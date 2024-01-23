Россия жертвует 400 солдатами для захвата 1 кв. км украинской земли, - Умеров

При захвате 1 квадратного километра территории Украины Россия теряет 400 солдат.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время встречи Контактной группы по обороне Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс", - отметил министр.

Также противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы. При этом, по словам Умерова, даже при шестикратном артиллерийском превосходстве враг не смог достичь хотя бы какого-либо существенного результата.

Глава Минобороны сообщил, что только за последние два месяца Россия выпустила по украинским городам более 600 ракет и более 1000 "шахедов". Количество выпущенных "шахедов" возросло более чем на треть, но эффективность украинской ПВО от российских ракетных атак тоже выросла на треть, отметил министр.

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По мнению Умерова, Силы обороны Украины могут перехитрить врага, применив асимметричный подход.

"За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации. За счет повышения эффективности подбора персонала, управления цепью поставок и цифровых решений. Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество", - отметил руководитель МО.