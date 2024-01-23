18 человек погибли вследствие российского ракетного удара утром, 130 - ранены или травмированы, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
18 человек погибли в Украине вследствие российского ракетного удара 23 января.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно российского удара утром. Почти 40 ракет разных типов – очередной комбинированный удар, чтобы попытаться обойти нашу систему ПВО. Значительную часть ракет удалось сбить. К сожалению, есть попадания. Более 200 различных объектов повреждены – 139 только домов, обычных домов" …
130 человек ранены или травмированы. Всем им оказывается необходимая помощь. К сожалению, 18 человек погибли… Мои соболезнования родным и близким. И это количество погибших может возрасти. В частности, в Харькове до сих пор идет спасательная операция – разбирают завалы дома. Обычная многоэтажка, обычные люди там жили.
Просто нормальная жизнь – вот что современная Россия рассматривает как угрозу для себя. Это государство – типичный террорист. И пусть там, в России, знают, что украинский характер умеет быть достаточно дальнобойным в ответ. Российская война обязательно вернется домой – туда, откуда это зло и пришло, туда, где оно должно успокоиться. Там, в России", - сказал Зеленский в видеообращении.
Пожалуйста, подождите...
Можливо це і є Оманський договорняк.
Але ж де той Залужний, де його відповідь з гаубиць по рашистам у Білгорода?
Продав свою совість Зелі, заради збереження у тепленькому кріслі командувача?
Ета, таваріщі, пі#дєц!
Про це сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Очевидно, що поточна нестача фінансування змусила нас призупинити вилучення додаткових озброєнь із наших запасів з огляду на наслідки для нашої власної бойової готовності. І це, звісно, заважає нам задовольняти найбільш нагальні потреби України на полі бою, включно з артилерійськими снарядами, протитанковою зброєю, засобами ППО", - зазначив представник оборонного відомства США.
Крім того, за його словами, відсутність додаткового фінансування заважає обслуговуванню озброєння та обладнання, наданих Україні раніше. Джерело: https://censor.net/ua/n3469449
У мене до тебе питання: "А де було НАШЕ фінансування оборонних програм у період з 2019-го по 2022-й?
Бо у нас із тих гаубиць стрілять нічим! Та й гаубиць недостатньо - виготовлення тих же "Богдан" було зупинене у 2019-му - на одному екземплярі Як і снарядів до неї!
Якщо ні, попереджаю - букв багацько...
Артист, який не вірив у напад Росії - Bloomberg про нову біографію Зеленського - BBC News Україна
Чи не Чотириждиухилянт Шашлик Янелохович?!!
Реально якісь мороки на двох ногах...
Чи така вказівка,не знаю,від кого,чи небензі бояться.А треба рашку заїбать,що вонабоялася туди заходить.Але ж нікому,немає в нас мзс
Герой України
В останньому бою його підрозділ знешкодив три ворожі літаки ТУ-22, які бомбили Україну
Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника.
Отримали надважливе завдання - зупинити численні авіаудари по мирних містах України. Завдання виконали. Однак, для Олега Бабія - командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім.
Герой України полковник Олег Бабій був розвідником, який від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ.
З перших днів широкомасштабного вторгнення росіян організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території противника, які насправді змінили хід цієї війни.
На його рахунку - дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ України та в тилу противника. Виявлення до 70 важливих стратегічних об'єктів противника: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання, тощо. Інформація про них використовувалася ЗСУ для планування операцій зі звільнення ТОТ та нанесення вогневого ураження по важливих ворожих цілях.
Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія, вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об'єкти та елементи критичної інфраструктури. Цілі підрозділи російських окупаційних військ втрачали боєздатність, систему управління військами та зброєю, зазнавали порушення комунікації, а відтак і зазнавали втрат оперативності у взаємодії зі своїм тилом.
Останнє успішно виконане завдання групи розвідників Олега Бабія - знищення та виведення з ладу трьох російських бомбардувальників ТУ-22М3, значно порушило плани військово-політичного керівництва рф щодо нанесення ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації.
Очевидно, що це завдало неабияких економічних збитків країні агресору та спровокувало панічні настрої серед місцевого населення і військовослужбовців рф, адже сили та засоби спеціальних служб рф були розпорошені. І не варто забувати про ще одне - шкоду для іміджу так званої «непереможності» армії рф та «героїчності» її воєнно-політичного керівництва.
Так, серпень 2023-го. У складі розвідувальної групи Олег Бабій подолав пішки понад 600 км по території противника, щоб виконати спеціальне бойове завдання - зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.
Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали - знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.
У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.
За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка». Посмертно.
У Героя залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнилося лише рік.