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Россияне сбросили управляемую авиабомбу на дом в селе Шляховое на Херсонщине - погибла женщина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты нанесли авиационный удар по жилому дому в с. Шляховое Бериславского района Херсонской области, в результате чего погибла женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Весь день российская авиация бьет по Херсонщине. Вечером на населенные пункты Бериславского района оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб. Один из "прилетов" – по жилому дому в селе Шляховое", - говорится в сообщении.
Как отметили в ОВА, во время спасательной операции из-под завалов достали тело погибшей женщины, 1963 года рождения.
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