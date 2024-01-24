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Новости Война в Украине
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Ракеты TAURUS нужны для уничтожения военных объектов РФ на оккупированных территориях, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

taurus

Украина не собирается бить по территории России ракетами далекой дальности, которые передают западные партнеры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bild заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев не намерен сдаваться в вопросе ракет TAURUS и продолжает переговоры с правительством Германии.

"Мы никогда не сдадимся. Все зависит от политических обстоятельств, действительных потребностей и нужд фронта", – сказал Кулеба.

Он добавил, что дальнобойные ракеты не нужны Украине для атак по российской территории.

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"Нам не нужен TAURUS для нападения на Москву или любую другую часть территории России. Нам нужен TAURUS, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру в тылу на территории Украины", – отметил глава МИД.
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Топ комментарии
+8
Нам не потрібний TAURUS для нападу на Москву або будь-яку іншу частину території Росії.
Для этого был нужен закатанный в асфальт по приказу Ху#ла Гром-2 (Сапсан).
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24.01.2024 08:00
+7
Звичайно, ми не будемо бити па мАсквє . У нас же ж не війна, а сво *****. Денацифікація та деміталірізіція біндерафцев націстаф не потребує далекобійних ракет.
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24.01.2024 08:06
+4
Джерело повідомляє:
"У складі розвідувальної групи Олег Бабій подолав пішки понад 600 км по території противника, щоб виконати спеціальне бойове завдання - зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.
Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали - знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.
У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник полковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.
За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України."
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24.01.2024 08:30
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Правила форума Совет форумчан
Нам не потрібний TAURUS для нападу на Москву або будь-яку іншу частину території Росії.
Для этого был нужен закатанный в асфальт по приказу Ху#ла Гром-2 (Сапсан).
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24.01.2024 08:00 Ответить
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24.01.2024 08:10 Ответить
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24.01.2024 08:12 Ответить
Звичайно, ми не будемо бити па мАсквє . У нас же ж не війна, а сво *****. Денацифікація та деміталірізіція біндерафцев націстаф не потребує далекобійних ракет.
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24.01.2024 08:06 Ответить
Там "майскіє" на носі. Бюргери готуються святкувати руснявьіє скрєпьі і огребати пізд@лєй від забуханого рускіміра на червонопрапорних мітингах і автопробігах
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24.01.2024 08:09 Ответить
У бюргеров все Ок.
А от ті, хто шашличкі на "майські" чекав в Україні, вигребають ******** та харкають кров'ю.
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24.01.2024 08:34 Ответить
Jedem das Seine? хочеш сказати щось знайоме....
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24.01.2024 08:47 Ответить
До банальності.

Ті, хто обирає клоуна під час війни, вигребають свій вибір.
А бюргери спокійно і далі пьють пиво з реберцями з Тауросами під пахвою. Вони ж його не закатали в асфальт.
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24.01.2024 09:03 Ответить
поки що... не зарікайся, бюргер
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24.01.2024 10:30 Ответить
Якщо б так.
Нажаль, я, як і більшість притомних українців, у заручниках у криворізько-януковського довбойоба та його виборців.
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24.01.2024 10:53 Ответить
потерпіть до квітня, буде цікаво
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24.01.2024 11:18 Ответить
Та забудь ти про ті Тауруси,Кулєба. Німчура їх не дасть.
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24.01.2024 08:11 Ответить
Німчура смакує ржублі від спільного з московитами бізнеса, ********* кацапським газом, як ті наркомани.
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24.01.2024 08:30 Ответить
Можуть собі дозволити...

Це ж не їм потрібні тауруруси бо у самих тільки гола срака та кращі наміри.
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24.01.2024 09:06 Ответить
ми думали що тільки лопати
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24.01.2024 08:12 Ответить
По мацкве не треба, треба по моздоку, саваслейку та інших говнодромах
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24.01.2024 08:29 Ответить
еще шайковка есть_)))
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24.01.2024 08:31 Ответить
Тільки за!!!!
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24.01.2024 08:49 Ответить
Ніззя. Союзнички краще дадуть засоби ППО, щоб боротися з наслідками, не усуваючи саму проблему - носії ракет та наземну інфраструктуру, що забезпечує польоти і пуски
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24.01.2024 08:31 Ответить
Носії можна ще в повітрі збивати, теж діло, але ж ф16 тре
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24.01.2024 08:50 Ответить
Джерело повідомляє:
"У складі розвідувальної групи Олег Бабій подолав пішки понад 600 км по території противника, щоб виконати спеціальне бойове завдання - зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.
Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали - знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.
У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник полковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.
За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України."
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24.01.2024 08:30 Ответить
Кульомівський виЗЕр навіть коментувати зайве. Його безглузда бездіяльність відома та наочна.
В цьому питанні треба сподіватися, що виробнику ракет вдасться долучитися до "асваєнія" 7 млрд€, що німці виділили. Тільки на їх інтерес та потужне лоббі вся надія.
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24.01.2024 08:43 Ответить
"Нам не потрібний TAURUS для нападу на Москву або будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібен TAURUS, щоб знищити російську військову інфраструктуру в тилу на території України", - зазначив глава МЗС. Після такої словесної куйні цього антиукраїнського міністра , фріци ракет не дадуть. (((щоб знищити російську військову інфраструктуру в тилу на території України" для того є лопати,совкові лопати,вила,сокири і важка зброя,дального радіусу дії(територія України накривалася)- асвальтоукладчики і катки
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24.01.2024 09:08 Ответить
Правильно ,на окупованій території треба все розбомбити і все буде добре. Ламати не будувати.
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24.01.2024 13:41 Ответить
 
 