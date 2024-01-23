В Харькове под завалами нашли тело девочки, общее число жертв ракетных ударов выросло до 8, - ОВА. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове под завалами дома, разрушенного в результате вражеских ракетных ударов утром 23 января, найдено тело девочки
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
"Под завалами спасатели обнаружили тело девочки. По состоянию на данный момент – восемь погибших", - написал Синегубов.
Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 7 человек погибли, 57 получили ранения.
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Хвати соплі жувати! На кожен випадок борбордування України- потрібна гучна діпломатична реакція.
ООН, Обсе, позиви до міжнародного суду, заклики Ради до ЕС, та світу, тощо.
Неможливо оставляти це як нанність та тупо кивати головами.
Так Україна заохочує РФ, то « прощае» їй ці злочини.
Треба перехвачувати інформаціонну ініціативу, а не рефлексувати на слова соловьева чи скабеевих.
А ЯКЩО уряд не буде так робити - нехай йде у відставку.
Якщо США та ЕС це визнають то буде великий удар по параші, бо законодавчі акти вже е та вони працюють.
Ошибка номер 2. Отсутствие ответки рашистам. Очевидно же что никто не даст нам использовать их оружие против рашистов. А ответка нужна так как население Украины утрачивает мотивацию к сопротивлению если нас бьют, а мы не в состоянии дать сдачи. От сюда и проблемы с мобилизацией.
Ошибка номер 3 - Украинцы, нация которая умеет само-организоваться но когда от этой нации скрывается реальное положение дел, она начинает деградировать в данном вопросе. Где сотни тысяч ракет, снарядов и ударных дронов украинского производства о которых постоянно нам втирает власть, тем самым усыпляя бдительность граждан?
Над этими ошибками нужно работать и переводить Украину в режим воюющего государства, а не ждать когда кто то найдет время и желание нам помочь только из за того что украинцы героическая нация.
добровільно або примусово
отак от мало б вирішуватися питання
Чи пан уявляє собі що то таке - виробництво снарядів чи патронів (повний
цикл)?
У 2014 році наша вища влада не спромоглася забезпечити вивіз існуючого
БК з відомих артскладів і складування його у підземних сховищах на заході
країни. Напевно, було дорого? А це - мільйони снарядів! Що з ними стало
потім-відомо всім.
Як що в тебе є мізки то ти і сам розумієш що таке і яке місце займає масква для кожного расєянца.