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Россия жертвует 400 солдатами для захвата 1 кв. км украинской земли, - Умеров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний,умєров

При захвате 1 квадратного километра территории Украины Россия теряет 400 солдат.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время встречи Контактной группы по обороне Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс", - отметил министр.

Также противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы. При этом, по словам Умерова, даже при шестикратном артиллерийском превосходстве враг не смог достичь хотя бы какого-либо существенного результата.

Глава Минобороны сообщил, что только за последние два месяца Россия выпустила по украинским городам более 600 ракет и более 1000 "шахедов". Количество выпущенных "шахедов" возросло более чем на треть, но эффективность украинской ПВО от российских ракетных атак тоже выросла на треть, отметил министр.

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По мнению Умерова, Силы обороны Украины могут перехитрить врага, применив асимметричный подход.

"За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации. За счет повышения эффективности подбора персонала, управления цепью поставок и цифровых решений. Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество", - отметил руководитель МО.
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Топ комментарии
+42
якось насрати на фантазії цього татарина .

більше хвилює, скільки життів коштуватиме нам звільнення півдня, який кацапчики захопили за лічені дні без жодних проблем .

і хто за це все понесе покарання ?
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23.01.2024 20:58
+31
А скількома українцями затикає свої асфальтні дірки влада?
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23.01.2024 20:57
+19
3.14здабол.........
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23.01.2024 20:56
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3.14здабол.........
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23.01.2024 20:56 Ответить
Згідно цієї логіки кацапам потрібно 4 мільйони тупої вати на 10 000 км2.
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23.01.2024 22:18 Ответить
их у них под 40 млн. Можно не считать
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23.01.2024 22:44 Ответить
Нема там стільки.І якщо далі так піде,то на росії можуть початись бунти.Бо півмільйона вже нема,і є страх за тих хто ще не пішов.А баби там вже виють потихеньку.
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24.01.2024 07:42 Ответить
А скількома українцями затикає свої асфальтні дірки влада?
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23.01.2024 20:57 Ответить
Толя, чого ти так не любиш асфальт?
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23.01.2024 21:03 Ответить
смердить у спеку
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23.01.2024 21:10 Ответить
Я люблю асфальт, але коли наступає ворог, то потрібно робити ракети і танки, а не останні гроші закатувати під асфальт. А сьогодні ще й косять під патріотів всього-навсього говорячи гарні слова, які ніяк не підкріплені діями.
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23.01.2024 21:34 Ответить
Ані про єто нідумают, єто другоє!🤔
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24.01.2024 04:18 Ответить
Баби еще нарожают, (с) путен
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23.01.2024 20:58 Ответить
логика что бабы нарожают, а земля останется
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23.01.2024 22:45 Ответить
дебільна у них логіка, ну нарожають, а поки виростуть.
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24.01.2024 20:37 Ответить
якось насрати на фантазії цього татарина .

більше хвилює, скільки життів коштуватиме нам звільнення півдня, який кацапчики захопили за лічені дні без жодних проблем .

і хто за це все понесе покарання ?
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23.01.2024 20:58 Ответить
згоден, умеров прийшов та зник а нам тут далі жити... наразі в Україні засилля бусукрманів та обрізаних... все мине
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23.01.2024 21:03 Ответить
та??...
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23.01.2024 22:15 Ответить
Та в неї їх до біса, а от у нас - наша земля лише одна!
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23.01.2024 20:59 Ответить
"За рахунок інтеграції технологій"
А технологии за чей рахунок?
Та интегрируй там шо хош,хоч 3 раза день.
Ваши технологичные асфальтоукладчики и используй.
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23.01.2024 21:00 Ответить
Рф нічим не жертвує.Там людей немає там є одиниця м'яса.Якщо буде потрыбно вони за цей 1 кв по декылька тисяч будуь класти.Ъм пох.
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23.01.2024 21:01 Ответить
якщо це буде в короткій перспективі, то станеться так що всіж мужиків прпцездатних уб'ють, а нові покоління ще не виростуть.
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24.01.2024 20:39 Ответить
Там 147 млн людей, 25 млн воєнний ресурс ,тут 30 десь і 2 млн потолок з усима кривими ,воєнний ресурс.Питання в якій короткій перспективі хто кого по вашему щось зробе і хто зостанеться з населення?Це звичайні дані які на багато що відповідають.В нас ні суспільство ні влада не хоче категорично думати простими речами..
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24.01.2024 21:43 Ответить
перше там немає 147 млн, там аби 100 було. друге, а їх всіх озброїти і хоч якось навчити і зп платити, з воєнного ресурса 25 млн падає до аби 1 млн, те, що зможуть тривалий час підтримувати, на первному рівні, так зможуть, але як довго. а якщо 25 млн одномоментно поженутьь на штурми, то ляжуть всі, та не промахнешся.
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24.01.2024 21:59 Ответить
Це з розряду в них ракет залишилось на сто пусків.3 рік скоро ніяк не закінчаться ,ба більше там їх впк працює 24.7.Не тіште себе ілюзіями.їх ВПК величезний як і ресурс.Навіть без світових технологій вони можуть кліпати старе в великій кількості.А головне рашка вчиться і доволі таки швидко.Тому саме Європа так напряглася бо вони не готові до такого були.А зараз рашка це воєнна машина в дії.І саме ми їм все протистоїмо ми готові краще за будь яку країну світу.Бо знаємо як з цими поганцями воювати .На жаль прогавили час і не стача зброї.Вони роблять висновки і швидко приймають рішення якщо ви не замітили і по поставкам снарядів і шахеди і ракети і інше від Китаю ,від Корейців від Єгипту і інших.Пункти навчити і платити взагалі забудьте там м'ясо ніхто не питає, а м'ясо боїться їх ментів чим не попасти на фронт.Забудьте про що там болото і м'ясо.Ми навіть до цього м'яса повинні ставитися дуже з увагою.Ці всі закидоно потрібно забути якщо хочемо зупинити і завершити цю війну на нашу користь.Якби наші партнери не тянули кота за яйця і дали все необхідне вже зовсім інша була картина на полі бою.
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24.01.2024 22:09 Ответить
А НА УПРЕЖДЕНИЯ УЧИЛИ СТРЕЛЯТЬ !!! ГДЕ БОЕПРИПАСЫ !!!???
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23.01.2024 21:01 Ответить
ПОСТАВЬТЕ УКРАИНЦЕВ ПРИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ !!!
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23.01.2024 21:02 Ответить
Хто продасть яйця в ЗСУ по 150 гривень за штуку 😁
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23.01.2024 21:17 Ответить
ЖД - ЭМИГРАНТИШКА !!!
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23.01.2024 21:19 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣 SMD M
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23.01.2024 21:39 Ответить
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23.01.2024 21:40 Ответить
Украина имеет площадь 640 тысяч кв/км и чтобы захватить Украину полностью с такими потерями русне нужно 265 миллионов солдат.
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23.01.2024 21:03 Ответить
А Украине сколько надо солдат чтобы рф потратила 265 млн? да хотя бы 26,5?
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23.01.2024 21:11 Ответить
Все зависит от технологического превосходства. Если Украина будет вооружена более современно чем рашисты, а оно так и будет так как рашка под санкциями и будет все дальше приближаться к уровню развития как С.Кореи то где то 5 миллионов. Но суть здесь не в этом - Рашка еще никогда не вела войну более 10 лет - 10 лет для рашистов уже много. Рашка всю историю своего существования балансировала между миром и войной и затяжная война для нее смерть.
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23.01.2024 21:18 Ответить
А Україна вела війну понад 10 років?
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23.01.2024 21:27 Ответить
Украина все свое существование воевала против рашистов - найди хоть одно столетие чтобы наш народ не воевал с рашистами. Притом что Украина не империя в отличии от Рашки.
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23.01.2024 21:35 Ответить
Україна воювала з рашистами більше 10 років, а рашисти ні?
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23.01.2024 21:38 Ответить
ЦЯ - з 1918.
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23.01.2024 22:16 Ответить
им полностью не надо. А на то что надо, людей им хватит
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23.01.2024 22:47 Ответить
Жертвують вони не стільки солдатами, скільки набраним з в'язниць непотребом, любителями "русскава міра" з "маладих рєспублік" та мобілізованими з окупованих територій, відтак, попри великі втрати в самій паРаші їх практично не відчувають.
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23.01.2024 21:05 Ответить
Здравый коммент, многие не помнят, что они уже год воют без мобилизации дарагих россиян. Зеки+ нищие доровольцы + украинцы с оккупированных территорий
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23.01.2024 21:12 Ответить
И еще из за того из Украины можно свалить на хороший уровень в жизни в Европу а россияне в Азию не спешат, да и США запрещает обстрелы их территорий, то беженцев у них практически нет
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23.01.2024 21:35 Ответить
И значіт, нам нужна адна пабєда, Адна на всєх - ми за ценой нє пастаім
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23.01.2024 21:09 Ответить
треба готуваатись до десатилітньої війни. до кінця кремлівської кліки точно.
з війська вигнати 200-300 тис. трутнів які нехочуть/неможуть воювати, числятся в штаті для галочки.
зекономлені 200-300 млрд направити на зброю, технології, матеріальне заохочення для контрактників, добровольців.
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23.01.2024 21:12 Ответить
Україців не вистачить на 10 років. Навіть на 2.
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23.01.2024 22:34 Ответить
https://youtu.be/QvjvgXxh6NY?si=23gAFegs_SKhkFub...

Обстрел Краматорска.. местные власти ремонтируют школы и кладут плитку... парадоксы войны
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23.01.2024 21:14 Ответить
це пздць - і керують цим з ОПи...
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23.01.2024 22:04 Ответить
рашка з втратами не рахується -- СРСР у віині з Німеччиною втратив 50 млн. - німці 10 млн -- але німці були розбиті -- так шо слова Умєрова це не аргумент
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23.01.2024 21:18 Ответить
Вони кладуть непотріб, а ми людей,Україна перш за все це люди а не території.
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23.01.2024 21:19 Ответить
люди для мене - це українці, а не всякоразногаварящіє ... з паспортами гражданіна УкрАіни

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23.01.2024 21:33 Ответить
так склалося через державну політику "яка різниця" аби не дратувати москву,потрібно було йти шляхом країн Балтії ,привілеї такі-вчить мову та історію державності на курсах які держава організує, отримаєте паспорт громадянина,виборчі права та можливість бути обраним,або працювати в держсекторі, якщо людина не в змозі опанувати мову держави то як вона може займати будь які посади?! Це потрібно було робити у 90х . Але, що про це балакати ми втратили багато можливостей бо саме української влади небуло,якби тоді обрали, В.Чорновіла, а не комуніста Кравчука була б вже інша історія.
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23.01.2024 22:24 Ответить
папа умєров слаб в аріхмєтікє..
кацапи захопили 20% території України (600000 км² / 5 = 120000 км²) затративши 350000 тушок.
ітого: 350000 / 120000 = 3 тушки на км²
три тушки на сто гектарів найкращого чорнозему - дєшєвлє навоза
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23.01.2024 21:20 Ответить
Рашка никогда не воевала более 10-ти лет. Любая империя держится на плаву только благодаря равномерному балансу между миром и войной. Затяжная война для любой империи равнозначна смерти.
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23.01.2024 21:20 Ответить
рашка воює постійно з часів андрєя боголюпского
нагадати тобі придністров'я, абхазію, осетію, чечню, грузію..
воно тільки в Україні з 2014 року - вже десять
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23.01.2024 22:27 Ответить
то не війни, для парашки, от для тих країн так, бо співвідношення сил різне, а от теперішня війна для парашки реально затратна.
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24.01.2024 20:44 Ответить
Росія жертвує 400 солдатами для захоплення 1 кв км української землі, - Умєров

Мгм...
А скількома солдатами жертвує Україна, ще й віддаючи той самий 1 кв. км.?
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23.01.2024 21:29 Ответить
В 10 раз меньше. Данные независимого журнала Орикс который ведет статистику
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23.01.2024 21:37 Ответить
1 до 10 це *******, якби так було то ніяка мобілізація 20к рил на місяць не була б потрібна. 1 до 2-3 вбитими-виведеними з ладу це більш менш достовірна статистика. Хоч Ми і обороняємось та у нас немає переваги ні в чому крім самопожертви бійців.
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23.01.2024 21:44 Ответить
Не 3,14зді. Вони не ведуть облік втрат солдатів. Та й по техніці 1:10 за їхніми даними немає.
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23.01.2024 21:45 Ответить
Нет такого ни в Ориксе ни в отчете западных разведок.

Конкретно по какой статье орикса ты говоришь о 10 к 1????
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24.01.2024 00:02 Ответить
Очевидно звіт по Авдіївці, там щось 530 до 45
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24.01.2024 05:43 Ответить
Обычно когда не знают что сказать по существу всегда начинается треп про проценты и квадратные километры, кубические метры и тонны галактисекого мусора
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23.01.2024 21:31 Ответить
галактического мусора, звездных скоплений во вселенной и бороздящих космических кораблях
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23.01.2024 21:32 Ответить
зараз Зє!льоні ще піднімуть "салдацкіх матєрєй" з гаслами "прєкратіть братоубійствєнную вайну!", тощо, а згодом скажуть "по трєбованію народа прєкращаєм бєссмислєнноє сопротівлєніє. Нада било сразу, в турції, капітуліровать, но нам пріказалі.. а вєдь можно било ізбєжать чєлавєчєскіх жизнєй і разрушеній.. капітуляція! а всєх нєсагласних і укропов - покрошить на фарш, шоп жить нє мєшалі, казли.."
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23.01.2024 21:35 Ответить
передоз навозом короче
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23.01.2024 21:35 Ответить
я ж уже пощитав - три тушки на сто гектарів - це як комар накакав
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23.01.2024 22:29 Ответить
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23.01.2024 21:37 Ответить
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23.01.2024 21:38 Ответить
Це виходить:
Рашка захоплює по 2 кв.км. У ДОБУ?
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23.01.2024 21:44 Ответить
площа України 600000км²

захоплено 20% території - п'ята частина - 600000/5 = 120000 (км²)
втрати на сьогодні - 350000 орків

350000/120000 = 2,9 (хароших орка на км²)

ТРИ! КАРЛ! три тушки на сто гектарів найкращих в світі чорноземів - це взагалі за так!
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23.01.2024 22:59 Ответить
з такими затратами кацапи радо йдуть впєрьот
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23.01.2024 23:01 Ответить
"а не хотите ли посчитать, состоятельные кроты?" - запитав уморов, зайшовши в кабінет дєрьмака та зелёного.
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23.01.2024 22:00 Ответить
Дибіл. 400 туш м'яса, і +1кв.км української землі. Міліони кацапів і Україну можна захватити. Жуков міліонами проклав дорогу до Німеччини. Не ті люди керують Україною, нажаль, не українці.
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23.01.2024 22:04 Ответить
та ***** скільки 3,14дерація втрачає.Але чому його хвилюють втрати рашистського кровопивці в Україні???
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23.01.2024 22:14 Ответить
бла бла бла
вони коли небудь працюють?
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23.01.2024 22:14 Ответить
А не розкажеш стільки коштував той бездарний "контрнаступ" і скільки життів укладено за декілька сот квадратних кілометрів в результаті його?
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23.01.2024 22:36 Ответить
А шо, таки захоплюють?!! Умєров, давай статистику щодня , скільки кв. км. москалі захопили!
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23.01.2024 22:45 Ответить
За ним ще з Фонду Держмана такий шлей тягниться, що двом Коломойським два пожиттєвих сидіти.
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23.01.2024 22:50 Ответить
Один за яйця піклувався. А цей хоче перехітрити забагато при владі Швондерів
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23.01.2024 23:25 Ответить
статист *****
а ми невмирущі?
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24.01.2024 00:05 Ответить
А ПОРАХУВАТИ СЛАБО СКIЛЬКИ ВОЯКIВ ЗСУ ЗАГИНУЛО ВIД КРАДIЖКИ 30 МIЛIАРДВ ГРИВЕНЬ РЕЗНКОВИМ I КОМПАНЕЙ ?
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24.01.2024 00:51 Ответить
При совдепии комуняки любили запускать такие вот мульти. Например--- на территории красноярского края можно поместить 7 Голландией и 2 Бельгии вместе взятых. Ох и чманел народ от гордости. Напомнило почему то после цифр Умерова.
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24.01.2024 01:05 Ответить
наверное министру обороны не хватает практики обороны - ему с компанией срочно нужно на пару тройку месяцев на передок под обстрелы арты, пусть попробует обороняться подбором персонала и цифровыми решениями. может и начнет что-то делать нужное или хотя бы попытается.
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24.01.2024 01:35 Ответить
умєрОВ, а нічого, що Україна втрачає і ЛЮДЕЙ, і ЗЕМЛЮ?
мосКАЛі дохнуть взамін за землю, а що в замін людей і землі получає Україна?

а нах тоді Україні такий міністр оборони, який втрачає і ЛЮДЕЙ, і ЗЕМЛЮ?
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24.01.2024 02:32 Ответить
язиком плескати не Неньку захищати.
сидячі в Америці тобі видніше......
а не в зоні бойових дій і під обстрілами.
чі ти за черговий мутняк з мордором?
і з часом ці втрати стануть ще більші. бо мордер своїх договорів і обіцянок не додержується НІКОЛИ.
а на любій війні без втрат не буває. і не Умеров розпочав цю війну.
чі може тобі куратори белькочать інше?
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24.01.2024 05:59 Ответить
Нарешті цим м'ясникам почало доходити, що від рашки неможливо захиститися закидуванням трупами українців.
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24.01.2024 04:12 Ответить
"мы за ценой не постоим"(С) на рассее ніколи не цінувалось життя рабів і холопів. там міняли сімї холопів на породистих цуценят і цуценят вигодовували молоком з грудей кріпостних хінок, віднімаючі те молоко в малечі.
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24.01.2024 05:46 Ответить
От перешейка Крыма до Донецкой области кацапы дошли без единого выстрела.
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24.01.2024 05:47 Ответить
такий же поц як і яйцекрад
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24.01.2024 09:11 Ответить
 
 