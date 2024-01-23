Не видим причин вести переговоры в нынешней ситуации, - Швеция о диалоге с Венгрией относительно вступления в НАТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава шведского МИД Тобиас Биллстрем заявил, что он не будет вести переговоры с венгерскими властями, которые пытаются затормозить процесс вступления Стокгольма в Североатлантический альянс.
"Я не вижу причин вести переговоры в нынешней ситуации", – приводят европейские СМИ слова министра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Орбан направил письмо шведскому коллеге Ульфу Кристерсону с приглашением посетить Венгрию для переговоров по присоединению Швеции к НАТО.
Венгерские власти неоднократно уверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.
В конце сентября Орбан отмечал, что пока не видит необходимости форсировать темпы ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, на данный момент "ничего не угрожает безопасности Швеции", поэтому Венгрия не имеет оснований спешить с процессом принятия страны в Альянс.
Венгрия начала говорить о возможной отсрочке ратификации членства Швеции в Альянсе после того, как шведские СМИ опубликовали десятиминутное видео, показанное в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео озвучивается предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", демократия в Венгрии постепенно перестает существовать.
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У ліліпутіна ж тільки дупа виходить, щоб він не розпочав.
пуйло изо всех сил пыжится скопировать алойзыча - но получается только неумелый плагиат. Даже на Муссолини не тянет.
Орбан, хотів деньог трохи наколядувати, а воно, он, як..
Може у нього була далекоглядна фінансова програма. Кшталту: дай грошей зараз! І через рік- теж!
Мадярська жаба намагалася працюввти з прицілом на майбутнє.
Это популисты работающие на публику,как Эрдоган,инфляция за год на Турции 80%.Голодранцы.
А в 2023- 74,8%
В Румынию можно было всё от сверла до гвоздей везти.
Китайцы от тазиков алюминевых пёрлись. Вьетнамцы золото из б/у техники выплавляли
И только Украина просрала всё что имела,стала банановой республикой.
Чудова відповідь мадярським шантажистам!
На недолугі претензії під@rusів треба відповідати таким же чином.
Цiкаво, а що загрожувало самiй Угорщинi, коли її приймали до НАТО ?
Поверить не могу если наши будут с фицо встречаться