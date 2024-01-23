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Новости Война в Украине Война
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Зеленский (16609) крылатые ракеты (729) обстрел (20395) жертвы (1563) баллистические ракеты (112)

18 человек погибли вследствие российского ракетного удара утром, 130 - ранены или травмированы, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

18 человек погибли в Украине вследствие российского ракетного удара 23 января.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно российского удара утром. Почти 40 ракет разных типов – очередной комбинированный удар, чтобы попытаться обойти нашу систему ПВО. Значительную часть ракет удалось сбить. К сожалению, есть попадания. Более 200 различных объектов повреждены – 139 только домов, обычных домов" …

130 человек ранены или травмированы. Всем им оказывается необходимая помощь. К сожалению, 18 человек погибли… Мои соболезнования родным и близким. И это количество погибших может возрасти. В частности, в Харькове до сих пор идет спасательная операция – разбирают завалы дома. Обычная многоэтажка, обычные люди там жили.

Просто нормальная жизнь – вот что современная Россия рассматривает как угрозу для себя. Это государство – типичный террорист. И пусть там, в России, знают, что украинский характер умеет быть достаточно дальнобойным в ответ. Российская война обязательно вернется домой – туда, откуда это зло и пришло, туда, где оно должно успокоиться. Там, в России", - сказал Зеленский в видеообращении.

Читайте также: В Харькове под завалами нашли тело девочки, общее число жертв ракетных ударов выросло до 8, - ОВА. ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
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23.01.2024 23:01
+24
Нагадайте менi яка тварюка в очах фюрера мир побачила?!
Чи не Чотириждиухилянт Шашлик Янелохович?!!
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23.01.2024 23:04
+17
Вони загинули не тільки від російських ракет, а ще і від недбалого виконання своїх обов'язків Галабародька
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23.01.2024 23:27
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8 людей та 112 будинків у Харкові (
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23.01.2024 22:53 Ответить
😥😠
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24.01.2024 08:52 Ответить
Наше конфєрансье не забуло сказати про страшну мстю?
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23.01.2024 22:58 Ответить
Добре, Зеля зрадник, його це все влаштовує, раз немає відповіді по Білгороду.
Можливо це і є Оманський договорняк.
Але ж де той Залужний, де його відповідь з гаубиць по рашистам у Білгорода?
Продав свою совість Зелі, заради збереження у тепленькому кріслі командувача?
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23.01.2024 23:04 Ответить
По вашій логіці, Бур'яна за це на Залужного гавкала?
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23.01.2024 23:12 Ответить
Логіка одна. Якщо він мовчить і не дає відповіді рашистам по Білгороду, то він такий самий як Зеля.
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23.01.2024 23:19 Ответить
Ви собі дуже просто уявляєте процесс прийняття подібних рішень: сидить такий Залужний, ніжитьсяє в теплому кріслі( кругом нього гаубиці-літаки і всякі танчики-петріоти, снаряди, само собов, тоже лежать горами) і думає: штрілят по цапам, чи ні, поки Зе-гєвара відосіки в тамбурах пише...
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23.01.2024 23:32 Ответить
дОХТУР хвілосоіфії, БЛ.
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24.01.2024 08:35 Ответить
О-о! "І рєптілоєди с косамі стаят"
Ета, таваріщі, пі#дєц!
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23.01.2024 23:57 Ответить
саме так .
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24.01.2024 00:03 Ответить
Какой гаубицей? Вы бы карту посмотрели. Там с трассы, чтобы не подставлять орудие под ответку, больше 40 км. Чем бить если такие орудия и снаряды напересчет и все задействованы в операциях на фронте? Это более приоритетная цель чтобы расходовать остродефицитные ресурсы? Армия и Генштаб оперируют тем ресурсом, который им обеспечили Верховный с МО. Хотите покерувать вместо Залужного и поучить его?
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23.01.2024 23:30 Ответить
Мамкіни воєни і таксісти знають шо гавбиця должна штрілять Якщо не штріляє - винуваті тупі воєнні...
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23.01.2024 23:38 Ответить
чим відповідь дати Залужному- твоїм хером ? ти дав залужному ракети чи твій 4-ухилянт дав?
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24.01.2024 00:06 Ответить
а може в Залужного снарядів бракує, не? А як Авдієвку запхають в котел, це знову Залужний винуватий? Так шо шановний не сильно словами розкидайтеся.
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24.01.2024 01:23 Ответить
Відсутність рішення Конгресу США про подальшу допомогу Україні впливає на спроможності Пентагону передавати ЗСУ зброю й **********, а також обслуговувати озброєння, які були надані раніше.

Про це сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що поточна нестача фінансування змусила нас призупинити вилучення додаткових озброєнь із наших запасів з огляду на наслідки для нашої власної бойової готовності. І це, звісно, заважає нам задовольняти найбільш нагальні потреби України на полі бою, включно з артилерійськими снарядами, протитанковою зброєю, засобами ППО", - зазначив представник оборонного відомства США.

Крім того, за його словами, відсутність додаткового фінансування заважає обслуговуванню озброєння та обладнання, наданих Україні раніше. Джерело: https://censor.net/ua/n3469449

У мене до тебе питання: "А де було НАШЕ фінансування оборонних програм у період з 2019-го по 2022-й?
Бо у нас із тих гаубиць стрілять нічим! Та й гаубиць недостатньо - виготовлення тих же "Богдан" було зупинене у 2019-му - на одному екземплярі Як і снарядів до неї!
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24.01.2024 04:34 Ответить
Мар'яна, йди вже спати, набридла
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24.01.2024 05:55 Ответить
Так, можливо, ти тамадой будеш? Розкажеш, як країной керувати. Чи він повинний зказати, всьо "жопа товаріщі"? Чи ми зараз захєрачим по кацапам 7штук ракет американських, чи європейських,,, а, потім вони зкажуть - ми ж не для цього вам ракети давали, щоб по русні хєрачіть і..... Всьо! Хлопці на передку фронту і так уже без снарядів, і так уже жопа, особливо на харківському. А у вас - тільки Зеленський винуватий, бо шашлики жарив і асфальт стелив. Можливо треба щось допомагать, а не хаять, чи у вас розуму вистачає, щоб тільки крайнього знайти. Застрелим зеленського, кому буде краще? Українцям, чи кацапам?
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23.01.2024 23:22 Ответить
Ніхто не помітить різниці
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23.01.2024 23:47 Ответить
"Ніхто не помітить різниці". Ой, не скажите. Во-первых, опечалятся любители ежедневных видосиков, их жалко. Во-вторых, может в кресле президента окажется взрослый человек, да начнет выполнять то, что требует Запад от Украины - бороться с коррупцией, вместо имитации, разгонит агентов московии на высоких должностях, не будет быковать перед западными партнерами, а вести нормальную дипломатическую работу. Может, закроют, наконец, дебилофон к херам, хватит уже зомбировать население. Я думаю, много произойдет заметного.
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24.01.2024 09:13 Ответить
Ще не прозрів? П'яти років мало?
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23.01.2024 23:47 Ответить
Інтерв'ю Заслуженого читав?
Якщо ні, попереджаю - букв багацько...
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24.01.2024 02:08 Ответить
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23.01.2024 23:01 Ответить
Сам придумав, чи ФСБ росії?
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23.01.2024 23:30 Ответить
Написал журналист, допущенный в ОПу и награжденный Зеленским за выдающиеся заслуги. Можете перепроверить.

Артист, який не вірив у напад Росії - Bloomberg про нову біографію Зеленського - BBC News Україна
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23.01.2024 23:41 Ответить
Хлоп, мабуть, читає притулених
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23.01.2024 23:50 Ответить
Нє, ***, Шефір сценарій загубив...
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23.01.2024 23:49 Ответить
Нагадайте менi яка тварюка в очах фюрера мир побачила?!
Чи не Чотириждиухилянт Шашлик Янелохович?!!
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23.01.2024 23:04 Ответить
Я бачу, ти ухиляться не будеш? Завтра в воєнкомат забіжиш Вітчизну захищати?
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23.01.2024 23:32 Ответить
Ти вже там? Чи від 'марахфону " немає сил відриватися. Бо там **************** черговий бред несе.
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24.01.2024 06:01 Ответить
І це, скк, на наступний день після засідання Радбезу, яке виродки самі ж зібрали, і де лили сльози за загиблими цивільними...
Реально якісь мороки на двох ногах...
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23.01.2024 23:05 Ответить
А так і буде.Бо наш МЗС і постійні представники при ооні бояться туди заходити.
Чи така вказівка,не знаю,від кого,чи небензі бояться.А треба рашку заїбать,що вонабоялася туди заходить.Але ж нікому,немає в нас мзс
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24.01.2024 06:13 Ответить
Думка західних експертів - це ворожіння на кавовій гущі, не більше. В свій час вони прогнозували, що Київ не протримається і 72-х годин...
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23.01.2024 23:19 Ответить
А чому саме 5 років? І чим все закінчиться, на думку цих експертів?
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23.01.2024 23:26 Ответить
Це більше схоже на реальний стан справ, ніж прогнози західних експертів.
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23.01.2024 23:38 Ответить
А чому на кордони 91-го, давай жги, кагтавий малчик сказал в указе, что всьо где были когда-то....буде вже по другому разу мівну запарювати!
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24.01.2024 08:43 Ответить
у Росії, знають, що український характер уміє бути достатньо далекобійним у відповідь. Джерело: https://censor.net/ua/n3469437................................................................................................................... Це як поняти?Хто це йому пише???
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23.01.2024 23:15 Ответить
Дімка Литвин
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23.01.2024 23:20 Ответить
Лещь
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23.01.2024 23:29 Ответить
Той собі пише. А Зеленському Литвин.
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23.01.2024 23:51 Ответить
Такое впечатление, что тот писатель, что все это пишет, подсел на те же препараты, что и тот, который их зачитывает. Тексты становятся все интереснее и интереснее.
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24.01.2024 09:17 Ответить
НЕ ПАНІКУЙТЕ. СКОРО ТРАВЕНЬ І ВСІ НА ШАШЛЛИКИ. Асфальт катаєм, Мар"яна девочка яку я буду захищати.
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23.01.2024 23:21 Ответить
Вони загинули не тільки від російських ракет, а ще і від недбалого виконання своїх обов'язків Галабародька
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23.01.2024 23:27 Ответить
Бабій Олег Іванович
Герой України



В останньому бою його підрозділ знешкодив три ворожі літаки ТУ-22, які бомбили Україну

Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника.

Отримали надважливе завдання - зупинити численні авіаудари по мирних містах України. Завдання виконали. Однак, для Олега Бабія - командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім.

Герой України полковник Олег Бабій був розвідником, який від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ.

З перших днів широкомасштабного вторгнення росіян організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території противника, які насправді змінили хід цієї війни.

На його рахунку - дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ України та в тилу противника. Виявлення до 70 важливих стратегічних об'єктів противника: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання, тощо. Інформація про них використовувалася ЗСУ для планування операцій зі звільнення ТОТ та нанесення вогневого ураження по важливих ворожих цілях.

Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія, вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об'єкти та елементи критичної інфраструктури. Цілі підрозділи російських окупаційних військ втрачали боєздатність, систему управління військами та зброєю, зазнавали порушення комунікації, а відтак і зазнавали втрат оперативності у взаємодії зі своїм тилом.

Останнє успішно виконане завдання групи розвідників Олега Бабія - знищення та виведення з ладу трьох російських бомбардувальників ТУ-22М3, значно порушило плани військово-політичного керівництва рф щодо нанесення ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації.

Очевидно, що це завдало неабияких економічних збитків країні агресору та спровокувало панічні настрої серед місцевого населення і військовослужбовців рф, адже сили та засоби спеціальних служб рф були розпорошені. І не варто забувати про ще одне - шкоду для іміджу так званої «непереможності» армії рф та «героїчності» її воєнно-політичного керівництва.

Так, серпень 2023-го. У складі розвідувальної групи Олег Бабій подолав пішки понад 600 км по території противника, щоб виконати спеціальне бойове завдання - зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.

Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали - знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.

У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка». Посмертно.

У Героя залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнилося лише рік.
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24.01.2024 00:07 Ответить
Цікаво, а воно свою вину у всьому цьому зовсім не бачить? Краще б втік *****
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24.01.2024 06:07 Ответить
То вже засідання радбезу оон по запиту України відбулося?Росію ви знали терористом?Чи це так,ляпнуто для внутрішнього споживання?
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24.01.2024 06:08 Ответить
Млн дронів,млрд дерев,усе куди не глянь велике,бруківка,втікачі-крадії,застави-відкати...
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24.01.2024 06:22 Ответить
В цих жертвах винні кацапи, які нанесли удари по мирних містах, а також винні керівники нашої влади і передусім Верховний Головнокомандувач, який замість підготовки до війни, їздив по Буковелям, Трускавцях, Оманах, Туреччині, піарився, дурив людей і будував дороги, замість ракет,дронів, САУ, снарядів, мін... Звичайно, якби Президент і його команда будували дороги за свої гроші, зроблені на обсміювнні українців "кварталом", а бюджетні гроші під час війни використали на озброєння, то б ціни йому не було,а так він зарив бюджетні гроші, витратив їх на кіно і марафони, а нас залишив з голими дупами.
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24.01.2024 08:05 Ответить
Вони загинули, а ти чомусь живий. Більш того і спиться тобі добре, чи не тому, що у тебе відсутня елементарна совість, а присутній захмарний цинізм, чи не так?
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24.01.2024 08:14 Ответить
"КАК ВАМ СПІЦЦА ГАСПАДІН ПРІЗІДЄНТ? ПАКОЙНІКІ ВАМ НІ СНЯЦЦА?"
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24.01.2024 08:15 Ответить
О, уже вылезло, озвучило статистику по погибшим, пообещало, что что-то куда-то вернется, опять какой то пафосный бред. Да про террор нужно трубить на весь мир, а не видосики записывать для своего электората. Как уже задолбала тварь гундосая, до тошноты. Стараешься избегать, но все равно где-то да промелькнет рожа, опухшая от крови украинцев, да звуки хриплые, которые уже невозможно слышать.
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24.01.2024 08:56 Ответить
 
 