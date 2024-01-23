В течение 23 января россияне нанесли 81 авиационный удар и совершили 39 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об авиационных и ракетных ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 23 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 42 боевых столкновения. Также враг нанес 81 авиационный удар и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и около 100 раненых гражданских лиц, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, школы, спортивный комплекс и другая гражданская инфраструктура в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области".

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