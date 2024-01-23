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Новости Война в Украине
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Несколько групп "Шахедов" фиксируют на границе Донецкой и Днепропетровской областей, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

Враг запустил несколько групп ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Несколько групп "шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей! Направление движения – северное", - отметили в ВС.

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Позже в ВС сообщили о группе "шахедов" из Херсонщины в направлении Николаевщины и группы вражеских ударных дронов на Харьковщине и Днепропетровщине, которые следуют в направлении Полтавщины!
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