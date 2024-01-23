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Новости Война в Украине
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Виктория Амелина, Владимир Вакуленко, Максим Кривцов и Василий Кухарский награждены орденом "За заслуги" III степени (посмертно)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривцов

Президент Владимир Зеленский наградил орденами посмертно писательницу Викторию Амелину, писателя Владимира Вакуленко, поэта и защитника Максима Кривцова, актера и защитника Василия Кухарского, погибших вследствие агрессии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указ опубликован на сайте главы государства.

Орденом "За заслуги" III степени (посмертно) были награждены:

Виктория Амелина, погибшая в результате российской ракетной атаки на кафе в Краматорске 27 июня 2023 года. Она скончалась в больнице 1 июля.

Владимир Вакуленко, награжденный органом "За заслуги" III степени (посмертно), пропал в селе Капитоловка возле Изюма в марте 2022 года. Его тело с огнестрельными ранениями нашли в массовом захоронении в лесополосе на территории освобожденного Изюма. В январе 2024 года обвинительный акт в отношении убивших Вакуленко российских оккупантов передали в суд.

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Максим Кривцов погиб на фронте 7 января. В декабре в издательстве "Наш формат" вышла дебютная книга стихотворений поэта.

Василий Кухарский, актер Киевского академического драматического театра на Подоле, сыгравший главные роли в фильмах "Максим Оса: золото Песиголовца" и "Толока", скончался 7 декабря 2023 года от тяжелых ранений, нанесенных на фронте.

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лисого та пікаліна не забув нагородити ще раз, ********?
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23.01.2024 21:12 Ответить
І таким же орденом нагороджено живу мерзоту кошового з 95 кварталу, верещучку та багато іншої нечисті.
Загиблим вічна памʼять!
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23.01.2024 21:13 Ответить
Якось ці нагороди знецінились після нагородження цих Героїв, реальних героїв в жирних кабанчиків-sцикунів Лисого і Пікалова. Можливо я помиляюся, але так воно бачиться.
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23.01.2024 21:32 Ответить
Сумно це все, бо недавно наш Зе тією ж медаллю нагородив і Саймона Шустера. Думаю, немає сенсу нагадувати за що
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23.01.2024 22:29 Ответить
 
 