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Новости Война в Украине
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Для обеспечения ВСУ необходимым вооружением коалиции нужны "креативность и многомерность", - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зустріч Рамштайн 24 січня

Страны, участвующие в группе, продолжают помогать Украине, несмотря на то, что Конгресс до сих пор не одобрил дополнительное финансирование для Киева на текущий год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом после встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявила заместитель министра обороны США Селест Воландер.

"Мы слышали от, по крайней мере, трех крупных европейских стран, как они сотрудничают со своими оборонными отраслями, чтобы расширить свое производство боеприпасов... Нам помогает креативность и многомерность коалиции. Например, некоторые боеприпасы стандартов НАТО, на которые заключаются контракты с европейскими странами, - это старые советские боеприпасы, которые украинцы все еще могут использовать", – заявила Воландер.

Несмотря на неодобрение Конгрессом дополнительного финансирования, США продолжают поставлять Украине противоракетные средства и боеприпасы по предварительным контрактам.

Также читайте: Нехватка средств для Украины мешает обслуживать предоставленное ранее вооружение, - Пентагон

"Они (контракты) существенны в 2024 году, но объемы будут не таких же размеров, какие мы могли поставлять Украине после того, как Конгресс одобрил помощь в 2022 году", - добавила Воландер.

Напомним, 23 января стартовала 18-я встреча в формате Рамштайн в онлайн-формате. Она посвящена долгосрочным потребностям Украины.
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Топ комментарии
+2
Американці передали Україні касетні ********** DPICM. Це артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною. Якщо говорити про 155-мм *********, то він містить 88 окремих субелементів, які гарантовано накривають зону з діаметром 300 метрів. Завдяки цьому один такий снаряд виконує роботу десятків звичайних осколково-фугасних, пояснюють у матеріалі Defense Express. Тобто їх використання дозволить зменшити потребу у *********ах та кількість пострілів, необхідних для виконання вогневого завдання.

DPICM M864 та субелемент M42 Фото: defence-ua

Отакі "цяці" уже давно летять на голови кацапів як у цих снарядах так і у вигляді окремих бойових елементів з дронів ( розібраних авіакасет) Учора бачив як дрон таке скинув у окоп
"Утилізуємо" повним ходом І ********** і кацапів!
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24.01.2024 06:42
+2
Мабуть в тебе з пам'яттю проблеми, а може ще тоді під стіл ходив, коли америкоси викрутили Україні руки та заставили позбутися ядерно' зброї, а взамін надали папірець про гарантії, які, людина з комплексом раба, виконувати відмовилась. Перш ніж писати подібну фуйню, вивчи мат. частину.
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24.01.2024 08:30
+1
На даний момент "креативність"-це з благими балачками приховати намір не дати змоги Україні викинути кацапню зі своєї землі та примусити до перемовин.
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24.01.2024 06:54
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"креативність і багатовимірність" - тобто ви списуйте, а Україна займеться утілизацією.
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24.01.2024 06:37 Ответить
Американці передали Україні касетні ********** DPICM. Це артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною. Якщо говорити про 155-мм *********, то він містить 88 окремих субелементів, які гарантовано накривають зону з діаметром 300 метрів. Завдяки цьому один такий снаряд виконує роботу десятків звичайних осколково-фугасних, пояснюють у матеріалі Defense Express. Тобто їх використання дозволить зменшити потребу у *********ах та кількість пострілів, необхідних для виконання вогневого завдання.

DPICM M864 та субелемент M42 Фото: defence-ua

Отакі "цяці" уже давно летять на голови кацапів як у цих снарядах так і у вигляді окремих бойових елементів з дронів ( розібраних авіакасет) Учора бачив як дрон таке скинув у окоп
"Утилізуємо" повним ходом І ********** і кацапів!
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24.01.2024 06:42 Ответить
На даний момент "креативність"-це з благими балачками приховати намір не дати змоги Україні викинути кацапню зі своєї землі та примусити до перемовин.
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24.01.2024 06:54 Ответить
Ніхто Вам і решті не заважає викидати ворога зі своєї території. Нас було і є біля 40 мільйонів, маємо улюбленого народом 73% Президента, монобільгість в Раді "слуг", що сформували свій уряд. Народ довірив їм своє майбутнє, то мабуть вони мали турбуватися за них, а не ті якісь американці? У США є свій народ, свій парламент, своє військо і я так розумію, що вони мають дбати про свій народ, а не чужі країни? Я не чув, щоб США заважало нам бити ворога і не викидати його з окупованих територій. Не вистачає зброї? Так це питання передусім до свого Верховного головенокомандучава і уряду, а у США ми можемо тільки попросити, а не вимагати. І вина в тому, що ми не маємо на нашому керівництві і нам самих, а не США. Чи вони нам заважали випускати у себе ракети, танки, САУ, снаряди, дрони? Чи не давали нам будувати дороги? Та ні, ми самі робили все, що вважали за необхідне. Так?
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24.01.2024 07:57 Ответить
Ну і до чого ці риторичні балачки? Зброї в достатній кількості в Україні немає і не буде найближчим часом. Без допомоги ззовні точно будемо з лопатами бігати. Врешті-решт і совок без ленд лізу не вивіз би проти Німеччини. Совок,***. З його мілітаризацією. Єдина відмінність,що ніхто на Перл Харбор не напав.
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24.01.2024 08:08 Ответить
Я нічого проти не маю. Я за, щоб ми отримали допомогу. Я просто нагадую і прошу, щоб не звинувачували у своїх провалах США, бо це навіть не провал, а пRойоб наш, це ми не готувалися до війни, а гроші, які мали використати на озброєння, використали на інші цілі. Це ми не прислуховуємося до порад тих, хто нам дав купу озброєння та грошей, а це стосується корупції і російських агентів при владі. Але своїм нажимом хочемо примусити, щоб нам дали, нічого не змінюючи, а продовжуємо тирити бюджет? Так не буває. Це все, про що я хотів сказати.
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24.01.2024 08:17 Ответить
Так. Ми все про#бали. Без питань. То що вже тепер робити? Розраховувати на допомогу. Адже між іншим зараз в центрі Європи найбільша війна з часів другої світової. А США як себе позиціонують? Світовим поліцейським? Ну-ну.
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24.01.2024 08:28 Ответить
Погоджуюся. Потрібна допомога. Навіть якби ми цілими днями клепали свою зброю, то цього було б недостатньо, бо ворога набагато більше і він зібрав всю зброю, що була в радянському собюзі з часів "холодної війни". Я про інше - не потрібно нам звинувачувати ні в чому США, а просити і дякувати за те, що дали.Бо на відміну від них, ми з 2019 року не готувалися до захисту своєї країни, а витрачали свої гроші не за призначенням. Сьогодні без їх хаймерсів, гармат, і грошей ми все б не втояли.
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24.01.2024 08:32 Ответить
Саме США нас повністю роззброїли. Саме США примусили нас віддати ядерне та стратегічне озброєння. Саме фахівці зі США різали на брухт нашу стратегічну авіацію. Зараз, під час війни, взамін не дали і сотої долі того, що ми мали. То за що дякувати?
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24.01.2024 08:44 Ответить
Ти, взагалі, в курсі, що нам були встановлені квоти на кількість озброєння, яку ми можемо мати? В курсі, хто саме їх нам встановив? Ні? Тоді краще помовчи.
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24.01.2024 08:39 Ответить
Я не вкурсі. А можуть пан написати, хто і які квоти нам встановив? Коли це було, бо мені дуже цікаво.
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24.01.2024 08:44 Ответить
Ні. Ці дані не для загалу. Але що було, те було. В свій час я особисто з цим мав справу.
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24.01.2024 08:47 Ответить
Так повідомте для загалу, Ви ж були допущені до цього( з Ваших слів)? То що нам заборонили виготовляти, коли і хто? Чи брехенькаєте?
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24.01.2024 09:06 Ответить
Не все можна повідомляти. А вірити чи ні - твоя справа. Від твоєї віри реальність все рівно не зміниться.
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24.01.2024 09:12 Ответить
Мабуть підписали щось подібне пакту молотова реббентропа, але пройшло багато часу і його мали викласти для ознайомлення наріду, чи не так? Коли до всіх секретів були допущені "квартальці", то відразу відшукали записи зустрічі Порошенко і Байдена і підробляли на свій лад для наріду і зразу "зливали" в інтернет, навіть брифінги були зрадника деркача і дубінського. Правда потім виявилося, що то все була підробка і фабриканти отримали санкції від США. То потрапивши до рук такий цінний документ "слуги Бені" не виклали б його в інтергент? Бреханькайте і далі, головне, що нарід 73% в цю казку вірить.
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24.01.2024 16:09 Ответить
Для чого мені брехати, якщо я особисто мав з цим справу? Смішний ти.
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24.01.2024 16:12 Ответить
Непереконливо. Я можу написати, що завгодно. На держвному рівні всі підписані документи відомі, або зразу, або коли зкінчується срок його секрету і тоді секрет знімається і документ оприлюднюється. Не брешіть, бо це негарно.
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24.01.2024 18:11 Ответить
На відміну від тебе я пишу те, що є насправді, а не що завгодно. Можеш не вірити, це твоя справа, але, повторюю, реальності це не змінить.
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24.01.2024 18:22 Ответить
А я Вам пане напишу просто - не брешіть! Я привів докзову базу - документи, сам договір, в якому все і написно. Ви брешите про якусь тайну заборону нам щось робити так і не показавши цю заборону, хоча 5 підписнтів і яка ж може бути тайна, тим більше де є московити.
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25.01.2024 06:43 Ответить
Свою так звану "доказову базу" згорни трубочкою і засунь в одне місце. Ти з тих, кому хоч сци межи очі. Про що можна дискутувати з упоротим?
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25.01.2024 08:04 Ответить
Мабуть в тебе з пам'яттю проблеми, а може ще тоді під стіл ходив, коли америкоси викрутили Україні руки та заставили позбутися ядерно' зброї, а взамін надали папірець про гарантії, які, людина з комплексом раба, виконувати відмовилась. Перш ніж писати подібну фуйню, вивчи мат. частину.
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24.01.2024 08:30 Ответить
Пану Миколі пропоную виставити пункти договору, в якому нам америкоси викрутили руки і заставили позбутися ядерної зброї. Чомусь мені здається, що це зробили ми самі і не спирайте наші недолугі рішення на США. Ви уважно читали "будапештський меморандум"? Я так розумію, що мова йде про це?
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24.01.2024 08:39 Ответить
В мережі повно матеріалів про те, як відбувалось роззброєння. Навіть вчора в коментарях хтось приводив посилання на них. Шукай і читай.
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24.01.2024 08:49 Ответить
Я добре памятаю і дуже багато читав і впевнений, що "Будапештський меморандщум" підписали ми, через свого Президента, якого вибрали. Зброю всю чомусь передли кацапам. Ми знали, що приймаємо недолугий документ? Звичакйно знали, але були впевнені, що нападу не буде. А напали не США, не Англія, а кацапи. Я прошу всього-навсього підтвердження автора слів, що нам США викрутили руки і заставили підписати недолугий документ, та віддати ворогу зброю. Решта мені відома.
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24.01.2024 09:09 Ответить
Судячи з твоїх дописів, ти або ж нічого не читав, або ж упорото гнеш своє, не зважаючи на те, що тобі говорять компетентні люди. Так, є така категорія людей. Тобі, навіть, якщо особисто Кучма розповість, як все було насправді, ти все одно будеш волати: "Ти брешеш, американці святі, ти сам все віддав! То не американці різали літаки, то перевдягнені кацапи!" В народі цей феномен називається: хоч сци межи очі...
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24.01.2024 09:22 Ответить
Я так розумію, що аконкретної відповіді не буде?
Викладую цікаву думку спеціаліста, яка співпадає з моєю думкою стосовно цього генабного документу.Фактично наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. ( Мені тут цікаво, США входили на той чс до крїн СНГ).Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з Тристоронньою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморндум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. Офіційна назва Будапештського договору "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Уже тоді частина українців усвідомлювала, що Будапештський меморандум криє в собі небезпеку. "Досвідчені юристи говорили: "Вас обманули. Вам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. Якщо ж говорити про моральну відповідальність - інша справа". З огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США сказали: "Добре. Ми введемо санкції. Ми вам допомагатимемо й сприятимемо відновленню вашої територіальної цілісності. Але покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".

Читайте, будь ласка, та не розповсюджуйте брехню. Всі рішення приймала Україна, і якщо тільки викручувла їй руки, так це росія і політичні проросійські партії, і від своїх ганебних та необдуманих рішень сьогодні страждють самі ж українці.
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24.01.2024 09:25 Ответить
Навіть, в твоєму опусі саме оце ключове:

"14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з Тристоронньою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час"

Все, вчи матчастину і не пиши своєї брехливої маячні. Реальність не завжди співпадає з офійними заявами для лохторату.
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24.01.2024 09:43 Ответить
Так на Україну напали США чи росія? Де там написано, що США вимагли здати ядерну зброю? Чому ми здали ядерну зброю росії, а не США, а захисту вимагаємо в США? Чому пан не помітив речення, що у 1991 році під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. То там США і близько не було, а хто очолював країни СНД мені, наприклад зрозуміло, що то російська звіздерашка, а винні всеодно США?
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24.01.2024 11:21 Ответить
Півтори сотні f16 і бойові дії переміщаються під ростов..
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24.01.2024 07:22 Ответить
Так, треба креативно і багатовимірно ******* замість надавати допомогу
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24.01.2024 07:45 Ответить
кндр та іран теж ведуть такі балачки

про "креативність та багатовимірність"?
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24.01.2024 07:47 Ответить
Спочатку ---- совість і гроші.
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24.01.2024 07:53 Ответить
"Наприклад, деякі ********** стандартів НАТО, на які укладаються контракти з європейськими країнами, є старі радянські **********, які українці все ще можуть використовувати", -

Як зрозуміти цей шедевр?
Снаряд калібра 155мм не є снарядом 155мм, а є 152 мм?
Маячня якась, а не приклад.
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24.01.2024 08:32 Ответить
Схоже, заступниця міністра оборони США у військовій справі дупля не відбиває. Стандарти НАТО...
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24.01.2024 08:52 Ответить
Зато відпиваають не тільки дуплі, а і яйця по 17 грн. і на снаряди по 34 мільярди наші міністри оборони таран і резніков. А стандарти НАТО виконує саме НАТО і там є керівник і це точно не США.
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24.01.2024 11:23 Ответить
 
 