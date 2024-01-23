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Новости Происшествия Агрессия России против Украины
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Премьер Словакии Фицо: Вы всерьез думаете, что в Киеве война? Там абсолютно нормальная жизнь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

роберт,фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне своего визита в Украину озвучил очередное скандальное заявление об обстреле Киева, заявив, что в столице "нет войны, там абсолютно нормальная жизнь".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Слова Фицо прозвучали в преддверии его первой встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде.

На вопрос журналиста, не было ли уместнее поехать на встречу в Киев, чтобы лучше понять войну России против Украины, он ответил, что "существует конфликт, который является локализованным".

Читайте также: Фицо перед встречей со Шмыгалем сделал новые скандальные заявления по Украине

"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, что вы несерьезны. Поезжайте туда и увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", – сказал Фицо.

Словацкий премьер добавил, что более практично встречаться со Шмигалем в Ужгороде, который, по его словам, украинская сторона избрала после того, как Фицо впервые захотел посетить Украину.

Читайте также: На Киев, предварительно, летело около 20 вражеских ракет, их все сбили силы ПВО, - КГГА
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Топ комментарии
+46
він ***** і всі хто йому підхрюкує такі є *****и
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23.01.2024 20:23
+43
Господи да заткніть всі його. А шо там має бути? - оргія? Вакханалія? Тому є лінія фронт шоб все шо ПОЗАДУ жило нормально. Якщо і позаду жах - то ви в оточенні.

Шо цікаво і Угорщина і Словаччина були союзниками Гітлера. Словаччину він взагалі створив із Чехословаччини
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23.01.2024 20:18
+36
Расскажи это тем кто сегодня от рашистских ракет лишился жилья и лежит в больницах... Ты наверное в Ужгороде живешь?
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23.01.2024 20:26
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Действительно (3 часа назад ) ,сегодня прошелся (виртуально с помощью ютубе) по бульвару Тараса Шевченко и там войны небыло , пока ненагрянули ракеты (их обломки ) силы и средства противовоздушной обороны уничтожили: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Атак воины "нет".
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23.01.2024 21:27 Ответить
Точно, вийшов з дому вранці, вибух за вибухом, думаю мабуть треба було перечекати, але пішов на зупинку. Стою на зупинці спочатку невеликі уламки якісь пролетіли, потім бачу ракета збита горить і падає, упала десь за кілометр від мене, вибух, видно вогонь і дим, а я сів у маршрутку і поїхав. Абсолютно нормальне життя. Не розумію тільки чому такого нормального життя у Братиславі немає?
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23.01.2024 21:33 Ответить
фіца іде *****
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23.01.2024 21:37 Ответить
Але все одно приїхати сцикотно.
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23.01.2024 21:46 Ответить
В 40хх словацкие дивизии за рейх воевали. Ой много недобитков(((( те же самые власовцы "дидоваеватели"
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23.01.2024 21:49 Ответить
Якщо в Києві мирне життя, то чому не приїде?, а там дивися та й Бог Шельму мітеть.
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23.01.2024 21:49 Ответить
Пі.....дарок промоскальський, приїдь до Києва, а краще до Харкова!!!
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23.01.2024 21:50 Ответить
Друг Сережі Лещенко? Зговорились?
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23.01.2024 22:05 Ответить
Бажаю цьому підху@ловнику такогож "нормального життя" як зараз в Києві. Цю фіцу треба не в Ужгород, а в Херсон чи Харків везти.
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23.01.2024 22:12 Ответить
а лучше в Авдеевку
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24.01.2024 10:15 Ответить
фіцО
*****
Знайдіть 2 відмінності
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23.01.2024 22:18 Ответить
Правильно буде Фріцо. Від фріц, фріци. Коротше, ще той фашист!
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23.01.2024 22:28 Ответить
Фiцо ***** - IДИ ***** ПАДЛО,
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23.01.2024 22:36 Ответить
где-то я уже это слышал - цывильни расслабились, забыли что идёт война, приезжаешь в Киев, а там совершенно обычная жизнь!
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23.01.2024 22:36 Ответить
я поражаюсь почему на этих скотов (орбана и фицо) до сих пор не подали в суд?!
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23.01.2024 22:51 Ответить
Бо їх електорат підтримує. І кричать браво!!!
https://m.facebook.com/story.php/?id=100044229289610&story_fbid=956717772479190
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23.01.2024 23:00 Ответить
плевать мне ни их електорат. 3 млн киевлян, неужели некому подать на гондона коллективный иск, и выставить счет за моральный ущерб. Заплатит/не заплатит, дело 10-ое, но свой вонючий рот в следующий раз не откроет!!
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23.01.2024 23:08 Ответить
В який суд подати? Хто оплатить адвоката. За мою зарплату, я цього не потягну. Плюс в мене пережевання, що з моєю дитиною буде і мною вагітною. В мене страх вже очіеування цих Ту. Я боюся проспати, щоб встигнути з дитиною в укриття.
Це може зробити хіба людина з достатком і адвокатими які мають досвіт роботи в правомому полі ЄС, бо подавати треба там.
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23.01.2024 23:18 Ответить
найдется с 3 миллионов кому. Странно что им плюют в лицо, и они молчат.
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23.01.2024 23:31 Ответить
Це робота мерії і гроші звідти. Потрібно мабуть створити петицію.
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24.01.2024 00:11 Ответить
Вам з дитиною потрібно виїхати за кордон. Діти у стресі. Збережіть їх здоров'я.
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24.01.2024 00:19 Ответить
Зайдіть в фейсбук і почитайте під його постами, що думають словаки. Цн піздець. Забули пражську весну. Просто вкурвлює.
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23.01.2024 22:58 Ответить
Фица - *****
Прелюбопытно, сбило ли бы ПВО Словакии такое количество крылатых и баллистических ракет, которое летело сегодня утром на Украину? И у каждой ракеты боеголовка +- 500 кг?
Кстати Словакия самая экономически слабая страна в Евросоюзе. Еще и эту Фицу выбрали
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23.01.2024 23:04 Ответить
не часто два уїбана міжнародного масштабу опиняються так зручно поряд
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23.01.2024 23:09 Ответить
**.ла жаба жабу😂
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24.01.2024 07:17 Ответить
Два смердючих клопа міжнародного масштабу.
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24.01.2024 08:14 Ответить
А ось і продовження кацапського наративу, який напередодні озвучив зелений радник ОПи Лещенко
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23.01.2024 23:09 Ответить
зЕрадник серЛєщ.
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23.01.2024 23:15 Ответить
Після всіх його заяв зустрічатись з цим покидьком? Як потрібно себе і свою країну не поважати, щоб на таке піти?
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23.01.2024 23:16 Ответить
Там , де буде зустріч, потрібно організувати протести
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24.01.2024 00:13 Ответить
серҐєй лєщєнко сказав рівно те ж саме в інтерв'ю швейцарським журналістам..
так шо в еуропі картінка сложилася шо ми тут всіх розводимо на гуманітарку
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23.01.2024 23:31 Ответить
Хто взагалі пустив в країну цю путінську повію? І про що ж цією потворою взагалі можна розмовляти?
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23.01.2024 23:55 Ответить
А що Фіцю слабо поїхати на зустріч у Київ та переконатися у нормальності життя.А ще краще у Харків..І щоб під час тривоги він не спускався в укриття.Якби щось гепнуло по голові то може б і мозок прокинувся.А якщо серйозно то всі ці випади фіців та орбанів мають підгрунтя.І один і другий давно зачаровані красою закарпаття.Сплять і бачать як їм перепаде частина.
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24.01.2024 00:13 Ответить
Да фіцо спить і бачить щоб його до Києва запросили . Він вже натякае натякае , а до Зе не доходить
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24.01.2024 01:15 Ответить
Між тим Фіцо сцить їхати у Київ, у якому за його словами "нормальне життя".
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24.01.2024 01:50 Ответить
Це він не просто так ляпнув.Це свідома поетапна пропаганда.Спочатку обстріл ринку в донецьку рашею,рф збирає оон і лавров звинувачує УВАГА-"Київську фашістську хунту",далі каже що готові до перемовин в вимагає відставки ЗЕ.Далі виходе мутна книжонка гбешного журнашлюшки С.Шустера де ЗЕ-актор і йому потрібні тіки оплески а війни бажає тіки білий дім і військові.Ну і висер Фіцо шо київ живе добре а інші ні.Смисл-сій хаос і розбрат де можливо.Такі інформаційні вкоди робилися при попередній владі.І це рообиться перед закінченням каденціі презідента.ДУМАЙТЕ як що є чим.
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24.01.2024 05:38 Ответить
Зелені боти, на кшалт тобі, не думають, бо немає чим.
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24.01.2024 08:21 Ответить
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