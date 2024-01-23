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Украина получила 80 млрд долларов от коалиции "Рамштайн", - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пентагон,райдер

Контактная группа по обороне Украины, известная как формат "Рамштайн", выделила более $80 миллиардов военной помощи Украине и продолжает коллективные усилия, чтобы обеспечивать непрерывную поддержку.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Контактная группа продолжает коллективные усилия для международной военной поддержки Украины, которая продолжает защищаться от непровоцированной агрессивной войны РФ. В целом эта коалиция выделила более 80 миллиардов доларов США на помощь Украине в сфере безопасности, и важная работа продолжается", - отметил представитель.

По словам Райдера, сейчас группа сосредотачивает усилия на усилении потенциала ВВС Украины, артиллерии, морских операций, наземного разминирования, ПВО и информационных технологий.

Он добавил, что Соединенные Штаты, несмотря на отсутствие решения о дальнейшей поддержке Украины со стороны Конгресса, продолжают объединять усилия союзников и партнеров, чтобы найти возможности для помощи ВСУ.

Напомним, во вторник, 23 января, министр обороны США Ллойд Остин открыл 18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Читайте также: США надеются, что Украину на "Рамштайн" поддержат другие союзники, у Вашингтона больше нет денег, - Пентагон
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Топ комментарии
+14
Україна отримала 80 млрд доларів від коаліції "Рамштайн"

Мгм.
Я же встиг зрадіти, а воно, виявляється, - лише "вечір приємних згадок".
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23.01.2024 22:59
+12
Схоже від допомоги перейшли до переліку заслуг. З Польщею теж так було...
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23.01.2024 23:00
+10
ми мільярдами стріляємо? Якщо я поставлю 1 патрон за 1 доллар і такий патрон за 100. Це той самий патрон, чи через зміну ціни він стає в 100 раз крутіше? Тому абсолютні числа, а не відносні. Бо поставлено балістичних ракет 20, літаків нуль, Хаймарсів 20, Абрамсів 31, Леопардів десь 60.

Це за 80 ярдів? Польща за 80 повністю армію новую будує з літаками, ППО, бойовими гелікоптерами, кораблями, і десятками тисяч техніки. І в них це менше 80 ярдів вийшло. А в нас одиничні екземпляри і більшість списаної зброї і 80? Коли народився вестерн з його пилянням грошей, Рєзніков заплакав.
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23.01.2024 23:05
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а рашка за нефть и газ 1 трлн за два года, еврокуки н обеспокоены
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24.01.2024 01:01 Ответить
Дали на 80 млрд, і що отримали? Сотня коментарів і жодного дякую, зато скільки ненависті і прокльонів тим хто допомагає... Краще б не витрачали грошей на ідіотів - вони не оцінять.....
Дякую країнам Рамштайну за допомогу.....
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24.01.2024 01:07 Ответить
Здесь телемарафон
Зе.их хорошо оплачивает,вот куда деньги деваются.
200 млрд.это только от США-как сказал Трамп
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24.01.2024 02:59 Ответить
Здесь не тєлємарахфон , а ви, русня рогата рускагаварящая.
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24.01.2024 08:19 Ответить
"Ми бачимо зараз хороші влучання по оперативних цілях ударами з великої відстані. Думаю що українські генерали зараз кажуть: "Дивіться, ми не можемо прямо зараз вести тактичний бій, тому що наші лінії постачання порушені, отже ми маємо перевести боротьбу на оперативний і стратегічний рівень", - оцінює атаки в російському тилу Марк Гертлінг.
На думку українських експертів, атаки на російські нафтові обʼєкти мають на меті завдати шкоди російським військовим потужностям націлившись на об'єкти, які постачають паливо для танків, винищувачів та іншої важливої військової техніки.
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24.01.2024 01:23 Ответить
За 2 роки всім скопом (Європа та США) 80 млрд. Річний військовий бюджет США 800 млрд. дол. - трильйон….
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24.01.2024 02:01 Ответить
Цікаво скільки шайка ермака на цей раз вкраде?
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24.01.2024 06:18 Ответить
На ЦН не коментатори, а зібрання невдоволених тещ! В яких завжди невістка винувата.
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24.01.2024 07:03 Ответить
тут даже если условное яо дадут,зрадойобы будут причитать чего так мало боеголовок)))
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24.01.2024 08:26 Ответить
новости все хуже и хуже -Запад сливается -чего делать не понятно - может все таки партию зеленых регионов перестрелять или перевешать на фонарных столбах -писюнист и его шобла не способствуют победе страны - а наоборот - делают все чтобы Украина проиграла
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24.01.2024 07:56 Ответить
Чому не відновлюють Лендліз?
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24.01.2024 08:11 Ответить
Примушують асфальтового пiдсвинка хоч якось розпочинати дбати про себе.
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24.01.2024 08:49 Ответить
Парадокс і феномен. Хмельницький і Ющенко кланялись і ставали на коліна перед чужими царями, воладарюючи найбагатшою землею Європи і цілого світу. Ким воно пороблено.
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24.01.2024 08:19 Ответить
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