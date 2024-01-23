В течение 23 января Силы обороны отразили атаки на 6 направлениях, под Авдеевкой отражены 12 штурмов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 23 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот девяносто девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

В течение суток враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника: 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 баллистических ракет "Искандер-М", 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В течение суток произошло 42 боевых столкновения. Также враг нанес 81 авиационный удар и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и около 100 раненых гражданских лиц, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, школы, спортивный комплекс и другая гражданская инфраструктура в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гатище Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись более 40 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Архиповка Черниговской области; Поповка, Атинское, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки неподалеку от Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки возле Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты при поддержке авиации 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Маринка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Чаривное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Качкаровки, Милового, Берислава Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Михайловка, Саблуковка, Берислав, Садовое, Антоновка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области. Также оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Ивановка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника".

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