось...
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23.01.2024 16:12 Ответить
Яка крута робота КМУ ??? !!! Продолжительные неутихающие аплодисменты. Кордон вже Шмигаль особисто розблокував, менеджери всіх гринченків з бюджетної комори виловили, уряд профінансував армію, мобілізацію. Коротко, відпахались, треба вже на шашлики. Трясця, вони точно УЙОбнуті там у будівлі під куполом Патріота.
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23.01.2024 15:55 Ответить
Там в ОДА, після отого папєрєдніка Бриля, стільки зкацапленого лайна на посадах затихарилося….
З ними ще Яценюк боровся, але ж отой Бриль…, він же недарма з СБУ …
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23.01.2024 15:57 Ответить
якщо це не п...ц, тоді що?
Ні, на рахунок самого федорова питань нема, він лизав до блеску кожен день, і чисто формально за їх розрахунком мабудь заслужив.
Але це п...ц. В нас вже дзеркало повне.
Щоб не казали, країна стає дном
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23.01.2024 15:58 Ответить
Так він же "лизав" усім в усі часи:
"

З 2010 по 2013 рік був директором ПП "Центр комп'ютерної томографії". Також у 2010 році був обраний до Мелітопольської міської ради від "Партії Регіонів".

З 2014 по 2019 - заступник Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

У 2015 році Федоров був обраний до Запорізької обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Працював з серпня по жовтень 2019 року директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Після чого з листопада 2019 по листопад 2020 був першим заступником голови Запорізької обласної держадміністрації.

З грудня 2020 обраний міським головою Мелітополя.

Був у полоні окупантів.
Після шести днів полону його було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків"

І шось так хутко орки його обміняли, аж дивно....
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23.01.2024 16:38 Ответить
Вирішальним при виборі кандидатури стало те, що буде вірно служити господарям, які його визволили з полону
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23.01.2024 16:05 Ответить
А призначили під лозунгом «здав Мелітополь, здасть і Запорізьку область»?
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23.01.2024 16:06 Ответить
то ти досі вважаєш що мер райцентру винуватий у здачі півдня країни?! ню-ню....
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23.01.2024 16:53 Ответить
Просто такі мери виконували вказівки одного довбня готуватись до шашликів, замість того, щоб, як мінімум, рити окопи. Але ж так хотілось лишатись мерами!
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23.01.2024 17:08 Ответить
Долизав нарешті...
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23.01.2024 16:07 Ответить
За успішну здачу Мелітополя? За повну бездіяльність з підготовки до вторгнення? За популісткі висказування? Поздоровляю: ще одним базікаломСтало більше!
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23.01.2024 16:13 Ответить
Не даром його морда часто в тілівізорі світилась
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23.01.2024 16:17 Ответить
один раз в день ""отчет""в ЗМІ - результат "на лицо"!
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23.01.2024 16:19 Ответить
Тепер ше мера "сіськадовська" кудись треба пристроїть.
Адже квартальному шоблу так подобається це місто.
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23.01.2024 16:26 Ответить
НЕ біда. що відверто здав місто ( а город подумал...а город подумал: какой молодец-- Мелитополь сберег !!! ) Крім того-- свій в доску ( Верховний же всих нас --- просвітив: --Мьі своих НЕ бросаем ...) А головне знає. де прикопане СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО із мелітопольського музею. а це НЕ пустяк !?
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23.01.2024 16:31 Ответить
Ну , здав не він. Та й Мелвтополь завжди був прокацапським, вони ще в 2014 пробували приїхати в Запоріжжя зі своїми порядками.
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23.01.2024 18:44 Ответить
Бідне-бідне моє місто. Чергового зеленого дупаліза і зрадника Мелітополя. Арахамія, сук@.👎
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23.01.2024 16:37 Ответить
Витяг з інтерв'ю Федорова (відео від 18.03.2022р.):
Кореспондент: "Чи застосовувати тортури? Що вимагали, взагалі? Вимагали просто передати владу, чи якимсь чином співпрацювати з призначеною окупантами Галиною Данильченко, іншими зрадниками?"
Федоров: "...Ііііа тому після мого затримання вони мене заставляли підписувати документи - призначати Галину Вікторівну Данільченко.
Щодооо фізичних питок - їх не було."

*коментар:
Тобто Федоров геройськи злякався та й одразу ж виконав всі вимоги ворога, зокрема призначив колаборантку Г.Данильченко керувати містом Мелітополем.
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23.01.2024 16:51 Ответить
заставляли і заставили? домоглись його підпису чи ні? Тема не розкрита
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23.01.2024 16:54 Ответить
Принаймні не було сказано щось типу "а я рішуче відмовився і не підписав."
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23.01.2024 17:11 Ответить
нализав зеленої дупи на голову ога
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23.01.2024 16:52 Ответить
У моєї бабусі була коза і козел з такими же очима та поглядом - дуже полюбиляли капусту навіть з підлоги піднімали, хто з села мене зрозуміє.
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23.01.2024 19:04 Ответить
Шило на мило. Злодюги паршиві.
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23.01.2024 20:29 Ответить
 
 