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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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бизнес (1594) СНБО (4374) военное положение (402) Янченко Галина (65)

Решение СНБО об отношениях между властью и бизнесом во время войны правильное, но его недостаточно, - Янченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

янченко

Народный депутат Украины Галина Янченко прокомментировала решение СНБО от 23 января 2024 года, регулирующее отношения между государственными институтами и украинскими предпринимателями во время военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

О заседании СНБО по бизнесу и его результатах. Есть 2 новости: хорошая и плохая.

Хорошая новость: Совет национальной безопасности и обороны Украины задекларировал ряд теоретически интересных решений. Поэтому советую посмотреть только что подписанный Указ. Особенно пункт 4, в котором всем силовикам предлагают пересмотреть открытые против бизнеса уголовные производства. Здесь, правда, очень большой вопрос, насколько качественно силовики выполнят этот пункт и будут ли его выполнять вообще. В любом случае, мы, со стороны Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов, свой список "высосанных из пальца" уголовных дел против бизнеса подготовим и передадим силовикам от Спецкомиссии. Если у вас есть такое дело – пишите мне в личные сообщения или на электронный ящик Парламентской спецкомиссии [email protected].

Также смотрите: Есть решение СНБО, которое урегулирует отношения между государственными институтами и украинскими предпринимателями во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО

Плохая новость: Предложенных решений недостаточно. Они не решат проблему наездов на бизнес глобально и долгосрочно. Требуются дополнительные действия.

И здесь я знаю, о чем говорю, потому что за 3,5 года работы Парламенской спецкомиссии по защите инвесторов мы видели-перевидели все возможные споры между бизнесом и государством, наиболее интересные из которых касались силовиков. Мы даже решили 20+ кейсов бизнеса на 25 миллиардов грн. Поэтому исходя из этого опыта, объясняю, почему предложенных мер недостаточно.

Фокусироваться только на законодательных изменениях по БЭБ – не поможет. На сегодняшний день все силовые органы ведут дела против бизнеса, и им никоим образом не мешает отсутствие соответствующей подследственности у их органа в УПК.

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Ну, например, у Службы безопасности Украины мы даже законодательно отняли возможность расследовать "экономику". Но, тем не менее, отдельные СБУшники пачками открывают дела против бизнеса по статьям "финансирование терроризма", "угроза национальной безопасности" или еще какой-то х..ни.

В прошлом году мы вызвали одесских СБУшников на заседание Парламентской спецкомиссии, потому что проводя отработку по ДРГ в портах, они ДРГ не обнаружили, зато обнаружили иностранного инвестора и "возбудились". Это был кейс первого частного инвестпроекта в портовую инфраструктуру от компании Risoil. Кейс мы решили, а вот "осадок" у инвестора остался. СБУ ведет целый ряд других дел в отношении успешного бизнеса, стоит только назвать львовских рестораторов из FESTrepublic, ООО "Київгума" или айтишников из Improve IT Solutions.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция организует обыски квартир бизнесменов, подставляя фальшивые статьи КПК, - "Наші гроші"

Аналогичная история с Государственным бюро расследований. ГБР вообще не вправе расследовать дела против бизнеса! Их создали, чтобы расследовать преступления правоохранителей и чиновников, но обманывают они именно предпринимателей. В конце концов, Мазепу "расследовали" именно ГБР.

Из этого следует следующий логический вопрос: что с этим всем тогда делать?

А об этом расскажу уже завтра утром на совместной встрече Генерального прокурора, бизнес-омбудсмена и бизнеса, где поделюсь видением решения проблемы давления на бизнес, опираясь на опыт Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов. До этого спойлерить не буду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприниматели создают Реестр недобросовестных чиновников и правоохранителей

Янченко про бізнес і владу

Янченко про бізнес і владу
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Топ комментарии
+9
Та вы шо? А инвестняни от "величайшего"? Смотрите какие у них жаркие объятия, аж дом Мазепы сгорел ненароком.
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24.01.2024 00:42
+7
ЗМІНИТИ КАБМІН МАРОДЕРНІ НА СПРАВЖНІЙ КОАЛИЦІЙНИЙ! ГЕТЬ НЕДОКОАЛІЦІЮ СЛУ+ОПЗЖ!!!
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24.01.2024 00:49
+5
Влада Мародерні зпохабила УСІ!!! констітувційні органи України !РНБО- під бувшим луганським бандитом Мячіком, ВР під жабою Єрмака Стефанчуком й т д САМ ПРеЗЕдент під завхозом офісу котрого немає в конституції - а оця лярва слуг відома ще з часів бойні на каналах Ахмєова, котрі він віддав Єрмаку а себе своїми менеджерами поставив на чолі кабміну МАРОДЕРНІ
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24.01.2024 00:39
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Влада Мародерні зпохабила УСІ!!! констітувційні органи України !РНБО- під бувшим луганським бандитом Мячіком, ВР під жабою Єрмака Стефанчуком й т д САМ ПРеЗЕдент під завхозом офісу котрого немає в конституції - а оця лярва слуг відома ще з часів бойні на каналах Ахмєова, котрі він віддав Єрмаку а себе своїми менеджерами поставив на чолі кабміну МАРОДЕРНІ
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24.01.2024 00:39 Ответить
По словам государственного секретаря Нью-Гемпшира Дэвида Скэнлана, в штате зарегистрировано 267 768 республиканцев, 261 254 демократов и 344 335 неодекларированных.

Нью-Гэмпшир имеет менее консервативный наклон и более быстрый процесс голосования, чем в Айове, что требует, чтобы избиратели лично явились на участки и выдвигали своих соседей на кандидатов перед голосованием.
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24.01.2024 00:43 Ответить
Та вы шо? А инвестняни от "величайшего"? Смотрите какие у них жаркие объятия, аж дом Мазепы сгорел ненароком.
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24.01.2024 00:42 Ответить
Особенно мне нравится о пункте 4 указа. Это уже вмешательство президента в деятельность правоохранителей или еще нет? Я думал, что вообще-то они должны поступать как велят законы и Конституция, а не чиновник, возомнивший себя царем-батюшкой.
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24.01.2024 00:46 Ответить
ЗМІНИТИ КАБМІН МАРОДЕРНІ НА СПРАВЖНІЙ КОАЛИЦІЙНИЙ! ГЕТЬ НЕДОКОАЛІЦІЮ СЛУ+ОПЗЖ!!!
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24.01.2024 00:49 Ответить
ніколи не буде коаліціного уряду зеленої наволочі, та й їм це не потрібно, бо в них монобільшість.
Не плутайте природу коаліційного уряду та уряду національної єдності; ці поняття схожі. але не тотожні.
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24.01.2024 10:47 Ответить
як би ж то Вас Наталю, тай почули люди , що головою думають, а не ж*пою
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24.01.2024 01:10 Ответить
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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24.01.2024 10:44 Ответить
 
 