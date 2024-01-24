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авиация (2602) Генштаб ВС (4352) ракеты (2768)

Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 23 января поразили 11 районов сосредоточения оккупантов, 9 артиллерийских средств, 2 ЗРК, 2 средства ПВО, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по россиянам в течение 23 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника".

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Приблизно 24 ракети на добу - "потужно"(
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24.01.2024 03:03 Ответить
Наталія, Ви трошки з темою помилилися. Тут-про інформацію від українського Генштабу, а не про вибори республіканців у США.
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24.01.2024 08:27 Ответить
Як сніг впадає, то мітла його виметає.
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24.01.2024 04:59 Ответить
 
 