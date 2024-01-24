Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение Турции о ратификации членства Швеции в Альянсе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал голосование Большого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в Североатлантическом Альянсе.
Как информирует Цензор.НЕТ, его комментарий цитирует телекомпания SVT, сообщает "Европейская правда".
Столтенберг подчеркнул, что теперь ожидает, что Венгрия завершит национальную процедуру ратификации как можно скорее".
"Все страны НАТО в Вильнюсе согласились пригласить Швецию в наш альянс, и Швеция выполнила свои обязательства. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а нас всех - безопаснее", - добавил он.
Как сообщалось, парламент Турции вечером 23 января после нескольких часов дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.
Теперь, для окончательной ратификации протокола о вступлении Швеции в Альянс, свою подпись под решением парламента должен поставить президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это формальный шаг, но неизвестно, когда он состоится.
До сих пор, кроме Турции, вступление Швеции в НАТО не одобрила Венгрия, обещавшая, что будет "не последней" в этом процессе.
Пожалуйста, подождите...
Угорщина має "право вимагати поваги від Швеції, перш ніж готуватися до позитивного рішення", заявляв угорський прем'єр-міністр Орбан.
Орбан Угорщину в черговий раз виставив ІДІОТКОЮ!
Существуют они только благодаря немецким заводам на их территории.