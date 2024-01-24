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Новости За рубежом
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НАТО (8955) Турция (3236) Швеция (889) Столтенберг (1418)

Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение Турции о ратификации членства Швеции в Альянсе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал голосование Большого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в Североатлантическом Альянсе.

Как информирует Цензор.НЕТ, его комментарий цитирует телекомпания SVT, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг подчеркнул, что теперь ожидает, что Венгрия завершит национальную процедуру ратификации как можно скорее".

"Все страны НАТО в Вильнюсе согласились пригласить Швецию в наш альянс, и Швеция выполнила свои обязательства. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а нас всех - безопаснее", - добавил он.

Как сообщалось, парламент Турции вечером 23 января после нескольких часов дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Теперь, для окончательной ратификации протокола о вступлении Швеции в Альянс, свою подпись под решением парламента должен поставить президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это формальный шаг, но неизвестно, когда он состоится.

До сих пор, кроме Турции, вступление Швеции в НАТО не одобрила Венгрия, обещавшая, что будет "не последней" в этом процессе.

Также читайте: Парламент Турции ратифицировал вступление Швеции в НАТО
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Топ комментарии
+5
Вітаю Швецію. Вони і поза НАТО багато років були найактивнішими учасниками альянсу, одними з кращих. Не те що більшість паразитів.
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24.01.2024 04:27
+3
І в яких це алкашів мадяри навчилися: "ты меня уважаеш?"
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24.01.2024 01:13
+1
Як не один гівнюк, так інший вилізе. Це я не про генсека, а про ратифікацію.
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24.01.2024 01:22
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Угорщина утримується від ратифікації протоколу про членство Швеції в НАТО, звинувачуючи Швецію в політиці "очорнення" Угорщини і регулярних зауваженнях щодо недотримання нею норм правової держави.

Угорщина має "право вимагати поваги від Швеції, перш ніж готуватися до позитивного рішення", заявляв угорський прем'єр-міністр Орбан.
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24.01.2024 00:58 Ответить
І в яких це алкашів мадяри навчилися: "ты меня уважаеш?"
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24.01.2024 01:13 Ответить
Як не один гівнюк, так інший вилізе. Це я не про генсека, а про ратифікацію.
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24.01.2024 01:22 Ответить
О як цікаво! Турки погодилися з членством Швеції в НАТО не зважаючи на нейтральну позицію шведів стосовно членів забороненої в Туреччині курдської партії А з мадярами складніше Шведи у них половину "історичних земель" анексували та ******** їх одноплемінників за національною ознакою - не відкривають в Швеції державних шкіл з мадярською мовою викладання Та ще й в гуляш їм насрали!
Орбан Угорщину в черговий раз виставив ІДІОТКОЮ!
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24.01.2024 03:30 Ответить
Саами - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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24.01.2024 03:41 Ответить
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24.01.2024 04:20 Ответить
Нищим Туркам и 80% инфляции достаточно,а нищеброды из Венгрии могут там с себе равными:Болгария,Румыния,Греция так разговаривать.
Существуют они только благодаря немецким заводам на их территории.
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24.01.2024 03:33 Ответить
Вітаю Швецію. Вони і поза НАТО багато років були найактивнішими учасниками альянсу, одними з кращих. Не те що більшість паразитів.
показать весь комментарий
24.01.2024 04:27 Ответить
 
 