Украина будет иметь больше оружия дальнего поражения, - Минобороны после заседания "Рамштайна"

Международные партнеры обладают абсолютно полным пониманием того, что Украине нужно больше оружия дальнего поражения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

На брифинге в Киеве Павлюк отметил, что особое внимание на заседании "Рамштайн-18" было уделено "deep strike weapon, то есть системам, позволяющим поражать за линией столкновения, и есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно".

"Обязательство работать над тем, чтобы Украине предоставлять больше оружия для подобных ударов, абсолютно четко взяли на себя партнеры, об этом говорили, отдельно уделили этому внимание", - сказал он.

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Павлюк отметил также противовоздушную оборону. Он заявил, что Украина и партнеры "креативны в том, чтобы решать существующие проблемы".

"Помимо того, что Украина получит достаточное количество ракет для существующих систем, партнеры, более чем одна страна, уже работают над модернизацией западных ракет под существующие советского образца пусковые системы и противовоздушные системы", - пояснил он.

Начальник департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины полковник Геннадий Коваленко рассказал, что на встрече был обсужден вопрос усиления способностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиций и коалиции морской безопасности. В частности, в рамках авиационной коалиции наряду с обязательствами по предоставлению самолетов F-16 обсуждается также вопрос предоставления союзниками дополнительных вертолетов.

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"О долгосрочной поддержке, прежде всего я хотел бы подчеркнуть, какие направления. Это развитие возможностей Воздушных сил. Кстати, сегодня прозвучало не только получение самолетов F-16, о чем все знают. Развитие способностей Воздушных сил также касается вертолетов, сегодня это четко прозвучало, и беспилотных платформ", - сказал он на брифинге в Киеве.

Коваленко рассказал, что другим важным направлением долгосрочной помощи украинским силам является Ground Based Air Defense (наземное ПВО).

"Третьим направлением на долгосрочную перспективу я бы отметил артиллерийскую коалицию, которую объявили представители Франции и США на прошлой неделе в Париже", - отметил полковник.

В частности, обсуждались вопросы диверсификации поставок артиллерийских систем с учетом износа стволов артиллерии.

Кроме того, поднимались вопросы IT-коалиции, дроновой и коалиции морской безопасности.

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