Канада и четыре страны ЕС разоблачили сеть, незаконно экспортировавшую военные товары в Россию
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Вследствие совместного расследования Нидерланды, Германия, Латвия, Литва и Канада обнаружили сеть компаний, незаконно поставлявших России оборудование для использования в военных целях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Евроюст сообщил 23 января.
В определенный день правоохранители четырех стран ЕС и Канады провели 14 обысков и арестовали трех подозреваемых в незаконном экспорте в РФ технологического и лабораторного оборудования, которое может быть использовано в военных целях.
Как напоминают в Евроюсте, такой экспорт является незаконным из-за санкций, введенных после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Расследование по этому делу Нидерланды начали в конце 2023 года. Оно привело к разоблачению сети предприятий, которые использовались для обхода запрета на экспорт в Россию и были связаны с нидерландской компанией, созданной еще в 2017-м.
Двое подозреваемых были администраторами этой компании, третий – сотрудник внешнего подрядчика, который, как утверждается, знал о нарушении запрета на экспорт. Торговой компанией, о которой идет речь, сейчас руководит администратор из России, также являющийся ее единственным акционером.
"Арестованные подозреваются в причастности к международной контрабандной сети. Наложен арест на физическую и цифровую управленческую структуру предприятия, зарегистрированного в Нидерландах, а также на его банковский счет и средства связи", - говорят в Евроюсте.
Там не уточнили названия компании, в отношении которой ведется расследование, и имена подозреваемых.
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95% іноземних компонентів у російській зброї, яку та використала проти України, вироблені компаніями з країн-партнерів України. Всі вони запровадили санкції проти РФ.
72% цих компонентів виробили американські фірми.
Формально виробники не несуть відповідальність за те, що відбувається з їхніми технологіями та товарами в третіх, четвертих країнах.
Хоча вони можуть прописати заборону на реекспорт своєї продукції до РФ у договорі про її передачу, поставки та продаж.
Не забуваймо, що кінцева мета кожного виробника - продати свою продукцію. Навіть коли кінцевий покупець купляє цю продукцію для того, щоб знищити виробника, його сім'ю, його країн... Бо якщо це не зробить він, то це зробить його конкурент.
Таким чином, приходимо до маловтішного висновку, що цивілізація заснована на торгівлі, приречена.