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В Харькове под завалами нашли тело девочки, общее число жертв ракетных ударов выросло до 8, - ОВА. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

В Харькове под завалами дома, разрушенного в результате вражеских ракетных ударов утром 23 января, найдено тело девочки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"Под завалами спасатели обнаружили тело девочки. По состоянию на данный момент – восемь погибших", - написал Синегубов.

Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 7 человек погибли, 57 получили ранения.

Читайте также: В результате утренних ракетных ударов в Харькове повреждены 112 многоквартирных домов
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Топ комментарии
+22
Може Радбез треба созвать ? І рашу вигнати із ООН ?
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23.01.2024 19:10
+15
Путін і вся твоя злочина терористина кліка що б ви здохли ,про ці злочини що творять рашисти має знає весь світ ,на жаль МЗС ні міністерство інформ . політики ( яке більше як пів року немає міністра) бездіяльні .
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23.01.2024 19:13
+14
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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23.01.2024 19:16
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Може Радбез треба созвать ? І рашу вигнати із ООН ?
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23.01.2024 19:10 Ответить
Дуже добра пропозиція!!!

Хвати соплі жувати! На кожен випадок борбордування України- потрібна гучна діпломатична реакція.

ООН, Обсе, позиви до міжнародного суду, заклики Ради до ЕС, та світу, тощо.

Неможливо оставляти це як нанність та тупо кивати головами.

Так Україна заохочує РФ, то « прощае» їй ці злочини.
Треба перехвачувати інформаціонну ініціативу, а не рефлексувати на слова соловьева чи скабеевих.
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23.01.2024 21:58 Ответить
100%
А ЯКЩО уряд не буде так робити - нехай йде у відставку.
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23.01.2024 22:00 Ответить
Окремо треба виділити питання признання РФ- країною спонсором терорізма.

Якщо США та ЕС це визнають то буде великий удар по параші, бо законодавчі акти вже е та вони працюють.
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23.01.2024 22:09 Ответить
Путін і вся твоя злочина терористина кліка що б ви здохли ,про ці злочини що творять рашисти має знає весь світ ,на жаль МЗС ні міністерство інформ . політики ( яке більше як пів року немає міністра) бездіяльні .
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23.01.2024 19:13 Ответить
Кацапів потрібно убивати
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23.01.2024 19:20 Ответить
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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23.01.2024 19:16 Ответить
Бідні люди, який жах!😢
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23.01.2024 19:19 Ответить
Нісенітниця. Чому? ППО в Харкові розвернути, щоб його знищили ? Це ж майже кордон. Закривати треба системою з дальнім радіусом дії. А нам її не дають. Свого немає.
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23.01.2024 19:36 Ответить
він ППО і у вас у Познані забрав,пшекруй? чи уродзоні пшекопані там у повному безпеченстві,пшекруй?
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23.01.2024 19:54 Ответить
Ошибка номер 1. Политика попрошайничества. Вместо тротуарной плитки, реставрации музеев и.т.п нужно строить заводы по производству БК и ракет, а не ждать пока кто то протянет руку помощи и скажет куда нам стрелять, а куда не стрелять.

Ошибка номер 2. Отсутствие ответки рашистам. Очевидно же что никто не даст нам использовать их оружие против рашистов. А ответка нужна так как население Украины утрачивает мотивацию к сопротивлению если нас бьют, а мы не в состоянии дать сдачи. От сюда и проблемы с мобилизацией.

Ошибка номер 3 - Украинцы, нация которая умеет само-организоваться но когда от этой нации скрывается реальное положение дел, она начинает деградировать в данном вопросе. Где сотни тысяч ракет, снарядов и ударных дронов украинского производства о которых постоянно нам втирает власть, тем самым усыпляя бдительность граждан?

Над этими ошибками нужно работать и переводить Украину в режим воюющего государства, а не ждать когда кто то найдет время и желание нам помочь только из за того что украинцы героическая нация.
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23.01.2024 19:25 Ответить
НІСЕНІТНИЦЯ. ПОВНА. Але це не просто нісенітниця. А ПУСТОБРІХ. Як на 25 з'їзді кпрс. Треба, надо, покращувать покращене і т.п. Не згоден ? Покажи своїми особистими діями. Що треба зробити практично, щоб перевести країну в режим військового стану ? Заклеїти вікна хрест-нахрест ? Не виходить на вулицю ? Всім протигази ? Авто забрати на користь війська ?
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23.01.2024 19:45 Ответить
У меня нет медиаресурсов, меня не поддерживают олигархи. У меня нет 72% избирателей в Украине. Ты сравниваешь несравнимое.
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23.01.2024 19:53 Ответить
Пустобріх ніколи не порівнюють з пустобріхом. Твої реальні дії, без цих пунктів, де тільки одне НУЖНО ? Конкретні дії, аби ти був "Верховним". Почитай свій план уважно. Чесно, я особисто не знаю які практичні дії треба зробити, щоб виконати твій пункт 1. Де будувати і за що ? Госплан у минулому. Зараз діють тільки інвестори. З капіталом. Затягни пару в Україну особисто.
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23.01.2024 20:30 Ответить
якщо ахмєтов з коломойським не хочуть бути інвесторами то вони стануть донорами-меценатами
добровільно або примусово
отак от мало б вирішуватися питання
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24.01.2024 02:25 Ответить
Примусовий інвестор - це щось нове у Капіталі.
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24.01.2024 10:24 Ответить
Віктор Дийнега.
Чи пан уявляє собі що то таке - виробництво снарядів чи патронів (повний
цикл)?
У 2014 році наша вища влада не спромоглася забезпечити вивіз існуючого
БК з відомих артскладів і складування його у підземних сховищах на заході
країни. Напевно, було дорого? А це - мільйони снарядів! Що з ними стало
потім-відомо всім.
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24.01.2024 09:38 Ответить
Бородата писта лещ сказав що 30-40км від лінії фронту безпечно і всі ці ракети це все маячня
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23.01.2024 19:25 Ответить
Буданов вже заявляв,що Рашку жде адекватна відповідь? Вже взяв на приціл порожній склад жіночих трусів у Подмасков"є?
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23.01.2024 20:11 Ответить
Уже с утра все кацапские паблики в восторге от событий в Харькове. Оказывается они попали и разгромили производство ракет очень большое, причём в дребезги всё, и именно этой ракетой мол стреляли по базару в донецке! Где кстати даже идиот видит как товар на ящиках баночки пакетики кульки стоят вряд и ценники видно а продавец лежит мертвый рядом. Да, есть где и посыпался товар, но витрины многие целы---что хе за ракеты в Харькове клепали без ударной волны которые? Но лахтаки в восторге, судя по коментам к такой муре. Ребятки, пока не денонсируем Будапешт 94 в одностороннем порядке и не начнём востанавливать тактическое ЯО, то к декабрю 24 г страны не станет де юре.
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23.01.2024 20:26 Ответить
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23.01.2024 20:39 Ответить
За це кремль мае бути стертий в порох.
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24.01.2024 00:55 Ответить
Не треба пафосу. Ти ж розумієш і сам, що ці слова - маячня. За це треба нищити військові заводи. Та промисловість, яка працює на ВПК.
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24.01.2024 10:26 Ответить
Який пафос.
Як що в тебе є мізки то ти і сам розумієш що таке і яке місце займає масква для кожного расєянца.
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02.02.2024 21:53 Ответить
ПОЧЕМУ ПУТИНА И ЕГО СВИТЫ ДЕТИ ЖИВЫ !!!???
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24.01.2024 10:55 Ответить
 
 