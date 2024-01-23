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Украина будет иметь больше оружия дальнего поражения, - Минобороны после заседания "Рамштайна"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ракета,taurus

Международные партнеры обладают абсолютно полным пониманием того, что Украине нужно больше оружия дальнего поражения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

На брифинге в Киеве Павлюк отметил, что особое внимание на заседании "Рамштайн-18" было уделено "deep strike weapon, то есть системам, позволяющим поражать за линией столкновения, и есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно".

"Обязательство работать над тем, чтобы Украине предоставлять больше оружия для подобных ударов, абсолютно четко взяли на себя партнеры, об этом говорили, отдельно уделили этому внимание", - сказал он.

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Павлюк отметил также противовоздушную оборону. Он заявил, что Украина и партнеры "креативны в том, чтобы решать существующие проблемы".

"Помимо того, что Украина получит достаточное количество ракет для существующих систем, партнеры, более чем одна страна, уже работают над модернизацией западных ракет под существующие советского образца пусковые системы и противовоздушные системы", - пояснил он.

Начальник департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины полковник Геннадий Коваленко рассказал, что на встрече был обсужден вопрос усиления способностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиций и коалиции морской безопасности. В частности, в рамках авиационной коалиции наряду с обязательствами по предоставлению самолетов F-16 обсуждается также вопрос предоставления союзниками дополнительных вертолетов.

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"О долгосрочной поддержке, прежде всего я хотел бы подчеркнуть, какие направления. Это развитие возможностей Воздушных сил. Кстати, сегодня прозвучало не только получение самолетов F-16, о чем все знают. Развитие способностей Воздушных сил также касается вертолетов, сегодня это четко прозвучало, и беспилотных платформ", - сказал он на брифинге в Киеве.

Коваленко рассказал, что другим важным направлением долгосрочной помощи украинским силам является Ground Based Air Defense (наземное ПВО).

"Третьим направлением на долгосрочную перспективу я бы отметил артиллерийскую коалицию, которую объявили представители Франции и США на прошлой неделе в Париже", - отметил полковник.

В частности, обсуждались вопросы диверсификации поставок артиллерийских систем с учетом износа стволов артиллерии.

Кроме того, поднимались вопросы IT-коалиции, дроновой и коалиции морской безопасности.

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Топ комментарии
+5
матиме???
нам тра' ше позаторік
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23.01.2024 21:51
+4
Міжнародні партнери мають абсолютно повне розуміння того, що Україні потрібно більше зброї дальнього ураження.

Розуміння є, а зброї немає. Та й все це збіговисько має суто ритуальний характер. Поки шольци-бідони-макрони не дозволятьо, всі ці багатозіркові генерали/міністри нічого самі дати не зможуть....
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23.01.2024 21:48
+3
Все одно "достатньо" НЕ дадуть.
Де Вільха, Грім-2, Нептун?!!
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23.01.2024 21:52
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23.01.2024 21:47 Ответить
Та пох.
Якби там дійсно щось "дали" - то про це повідомляла б нам наша Булочка, а не речник якогось управління МЗС.
Прикмета така...
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23.01.2024 22:17 Ответить
Міжнародні партнери мають абсолютно повне розуміння того, що Україні потрібно більше зброї дальнього ураження.

Розуміння є, а зброї немає. Та й все це збіговисько має суто ритуальний характер. Поки шольци-бідони-макрони не дозволятьо, всі ці багатозіркові генерали/міністри нічого самі дати не зможуть....
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23.01.2024 21:48 Ответить
Якби я це почув від "буржуїнів" - віри було б більше.
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23.01.2024 21:49 Ответить
матиме???
нам тра' ше позаторік
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23.01.2024 21:51 Ответить
Все одно "достатньо" НЕ дадуть.
Де Вільха, Грім-2, Нептун?!!
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23.01.2024 21:52 Ответить
Що це за глузливе - вкраїнчики . ? Це ти про себе ?
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23.01.2024 21:54 Ответить
А до кого е-трансформатор звертався?
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23.01.2024 22:02 Ответить
Це підарота малороська так каже
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23.01.2024 22:02 Ответить
І вдягає вишиванки з кокошніком.
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23.01.2024 22:27 Ответить
Коли?
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23.01.2024 21:53 Ответить
більше??? а у нас хоч менше є? хоч в одному екземплярі? хоч одна штука???
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23.01.2024 21:54 Ответить
1 більше 0
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23.01.2024 22:03 Ответить
Крылатые "лопаты" или баллистические?
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23.01.2024 22:07 Ответить
Ну коли ж ми побачимо щось реальне ,що зробило МО під керівництвом ще одного піарщика?. Можна ж помовчати,а показати реальну роботу Кожні два тижні іде машина допомоги нашим бійцям,які збирають родичі і друзі. Базіки долбані.
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23.01.2024 22:10 Ответить
німецькі TAURUS.без слів і голосу відповідають -"Павлюк "звиздить", як всі "зелені звіздуни"
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23.01.2024 22:11 Ответить
Тут уже до нового года F-16 обещали,и если бы они были то сегодня бы ракеты по всей стране петли бы не крутили так как самолеты легко перекрыли бы зазоры между зонами ПВО.
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23.01.2024 22:11 Ответить
Какой по счету Рамштайн? Обещания, обещания....
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23.01.2024 22:12 Ответить
..краще б нам "звітували" про наявну вжЕ українську зброю зарюмсані, побиті вже нею, кацапи, аніж позитивні віщуни від влади про невідоме її майбутнє, десь-колись
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23.01.2024 22:19 Ответить
"Зобов'язання працювати над тим, щоб Україні надавати більше зброї для подібних ударів абсолютно чітко взяли на себе партнери, про це говорили, окремо приділили цьому увагу", - сказав він.

Це вже виглядає як знущання...
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23.01.2024 22:28 Ответить
Політиканське збіговисько. Роблять вигляд кропіткої роботи, щоб українці мали якусь надію. А насправді тягнуть час, спостерігаючи як ми гинемо
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24.01.2024 02:40 Ответить
 
 