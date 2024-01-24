Решение СНБО об отношениях между властью и бизнесом во время войны правильное, но его недостаточно, - Янченко

Народный депутат Украины Галина Янченко прокомментировала решение СНБО от 23 января 2024 года, регулирующее отношения между государственными институтами и украинскими предпринимателями во время военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

О заседании СНБО по бизнесу и его результатах. Есть 2 новости: хорошая и плохая.

Хорошая новость: Совет национальной безопасности и обороны Украины задекларировал ряд теоретически интересных решений. Поэтому советую посмотреть только что подписанный Указ. Особенно пункт 4, в котором всем силовикам предлагают пересмотреть открытые против бизнеса уголовные производства. Здесь, правда, очень большой вопрос, насколько качественно силовики выполнят этот пункт и будут ли его выполнять вообще. В любом случае, мы, со стороны Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов, свой список "высосанных из пальца" уголовных дел против бизнеса подготовим и передадим силовикам от Спецкомиссии. Если у вас есть такое дело – пишите мне в личные сообщения или на электронный ящик Парламентской спецкомиссии [email protected].

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Плохая новость: Предложенных решений недостаточно. Они не решат проблему наездов на бизнес глобально и долгосрочно. Требуются дополнительные действия.

И здесь я знаю, о чем говорю, потому что за 3,5 года работы Парламенской спецкомиссии по защите инвесторов мы видели-перевидели все возможные споры между бизнесом и государством, наиболее интересные из которых касались силовиков. Мы даже решили 20+ кейсов бизнеса на 25 миллиардов грн. Поэтому исходя из этого опыта, объясняю, почему предложенных мер недостаточно.

Фокусироваться только на законодательных изменениях по БЭБ – не поможет. На сегодняшний день все силовые органы ведут дела против бизнеса, и им никоим образом не мешает отсутствие соответствующей подследственности у их органа в УПК.

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Ну, например, у Службы безопасности Украины мы даже законодательно отняли возможность расследовать "экономику". Но, тем не менее, отдельные СБУшники пачками открывают дела против бизнеса по статьям "финансирование терроризма", "угроза национальной безопасности" или еще какой-то х..ни.

В прошлом году мы вызвали одесских СБУшников на заседание Парламентской спецкомиссии, потому что проводя отработку по ДРГ в портах, они ДРГ не обнаружили, зато обнаружили иностранного инвестора и "возбудились". Это был кейс первого частного инвестпроекта в портовую инфраструктуру от компании Risoil. Кейс мы решили, а вот "осадок" у инвестора остался. СБУ ведет целый ряд других дел в отношении успешного бизнеса, стоит только назвать львовских рестораторов из FESTrepublic, ООО "Київгума" или айтишников из Improve IT Solutions.

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Аналогичная история с Государственным бюро расследований. ГБР вообще не вправе расследовать дела против бизнеса! Их создали, чтобы расследовать преступления правоохранителей и чиновников, но обманывают они именно предпринимателей. В конце концов, Мазепу "расследовали" именно ГБР.

Из этого следует следующий логический вопрос: что с этим всем тогда делать?

А об этом расскажу уже завтра утром на совместной встрече Генерального прокурора, бизнес-омбудсмена и бизнеса, где поделюсь видением решения проблемы давления на бизнес, опираясь на опыт Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов. До этого спойлерить не буду.

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