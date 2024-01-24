Ракеты TAURUS нужны для уничтожения военных объектов РФ на оккупированных территориях, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина не собирается бить по территории России ракетами далекой дальности, которые передают западные партнеры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bild заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что Киев не намерен сдаваться в вопросе ракет TAURUS и продолжает переговоры с правительством Германии.
"Мы никогда не сдадимся. Все зависит от политических обстоятельств, действительных потребностей и нужд фронта", – сказал Кулеба.
Он добавил, что дальнобойные ракеты не нужны Украине для атак по российской территории.
"Нам не нужен TAURUS для нападения на Москву или любую другую часть территории России. Нам нужен TAURUS, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру в тылу на территории Украины", – отметил глава МИД.
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Для этого был нужен закатанный в асфальт по приказу Ху#ла Гром-2 (Сапсан).
А от ті, хто шашличкі на "майські" чекав в Україні, вигребають ******** та харкають кров'ю.
Ті, хто обирає клоуна під час війни, вигребають свій вибір.
А бюргери спокійно і далі пьють пиво з реберцями з Тауросами під пахвою. Вони ж його не закатали в асфальт.
Нажаль, я, як і більшість притомних українців, у заручниках у криворізько-януковського довбойоба та його виборців.
Це ж не їм потрібні тауруруси бо у самих тільки гола срака та кращі наміри.
"У складі розвідувальної групи Олег Бабій подолав пішки понад 600 км по території противника, щоб виконати спеціальне бойове завдання - зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.
Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали - знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.
У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник полковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.
За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України."
В цьому питанні треба сподіватися, що виробнику ракет вдасться долучитися до "асваєнія" 7 млрд€, що німці виділили. Тільки на їх інтерес та потужне лоббі вся надія.