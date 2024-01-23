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Чтобы избавиться от давления на бизнес, нужно перезагрузить БЭБ с участием иностранных партнеров, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

порошенко

Давление силовиков на бизнес не только усугубляет экономическую ситуацию внутри страны, но может повредить получению финансовой помощи от Евросоюза и США.

Об этом заявил Петр Порошенко, комментируя ситуацию с "Кейсом Мазепы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Concorde Capital – это один из трех инвестиционных банков в Украине. Банки работают исключительно в условиях доверия, а инвестиции – это то, в чем сегодня Украина нуждается как в воздухе. Concorde Capital, Dragon Capital – также есть попытки атак, ICU тоже находится под давлением. Нет такого инвестбизнеса, который бы ни находился под атакой силовиков", – констатировал Порошенко. "Так было в 2013 году, когда те же люди, которые сейчас принимают те же решения, организовали давление на бизнес "имени Саши-стоматолога", - напомнил политик.

"700 дней назад слова "украинская ярость" касались исключительно российского агрессора. Сейчас у бизнеса не осталось иллюзий. Бизнес ясно понимает, что если не объединятся для того, чтобы защититься от произвола силовиков, – придут к каждому", – пояснил Порошенко.

Лидер "ЕС" отмечает, что нужны немедленные законодательные инициативы, которые делают невозможным давление силовиков на предпринимателей. "Эти инициативы должны заключаться в том, что никто не может вторгаться в бизнес – ни СБУ, ни ГПУ, ни Национальная полиция. Надо кардинально перезагрузить БЭБ при участии иностранных партнеров, как мы это делали, когда формировали НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд. Альтернативы этому не существует", – отмечает Порошенко.

Читайте также: Давление на журналистов и бизнес вредит Украине и разрушает международную поддержку, - Порошенко

"В критериях для получения 50 миллиардов Еврокомиссия и Совет ЕС четко отметили, что приоритетом в том числе является инвестиционный климат, верховенство права, свободная конкуренция, невмешательство власти и государства. И если этого не будет, вы ставите под риск оказание помощи Украине, в которой она нуждается как в воздухе", – подчеркнул политик.

"Очень советую прочитать сегодняшний пост госпожи Прицкер, которая является специальным представителем президента Соединенных Штатов. Она подчеркивает, что мы должны защитить украинскую экономику. Прямые иностранные инвестиции не придут, если мы не докажем, что мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить верховенство права, конкурентную среду и инвестиционный климат. И никакими инвестиционными нянями, никакой комиссией, которая будет искать компромиссы, эту ситуацию не исправить", – отметил Порошенко.
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Топ комментарии
+24
потрібно Зелену шмарклю вигнати, доречі, скоро нелегітимного ))
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23.01.2024 19:30
+24
тоді і я добавлю:
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23.01.2024 19:33
+21
Про бізнес, і до чого, зокрема, призводить тиск на нього... Пише Олег Пономарь:

Россияне ищут методы, как укрываться от работы украинских снайперов. Но, похоже, им стараться особо и не придётся…
Буквально на днях мы все с вами восхищались работой парой снайперов ГУР МО Украины, которые всего за одну ночь ликвидировали 22 российских оккупанта. Как оказалось, выдающимися были не только героизм, сконцентрированность и хладнокровие снайперов Главного управления разведки Минобороны, но и тепловизионная оптика спецназовцев, которая разрабатывается и производится в Украине. Речь идет об известном киевском предприятии «Archer» (ООО «Термал Вижн Текнолоджис»), которое с 2014 года тесном контакте с украинскими силовыми структурами и поставляет им высококачественную продукцию, позволяющую эффективнее уничтожать врага в любое время суток. При этом продукция «Archer» не стоит на месте, а постоянно эволюционирует, улучшает свои характеристики.
В настоящее время россияне ищут пути, как обманывать ночью снайперские группы СОУ, в частности, разработан "плащ-невидимка", покрываемый специальным веществом и скрывающий объект от тепловизора. Такие плащи могут стать новым вызовом не только для наших военных, оперирующих в ночное время суток, но и компаниям разрабатывающим тепловизоры.
Хотя, вызовом для «Archer», как, оказалось, станут не "плащи-невидимки", противоядие которым, уверен, "лучники" бы быстро нашли, а разбирательства и дела, которые заводят на украинскую компанию, тем самым нарушая её системную работу как по производству, так и совершенствованию продукции. Кроме того, у предприятия, в рамках заведённых "дел", в октябре 2023 были скопированы конструкторские чертежи и документация, программные продукты.
Ни на что не намекаю, но подчеркиваю: в октябре 2023 копируются данные на разработки «Archer», а в январе 2024 у россиян появляются первые "плащи-невидимки". В общем, странно это всё. Главный поставщик продукции для лучших снайперов Украины, отстреливающих оккупантов как дичь, оказывается под "следственным" прессингом, а через несколько месяцев после обысков у компании, у врага появляется экипировка, противодействующая её продукции.

Вот так и живем. Вот так воюем…
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23.01.2024 19:34
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Правила форума Совет форумчан
потрібно Зелену шмарклю вигнати, доречі, скоро нелегітимного ))
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23.01.2024 19:30 Ответить
Ваня - пашьол вон атсюда - здєсь водкі нєту. Кацапендро смердюче!
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23.01.2024 19:35 Ответить
Все,бегом НА ПОКЛОН ДО ФИРТАША,он порешает,кому ШО.(так це Фірташ порішав інвест -няню для "зеквартала" на 40млн баксів ,бабломойского , для антиукраїнських виступів ,починаючи з 2016 року.???
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23.01.2024 19:41 Ответить
Скільки у подоляка ще таких підарів в кармані, як ти, придурок прищавий?
Це ж треба - чекати нагоди зареєструватись щоб щось вякнути проти Порошенко!
Класно підгоряє у ЗЕшобли! Бо тримати цілу свору тролів на тригенрих іменах - дорого коштує!
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23.01.2024 19:45 Ответить
ніхєрасобі! Цензор почав цитувати Порошенка.
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23.01.2024 19:32 Ответить
тоді і я добавлю:
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23.01.2024 19:33 Ответить
Про бізнес, і до чого, зокрема, призводить тиск на нього... Пише Олег Пономарь:

Россияне ищут методы, как укрываться от работы украинских снайперов. Но, похоже, им стараться особо и не придётся…
Буквально на днях мы все с вами восхищались работой парой снайперов ГУР МО Украины, которые всего за одну ночь ликвидировали 22 российских оккупанта. Как оказалось, выдающимися были не только героизм, сконцентрированность и хладнокровие снайперов Главного управления разведки Минобороны, но и тепловизионная оптика спецназовцев, которая разрабатывается и производится в Украине. Речь идет об известном киевском предприятии «Archer» (ООО «Термал Вижн Текнолоджис»), которое с 2014 года тесном контакте с украинскими силовыми структурами и поставляет им высококачественную продукцию, позволяющую эффективнее уничтожать врага в любое время суток. При этом продукция «Archer» не стоит на месте, а постоянно эволюционирует, улучшает свои характеристики.
В настоящее время россияне ищут пути, как обманывать ночью снайперские группы СОУ, в частности, разработан "плащ-невидимка", покрываемый специальным веществом и скрывающий объект от тепловизора. Такие плащи могут стать новым вызовом не только для наших военных, оперирующих в ночное время суток, но и компаниям разрабатывающим тепловизоры.
Хотя, вызовом для «Archer», как, оказалось, станут не "плащи-невидимки", противоядие которым, уверен, "лучники" бы быстро нашли, а разбирательства и дела, которые заводят на украинскую компанию, тем самым нарушая её системную работу как по производству, так и совершенствованию продукции. Кроме того, у предприятия, в рамках заведённых "дел", в октябре 2023 были скопированы конструкторские чертежи и документация, программные продукты.
Ни на что не намекаю, но подчеркиваю: в октябре 2023 копируются данные на разработки «Archer», а в январе 2024 у россиян появляются первые "плащи-невидимки". В общем, странно это всё. Главный поставщик продукции для лучших снайперов Украины, отстреливающих оккупантов как дичь, оказывается под "следственным" прессингом, а через несколько месяцев после обысков у компании, у врага появляется экипировка, противодействующая её продукции.

Вот так и живем. Вот так воюем…
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23.01.2024 19:34 Ответить
Таким плащи давно есть.
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23.01.2024 19:41 Ответить
Мазепа.. Бігус.. Соборність.. - Тарас Чорновил и Владимир Цибулько на anneksiya.net

про те як силовики ПРибанківські почали дерибанити бізнес страшніш ніж при Саші Януковичу - що це ,зрада чи просто державний дерибан за зразками Пуйляндії... ПРІИЦКЕР *******

https://www.youtube.com/watch?v=0b_NE1IErkI
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23.01.2024 19:34 Ответить
А що скажеш про Ющенка?
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23.01.2024 19:37 Ответить
як вимовлю прізвище ющенка завжди спльовую... тьху тьху тьхушоб він здох в страшник корчах . слимак безхребетний
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23.01.2024 19:39 Ответить
А за кого ж голосував у другому турі 2010?...
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23.01.2024 19:43 Ответить
не за тебе хвЁдорЫч
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23.01.2024 19:57 Ответить
Та зрозуміло...Ю-ля! - Ю-ля!
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23.01.2024 22:01 Ответить
да хведорич .. фантазія в тебе розвинута
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24.01.2024 14:49 Ответить
Ющ, знову посадить на посади ригоАНАЛІВ, які і зфальшували його ж вибори, підрахуя, тигіпка, богатирьову, червоненка та ще, сотні гриценків з кредісовими та бойками, апарашинами, та їм подібними, «спецами-СРАТЬєхами» від аутсорсингу…
Із жаб, не буде соловейка!
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23.01.2024 19:45 Ответить
ти ба, як зеленоскотська ботва типу gemixx11 07198661 розгоняє і, що характерно, отаких постів, типу "зе зе-лідора нас, бєдних, давєрчівих какіхразніц, примусив голосувати Порошенко" за останні дві доби вже нарахував десятки... Хочу сказати тобі, gemixx11 07198661 , якщо ти свого часу переїв шоколаду, то це не виправдовує те, що ти після цього нажерся зеленого лайна ...
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23.01.2024 19:44 Ответить
Так це ж ще один вилупок подоляковсько-ЗЕрмаковської ботви - їх он скільки вилупилось на цьому ресурсі в останні тижні! Можно просто ігнорувати, але ж вони тоді починають затівати переговори самі з собою під різними нікнеймами. Работають, короче.
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23.01.2024 19:49 Ответить
чмоня .. фільтруй базар
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23.01.2024 19:51 Ответить
зваж, яко вони один одного лайкають, тут вже їх пятеро
gemixx11 07198661
жорес
Срусь Ссусь
rtyb
Frenk Rex
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23.01.2024 20:53 Ответить
"зелена вонючка" завдяки "мудрому наріду", в котрого замість мозгів "квартальне лайно"
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23.01.2024 19:45 Ответить
ти себе вважаєш просто генієм
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23.01.2024 19:49 Ответить
перестань плюватись....смердить,і не пробуй бути " зеленим генієм" ,коли Україна хоронить десятки тисяч захисників України....
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23.01.2024 19:56 Ответить
то помийся якщо смердиш .. дристун мля
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23.01.2024 20:00 Ответить
Він і робив реформи.
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23.01.2024 20:18 Ответить
але ти і тобі подібних 73% й привели цю зелену пакость до влади. Армія, Віра, Мова проти "какая разница". Слава ЗСУ!
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23.01.2024 20:20 Ответить
На мійпогляд Ющенко -зрушив тему голодомору , головна його заслуга
Порошенко - ТОМОС , МОВА , армія- що зміг , що встиг!
Уявіть якою церквою могли зустрічати рашистів у 2021!!!якби не ТОМОС
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23.01.2024 20:55 Ответить
так і БЕЗВІЗ! війна над мінськими вже нависала , а уявіть українців без безвізу...
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23.01.2024 20:56 Ответить
Абсолютно ручною пцу і зустріли війну... пцу тепер посилено служить зелені за всякі плюшки(((
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23.01.2024 22:06 Ответить
Петро не просрав ,це ви з🤡 голобородьком просираєтеся і досі ...ваша народна піддтримка згадується як судовий позов звинувачення ...за вчора ...не було її , була масова маніпуляція тими, хто хотів приколотися ,бо с* ки розіжралися добром з рук Порошенка ,загубили розум по приколу ,та й х*й з вами
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23.01.2024 21:48 Ответить
а що бот з ферми подляка може сказати про Ющенка? Хіба ти не знаєш?
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23.01.2024 19:40 Ответить
для тебе він найвеличніший президент у якого в прем"єр-міністром був сам Проффесор .. ти бачу мастак ярлики чіпляти... з ранку не кричиш--- ющенко ющенко
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23.01.2024 19:47 Ответить
А за кого ти у 2010 у другому турі голосував?
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23.01.2024 19:50 Ответить
не за тебе хвЁдорЫч
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23.01.2024 19:56 Ответить
бот, не бот, а що він не так сказав за Пороха??? Прийти до влади на хвилі майже повної народної довіри, за підтримки якої не знав НІ Один президент до нього, і при цьому Так - обосраться, почавши свій шлях, з Саші Музичко-Вічна Пам'ять!-- протримати повну Раду ригів, вкинувши для відмазки двба ефремова на "15 суток",,Чи ХТОСЬ сів????---,Так, Томос і Безвіз, то дійсно важливі речі, Подяка звичайно ж за Це, Але починати потрібно було з очищення країни, від усього того Гівна! Чого ТАК! чекав від нього народ!, Що то було зроблено кардинального в цьому плані???---НІ!!! і ви Це, чудово бачили, знаєте і розумієте,, І саме цей Факт, став, і вийшов результатом у дев'ятнадцятому році, А ображати і звинувачувати весь Народ! як тут заведено,), Це як мінімум-- безглуздо,і ви, це також розумієте,
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23.01.2024 20:14 Ответить
зачищай ти. Починай. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи (хоч не за цей випадок). Зброї на фронті до біса. Як би там не було - вона продається. І не скидуй того, що ти можеш зробити сам. в обов'язки іншим - тим більше, якщо в його обов'язках такого не передбачено.
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23.01.2024 20:29 Ответить
До чого тут "зачищай ти"?, та "не скидуй того, що ти можеш зробити сам" по перше я не президент, що мгожу-то роблю. по друге, я тобі за це щось казав??, на мою думку, зовсім за інше. а що стосується-- "в його обов'язках такого не передбачено",,-- то тут на зелю вішають всі сфери, галузі та відомства, чи не так?,)

),
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23.01.2024 21:13 Ответить
не так! За антизаконі рухи (принаймі тут на форумі цензора) його фігурально б'ють по рукам!
А тобі антизаконі я особисто дозволяю. Можеш потім на суді посилатись на мене, раптом що. Я також маю виправдання.
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23.01.2024 21:27 Ответить
Я ж і говорю - ось і пороху, фігурально, по руках, під час виборів, а він сподівався що буде інакше??, А антизакон)- то таке, сьогодні він є, а завтра, він теж є,), а на суді, при виправданні, розкажеш, кого, за що, і коли!, треба бити по руках,
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23.01.2024 21:37 Ответить
ти не за вибори тут вище свистів, ти за позазаконе переслідування ворогів ратував. Бери, користуйся шансом
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23.01.2024 21:45 Ответить
Прийти до влади на хвилі майже повної народної довіри, за підтримки якої не знав НІ Один президент до нього, -- Це ні про вибори?, чи із зором погано, і я не маю звички свистіти,
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23.01.2024 21:53 Ответить
бачу, ти не хочеш розуміти отої істини, що жоден президент, навіть обраний зі стовідсотковою підтримкою, не має права влаштовувати диктатури власної особи чи групи осіб і дяти в позазаконий спосіб. Хоча би тому, що у випадку Порошенка, Україна би тоді не отримала б ні безвізу, ні Томосу, ні дешевих кредитів, тощо.
Все, розмова закінчена, більше не маю наміру доводити тобі демократичні цінності.
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23.01.2024 22:19 Ответить
голосував за ВИРОКА аби не Порох? усьо зрозуміло
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23.01.2024 20:58 Ответить
Картина маслом «Дореформувалися»!! Автор гетьман...
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23.01.2024 19:40 Ответить
Не гетьман,а криворагульне лайно,яке майже 5 років гетьманською булаою бавиться,знищуючи Україну!
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23.01.2024 20:17 Ответить
мерзенно сімейна Януковичів зггрібала під себе ,як своє, але розвивала щоб було що загрібати . Цих ж МАРОДЕРНИХ ******** навіть з Яником порівняти не можна.
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23.01.2024 21:26 Ответить
Самое ОНО. Тогда вопросов БЕБ не будет . А ещё лучше руководителем БЕБ назначит западного специалиста , с чистой репутацией.
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23.01.2024 19:43 Ответить
А ще краще весь БЕБ зі Світового Конгресу Українців, скажімо...
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23.01.2024 19:47 Ответить
Это уже варианты на тему . Самое основное чтоб БЭБ был полносью независим от ЛЮБЫХ украинских политиков и от ОП .
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23.01.2024 19:51 Ответить
А хто це організував ?

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23.01.2024 19:53 Ответить
Какие перезавантажиння,что ты мелешь,нужны выборы,парламентские и президентские,сдавай мандат,ты уже пересидел,как и твом коллеги слуги и служанки.
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23.01.2024 19:59 Ответить
Доки з України не будуть видалені ЗЕлупа Янелох, д*Єрмак, Шефіри, Міндічи, Татарови та інша потолоч, ніякі "реформи" в окремих структурах нічого не змінять.
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23.01.2024 20:08 Ответить
Иноземные партнёры приедут в эту " Банановую республику" только посмотреть как Вовка на пианино лабзает.
В стране нет законов,прав тот у кого больше прав.
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23.01.2024 20:15 Ответить
В 2012 Вітя Ростовскій злетів з котушок, як говорив Беня, і Саша Стоматолог по принципу діяв - платять усє, всє вокруг моє. І в БЕБі зараз заправляють оперативними вопросами тіж самі кадри, друзяки Татарова (Кувшинова)по слідству у Захарченка. Все чин-чином.
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23.01.2024 20:15 Ответить
Дійсно,тут дрібними замінами не вийде! Треба вводити повноціне зовнішне управліня від ЄС і США!
Інакше країну вже не врятувати.
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23.01.2024 20:24 Ответить
Думаєш, Зеленський ставленик ЄС та Америки?...
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23.01.2024 20:34 Ответить
Хто-хто, а цей дядько знається, як ефективно боротися з корупцією і як лохматити іноземних партнерів. Сумнозвісні історії створення назк і щось там про судоустрій по праву займають перші місця в рейтингу найганебніших зразків окозамилювання.
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23.01.2024 20:47 Ответить
Людина була 5 років при владі,мала можливість зробити багато що,в результаті вибіркова люстрація-бутафорія,коли на посадах залишилося достатньо колишніх регіаналів котрі працювали у владі,і сам Порошенко до речі працював в уряді Азірова,що уже дивно як людина працюючи з регіоналами могла зайняти пост президента. Він мав 5 років щоб судову систему поміняти,в результаті пшик, ця система до сьогодні по суті ще функціонує, уже 10 років з майдану пройшло, і так далі. А чувак.сидить тут і розказує,як треба робити За 5 років треба було показати як треба було робити, ті хто за зебіла пішли голосувати звичайно ж "молодці", але якщо б Петруха був добрим президентом то виграв би вибори з легкістю,а не просрав би в одні ворота. Значить не сильно воно й керувало успішно країною,якщо люди його нахрен послали.
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23.01.2024 21:31 Ответить
виправдовуєшся за свій вибір Вирока?
При цій людині працював ДЕМОКРАТИЧНИЙ ПАРЛАМЕНТ . При цій людині та ВР прі ньому пройшли демократичні вибори ! Політики й генерали часів правління цієї людини рятували Україну у перші дні повномасшабної. Половина звинувачень Бігусівької шайки закрита судами вже при Вирокові. Безвізта ТОМОС при цій людині. Єдина опозиційна вірна Україні партія зараз під лідерсвом цієї людини у ВР, й окрім Свободи найбільше її партійців добровольці сьогодні . Керівниця нацбанку при цій людині врятувала ПРИВАТ після найбільшої єдиної такого масштабу афери у світовій історії банківської системи , а зараз викладає у кращих вузах Британії
На фоні кукли Буратіно МАРОДЕРНОГО тобі мало? Це не чіпаючи "заслуг" Вироку по війні сьогоднішній й перед нею...
ТАК - було таке , за що я плювалася на його вчинки у свій час . Але саме його з лап МАРОДРОблядєй На Банковій західні партнери витягли для дипломатичних поїздок на Захід !
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23.01.2024 21:54 Ответить
Нажаль спитають з притомноi людини, а не з обдолбаного клоуна - Порох зробив багато i недоробив те що треба було доробити як повiтря для держави. Час все розставляe по мiсцям i красивi справи залишаються в минулому.
Пам ятайте про це.
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24.01.2024 00:46 Ответить
З останнього інтрв"ю Буданова для FT - в кабінеті у нього живе жаба на ймення ПЕТРО ...
Щось якось Фрейдом *******-мерзенне зелене створіння асоціюється з владою вови а назвав Петром , щоб догодити вові? Два в одному ...Неспокійно мабуть на душі младогенерала ... Зрадив своїх за погони , прийняв" їхню ГРУ"
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23.01.2024 21:34 Ответить
Ну , от бачите, а цього буданґу турєцкоподданний таваріщ думенко орденами осипає...
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23.01.2024 22:10 Ответить
Для початку, треба було б посадити на довічно з конфіскацією Басалаєву за державну зраду. Це був би непоганий жест від влади.
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23.01.2024 21:55 Ответить
Сергій Лямець (у викладі телеграму Борислава Беризи): "Напевно, ви теж помітили, як бізнес-світ піднявся на диби через справу Мазепи, а ось за ІВК ніхто не топив - так, три каліки з телеканалу "1+1". Причина не в тому, що Мазепа - це такий собі еталон чистоти, а Коломойський - гидке та потворне створіння. З мого досвіду, Мазепа - це мініатюрний Коломойський, і напевно що робив бізнес не у білих рукавичках. Мабуть, це ефект особистості. Коломойський - безперечно геніальний та неабиякий цікавий персонаж. Проте це харизма антигероя. Класний персонаж для серіалу від Netflix". (с)
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23.01.2024 23:05 Ответить
Як не прикро констатувати але Порох ВСЕ просрав нажаль....
Останьою краплею були пiдписи у ВР про непроведення виборiв псля 31 березня 2024
На смерть iдти не треба, але договори з Зе ворогами Украни це з почерку Юди Iскарiота

А мiг в свiй час знищити i Коломойшу i Зе клоунa але руки марати не захотiв, бо занад то чистий для цього, а Украiна тепер горить в огнi.
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24.01.2024 00:36 Ответить
 
 