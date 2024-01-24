Общие боевые потери РФ с начала войны – около 378 660 человек (+840 за сутки), 6227 танков, 9008 артсистем, 11 579 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 378 660 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 378 660 (+840) человек,

– танков - 6 227 (+13) единиц,

– боевых бронированных машин - 11 579 (+31) единиц,

– артиллерийских систем - 9 008 (+61) единиц,

– РСЗО - 971 (+1) единица,

– средств ПВО - 659 (+2) единиц,

– самолетов - 331 (+0) единица,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 998 (+37) единиц,

– крылатых ракет – 1 842 (+22) единицы,

– кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 12 005 (+49) единиц,

– специальной техники - 1 416 (+7) единиц.

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