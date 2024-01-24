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Новости Война в Украине
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армия РФ (15452) Генштаб ВС (4352) ликвидация (1979) уничтожение (3957)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 378 660 человек (+840 за сутки), 6227 танков, 9008 артсистем, 11 579 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 378 660 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 378 660 (+840) человек,

– танков - 6 227 (+13) единиц,

– боевых бронированных машин - 11 579 (+31) единиц,

– артиллерийских систем - 9 008 (+61) единиц,

– РСЗО - 971 (+1) единица,

– средств ПВО - 659 (+2) единиц,

– самолетов - 331 (+0) единица,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 998 (+37) единиц,

– крылатых ракет – 1 842 (+22) единицы,

– кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 12 005 (+49) единиц,

– специальной техники - 1 416 (+7) единиц.

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили российские ЗРК и РЛС ударом HIMARS. ВИДЕО

Втрати ворога за добу
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Топ комментарии
+40
Арта новий рекорд!
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24.01.2024 08:13
+20
Минув 3622 день москальсько-української війни.
164!! одиниць техніки та 840! чумардосів.
Арта 61!!!, броня 44!!, логістика 49!!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 7!.
Денний рекорд по арті, загальна перевалила за 9000! Логістика перевалила за 12000!
Відбито чергову масовану хвилю лайна з неба.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 377 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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24.01.2024 09:00
+18
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24.01.2024 08:14
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Арта новий рекорд!
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24.01.2024 08:13 Ответить
Завтра арта+ РСЗВ вийдуть на 10 000
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24.01.2024 08:29 Ответить
Щось "дохрєніща" артилерії! Мабуть "накрили" або ешелон з артполком або сам артполк на марші
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24.01.2024 10:10 Ответить
112 стволів за два дні - такого ніколи не було. До речі, на сьогодні за січень 526 стволів, при цьому за всю минулу зиму було 489.
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24.01.2024 10:28 Ответить
Усе просто - у військах зменшилася кількість САУ І "дірки затикають" причіпною артилерією А це і зменшення маневреності і збільшення часу на розвертання та покидання позицій І набагато більше демаскувальних ознак
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24.01.2024 10:41 Ответить
Все так, а ще треба ближче до передової підходить.
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24.01.2024 10:55 Ответить
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24.01.2024 08:14 Ответить
Є інфа що він живий.у мордорі усе може бути.
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24.01.2024 08:24 Ответить
нюхає кокс і балується з гранатами?
а фронт без нього стоїть?
єто врятли
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24.01.2024 11:25 Ответить
Принаймні у Буданова немає доказів його смерті.
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24.01.2024 11:28 Ответить
а якби докази Буданов надав - ти б повірив?
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24.01.2024 11:36 Ответить
це залежить від доказів.
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24.01.2024 11:43 Ответить
які б докази ти прийняв?
вкрасти прямо з поля падіння розшматоване тіло жені пірожина?
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24.01.2024 11:53 Ответить
переконливі
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24.01.2024 11:53 Ответить
ось наприклад,інформація про те що путєн помер,виглядає переконливою.
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24.01.2024 11:54 Ответить
те що путін помер я казав ще у 2012 році
це дуже вігідно коли група кацапських олігархів на чолі з кгб керують маріонеткою
крайніх не знайдеш
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24.01.2024 11:58 Ответить
не згодний з вами,він помер минулого року можна порівняти минулорічну конференцію "резінової попи" та наприклад того хто об'являв сво,зовсім різні психотипи та голос.у орігінала була маніакальна ненависть до України двійник безбарвно каже те що вивчив.(методичку про завойовані території)крім того "путєна" стало значно менше у публічному просторі. багато подій у "зовнішньому" просторі кадиров перестав казати що він піхотинець путена,"путєн" відмовив йому у приїзді до Чечні,бульбозавра ніхто не примушує воювати з Україною,та не примушує об'єднуватись з сосією, почуявши неладне(з "другом пу"), пюрер наприймав законів які б його захищали.значно менше ядерного шантажу та шантажу ЗАЕС.
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24.01.2024 12:12 Ответить
буданов это чувачок из зешоблы? зачем этого нарциссёныша упоминаешь, в качестве рекламы?
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24.01.2024 15:18 Ответить
він приймав участь у бойових операціях ще при Петрі Олексійовичу,а ви у якому полку служили елітарний диванний бабуїн?
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24.01.2024 15:22 Ответить
приймав, приймав, как и сейчас приймає участь вместе с зеленским в боевых операциях)
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24.01.2024 15:26 Ответить
тому він заслуговує на повагу а ви ні.
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24.01.2024 15:29 Ответить
со всех их деятельности - видосы отстойные у них, ну и вагнеров сливать тоже умеют
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24.01.2024 15:33 Ответить
вагнерів особисто ермак злив тому мимо.
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24.01.2024 15:36 Ответить
почему агент фсб ермак с ними тусуется и почему презик его отпустить не может? детям эти сказки расскажешь, а этим предателям 111 светит
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24.01.2024 15:40 Ответить
я б теж мріяв побачити їх у тюрмі.
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24.01.2024 15:45 Ответить
Здохни,расцея!
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24.01.2024 08:17 Ответить
Арта ювілей, авто ювілей!
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24.01.2024 08:18 Ответить
До весни, схоже, наші наб'ють 400 тисяч свинособак.
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24.01.2024 08:46 Ответить
До весни без сумніву але краще на 23 лютого 3,14дорам як подарунок.
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24.01.2024 10:16 Ответить
інфографіка заспокоює як той .. ну, люська ********(тм)
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24.01.2024 08:18 Ответить
Бо дрони підтянулись із того міліона, що вистругали із міліарда дерев.
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24.01.2024 08:22 Ответить
Напружені "поляки" і свіжі зрадоботи підтягнулись.
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24.01.2024 08:25 Ответить
Минув 3622 день москальсько-української війни.
164!! одиниць техніки та 840! чумардосів.
Арта 61!!!, броня 44!!, логістика 49!!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 7!.
Денний рекорд по арті, загальна перевалила за 9000! Логістика перевалила за 12000!
Відбито чергову масовану хвилю лайна з неба.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 377 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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24.01.2024 09:00 Ответить
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24.01.2024 09:02 Ответить
Арчери виїхали на жнива.
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24.01.2024 09:24 Ответить
До рекорду по спецтехніці січень добавив ще й рекорд по арті. Два ювілеї очікував на завтра-післязавтра, але я зовсім не засмучуюсь і буду тільки за, якщо чумардоси рвонуть до успіху і завтра відсвяткують свій ювілей.
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24.01.2024 09:56 Ответить
Щось мовчать про "Сушку" під Кринками Писали що позавчора під вечір лупонули - але не уточнили модель Думав - сьогодні включать у зведення
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24.01.2024 10:13 Ответить
Можливо ще нема підтвердження - чомусь не написали, як зазвичай, "Дані уточнюються".
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24.01.2024 10:21 Ответить
Писали що ще не встановлено тип "Су" А у кацапів є і штурмовик і бомбардувальники і винищувачі (24, 27, 25, 30, 34 )
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24.01.2024 10:27 Ответить
Ну - не завше підтверджується, або ж підтверджується з часом.

Ми ж не орки, які влупили по будинку, купа загиблих разом з дітьми, а вони пишуть що нібито вдарили по військовому об'єкту, замаскованому під будинок, тому нашому генштабу і більше віри.
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24.01.2024 12:09 Ответить
пригадую, що 24/02.22 орки посунули на нас з сорока тисячами чорних пакетів... За два роки виявилось, що і чотириста тисяч їм буде мало...
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24.01.2024 10:52 Ответить
Ті пакети вони брали не для себе, а для нас, рівно як мобільні крематорії.
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24.01.2024 11:07 Ответить
 
 