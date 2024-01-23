РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6931 посетитель онлайн
Новости За рубежом
1 337 18
Латвия (1163) россия (91348) санкции (10620) Евросоюз (15948)

Министр сельского хозяйства Латвии Краузе призвал ЕС прекратить импорт российской продукции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Латвійський міністр Краузе закликав заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з РФ до Євросоюзу
Фото: Источник

Министр сельского хозяйства Латвии Арман Краузе на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС призвал наложить санкции на импорт российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Евросоюз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LV portāls.

"Мы сами можем обеспечить наших граждан самыми лучшими в мире продуктами питания, поэтому я призываю к введению санкций на импорт российских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС", - сказал Краузе.

Кроме того, латвийский министр обратился к своим коллегам из государств-членов ЕС с просьбой поговорить со своими правительствами и премьер-министрами, поскольку решение о введении санкций в ЕС может быть принято главами государств на самом высоком уровне.

"Снова и снова главным приоритетом для всех нас является поддержка Украины", - добавил он.

Читайте также: Польша и страны Балтии предлагают ЕС новые санкции против РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Не бачу протестів польських, румунських, словацьких фермерів проти засилля рашистської сільськогосподарської та харчової продукції, яка однозначно позбавляє їх чималої частини прибутків. Де ці нещасні фермери яким не дає жити імпортна продукція?
показать весь комментарий
23.01.2024 22:04
+8
як же тоді словаки будуть без рєпи?
показать весь комментарий
23.01.2024 22:01
+5
І на тлі блокування ввезення продовольства в ЄС з України, українцям подібне читати дуже прикро. з кацапами спокійно собі торгують, а українську продукцію блокують. лицемірно і цинічно як на мене. а чому від наших дипломатів, чиновників не чути подібних заяв? важко повірити, що вони не в курсі. скоріше народ повірить в їх недостатню компетентність..
показать весь комментарий
23.01.2024 22:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.01.2024 21:59 Ответить
Як щодо повного демонтажу залізниць шириною 1520/1524 мм, що ведуть до параші, у Литві, Латвії та Естонії?

Це дуже допомогло б в зупинці такого імпорту, про який каже шановний пан премʼєр.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:00 Ответить
як же тоді словаки будуть без рєпи?
показать весь комментарий
23.01.2024 22:01 Ответить
Позаторік бачив в "Бєдрьонці", але не звернув уваги на країну походження.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:09 Ответить
БєдрОнці
показать весь комментарий
23.01.2024 22:11 Ответить
звісно польська. Бо возити ріпу у Польщу - то просто затратна дурня.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:37 Ответить
А шо ЄС ше імпортує ріпку з рашки
показать весь комментарий
23.01.2024 22:02 Ответить
І на тлі блокування ввезення продовольства в ЄС з України, українцям подібне читати дуже прикро. з кацапами спокійно собі торгують, а українську продукцію блокують. лицемірно і цинічно як на мене. а чому від наших дипломатів, чиновників не чути подібних заяв? важко повірити, що вони не в курсі. скоріше народ повірить в їх недостатню компетентність..
показать весь комментарий
23.01.2024 22:14 Ответить
ні, навпаки: ЄС експортує на росію насіння ріпи.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:39 Ответить
Не бачу протестів польських, румунських, словацьких фермерів проти засилля рашистської сільськогосподарської та харчової продукції, яка однозначно позбавляє їх чималої частини прибутків. Де ці нещасні фермери яким не дає жити імпортна продукція?
показать весь комментарий
23.01.2024 22:04 Ответить
На жаль, не так все просто - на продукцію мордору є мито...
показать весь комментарий
23.01.2024 23:18 Ответить
У нас сегодня в столице начался грандиозный митинг фермеров, одно из требований запрет транзита и покупки русской сельскохозяйственной продукции из России По этому вопросу быстрая победа фермеров неизбежна.
показать весь комментарий
23.01.2024 23:47 Ответить
До Вашої країни немає і взагалі не може бути жодних питань - лише величезна подяка за неймовірну підтримку та допомогу. Це честь мати таких друзів та союзників.
показать весь комментарий
24.01.2024 20:04 Ответить
Ніззя. Це ж не Україна.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:07 Ответить
а де пан мешкає?
я тут в закерзонні, на Галичині.. малопольське воєвуцтво
показать весь комментарий
23.01.2024 22:34 Ответить
По сусідству. Свєнтокшиське.
показать весь комментарий
24.01.2024 11:44 Ответить
Cześć sąsiedzie
показать весь комментарий
24.01.2024 11:50 Ответить
 
 