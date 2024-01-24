Нехватка средств для Украины мешает обслуживать предоставленное ранее вооружение, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Отсутствие решения Конгресса США о дальнейшей помощи Украине влияет на возможности Пентагона передавать ВСУ оружие и боеприпасы, а также обслуживать ранее предоставленное вооружение.
Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Очевидно, что текущая нехватка финансирования заставила нас приостановить изъятие дополнительных вооружений из наших запасов ввиду последствий для нашей собственной боевой готовности. И это, конечно, мешает нам удовлетворять наиболее насущные потребности Украины на поле боя, включая артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, средства ПВО", - отметил представитель оборонного ведомства США.
Кроме того, по его словам, отсутствие дополнительного финансирования мешает обслуживанию вооружения и оборудования, предоставленных Украине ранее.
"Мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и призываем (законодателей – ред.) как можно скорее обеспечить дополнительное финансирование", - резюмировал представитель Пентагона.
Пожалуйста, подождите...
Трамп чітко казав: ні цента для України.
Пригрозив спікеру Джонсону відставкою та виключенню з партії, якщо той поставить на голосування, якщо конгресмени республіканці та демократи щось самі домовляться. Проблема кордона з Мексикою - то був відволікаючий маневр, цієї проблеми нема.
Ось таку пастку рудий *****-2 зробив для України.
він тобі дасть явки, посилання, адреса, паролі.
Трамп має одинакові шанси повернутися до Білого дому, або сісти у вʼязницю у 2024 році.
Трамп обіцяє демократам арешти і депортацію нелегалам, a кілька судів готуються розглядати кримінальні справи, в яких Трампа звинувачують у десятках тяжких злочинів. Теоретично замість стільця в Овальному кабінеті йому може загрожувати 700 років ув'язнення.
Якщо вироки суду набудуть чинності, Трамп може спробувати помилувати себе. Це ще одна невивчена сфера американського конституційного права: жоден президент США ніколи раніше не використовував цю владу таким чином, і жоден суд не розглядав питання про те, чи є вона законною.
Оце так новина. Нелегалі є (за останні два роки їх прибуло 5 мільйонів, більша частина з Мексики), а проблеми немає! Поліцейські подають у відставку через нездатність упоратися з напливом криміналу, на вулицю увечері не вийдеш. Але ж проблеми немає.
Пастку для України створив не Трамп і не республіканці. Її створив набагато раніше Байден, коли ув'язав усі пакети допомоги Україні з фінансуванням боротьби з кліматом, будівництвом доріг, гендерною освітою та допомогою страждаючим жителям Гази.
До речі, пакет 61 млрд дол., який сьогодні так активно обговорюється, включає 20 млрд. на будівництво військової бази... у Польщі. Це, звичайно, допоможе Україні, мабуть, згодом. Ще 30 млрд. підуть на фінансування американських виробників зброї і лише 10 млрд. спрямовані безпосередньо на військову допомогу Україні. Але, виявляється, ці 10 млрд. розподілені на 5 наступних років. Ось така гірка начинка під гарною обгорткою.
Кстати, Трамп разморозил поставку оружия Украине, введенного Обамой-Байденом.
После уничтожения несколько сот вагнеровцев в Сирии, Путин сидел тихо, как мышь.
Ні. Цього ти не робив.
Навіщо пи& дишь?
А про поставку зброї при Трампа теж не треба ля ля. Бо зброя була вже видалена Україні і Трамп тупо не встиг це заблокувати.
Fu&k your's Tramp.
Trump is NOT the soul of America.
Trump is a shame and a disaster for the USA.
Где оно,в асфальте?
Дебил Сергей Лещенко,типа братан Голобородьки поиздевался на беженцам из Украины... это Капздец...