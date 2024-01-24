Общие боевые потери РФ с начала войны – около 378 660 человек (+840 за сутки), 6227 танков, 9008 артсистем, 11 579 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 378 660 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 378 660 (+840) человек,
– танков - 6 227 (+13) единиц,
– боевых бронированных машин - 11 579 (+31) единиц,
– артиллерийских систем - 9 008 (+61) единиц,
– РСЗО - 971 (+1) единица,
– средств ПВО - 659 (+2) единиц,
– самолетов - 331 (+0) единица,
– вертолетов - 324 (+0) единицы,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 998 (+37) единиц,
– крылатых ракет – 1 842 (+22) единицы,
– кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 12 005 (+49) единиц,
– специальной техники - 1 416 (+7) единиц.
Пожалуйста, подождите...
а фронт без нього стоїть?
єто врятли
вкрасти прямо з поля падіння розшматоване тіло жені пірожина?
це дуже вігідно коли група кацапських олігархів на чолі з кгб керують маріонеткою
крайніх не знайдеш
164!! одиниць техніки та 840! чумардосів.
Арта 61!!!, броня 44!!, логістика 49!!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 7!.
Денний рекорд по арті, загальна перевалила за 9000! Логістика перевалила за 12000!
Відбито чергову масовану хвилю лайна з неба.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 377 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
Ми ж не орки, які влупили по будинку, купа загиблих разом з дітьми, а вони пишуть що нібито вдарили по військовому об'єкту, замаскованому під будинок, тому нашому генштабу і більше віри.