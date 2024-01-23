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Украина получит от Германии 6 вертолетов Sea King для противовоздушной обороны, - Писториус

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пісторіус заявив про передачу Україні гелікоптерів

Министр обороны Германии Борис Писториус после 18-го "Рамштайна" заявил о том, что Украина получит 6 вертолетов Sea King из немецкого военного запаса.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Известно, что поставка вертолетов начнется со второго квартала 2024 года.

По словам Писториуса, вертолеты "Sea King", должны помочь Украине во всем: от наблюдения за Черным морем до транспортировки солдат.

"Для защиты украинского народа и инфраструктуры противовоздушная оборона продолжает оставаться приоритетом No1. Нам также нужна большая скорость в производстве оружия", – сказал Писториус.

Читайте также: Писториус о помощи Украине: Германия давала все и даже больше. Пойти ва-банк не можем
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Топ комментарии
+12
Шось тебе, підарок, дуже багато стало тут, на Цензорі. І тхне від тебе...кацапом.
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23.01.2024 22:32
+11
Vot takije otdast nemci,eto ixnije na foto
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23.01.2024 22:32
+8
Агонь апарат.
Хрести залишаєм для устрашенія кацапів.
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23.01.2024 22:40
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для протиповітряної оборони

Це як???
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23.01.2024 22:22 Ответить
Гарне питання , побачимо
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23.01.2024 22:23 Ответить
Шахеды не сбиваются пулеметом авиации - слишком опасно - можно под обломки попасть или свалиться в штопор , скорость мопеда не та!
А индейский боевой вертолет еще покажет вражьей харе топорик войны)))
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23.01.2024 22:43 Ответить
Проти шахедів.
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23.01.2024 23:12 Ответить
проти носіїв калібрів...
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24.01.2024 00:16 Ответить
сама зрозуміла, що написала?
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24.01.2024 00:26 Ответить
Летаючий радар мабуть.
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23.01.2024 23:28 Ответить
Або "пошуково-рятувальний" з радаром і чотирма ракетами..

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24.01.2024 00:15 Ответить
Ну - цей вертоліт взагалі-то "заточений" на протистояння підводним човнам Російські ПЧ у Чорному морі - носії "Калібрів" Тому і вважається що вертольоти будуть направлені на виявлення носіїв крилатих ракет
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24.01.2024 04:47 Ответить
віддадуть зі зберігання купу.. нє, шість куп оксид металу, як ото ті панцерники раніше
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23.01.2024 22:22 Ответить
Шось тебе, підарок, дуже багато стало тут, на Цензорі. І тхне від тебе...кацапом.
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23.01.2024 22:32 Ответить
ти своїм ніком самовизначився і як кацап, і як підор, сєрҐєй )
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23.01.2024 22:36 Ответить
як і твій лайкарь стєпанофф )
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23.01.2024 22:37 Ответить
Ну, хоч своє кацапське походження ти не заперечуєш. Це вже...щось.
Згинь нечисть.
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23.01.2024 22:42 Ответить
Ну, у нас вважають краще з гвинтокрилів НУРСами у білий світ куляти, чим за шахедами полювати. Це ж тільки дебільні кацапи свої гвинтокрили відрядили БПЛА збивати.
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23.01.2024 22:27 Ответить
пургу якусь сморозив. нурсами "куляють" по наземним позиціям ворога, балістичну траекторію використовують для розширення зони ураження, нурсами влучити в літаючий обʼєкт неможливо.
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24.01.2024 00:21 Ответить
Та ви прямо майор якийсь. Він же не сказав що НУРСами вони по літаючим цілям пуляють. Просто думка що гелікоптер може бути винищувачем Шахедів. Просто виходячи з того, що можна летіти на паралельному з Шахедові курсі та мати можливість добре прицілитись. З будь чого. З кулемета, наприклад.
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24.01.2024 00:28 Ответить
Може тобі краще борщ варити?
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24.01.2024 12:12 Ответить
SH-3 Sea King (укр. «Сі Кінґ»; назва в компанії S-61)[a] - американський вертоліт-мисливець за субмаринами (МС) спроектований і побудований Sikorsky Aircraft. Видатним у конструкції було те, що це став перший у світі вертоліт-амфібія і один з перших гвинтокрилих мисливців за субмаринами з турбовальними двигунами.[2]

Представлений у 1961 він став ключовим вертольотом-мисливцем за субмаринами ВМС США і використовувався протягом кількох десятиліть до заміни не амфібійним Sikorsky SH-60 Seahawk у 1990-х. Ці вертольоти також були популярними на цивільній службі і у іноземних військових користувачів. На 2015 вертоліт залишався на службі у багатьох країнах світу. Sea King будувала компанії Agusta у Італії за ліцензією, Mitsubishi у Японії і Westland у Великій Британії під назвою Westland Sea King. Основними цивільними версіями є S-61L та S-61N...

SH-3 став першим вертольотом який використовували для вивезення космічних капсул починаючи з Меркурій-Атлас 7[en] у травні 1962.[44] У лютому 1971 SH-3A піднявся з десантного корабля USSNew Orleans[en], щоб підібрати капсулу Аполлон-14.[45] Для пошуково-рятувальних операцій використовували спеціальний SH-3, HH-3.[7]

Декілька Sea Kings були у підрозділі КМП США HMX-1[en], де вони використовуються якості президентських вертольотів; у цьому плані, позивний 'Marine One' вертольоти використовують лише для перевезення президента...
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23.01.2024 22:27 Ответить
"Текст по дебильному написан"... Точнее заглавие. В новости нет ни слова что вертолеты именно для ПВО.
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23.01.2024 22:29 Ответить
"..Для захисту українського народу та інфраструктури протиповітряна оборона продовжує залишатися пріоритетом No1.." - це сказав піздоріуз, але з іншого приводу, але, оскільки новина йшла одним блоком, то редактор гамузом і видав на гора..
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23.01.2024 22:40 Ответить
сам ти піздоріус
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24.01.2024 04:01 Ответить
Vot takije otdast nemci,eto ixnije na foto
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23.01.2024 22:32 Ответить
Агонь апарат.
Хрести залишаєм для устрашенія кацапів.
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23.01.2024 22:40 Ответить
нє, віддадуть шо не літає, сказано ж - із запасів
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23.01.2024 22:41 Ответить
Поплачь еще, говномет.
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23.01.2024 23:36 Ответить
Не мели дурниць "Запаси" - це "техніка на зберіганні" Кацапи з зберігання тягнуть купу танків Та й "зберігання" у німців і кацапів сильно різниться У німців "небоєготовим" вважається техніка на якій може буть відсутній буксирувальний трос чи лопата А у кацапів боєготовий - якщо він може лише насилу рухаться чи стрілять - навіть якщо він "сере гайками" чи у нього не працює система наведення
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24.01.2024 04:54 Ответить
******** тачка - на такой все президенты США летают и не жалуются.
Сикорский фуфло не гонит.
Киевский политех.
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24.01.2024 04:03 Ответить
А в цей час - Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Изменения затронут лиц одного пола, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности вдвоём. За противоправные действия виновников накажут штрафом от 4 до 5 тысяч рублей.
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23.01.2024 22:38 Ответить
вони щє й фємінітиви криміналізували
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24.01.2024 00:22 Ответить
Так там каждый второй гомосек,а все 100% пи@орасы,шо всех накажут,Боря Моисеев лично будет наказывать?
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24.01.2024 05:07 Ответить
Боря фсе, вжа давно, але там і без нього вистачає. Та й хіба для них покарання, то у них звичний стан речей після сидіння на бутилках
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24.01.2024 07:56 Ответить
Выгребная яма расея - страна ******, начиная с самого верха. Главный ******о у репоедов - *****. А его постоянный партнер, пассивный петух, даже фамилию поменял, и взял себе погремуху - Володин. Он спикер госдуры. Это чтобы другие петухи не приставали. И теперь на вопрос к
спикеру : петушок, ты чей? он отвечает - Володин, и они сразу отстают.
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24.01.2024 08:24 Ответить
Вони б краще дали Таурус, замість цих корит. А гелікоптери потрібні AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra, UH-60 Black Hawk.....
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23.01.2024 22:39 Ответить
не буває в таких питаннях "замість", це якийсь дитячий погляд на проблему.
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24.01.2024 00:23 Ответить
Sea King - це звичайний транспортний гвентокрил. Який на куй "для ппо"...
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23.01.2024 22:40 Ответить
так сказано - наблюдать морскіє пійзажі
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23.01.2024 22:43 Ответить
трьохмєстний.. туди з десяток китайських туристів мона напхати і море споглядати
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23.01.2024 22:46 Ответить
та там аж 15 м² пола!!! стоячи мона і сотню китайських туристів комфортабельно впихнути
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23.01.2024 22:49 Ответить
Еще какой ни будь министр "долетается"...
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23.01.2024 23:32 Ответить
"Sea King для протиповітряної оборони"??? Це як? Коли це вони для ППО працювали? В Канадi працюють як палубна авiацiя, наприклад. А ППО - це щось iнше. Доречi, це хоча й напоганi машини, але старi, вже списуються...
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23.01.2024 22:42 Ответить
пишуть шо може з води взлітати
розробка 1957 року
для пошуку подлодок савєцького саюза
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23.01.2024 22:51 Ответить
А Мі 8 якого року розробки - а Б 52 а Ту 95 ? Модифікації чули - дурне запитання, звісно не чули.
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24.01.2024 02:54 Ответить
А Лада-калина какого года разработка?
А у пигмеев есть луки и стрелы в этом году разработаны.
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24.01.2024 05:09 Ответить
Це як?'

це яком вгору. Знову зрада у вас? Он может охотиться на шахеды, может быть ретрансляторной станцией, может радиолокационной платформой служить, еще десяток другихфункций выполнять.
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23.01.2024 23:41 Ответить
Гвинтокоптери допоможуть. Напевне.
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23.01.2024 22:51 Ответить
Дякуйте за кожну допомогу. І не ворчіть.
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23.01.2024 23:03 Ответить
так за цю півдюжину списаних гелікоптерів ми віддали тисячі ядерних зарядів, сотні засобів доставки, віддали всі ракети середнього та далекого радіусу, знищили весь арсенал мін.. а воно нам каже шо гарантія по-агліцкі - це якась фігня.. і нє жалуйтєсь.. целуйтє ручкі нам
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23.01.2024 23:47 Ответить
Куди це ви вже ядерні заряди віддали щє до того, як США їх у вас погодились в Польші розгорнути?
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24.01.2024 00:26 Ответить
ти з якої галактики, серденько? Україна добровільно здала другий в Європі арсенал ЯЗ за будапеський міморандум ув 1994 році за президентства дарагова ліаніда данілавіча кучми
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24.01.2024 00:43 Ответить
У Украины не было никогда допуска к этим ракетам, кнопка в Мацкве.
Не сдала ,а продала,как и тысячи танков,самолётов- всё на братскую Срацею.
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24.01.2024 05:16 Ответить
Вам ліпше це знати - якшо лук для вас це розробка цього року ( грай та грай та міру знай - вас би мали цього навчить товаріщі майори ).
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24.01.2024 05:46 Ответить
В мене таке враження що вони там всі ,або накурені ,або ******* на всю голову.Може ще футбольні м'ячы передасте для розвитку спорту?.Бл@дь нам зброя потрібна реальна, ракети !
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23.01.2024 23:05 Ответить
Попустись, ніхто тобі зброю не дасть) Зброю передають по запитам ЗСУ всю, яка хоч якось підходить по технічним характеристикам для запланованих генштабом операцій. Реальний стан - інше питання, бувають і факапи, це вже по результату прийомки видно буде.
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24.01.2024 00:29 Ответить
Про це всі писали.
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24.01.2024 00:23 Ответить
Спасибо Германия!
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23.01.2024 23:31 Ответить
це ми.. того, а не захід
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23.01.2024 23:45 Ответить
Захід не сдох. В заходу свої інтереси
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24.01.2024 00:24 Ответить
Це не "Захід", це Німеччина торгується, щоб інші країни теж підвищували зусилля.
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24.01.2024 00:30 Ответить
Шо творит ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА
То Ягуары,то Гепарды,то Вертолёты,то Патриоты
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24.01.2024 05:12 Ответить
За останній рік не чув, щоб поляки щось нам просто так дарували із військової техніки, хоч імбіцили під кожною новиною розказують про братський польський народ. А Німеччина кожного тижня щось передає із військової допомоги: то іріски, то гепарди, то лео, то траки, то гвинтокрили, то петріоти. Щотижня допомога! І лише один коментар вдячності під новиною, все інше - невдоволення! Люди, ви що *********?! Де ваша вдячність Німеччині, тим хто #1 в Європі за військовою допомогою Україні!
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24.01.2024 06:55 Ответить
Усі владні хєри Хєрманії однакові. Недалекоглядні, жадібні та сцикливі. А ще майже усі з колишніх штазі, а штазі, як ми знаємо, колішніми не бувають.
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24.01.2024 07:59 Ответить
такой себе "еврейский" подход..., то что реально нужно не даем, но чем-то вроде помогаем, равносильно "мы передали ВСУ миллион банок для чистки обуви", вроде помощь, но к с этим побеждать х.з
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24.01.2024 09:19 Ответить
 
 