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Канада предоставит Украине 10 моторных лодок и увеличит свой вклад в "Коалицию F-16", - Минобороны Канады

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Канада оголосила новий пакет оборонної допомоги Україні

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его государство предоставит Украине 10 многофункциональных надувных судов на общую сумму 15 млн долларов США и выделит дополнительные 11,5 млн долларов на обучение украинских пилотов на F-16.

Об этом сообщило Министерство обороны Канады, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Блэр принял участие в 18-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где и заявил о передаче десяти многоцелевых лодок от Zodiac Hurricane Technologies.

"Эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поиск и спасение, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку", - рассказали в канадском оборонном ведомстве.

Ожидается, что поставка этих катеров и учения будут завершены к концу весны 2024 года.

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Канада также увеличит свой вклад в "коалицию истребителей", выделив гражданский персонал, инструкторов и обучающие самолеты для тренировки украинских пилотов.

"Эта поддержка оценивается примерно в 15 млн канадских дол. (около 11,5 млн дол. США). Обучение начнется в феврале 2024-го и будет продолжаться до 2025-го", - добавили в министерстве.

Блэр также объявил об участии Канады в двух коалициях сил и средств, которые будут входить в Контактную группу по обороне Украины: Бронетанковую коалицию и Коалицию ВВС.

В заключение министр отметил, что ВСУ получили и другую ранее анонсированную помощь, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО, а также зимнюю одежду и снаряжение. Больше таких поставок будет отправлено в ближайшие недели.

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Топ комментарии
+9
1,5 мільйона баксів 1 надувна лодка?
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23.01.2024 21:26
+8
Поляки на кордоні не пропустять.
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23.01.2024 21:23
+8
Десять човнів?
Балуєте ви нас!
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23.01.2024 21:26
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Поляки на кордоні не пропустять.
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23.01.2024 21:23 Ответить
Дякуємо, друзі.
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23.01.2024 21:26 Ответить
Вони не друзі, кажуть, що натуралізують ще 90 тисяч мігрантів з України на додачу до 200 тис наявних. А дали жменьку зброї порівняно з їх бюджетом.
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23.01.2024 22:06 Ответить
Тут в основному такий контингент, що емігрували б і без війни- вишиванки, мова, свята, допомога ЗСУ - Так. Але жити в Україні ці люди не хотіли, інакше було б простіше сидіти в Європах на пособії чи заробітках, і купувати квартири для здачі, десь у Франківську, щоб потім повернутись
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23.01.2024 22:41 Ответить
досить цих казочок, будь ласка. Допомога ЗСУ, скільки ви, в біса, мітингів організували щотижневих, "діяспора". Відмовки собі вигадуйте, не лізьте до українців.
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23.01.2024 23:23 Ответить
1,5 мільйона баксів 1 надувна лодка?
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23.01.2024 21:26 Ответить
Як тобі така "лодка", точніше човен?

Між іншим - вони повністю конфігуруються під конкретного замовника.

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24.01.2024 00:13 Ответить
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24.01.2024 00:15 Ответить
Десять човнів?
Балуєте ви нас!
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23.01.2024 21:26 Ответить
Так, щось не дуже Канада ..... спішить з допомогою.
Якщо врахувати дружні стосунки, українську діасопору і те, що ВВП у них більший від мордору.
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23.01.2024 22:08 Ответить
Ну таке. Тут не завжди помітно куди йдуть шалені податки і той ВВП, бо медицини нормальної нема, дороги не набагато кращі, та й багато що гарно виглядає тільки на папері - як у совку. Ті хто гарно живуть- в основному заробили статки на заробітках в США чи вахтами в Альберті, або працююють в медичній сфері...
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23.01.2024 22:47 Ответить
Та я в курсі. В мене знайомі теж живуть в Канаді, а працюють в США, а одна сім'я (ще в 90х виїхали) - то років 8 пожили та й перебрались в штати.
Взагалі... то якось дивно все це виглядає...країна начебто заможня, блогополучна....
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23.01.2024 23:00 Ответить
Чесно кажучи я в шоці. 10 НАДУВНИХ човнів, кожен за півтора мільйона доларів. Там що, ракетні двигуни стоять?
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23.01.2024 21:31 Ответить
там надувається інтегрована 30-міліметрова гармата і турель з ракетами ПЗРК.
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23.01.2024 21:34 Ответить
А-а-а, тоді хай буде. А Таурус не можна ще надути в доповнення?
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23.01.2024 21:43 Ответить
тауруси у нас Шольц надуває. Як раз зараз він аргон накопичує.
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23.01.2024 21:53 Ответить
то не просто човни, то мєжгалактічєскіє чєлнокі
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23.01.2024 21:45 Ответить
Я вище фотки тих човнів навів - вони реально круті, і напевно таки варті цих грошей.
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24.01.2024 01:09 Ответить
Човни мабуть сильно накачані -- такі собі качки
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23.01.2024 21:37 Ответить
Нові багатоцільові катери (MRB) із подвійними дизельними двигунами, гвинтовими приводами, амортизуючими сидіннями та вбудованою платформою були розроблені Zodiac Hurricane для місій перехоплення та абордажу. напевно вони таки вартують таких грошей..
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23.01.2024 21:42 Ответить
Які б амортизатори під сидіннями не були, але це не Зонда і не Пагані
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23.01.2024 21:48 Ответить
звичайно..враховуючи що ціна Зонда-це якраз 10 таких човнів...зрештою,краще щось,ніж нічого і постійне їх бла-бла-бла...
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23.01.2024 21:53 Ответить
там ще підігрів сидінь для десанту, а для водія підігрів штурвалу і кондиціонер. Це вам не якісь галімі надувні човни з підвісними двигунами, на які Мадяр чотири місяці збирав народні донати.
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23.01.2024 21:57 Ответить
Кондиціонер це обов'язкова опція мала б бути. Просто за півтора лімона це повноцінна моторна яхта метрів 15, яка може моря пересікати безпроблемно. Ще й з комфортом.
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23.01.2024 22:07 Ответить
Або на цих Зодіаках ватерлінія діамантами обклеєна.
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23.01.2024 22:08 Ответить
за мільйон можно купить нову 21-метрову Jeanneau 60 з двома пасажирськими каютами, двома гальюнами, шикарним салоном оздобленим махагоном і самим ******** навігаційним обладнанням (я вже не кажу про інші ніштяки).
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23.01.2024 22:25 Ответить
Тож і дивно. Але Захід таким чином начебто витрачує на Україну безмежні лярди доларів, а по факту ми всі бачимо цей пшик. Я вдячний. Але потрібно в сто раз більше.
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23.01.2024 22:39 Ответить
просто у Канаді не чули про Роберта Броуді, тому нам везуть надувні човни по півтора мільйона.
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23.01.2024 22:41 Ответить
ну, Ⲭⲩⳳⲗⲟ, начувайся! зараз ми як тими лодками та по позьомкє поженемо орків аж до волги, а вже по волзі да на тих лодочках всєх покромсаєм!
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23.01.2024 21:43 Ответить
А чим у плавнях кацапів ганять? І війська в Кринки перекидать? З ************ продовольством та пальним? На "Нирках" з "Вєтерками"?
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24.01.2024 06:19 Ответить
Мадяр більше сотні за донати закупив,вже більше тиждня в підрозділах..
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23.01.2024 21:54 Ответить
перша партія приїхала ще в жовтні.
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23.01.2024 21:59 Ответить
 
 