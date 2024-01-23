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Украина получит от Германии 6 вертолетов Sea King для противовоздушной обороны, - Писториус
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр обороны Германии Борис Писториус после 18-го "Рамштайна" заявил о том, что Украина получит 6 вертолетов Sea King из немецкого военного запаса.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Известно, что поставка вертолетов начнется со второго квартала 2024 года.
По словам Писториуса, вертолеты "Sea King", должны помочь Украине во всем: от наблюдения за Черным морем до транспортировки солдат.
"Для защиты украинского народа и инфраструктуры противовоздушная оборона продолжает оставаться приоритетом No1. Нам также нужна большая скорость в производстве оружия", – сказал Писториус.
Топ комментарии
+12 Сергей121
показать весь комментарий23.01.2024 22:32
+11 vidasik
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+8 Сергій Зеляк
показать весь комментарий23.01.2024 22:40
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Це як???
А индейский боевой вертолет еще покажет вражьей харе топорик войны)))
Згинь нечисть.
Представлений у 1961 він став ключовим вертольотом-мисливцем за субмаринами ВМС США і використовувався протягом кількох десятиліть до заміни не амфібійним Sikorsky SH-60 Seahawk у 1990-х. Ці вертольоти також були популярними на цивільній службі і у іноземних військових користувачів. На 2015 вертоліт залишався на службі у багатьох країнах світу. Sea King будувала компанії Agusta у Італії за ліцензією, Mitsubishi у Японії і Westland у Великій Британії під назвою Westland Sea King. Основними цивільними версіями є S-61L та S-61N...
SH-3 став першим вертольотом який використовували для вивезення космічних капсул починаючи з Меркурій-Атлас 7[en] у травні 1962.[44] У лютому 1971 SH-3A піднявся з десантного корабля USSNew Orleans[en], щоб підібрати капсулу Аполлон-14.[45] Для пошуково-рятувальних операцій використовували спеціальний SH-3, HH-3.[7]
Декілька Sea Kings були у підрозділі КМП США HMX-1[en], де вони використовуються якості президентських вертольотів; у цьому плані, позивний 'Marine One' вертольоти використовують лише для перевезення президента...
Хрести залишаєм для устрашенія кацапів.
Сикорский фуфло не гонит.
Киевский политех.
спикеру : петушок, ты чей? он отвечает - Володин, и они сразу отстают.
розробка 1957 року
для пошуку подлодок савєцького саюза
А у пигмеев есть луки и стрелы в этом году разработаны.
це яком вгору. Знову зрада у вас? Он может охотиться на шахеды, может быть ретрансляторной станцией, может радиолокационной платформой служить, еще десяток другихфункций выполнять.
Не сдала ,а продала,как и тысячи танков,самолётов- всё на братскую Срацею.
То Ягуары,то Гепарды,то Вертолёты,то Патриоты