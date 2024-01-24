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Нехватка средств для Украины мешает обслуживать предоставленное ранее вооружение, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пентагон

Отсутствие решения Конгресса США о дальнейшей помощи Украине влияет на возможности Пентагона передавать ВСУ оружие и боеприпасы, а также обслуживать ранее предоставленное вооружение.

Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Очевидно, что текущая нехватка финансирования заставила нас приостановить изъятие дополнительных вооружений из наших запасов ввиду последствий для нашей собственной боевой готовности. И это, конечно, мешает нам удовлетворять наиболее насущные потребности Украины на поле боя, включая артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, средства ПВО", - отметил представитель оборонного ведомства США.

Кроме того, по его словам, отсутствие дополнительного финансирования мешает обслуживанию вооружения и оборудования, предоставленных Украине ранее.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и призываем (законодателей – ред.) как можно скорее обеспечить дополнительное финансирование", - резюмировал представитель Пентагона.

Также читайте: США надеются, что Украину на "Рамштайн" поддержат другие союзники, у Вашингтона больше нет денег, - Пентагон
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Топ комментарии
+8
До чого ці новини?
Трамп чітко казав: ні цента для України.
Пригрозив спікеру Джонсону відставкою та виключенню з партії, якщо той поставить на голосування, якщо конгресмени республіканці та демократи щось самі домовляться. Проблема кордона з Мексикою - то був відволікаючий маневр, цієї проблеми нема.

Ось таку пастку рудий *****-2 зробив для України.
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24.01.2024 01:57
+8
Ну так, ми вже цей спектакль кілька місяців спостерігаємо. США перетворились на клоунську країну. Рудий клоун вже керує.
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24.01.2024 03:10
+7
Обісралися США по самі вуха. Тьфу.
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24.01.2024 06:05
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Правила форума Совет форумчан
До чого ці новини?
Трамп чітко казав: ні цента для України.
Пригрозив спікеру Джонсону відставкою та виключенню з партії, якщо той поставить на голосування, якщо конгресмени республіканці та демократи щось самі домовляться. Проблема кордона з Мексикою - то був відволікаючий маневр, цієї проблеми нема.

Ось таку пастку рудий *****-2 зробив для України.
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24.01.2024 01:57 Ответить
Дай ссылку на свой фейк.
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24.01.2024 03:40 Ответить
Пішов НАХ к ху&лу -

він тобі дасть явки, посилання, адреса, паролі.
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24.01.2024 04:14 Ответить
Введіть в гуглі: "трамп ні цента україні"
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24.01.2024 09:07 Ответить
США не вбивайте Україну,підтримайте- дайте достатньо зброї Україні для перемоги, а потім вирішуйте свої внутрішні проблеми, бо ми самі не справимось з об'єднаним світовим злом і їх продажними холуями...? Україна не В'єтнам, Ірак, Сербія чи Афганістан, Україна впаде і завалиться весь світовий порядок, а відповідальність за це стане вічною ганьбою для США!
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24.01.2024 11:19 Ответить
Трамп виграв праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі 54.3% . Хейлі 43.7% клянеться залишитися в гонці.

Трамп має одинакові шанси повернутися до Білого дому, або сісти у вʼязницю у 2024 році.

Трамп обіцяє демократам арешти і депортацію нелегалам, a кілька судів готуються розглядати кримінальні справи, в яких Трампа звинувачують у десятках тяжких злочинів. Теоретично замість стільця в Овальному кабінеті йому може загрожувати 700 років ув'язнення.

Якщо вироки суду набудуть чинності, Трамп може спробувати помилувати себе. Це ще одна невивчена сфера американського конституційного права: жоден президент США ніколи раніше не використовував цю владу таким чином, і жоден суд не розглядав питання про те, чи є вона законною.
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24.01.2024 05:16 Ответить
Формально кандидат від Республіканської партії буде висунутий на з'їзді партії в липні. Самі вибори заплановані на 5 листопада.
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24.01.2024 06:31 Ответить
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24.01.2024 06:40 Ответить
"Проблема кордона з Мексикою - то був відволікаючий маневр, цієї проблеми нема."

Оце так новина. Нелегалі є (за останні два роки їх прибуло 5 мільйонів, більша частина з Мексики), а проблеми немає! Поліцейські подають у відставку через нездатність упоратися з напливом криміналу, на вулицю увечері не вийдеш. Але ж проблеми немає.
Пастку для України створив не Трамп і не республіканці. Її створив набагато раніше Байден, коли ув'язав усі пакети допомоги Україні з фінансуванням боротьби з кліматом, будівництвом доріг, гендерною освітою та допомогою страждаючим жителям Гази.
До речі, пакет 61 млрд дол., який сьогодні так активно обговорюється, включає 20 млрд. на будівництво військової бази... у Польщі. Це, звичайно, допоможе Україні, мабуть, згодом. Ще 30 млрд. підуть на фінансування американських виробників зброї і лише 10 млрд. спрямовані безпосередньо на військову допомогу Україні. Але, виявляється, ці 10 млрд. розподілені на 5 наступних років. Ось така гірка начинка під гарною обгорткою.
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24.01.2024 07:52 Ответить
Але ж не бажають голосувати - відмахнулися рукой.
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24.01.2024 09:06 Ответить
А може все з точністю до навпаки? бідон та його оточення хочуть змусити Україну сісти за стіл перемовин з ****** (тобто капітулювати) і для цього штучно створили кризу у Конгресі.
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24.01.2024 08:18 Ответить
Він ще не президент.
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24.01.2024 09:06 Ответить
Ну так, ми вже цей спектакль кілька місяців спостерігаємо. США перетворились на клоунську країну. Рудий клоун вже керує.
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24.01.2024 03:10 Ответить
Clown? Trump is viewed as the savior by tens of millions of Americans. He is the embodiment of America's vision of its future - focused on itself and largely ignoring the world's problems (except Israel, of course). He has a cult following by an enormous number of people, and there is nothing, absolutely nothing he could say or do that would make them turn away from him. Trump cannot be wrong. Trump never lies. A lie told by Trump immediately becomes truth. Trump is the soul of modern-day America. Love America, love Trump.
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24.01.2024 03:38 Ответить
Все верно, Трампа поддерживает половина США, это средний класс.
Кстати, Трамп разморозил поставку оружия Украине, введенного Обамой-Байденом.
После уничтожения несколько сот вагнеровцев в Сирии, Путин сидел тихо, как мышь.
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24.01.2024 04:04 Ответить
Тоха. А ти калькулював скільки амеріканців ЗА Рудого клоуна?
Ні. Цього ти не робив.
Навіщо пи& дишь?

А про поставку зброї при Трампа теж не треба ля ля. Бо зброя була вже видалена Україні і Трамп тупо не встиг це заблокувати.
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24.01.2024 04:28 Ответить
Fu&k you, Cook.

Fu&k your's Tramp.

Trump is NOT the soul of America.

Trump is a shame and a disaster for the USA.
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24.01.2024 04:22 Ответить
If so many freedom-loving hard working American people trust this guy so much he has essentially become God for them, he must be striking some major chord in their souls, there's no denying that. And he is barely campaigning, he has not participated in any debates, and all his smart-ass rivals are already defeated. He must be doing something right. Or else his supporters are idiots. But wait, tens of millions of freedom loving, hard working, god-fearing Americans cannot possibly be idiots. Or can they?
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24.01.2024 04:36 Ответить
"Or else his supporters are idiots" - It's obvious
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24.01.2024 06:21 Ответить
Pandora's box was opened when people created social media. Now idiots have voice. And since idiots are the most of Earth's population - we have what we have currently. In 1950s people were dreaming about conquering space in 21st century. Here we are, in 21st century, driving cars which are basically the same as 100 years before, eating the same food, still haven't even conquered fucking head ache, not to mention cancer and aids... but what drives the urge of modern people? Who fucks who, and when even higher wall between rich people and poor people will be erected. Fucking genious indeed.
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24.01.2024 12:34 Ответить
Есть анекдот про крестик и трусы. Это про Трампа.
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24.01.2024 04:26 Ответить
Політика ізоліціанізму, це відверта брехня. Чи може США відмовиться жити на Землі ізолювавши себе в іншому місці? Просто комусь від малодухості хочеться сховатися в хатку від проблем на вулиці. І через стіну кричати що йому насрати як живе місто. В цей час правила життя визначить китаєць, який там навчить решту люду як жити
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24.01.2024 05:41 Ответить
"Украинская армия после развала СССР получила в наследство огромную армию: 6011 танков, 5791 боевых машин, около 6500 единиц артиллерии, более 1000 боевых самолетов и 400 вертолетов."
Где оно,в асфальте?
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24.01.2024 05:57 Ответить
В 3,14і. Спитай усіх президентів, починаючи з першого. Усіх!
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24.01.2024 07:03 Ответить
Спитайте де у гриценко, кузьмука, юлі з ющем та їх попередників.
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24.01.2024 07:08 Ответить
Обісралися США по самі вуха. Тьфу.
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24.01.2024 06:05 Ответить
Дали бы лендлиз в первый год войны обошлось бы дешевле и было бы меньше проблем и жертв.
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24.01.2024 06:50 Ответить
Зате 18 міліардів 800 міліонів гривень бюджетних грошей прекрасно обслуговують Вову и його жПОу.
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24.01.2024 07:07 Ответить
Продовження закону про ленд-ліз поховали демократи у Сенаті. Але навіть якби його не заблокували, Байден все одно б його не виконував. Його позиція - блокувати допомогу Україні. Білий дім недорахував Україні 4 млрд дол. у 2023 році, але відмовляється їх повертати. Водночас США витрачають мільярди доларів на утилізацію списаної зброї, куди входять доречі і F16. Її ріжуть на брухт. Все це можна було віддати Україні, і США це нічого б не коштувало. Адже є гроші та є можливості, але немає бажання. От тепер я готовий послухати про "все пропало", коли прийде Трамп.
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24.01.2024 07:14 Ответить
Після успішного наступу під Харковим Залужний планував йти далі на Токмак та Мелітополь. Тоді там ще не було стратегічних ліній оборони росіян, можна було легко вийти на Азов. Але Байден наказав цього не робити і натомість йти на Херсон. Було втрачено час, і тепер пробити фронт там неможливо. Потім Гіркін казав: яке щастя, що ЗСУ тоді пішли на Херсон, а не на Токмак та Мелітополь! Там було лише три наші батальйони, нам був би капець. Під час рейду Пригожина на москву російська армія була повністю деморалізована і кордони не охоронялися. Але Зеленський отримав наказ Байдена припинити всі воєнні дії та дати росії оголтатись. Але все це дрібниці, головне, щоб не переміг Трамп!
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24.01.2024 07:23 Ответить
Докази?
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24.01.2024 09:08 Ответить
Лендліз виявився будапештським меморандумом..
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24.01.2024 07:24 Ответить
https://youtu.be/g93XciBwPaE?si=FKC9dq5OMBSocK-M...

Дебил Сергей Лещенко,типа братан Голобородьки поиздевался на беженцам из Украины... это Капздец...
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24.01.2024 08:53 Ответить
В Кндр намного яснее себе представляют, что такое лэндлиз
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24.01.2024 10:28 Ответить
Це наслідки нашої "УСПІШНОЇ" дипломатії.
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24.01.2024 11:33 Ответить
 
 