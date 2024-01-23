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Канада и четыре страны ЕС разоблачили сеть, незаконно экспортировавшую военные товары в Россию

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

євроюст

Вследствие совместного расследования Нидерланды, Германия, Латвия, Литва и Канада обнаружили сеть компаний, незаконно поставлявших России оборудование для использования в военных целях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Евроюст сообщил 23 января.

В определенный день правоохранители четырех стран ЕС и Канады провели 14 обысков и арестовали трех подозреваемых в незаконном экспорте в РФ технологического и лабораторного оборудования, которое может быть использовано в военных целях.

Как напоминают в Евроюсте, такой экспорт является незаконным из-за санкций, введенных после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Расследование по этому делу Нидерланды начали в конце 2023 года. Оно привело к разоблачению сети предприятий, которые использовались для обхода запрета на экспорт в Россию и были связаны с нидерландской компанией, созданной еще в 2017-м.

Двое подозреваемых были администраторами этой компании, третий – сотрудник внешнего подрядчика, который, как утверждается, знал о нарушении запрета на экспорт. Торговой компанией, о которой идет речь, сейчас руководит администратор из России, также являющийся ее единственным акционером.

"Арестованные подозреваются в причастности к международной контрабандной сети. Наложен арест на физическую и цифровую управленческую структуру предприятия, зарегистрированного в Нидерландах, а также на его банковский счет и средства связи", - говорят в Евроюсте.

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Там не уточнили названия компании, в отношении которой ведется расследование, и имена подозреваемых.
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Швидка Канадка. Різдвяна казка від Санти із Торонто. Олексій Борщавецький із Канади придбав за власні кошти швидку допомогу, пів року відновлював автомобіль, вклавши туди ще власних 35000 канадських долларів, та власноруч доправив швидку через Атлантику, передавши волонтерам із рук в руки.
https://www.youtube.com/watch?v=MSsMNvO6N7A
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23.01.2024 20:46 Ответить
Бувший опер ШТАЗі (утік на Захід) описував подібну схему. До СРСР у 1972 році застосували санкції. Тоді КГБ та ШТАЗІ розробили схему. Компютери купували в США на адресу арабів, австрійців тощо, а в морі просто п еревантажували. Частина йшла в НДР, частина в СРСР. Так возили пр актично все. Так що досвід столітній в бабуїнів є.
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23.01.2024 20:49 Ответить
BBC

95% іноземних компонентів у російській зброї, яку та використала проти України, вироблені компаніями з країн-партнерів України. Всі вони запровадили санкції проти РФ.

72% цих компонентів виробили американські фірми.

Формально виробники не несуть відповідальність за те, що відбувається з їхніми технологіями та товарами в третіх, четвертих країнах.

Хоча вони можуть прописати заборону на реекспорт своєї продукції до РФ у договорі про її передачу, поставки та продаж.

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23.01.2024 20:58 Ответить
Прописати вони можуть все, що завгодно. Навіть заборону реекспорту інопланетним цивілізаціям. Питання у бажанні та можливості контролювати виконання цих заборон.
Не забуваймо, що кінцева мета кожного виробника - продати свою продукцію. Навіть коли кінцевий покупець купляє цю продукцію для того, щоб знищити виробника, його сім'ю, його країн... Бо якщо це не зробить він, то це зробить його конкурент.
Таким чином, приходимо до маловтішного висновку, що цивілізація заснована на торгівлі, приречена.
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23.01.2024 21:28 Ответить
Тре ввести тотальну заборону на спілкування між людьми в будь якій формі і проявах - бо через спілкування тіко одні біди і відповідно цивілізація спілкування приреченна ( давайте ви подасте приклад першим - переставайте спілкуватись ).
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24.01.2024 03:51 Ответить
ЗАКИДАЙТЕ РФ ПРЕЗЕРВАТИВАМИ ЧТОБЫ ОНИ НЕ РОЖДАЛИСЬ !!!
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23.01.2024 21:05 Ответить
П'ять країн "цивілізованого світу" викрили... аж одну "фірму"! А скільки таких фірм? Тисячі? десятки, сотні тисяч?
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23.01.2024 21:34 Ответить
 
 