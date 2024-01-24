Для обеспечения ВСУ необходимым вооружением коалиции нужны "креативность и многомерность", - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Страны, участвующие в группе, продолжают помогать Украине, несмотря на то, что Конгресс до сих пор не одобрил дополнительное финансирование для Киева на текущий год.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом после встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявила заместитель министра обороны США Селест Воландер.
"Мы слышали от, по крайней мере, трех крупных европейских стран, как они сотрудничают со своими оборонными отраслями, чтобы расширить свое производство боеприпасов... Нам помогает креативность и многомерность коалиции. Например, некоторые боеприпасы стандартов НАТО, на которые заключаются контракты с европейскими странами, - это старые советские боеприпасы, которые украинцы все еще могут использовать", – заявила Воландер.
Несмотря на неодобрение Конгрессом дополнительного финансирования, США продолжают поставлять Украине противоракетные средства и боеприпасы по предварительным контрактам.
"Они (контракты) существенны в 2024 году, но объемы будут не таких же размеров, какие мы могли поставлять Украине после того, как Конгресс одобрил помощь в 2022 году", - добавила Воландер.
Напомним, 23 января стартовала 18-я встреча в формате Рамштайн в онлайн-формате. Она посвящена долгосрочным потребностям Украины.
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DPICM M864 та субелемент M42 Фото: defence-ua
Отакі "цяці" уже давно летять на голови кацапів як у цих снарядах так і у вигляді окремих бойових елементів з дронів ( розібраних авіакасет) Учора бачив як дрон таке скинув у окоп
"Утилізуємо" повним ходом І ********** і кацапів!
Викладую цікаву думку спеціаліста, яка співпадає з моєю думкою стосовно цього генабного документу.Фактично наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. ( Мені тут цікаво, США входили на той чс до крїн СНГ).Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з Тристоронньою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморндум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. Офіційна назва Будапештського договору "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Уже тоді частина українців усвідомлювала, що Будапештський меморандум криє в собі небезпеку. "Досвідчені юристи говорили: "Вас обманули. Вам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. Якщо ж говорити про моральну відповідальність - інша справа". З огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США сказали: "Добре. Ми введемо санкції. Ми вам допомагатимемо й сприятимемо відновленню вашої територіальної цілісності. Але покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
Читайте, будь ласка, та не розповсюджуйте брехню. Всі рішення приймала Україна, і якщо тільки викручувла їй руки, так це росія і політичні проросійські партії, і від своїх ганебних та необдуманих рішень сьогодні страждють самі ж українці.
"14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з Тристоронньою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час"
Все, вчи матчастину і не пиши своєї брехливої маячні. Реальність не завжди співпадає з офійними заявами для лохторату.
про "креативність та багатовимірність"?
Як зрозуміти цей шедевр?
Снаряд калібра 155мм не є снарядом 155мм, а є 152 мм?
Маячня якась, а не приклад.