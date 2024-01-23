Россия жертвует 400 солдатами для захвата 1 кв. км украинской земли, - Умеров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
При захвате 1 квадратного километра территории Украины Россия теряет 400 солдат.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время встречи Контактной группы по обороне Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс", - отметил министр.
Также противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы. При этом, по словам Умерова, даже при шестикратном артиллерийском превосходстве враг не смог достичь хотя бы какого-либо существенного результата.
Глава Минобороны сообщил, что только за последние два месяца Россия выпустила по украинским городам более 600 ракет и более 1000 "шахедов". Количество выпущенных "шахедов" возросло более чем на треть, но эффективность украинской ПВО от российских ракетных атак тоже выросла на треть, отметил министр.
По мнению Умерова, Силы обороны Украины могут перехитрить врага, применив асимметричный подход.
"За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации. За счет повышения эффективности подбора персонала, управления цепью поставок и цифровых решений. Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество", - отметил руководитель МО.
Пожалуйста, подождите...
більше хвилює, скільки життів коштуватиме нам звільнення півдня, який кацапчики захопили за лічені дні без жодних проблем .
і хто за це все понесе покарання ?
А технологии за чей рахунок?
Та интегрируй там шо хош,хоч 3 раза день.
Ваши технологичные асфальтоукладчики и используй.
з війська вигнати 200-300 тис. трутнів які нехочуть/неможуть воювати, числятся в штаті для галочки.
зекономлені 200-300 млрд направити на зброю, технології, матеріальне заохочення для контрактників, добровольців.
Обстрел Краматорска.. местные власти ремонтируют школы и кладут плитку... парадоксы войны
кацапи захопили 20% території України (600000 км² / 5 = 120000 км²) затративши 350000 тушок.
ітого: 350000 / 120000 = 3 тушки на км²
три тушки на сто гектарів найкращого чорнозему - дєшєвлє навоза
нагадати тобі придністров'я, абхазію, осетію, чечню, грузію..
воно тільки в Україні з 2014 року - вже десять
Мгм...
А скількома солдатами жертвує Україна, ще й віддаючи той самий 1 кв. км.?
Конкретно по какой статье орикса ты говоришь о 10 к 1????
Рашка захоплює по 2 кв.км. У ДОБУ?
захоплено 20% території - п'ята частина - 600000/5 = 120000 (км²)
втрати на сьогодні - 350000 орків
350000/120000 = 2,9 (хароших орка на км²)
ТРИ! КАРЛ! три тушки на сто гектарів найкращих в світі чорноземів - це взагалі за так!
вони коли небудь працюють?
а ми невмирущі?
мосКАЛі дохнуть взамін за землю, а що в замін людей і землі получає Україна?
а нах тоді Україні такий міністр оборони, який втрачає і ЛЮДЕЙ, і ЗЕМЛЮ?
сидячі в Америці тобі видніше......
а не в зоні бойових дій і під обстрілами.
чі ти за черговий мутняк з мордором?
і з часом ці втрати стануть ще більші. бо мордер своїх договорів і обіцянок не додержується НІКОЛИ.
а на любій війні без втрат не буває. і не Умеров розпочав цю війну.
чі може тобі куратори белькочать інше?