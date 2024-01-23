Умеров на "Рамштайне": "Для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс"

Министр обороны Рустем Умеров на 18-м заседании в формате "Рамштайн" отметил важность развития оборонных технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министр подчеркнул, что сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украины.

"Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", - отметил Умеров.

По его словам, Минобороны со своей стороны готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.

Напомним, сегодня министр обороны США Ллойд Остин открыл 18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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