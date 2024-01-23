18 человек погибли вследствие российского ракетного удара утром, 130 - ранены или травмированы, - Зеленский

18 человек погибли в Украине вследствие российского ракетного удара 23 января.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно российского удара утром. Почти 40 ракет разных типов – очередной комбинированный удар, чтобы попытаться обойти нашу систему ПВО. Значительную часть ракет удалось сбить. К сожалению, есть попадания. Более 200 различных объектов повреждены – 139 только домов, обычных домов" …

130 человек ранены или травмированы. Всем им оказывается необходимая помощь. К сожалению, 18 человек погибли… Мои соболезнования родным и близким. И это количество погибших может возрасти. В частности, в Харькове до сих пор идет спасательная операция – разбирают завалы дома. Обычная многоэтажка, обычные люди там жили.

Просто нормальная жизнь – вот что современная Россия рассматривает как угрозу для себя. Это государство – типичный террорист. И пусть там, в России, знают, что украинский характер умеет быть достаточно дальнобойным в ответ. Российская война обязательно вернется домой – туда, откуда это зло и пришло, туда, где оно должно успокоиться. Там, в России", - сказал Зеленский в видеообращении.

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