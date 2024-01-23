Оккупанты в течение 23 января 7 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра в течение 23 января 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск".
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Urs
показать весь комментарий23.01.2024 23:34 Ответить Мне нравится 4
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показать весь комментарий23.01.2024 23:39 Ответить Мне нравится 0
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