Виктория Амелина, Владимир Вакуленко, Максим Кривцов и Василий Кухарский награждены орденом "За заслуги" III степени (посмертно)

Президент Владимир Зеленский наградил орденами посмертно писательницу Викторию Амелину, писателя Владимира Вакуленко, поэта и защитника Максима Кривцова, актера и защитника Василия Кухарского, погибших вследствие агрессии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указ опубликован на сайте главы государства.

Орденом "За заслуги" III степени (посмертно) были награждены:

Виктория Амелина, погибшая в результате российской ракетной атаки на кафе в Краматорске 27 июня 2023 года. Она скончалась в больнице 1 июля.

Владимир Вакуленко, награжденный органом "За заслуги" III степени (посмертно), пропал в селе Капитоловка возле Изюма в марте 2022 года. Его тело с огнестрельными ранениями нашли в массовом захоронении в лесополосе на территории освобожденного Изюма. В январе 2024 года обвинительный акт в отношении убивших Вакуленко российских оккупантов передали в суд.

Смотрите также: Под Клещиевкой погиб херсонский писатель Александр Меньшов. ФОТО

Максим Кривцов погиб на фронте 7 января. В декабре в издательстве "Наш формат" вышла дебютная книга стихотворений поэта.

Василий Кухарский, актер Киевского академического драматического театра на Подоле, сыгравший главные роли в фильмах "Максим Оса: золото Песиголовца" и "Толока", скончался 7 декабря 2023 года от тяжелых ранений, нанесенных на фронте.

Читайте также: На войне погиб писатель и нацгвардеец Максим Петренко