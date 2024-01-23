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Умеров на "Рамштайне": "Для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

умєров

Министр обороны Рустем Умеров на 18-м заседании в формате "Рамштайн" отметил важность развития оборонных технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министр подчеркнул, что сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украины.

"Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", - отметил Умеров.

По его словам, Минобороны со своей стороны готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.

Напомним, сегодня министр обороны США Ллойд Остин открыл 18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Читайте также: Посол США Бринк о массированной ракетной атаке РФ: Украина сейчас нуждается в нашей дальнейшей поддержке
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Топ комментарии
+17
Наш прогрес полягає в збиранні фпв дронів в хатах на коліні громадянами?
Яка стидоба
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23.01.2024 16:59
+14
чому там не було Залужного???
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23.01.2024 17:01
+14
ДЛя прориву потрібні совість і мізки , а потім іновації та технології . Інакше всі іновації у зеленого кодла -зводяться до принципу - вкрасти побільше і відповідати за все чим поменше
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23.01.2024 17:03
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Наш прогрес полягає в збиранні фпв дронів в хатах на коліні громадянами?
Яка стидоба
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23.01.2024 16:59 Ответить
Умеров почав навчати??? Розумний, аж страшно.....
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23.01.2024 17:00 Ответить
У него семья в США живёт, если что...
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23.01.2024 18:56 Ответить
Умєрову ще не розказали, що усі українські інновації сховані під асфальтом. Ну так, до кращих часів...
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23.01.2024 21:13 Ответить
чому там не було Залужного???
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23.01.2024 17:01 Ответить
Тому що він українець і не здаст свою землю. А всім іншим типа УМЕРОВА - пофуй і родина говорять у США
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23.01.2024 17:34 Ответить
Врагам-нацыаналістам там дєлать нєчіва!
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23.01.2024 21:14 Ответить
Черговий додік
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23.01.2024 17:01 Ответить
ДЛя прориву потрібні совість і мізки , а потім іновації та технології . Інакше всі іновації у зеленого кодла -зводяться до принципу - вкрасти побільше і відповідати за все чим поменше
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23.01.2024 17:03 Ответить
Також для прориву потрібно, щоб Зеленський не перешкоджав Залужному, а Єрмак взагалі не знав, що планується на фронті, яке озброєння постачається і де воно.
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23.01.2024 17:50 Ответить
Та инноваций у нас хоть отбавляй.
Давай пианино и зови Вовчика.
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23.01.2024 17:05 Ответить
Почав повторювати за розумними людьми. Це вже прогрес.
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23.01.2024 17:08 Ответить
Для прориву потрібна нормальна і адекватна влада, а не зелені хапуги які тільки вміють дерибанити
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23.01.2024 17:11 Ответить
Не буде нхя. Будуть далі мусолити, завіряти про "вічну підтримку", і давати (може) зброю в кількостях, аби Україна (не дай Бог!) не перемогла *****.... ПС. Як хочеться бути неправим.
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23.01.2024 17:12 Ответить
Але ж вони також бояться, якщо не дай Боже переможе *****.
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23.01.2024 17:20 Ответить
Ну, десь так: фіфті - фіфті...
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23.01.2024 17:23 Ответить
новий "стратєх" з'явився - весь Рамштайн повчає. поки ми cвого ze-мiкроянуковича не виженем, не буде нi перемоги, нi миру, нi життя в Українi. я так думю.
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23.01.2024 17:13 Ответить
Так ти того і втік у Швецію?
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23.01.2024 17:21 Ответить
тебе ,п#здобола, забув спитати. ти з якого окопу пишешь?
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23.01.2024 17:26 Ответить
До чого тут окоп, убоге? Ти проголосував за зебілів, а потім втік з країни, щоб не захищати її? Чи ти вАлАнтЬЙор який тіпа поїхав дрони закуповувати для ЗСУ і забув повернутись в Україну?
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23.01.2024 17:34 Ответить
Мабудь ви праві - військовозобовʼязані не мають права повчати із-за кордону.
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23.01.2024 17:37 Ответить
А потрібно було просто попросити міліон FPV дронів у союзників .Люди чекали конкретики, а воно понесло чергову муйню,
а ми отримаємо чергову партію гуманітарки, замість потрібного.
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23.01.2024 17:17 Ответить
50 країн від кожної хоча б тисяча дронів в місяць, це 500.000 доларів, і кирдик русні...
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23.01.2024 17:23 Ответить
Кароч, мишам треба стати йожиками... Загальновідомий факт...
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23.01.2024 17:21 Ответить
три камази готівки та самальот в Дубаї
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23.01.2024 17:24 Ответить
Для прориву в першу чергу потрібно очистити владу від цієї нечести...
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23.01.2024 17:48 Ответить
"Для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес" - це шо, натяк на сдачу территорий? бо для овладения уже готовыми технологиями нужно минимум с десяток лет, а программ, как таковых, зебилы, "планом Б", не заiкалися навiть омрiювати.
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23.01.2024 18:00 Ответить
Піар біжить поперед і нинішньої влади
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23.01.2024 18:06 Ответить
"У тебя лицо скучное. Тебе денег никто не даст"
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23.01.2024 18:09 Ответить
Пока волонтёры покупают бойцам на передок патроны, министр обороны тоном стартапера из Кремниевой долины клянчит баблосы на прорывные вундервафли. Чота какта ниочень...
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23.01.2024 18:12 Ответить
Похоже тема коррупции в Украине вечна...Тема блудливых слуг закона тоже вечна....Зеленскому не приходит в голову в силу военного положения ввести наказания за коррупцию и предательство пропорционально военному положению?? Страна воюет с захватчиком, а некоторые члены администрации ведут бизнес с рАшкой, повсеместно работают агенты фсб с маячками и пр. ???
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23.01.2024 19:03 Ответить
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23.01.2024 19:22 Ответить
Вирізка за 93 рік, автор передбачив майбутнє
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23.01.2024 19:23 Ответить
Все просто - потрібні грамери "нижнього" рівня. Але але. Вундери виїхали ще до вас. Спробуйте повернути)))
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23.01.2024 19:25 Ответить
Сідай, Умєров, не вгадав! Для прориву треба бути фахівцем, і, як казав дідусь Ленін: "Вчитись, вчитись, вчитись!" Запам'ятай, не вчитись пи_здити, а вчитись фаху!
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23.01.2024 19:33 Ответить
 
 