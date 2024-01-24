Ракеты TAURUS нужны для уничтожения военных объектов РФ на оккупированных территориях, - Кулеба

Украина не собирается бить по территории России ракетами далекой дальности, которые передают западные партнеры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bild заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев не намерен сдаваться в вопросе ракет TAURUS и продолжает переговоры с правительством Германии.

"Мы никогда не сдадимся. Все зависит от политических обстоятельств, действительных потребностей и нужд фронта", – сказал Кулеба.

Он добавил, что дальнобойные ракеты не нужны Украине для атак по российской территории.

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"Нам не нужен TAURUS для нападения на Москву или любую другую часть территории России. Нам нужен TAURUS, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру в тылу на территории Украины", – отметил глава МИД.