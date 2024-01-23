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Новости Война в Украине
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пропаганда (3473) СБУ (18712)

СБУ разоблачила российскую ИПСО, которая через email-рассылки, где предлагается сотрудничество с оккупантами, пытается посеять панику среди украинцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Служба безопасности предупреждает о распространении масштабной email-рассылки по электронным адресам украинцев, в том числе представителей органов государственной власти и частных компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Службы безопасности Украины.

Она осуществляется из большого количества электронных ящиков, которые прежде были сломаны российскими хакерами. Рассылка имеет все признаки целенаправленной информационно психологической операции.

В письмах предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение. Таким образом враг еще раз пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

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СБУ уже заблокировала часть адресов, с которых осуществляется указанная рассылка, и призывает украинцев не реагировать на сообщения такого типа.

Напоминаем, что за передачу информации об ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любую другую разновидность сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность. Также подобные преступления могут классифицироваться как государственная измена.

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Топ комментарии
+7
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23.01.2024 18:48
+6
Ну тут так. Розумна людина на цю ***...ню не поведться. А симпатикам криворізького висера роз"ясняти немає сенсу (ефект Данінга-Крюгера).
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23.01.2024 18:47
+6
23 янв. 2024 г.

За допомогою Українських дронів камікадзе було потоплено черговий російський корабель що перевозив зброю з Ірану до Криму.
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23.01.2024 18:52
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Ну тут так. Розумна людина на цю ***...ню не поведться. А симпатикам криворізького висера роз"ясняти немає сенсу (ефект Данінга-Крюгера).
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23.01.2024 18:47 Ответить
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23.01.2024 18:48 Ответить
23 янв. 2024 г.

За допомогою Українських дронів камікадзе було потоплено черговий російський корабель що перевозив зброю з Ірану до Криму.
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23.01.2024 18:52 Ответить
только на ютубе...?
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23.01.2024 19:05 Ответить
ЧЕКАЕМО офіційно
https://youtu.be/ihXft2KWTWs?si=hdvx2DjNk1SfVTAt
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23.01.2024 19:12 Ответить
А ОПівські агенти СБУ не цікавлять?
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23.01.2024 18:55 Ответить
А чи цікавить Вашу праву руку що робить ліва?
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23.01.2024 18:58 Ответить
Московити з Оманськими інвесторами, тільки гадити і можуть!!
А ЖДУНИ, це лайно, і розкидають на вентилятор! Усьо пропало … уже 10 років в України!!
їх би, треба вивішувати на ліхтарних стовпах перед меріями, але ж привладні, так і не внесли змін до Законодавства упродовж 2років!!!
Слава Україні!
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23.01.2024 19:01 Ответить
"ИПСО через email-рассылки пытается посеять панику"
-----------------
🤣🤣🤣🤣 я есть плакать
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23.01.2024 19:08 Ответить
у кацапів за нагнітання панічних настроїв відповідають голови районних адміністрацій
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23.01.2024 19:27 Ответить
 
 