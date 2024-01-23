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Новости За рубежом
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Венгрия (1564) НАТО (8955) Швеция (889) Виктор Орбан (237)

Не видим причин вести переговоры в нынешней ситуации, - Швеция о диалоге с Венгрией относительно вступления в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,швеція

Глава шведского МИД Тобиас Биллстрем заявил, что он не будет вести переговоры с венгерскими властями, которые пытаются затормозить процесс вступления Стокгольма в Североатлантический альянс.

"Я не вижу причин вести переговоры в нынешней ситуации", – приводят европейские СМИ слова министра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Орбан направил письмо шведскому коллеге Ульфу Кристерсону с приглашением посетить Венгрию для переговоров по присоединению Швеции к НАТО.

Венгерские власти неоднократно уверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.

В конце сентября Орбан отмечал, что пока не видит необходимости форсировать темпы ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, на данный момент "ничего не угрожает безопасности Швеции", поэтому Венгрия не имеет оснований спешить с процессом принятия страны в Альянс.

Венгрия начала говорить о возможной отсрочке ратификации членства Швеции в Альянсе после того, как шведские СМИ опубликовали десятиминутное видео, показанное в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео озвучивается предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", демократия в Венгрии постепенно перестает существовать.

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Топ комментарии
+43
Зустріч Вікінгів з циганами відміняється !!! Тобіас.
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23.01.2024 19:49
+41
Тобіас красавчик. Респект.
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23.01.2024 19:45
+28
Молодці шведи. Поважаю! Можуть собі дозволити цю фсбшну потвору послати нах
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23.01.2024 19:50
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Тобіас красавчик. Респект.
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23.01.2024 19:45 Ответить
Гусь свинье не товарищ, - рылом не вышел цыганский ублюдок с потомками викингов не то что сидеть за одним столом, а и дышать одним воздухом😁 Без Венгрии НАТО не обеднеет, как и ЕС, а вот без Швеции вопрос🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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23.01.2024 20:10 Ответить
Орбану с Кремля новые задачи сбросили ?
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23.01.2024 19:46 Ответить
Зустріч Вікінгів з циганами відміняється !!! Тобіас.
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23.01.2024 19:49 Ответить
Гітлер в кінці 1944 року проводив крупний наступ, назвав його влучно - Циганський барон. Як відомо - невдалу. Зараз інший диктаторчик Х.... все поставив на нового циганського барона, і знову невдало.
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23.01.2024 20:00 Ответить
Гітлер був все-таки, хоч і злий та геній, а путлер просто *****. Один мав почуття гумору, а у іншого лишень рєзіновиє попи в голові, - не може барона відрізнити від замурзаного бродячого табірного циганчати 😝😝😝😝😜🤪
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23.01.2024 20:14 Ответить
До речі, Гітлер непогано малював.
У ліліпутіна ж тільки дупа виходить, щоб він не розпочав.
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23.01.2024 20:28 Ответить
А ещё, будучи курьером во время Первой Мировой, Гитлер не боялся лезть под пули и защищать своим телом своего старшего офицера - так же как, несколько лет спустя, Гитлера во время Пивного Путча закрыл своим телом телохранитель и погиб. Фельдшер полка, в котором служил Гитлер, потом был активным борцом с нацизмом, но и он говорил: "Про Гитлера можно много сказать плохого, но точно не то, что он - трус."

пуйло изо всех сил пыжится скопировать алойзыча - но получается только неумелый плагиат. Даже на Муссолини не тянет.
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23.01.2024 22:14 Ответить
відмінити те що й так не планувалось неможливо.
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23.01.2024 20:02 Ответить
Молодці шведи. Поважаю! Можуть собі дозволити цю фсбшну потвору послати нах
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23.01.2024 19:50 Ответить
Патрушев усе ж «підлампічив» у орбана, а Швеція не захотіла, «танцювати», як екс-міністерша Юстиції, в Австрії…
Орбан, хотів деньог трохи наколядувати, а воно, он, як..
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23.01.2024 19:51 Ответить
А коли вже вечірні відосікі від найвеличнішого? Я сумую
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23.01.2024 19:51 Ответить
збочинець
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23.01.2024 20:58 Ответить
Угорськи свинособаки навіть не приховують свою позу підарів..
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23.01.2024 19:52 Ответить
а в Україну спокійно їде корумпована і продажна словацька Фіца,яка спеціально наговорила різної путінської куйні перед візитом. але могутній Дисфонічний Баритон та його йермакі тільки втерлися і сидять як миші під віником,хоч проти українців-немає злобніших і жорстокіших ніж вони....
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23.01.2024 19:52 Ответить
Добре що ти не дипломат. Бо замість налагоджувати стосунки, які нам потрібні - посрався б з усіма через "образи".
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23.01.2024 20:01 Ответить
з ким? твої зеленочолі кумири вже налагодили стосунки з Рашкою в Омані....
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23.01.2024 20:05 Ответить
У мене немає "зеленочолих кумирів", *******, кумили є лише у тебе. Швеції на Угоршину плювати по великому рахунку. А ми на Словаччину наплювати не можемо, бо логістично залежимо від неї. І словацькі Сюзанни на фронті добре воюють. Так, Фіцо нам їх більше не дає, але все змінюється.
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24.01.2024 11:50 Ответить
спочатку подумав,що ти 73%-й диванний, мудрий піскарь-ховрашок. але схоже,ти платна йермако-подоляцька звірушка-троль....зеленочолу тролятинку не годую,іди шукай русскій корабль!
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24.01.2024 17:41 Ответить
Думати - це явно не твоє. Займись чимось за своїми розумовими здібностями - двір поприбирай, сортири почисть...
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24.01.2024 18:24 Ответить
Это ты про ливерную колбасу,который помог Украине больше чем все страны ЕС вместе взятые?
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23.01.2024 20:08 Ответить
Это я про дурачка, который предлагает сраться со Словакией вместо того, чтобы договариваться.
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24.01.2024 11:47 Ответить
Если бы странами руководили женщины войн вообще бы не было. Но многие страны даже бы не разговаривали друг с другом
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23.01.2024 21:24 Ответить
А щоб підтвердити своє щире фе до Орбана шведи мали б вирахувати всіх працівників на своїх підприємствах які мають угорське громадянство та випхати їх з країни на мадярщину. Хай там піднімають економіку.
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23.01.2024 19:54 Ответить
Шведам нема потреби щось підтверджувати в даному випадку.
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23.01.2024 20:08 Ответить
Значить, без підтвердження випхати циганву додому.
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23.01.2024 20:17 Ответить
Мабуть цих шахраїв циганських скоро будуть гать звідусіль.Цапорилі хорошо помазали циганам,да і компромат там на орбана не поганий,у пуйла в дипломаті.
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23.01.2024 19:59 Ответить
вони не цигани! вони з Уралу,родичі гуннів і московитів з мокшами та хантами!
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23.01.2024 20:06 Ответить
Вони у гунів конюхами працювали.
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23.01.2024 20:31 Ответить
Все добре вміру, навіть борзість, як виявляється. А вже борзіть до хлопців з нордичним характером...які натягли на себе шкуру білого пухнастого зайчика з власної ініціативи, ймовірно , тупо.
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23.01.2024 20:01 Ответить
Цікаво, які претензії у Жаби до Швеції окрім "дай грошей"?
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23.01.2024 20:02 Ответить
Дарма ви так.
Може у нього була далекоглядна фінансова програма. Кшталту: дай грошей зараз! І через рік- теж!
Мадярська жаба намагалася працюввти з прицілом на майбутнє.
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23.01.2024 20:23 Ответить
Сама Швеція давно інтегрована в НАТО, чари і погрози болотних бабуїнів ніколи на неї не діяли. А ******* просто тягнуть час, запрошуючи делегацію. Комсомольські понти
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23.01.2024 20:04 Ответить
Молодцы,не хватало ещё с какими то нищебродами переговоры вести.
Это популисты работающие на публику,как Эрдоган,инфляция за год на Турции 80%.Голодранцы.
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23.01.2024 20:06 Ответить
Я якраз був в Стамбулі коли за один день долар піднявся практично вдвічі. На початку 2000-х це було. Прийшлось прибарахлитись на шару практично, хоч і незаплановано. Але через тиждень вони все підігнали до нових реалій.
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23.01.2024 20:21 Ответить
Инфляция в Турции ускорилась в августе 2022 года до 80,21% в годовом исчислении
А в 2023- 74,8%
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23.01.2024 20:26 Ответить
Я не сперечаюсь. Я просто згадав старі часи коли ліра девальвувала відносно долара США за добу вдвічі.
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23.01.2024 20:31 Ответить
Я понял.Турция никогда к цивилизации отношения не имела.
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23.01.2024 20:44 Ответить
Мала. Але, наприклад, я пам'ятаю часи коли турки скуповували наші тарілки, дитячі іграшки, коси, інструменти, столовські радянські подноси. Подносами вони тоді в селах криші крили. Телебачення 2 канали, коли в нас уже з десяток було. А потім на очах появилось виробництво, всякі шоколадні ,,фабрики,, в кожному дворі та швейне виробництво. Будівництво, промисловість. І вже всяку хрєнь почали возити з Турції в Україну, а українці туди долари. Там за ці долари змінювалась країна.
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23.01.2024 21:06 Ответить
Так и было,это были страны без индустрилизаци
В Румынию можно было всё от сверла до гвоздей везти.
Китайцы от тазиков алюминевых пёрлись. Вьетнамцы золото из б/у техники выплавляли
И только Украина просрала всё что имела,стала банановой республикой.
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24.01.2024 03:13 Ответить
ШВЕДЫ КРАСАВЦЫ !!! ШО С ЦЫГАНАМИ ГОВОРИТЬ !!!
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23.01.2024 20:06 Ответить
Браво!
Чудова відповідь мадярським шантажистам!
На недолугі претензії під@rusів треба відповідати таким же чином.
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23.01.2024 20:19 Ответить
Це якась фантастика і вперше в історії людсьва коли мініпуценькі держави - по всім параметрам вирішують виграти війну за континент чи ні
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23.01.2024 20:20 Ответить
Тупі угорці посралися зі шведами, наслідки угорщину чекають
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23.01.2024 20:33 Ответить
За його словами, на даний момент "нічого не загрожує безпеці Швеції"


Цiкаво, а що загрожувало самiй Угорщинi, коли її приймали до НАТО ?
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23.01.2024 20:53 Ответить
ГДЕ В УКРАИНЕ ЦЫГЫНСКИЙ БАТАЛЬОН !!!???
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23.01.2024 20:58 Ответить
И ЕВРЕЙСКИЙ !!!
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23.01.2024 20:59 Ответить
Про що ханти зі шведами взагалі зібрався говорити?
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23.01.2024 21:29 Ответить

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23.01.2024 22:32 Ответить
респект швеции. Марать руки о такое го*но.
Поверить не могу если наши будут с фицо встречаться
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23.01.2024 23:01 Ответить
Треба було не так інтелегентно, бо ****** не пойме, але хоч хтось почав посилати.
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24.01.2024 00:27 Ответить
 
 